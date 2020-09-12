Відкусив батькові палець, побив сусіда лопаткою для взуття, розбив собакою вікно, напав на пенсіонерку, порізав її чоловіка ножем і голяка тікав від поліції: патрульні затримали чоловіка. ВIДЕО

Патрульні затримали в Солом'янському районі столиці чоловіка, який, імовірно, здійснив за одну ніч відразу кілька злочинів.

Про це повідомила у фейсбуці патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік колобродив у ніч із четверга на п'ятницю. Патрульні отримали відразу кілька викликів на вул. Докучаєвську на Солом'янці. Заявники повідомили, що чують крики і прохання про допомогу.

Прибувши на місце, патрульні виявили двох чоловіків. У одного була відкушена фаланга пальця, в іншого було видно рани на голові.

"За словами постраждалих, чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому частину пальця руки. Сусід прибіг на допомогу, але нападник завдав йому численних ударів залізною лопаткою для взуття, а тоді зник. Вони обоє потребували допомоги медиків", - сказано в повідомленні.

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Згодом патрульні отримали ще один виклик у приватний сектор неподалік.

"Невідомий голий чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Від шуму прокинувся її чоловік і намагався захистити дружину, незнайомець схопив зі столу ножа і завдав йому з десяток ударів, а згодом зник", - розповіли патрульні.

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Нападника знайшли в недобудованій будівлі на території гаражного кооперативу. Він сидів у вікні 4 поверху. Патрульні затримали його і передали слідчо-оперативній групі.