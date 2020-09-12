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Відкусив батькові палець, побив сусіда лопаткою для взуття, розбив собакою вікно, напав на пенсіонерку, порізав її чоловіка ножем і голяка тікав від поліції: патрульні затримали чоловіка. ВIДЕО

Патрульні затримали в Солом'янському районі столиці чоловіка, який, імовірно, здійснив за одну ніч відразу кілька злочинів.

Про це повідомила у фейсбуці патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік колобродив у ніч із четверга на п'ятницю. Патрульні отримали відразу кілька викликів на вул. Докучаєвську на Солом'янці. Заявники повідомили, що чують крики і прохання про допомогу.

Прибувши на місце, патрульні виявили двох чоловіків. У одного була відкушена фаланга пальця, в іншого було видно рани на голові.

"За словами постраждалих, чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому частину пальця руки. Сусід прибіг на допомогу, але нападник завдав йому численних ударів залізною лопаткою для взуття, а тоді зник. Вони обоє потребували допомоги медиків", - сказано в повідомленні.

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Згодом патрульні отримали ще один виклик у приватний сектор неподалік.

"Невідомий голий чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Від шуму прокинувся її чоловік і намагався захистити дружину, незнайомець схопив зі столу ножа і завдав йому з десяток ударів, а згодом зник", - розповіли патрульні.

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Нападника знайшли в недобудованій будівлі на території гаражного кооперативу. Він сидів у вікні 4 поверху. Патрульні затримали його і передали слідчо-оперативній групі.

Автор: 

Київ (19528) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+69
Боже как же я скучно живу..
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12.09.2020 12:32
+52
"Откусил отцу палец, избил соседа лопаткой для обуви, разбил собакой окно, напал на пенсионерку, порезал ее мужа ножом и голым убегал от полиции"
ви прослухали анонс нового сезону серіалу "Слуга народу: після президентства"
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12.09.2020 12:43
+30
Ипатий Коловратий - разбил собакой окно !!!
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12.09.2020 12:33
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Трейлер к новому фильму Гая Ричи
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12.09.2020 14:01 Відповісти
Белка прошибла.Видно у чувака черти из под пола повылазили.Вот он их и давай бить,кусать,и резать.А ведь минздрав предупреждал.
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12.09.2020 14:04 Відповісти
Прикольный чел, ему нужно в 95-й квартал
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12.09.2020 14:04 Відповісти
А потом в президенты.
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12.09.2020 15:03 Відповісти
Вот так буднично и прошел рабочий визит президента Зеленского.
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12.09.2020 14:17 Відповісти
Зеленая белочка проскакала...
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12.09.2020 14:32 Відповісти
С последней партией бананов конфискат все таки доехал до потребителя....
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12.09.2020 14:32 Відповісти
Delirium Tremens. Зовсім білий і гарячий.
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12.09.2020 14:37 Відповісти
Розбив собакою вікно... Це ще так й зуміти треба
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12.09.2020 15:04 Відповісти
интересно посмотреть на это несчастное животное.
Как это она далась такое сделать??
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12.09.2020 16:52 Відповісти
Ну не морською же свинкою орудувати!
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12.09.2020 17:40 Відповісти
Большая проблема. Куда теперь этого психа девать. Дурдомы позакрывали. В тюрьму не посадишь - больной человек. Остается отпустить на все 4-е стороны.
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12.09.2020 15:05 Відповісти
Готовый кандидат на местные выборы для твоей любимой партии зеленых соплей. Хуженебудет
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12.09.2020 23:40 Відповісти
Собаку жалко...
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12.09.2020 15:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354857 Собаку как жертву пропиарить на Порошенковских каналах Пятом и Прямой кишке и пройдет депутатом на местных выборах от партии ПЕС.
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13.09.2020 11:17 Відповісти
Слышь зебил, ты давай про разведение прокудахтай, инспектирование совместное, расширение траншей террористов. Хуже не будит?
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13.09.2020 12:43 Відповісти
обезьянка, прямая кишка в твоей голове...начинается.
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13.09.2020 13:15 Відповісти
Это да, грустно и опасно животным жить рядом с такими "людьми"...В нужно все психиатрические больницы закрыть, врачей всех не финансировать.Тогда окна разбивать будут уже министрами и чиновниками
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13.09.2020 13:38 Відповісти
чудак разочаровался своим выбором в 2019 году. Скоро таких будет масса.
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12.09.2020 15:30 Відповісти
Элвис 2,ты что снова не дочитал до конца новость?Сразу бы понял за кого он голосовал,причем с учетом сегодняшних партий.Окно же он разбил ПЕСом.Мудаку респект за осознание своей опущенности в выборе лидера.А собаку очень жаль...
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12.09.2020 18:36 Відповісти
А кажуть Єті живе в Гімалаях, ан ні, реліктовий гуманоїд виявився існує у нас в Солом'янську районі м. Києва.
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12.09.2020 15:52 Відповісти
Крот землю жопой роет, муж жинку не иб-т, "Нормальные герои" всегда идут в обход.
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12.09.2020 15:55 Відповісти
Понятно. Голосовал за Порошенко, и наконец до него дошло, что барыга пролетел на выборах Акт отчаяния. Сорвало крышу с горя.
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12.09.2020 15:59 Відповісти
Порошенко вообще-то был лучшим президентом, чем Зеленский, если Вы не в курсе
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12.09.2020 16:08 Відповісти
у чому "лучшим" , невже краще крав ніж теперішній , навряд ...а землю у народу так взагалі серед ночі крали на пару ...два чоботи , тільки кольор різний
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12.09.2020 16:30 Відповісти
разработка ПКР Нептун, от которых московия срется, стоит многих тысяч слов комментариев в интернете
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12.09.2020 18:38 Відповісти
точно ...чотири склади з ************ ...як я забув ...патронний завод ...і ще багато й багато ...вугілля з роттердамської ДИРИ ...ну ви повинні пам'ятати ... а до "нептуна" ви б ще й Кернеса приписали ...все ж його розробляли харків'яни
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12.09.2020 20:35 Відповісти
Роттердам + признан правоохранительными органами Украины "невиноватым" и правильно рассчитанным. Вы только проснулись? Долго же вы спали, герой замоскворечья
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13.09.2020 13:45 Відповісти
Разработать разработали, а применять по уважаемым торговым партнёрам низзя! Вот и воруют они наш газ прямо под Одессой, и ничего не боятся. И толку с того Нептуна? Не очень-то они и срутся...
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12.09.2020 20:41 Відповісти
эти ракеты прекрасное оружие сдерживания против БДК (больших десантных кораблей) кацапчеков при атаке с моря. На суше, учитывая их ржавую тактику продвигаться колоннами бронетехники, само название Javelin у них вызывает позывы на унитаз, плюс есть турецкие ударные беспилотники, привет панцырям передают
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12.09.2020 22:18 Відповісти
А я про сушу и ни слова не говорю. А про воров, которые на украденных у нас вышках воруют наш газ в нашей экономической зоне под охраной своих кораблей, и благополучно отгоняют наших. И наши, поджав хвост, удаляются. Пусть себе воруют. Сидите тихо, а то ***** нападёт.
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13.09.2020 01:13 Відповісти
Так это к Зеленскому, он Президент и наш главный Гарант. Зачем тут вопросы такие поднимать?
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13.09.2020 13:46 Відповісти
Точно. "При Порошенко такого не было!!!"
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13.09.2020 22:05 Відповісти
Я в курсе. Вот только больше на словах, чем на деле. Если посмотреть на сухой остаток, то окажется, что особой разницы между ними нет. Просто Порошенко, как опытный политик, поднаторел в красноречии. Уловил конъюктуру рынка и подстроился под неё, переобувшись на лету. Но если отбросить его псевдопатриотическую демагогию и судить по результатам его правления, то что имеем?
- 75% стратегического запаса боеприпасов Украины сожжено на 5 артскладах. Один за другим. Тупо подряд. НИКТО НЕ НАКАЗАН.
- Граница с оккупантами не закрыта. Даже визовый режим не введён. Не прекращено ж.д. сообщение. Идёт активная торговля. Вплоть до того, что нам продают наш же уголь, украденный у нас на Донбассе.
- Сдан Иловайск, причём пока там гибли добровольцы, в Киеве проводили парад...
- Сдан ДАП, который стал символом несгибаемости украинцев.
- Сдано Дебальцево, хотя это был прекрасный плацдарм для создания Горловского котла.
- За последующие 4 года не освобождено НИ ОДНОГО крупного населённого пункта.
- Медведчук и прочие открытые коллаборационисты, явные агенты московского кремля чувствуют себя вольготно в Украине. НИ ОДИН не посажен по 111-й или 110-й, ни один не выдворен из страны, не лишён гражданства.
- Граждане РФ занимают ключевые посты в государстве. Некоторые этого даже не скрывают: Семочко, Труханов. Ноль эмоций…
Перечислять можно долго... Только что можно сказать про Зеленского? Если объективно и без эмоций, чем он хуже? Я не говорю, что лучше. Но факты - упрямая вещь... На мой взгляд, он просто тупой и не умеет вешать лапшу на уши (на удивление, от шоумена ожидаешь большего). Порошенко - лицемерный, лживый, изворотливый демагог. Зеленский - простой, как валенок, не умееет пускать пыль в глаза. Вот и всё, в чем «Порошенко был лучшим президентом, чем Зеленский», по большом счёту.
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12.09.2020 20:34 Відповісти
под Дебальцево наша артиллерия накормила кровью кацапчиков так, что они хорошо запомнили. Потом попробовали под Марьинкой наступать, после этого сраная великая сверхдержава передумала вернуть военным путем бывшую метрополию
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12.09.2020 22:06 Відповісти
Они передумали ещё в 2014 году, когда умножили количество аэропортов в Украине на время обороны ДАПа и поняли, что они сдохнут раньше.
Но в Дебальцево было только два варианта: или мы их, или они нас. Достаточно взглянуть на карту, и сразу ясно: или они ликвидируют Дебальцевский плацдарм, или мы - Горловский.
Почему мы, а не они поступили правильно... Или это у нас президент был тупое *****, а не у них?!
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13.09.2020 01:11 Відповісти
Нет, нет и еще раз нет!!!
По ЛИЧНОМУ приказу Муженко (в то время, пока Педро сидел с Путиным в Минске на переговорах) с правого фланга Дебальцевского выступа была убрана противотанковая артиллерия.
Анализ действий Порошенко, Полторака и Муженко чётко показывают, что они хотели способствовать окружению кацапскими войсками под Дебальцево, не менее двух тысяч украинских воинов.
Генерал Воробьёв приказал нарушить прямой запрет НГШ Муженко на отход с выступа и запретил сообщать про этот приказ Муженко.
Утром Путин был уверен, что в котле более двух тысяч наших военнослужащих, однако благодаря решительным действиям генерала Воробьёва их там УЖЕ не оказалось.
Предполагаю, что помогая Путину взять в плен более двух тысяч наших бойцов, Порошенко хотел выглядеть на переговорах проигравшей стороной и отдать противнику часть суверенной территории Украины в обмен на военнопленных.
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13.09.2020 15:39 Відповісти
как-то вы стыдливо умолчали про эбонитовые палочки и страну проститутку, и концерты в разгар войны, а так да - не хуже
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13.09.2020 00:00 Відповісти
Что значит "стыдливо умолчал"? При чём тут это? Я, кажется, ясно выразился: речь идёт о фактических делах, а не болтовне.
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13.09.2020 01:08 Відповісти
Ну хорошо, про этих двух балаболов уже все ясно, но если смотреть в будущее, то кого народу выбирать - ведь из кандидатов почти все такие
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13.09.2020 10:48 Відповісти
"золотые слова"
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13.09.2020 13:04 Відповісти
А вы хорошенько поищите среди старых и проверенных кадров, прочитайте программы, сравните с реальными делами - глядишь и найдете. Вы же правильно написали "почти все", что подразумевает, что есть кто-то порядочный, опытный и умный.
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13.09.2020 15:41 Відповісти
что насчет"армии, мовы, виры"?
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13.09.2020 13:01 Відповісти
https://censor.net/ua/user/261366

В чем-то вы правы, в чем-то совсем не правы. Сейчас идет сдача Украины агрессору!!! А вы меряете кто лучше, а кто хуже. В 2014 ни армии, ни денег, ни опыта войны у защитников не было, опытных командиров не было. Зато это все есть сейчас .Но армия отступает со сдачей нашей территории, ее сокращают, не выпускают новое оружие, не укрепляют, а уничтожают боевой дух заитников страны А вы говорите - одинаковые...
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13.09.2020 14:16 Відповісти
Калинин всегда был В КУРСЕ. Его жену репрессировали, а он сталину зад зализывал.
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13.09.2020 13:24 Відповісти
...чувак, да твои скетчи Петросян оторвет с руками, не трать свои усилия на Цензор...
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12.09.2020 16:26 Відповісти
вам Порох до сих пор покоя не дает... По ночам снится?
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13.09.2020 13:40 Відповісти
Мне все предатели и враги Украины не дают покоя, пока они живы.
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13.09.2020 22:07 Відповісти
Ремба 5))) Порванные трусы
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12.09.2020 16:10 Відповісти
Сюжет нової частини гри Postal.
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12.09.2020 16:10 Відповісти
амфетамин , не ?
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12.09.2020 16:27 Відповісти
Майже як в пісні Висоцького "Ой гдє бил я вчєра"...
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12.09.2020 17:24 Відповісти
Романчук,просто уточню "..если верно оно,ну хотя бы на треть,остается одно,только лечь умереть..."
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12.09.2020 18:40 Відповісти
В США по совокупности ему дали бы 100 лет заключения..
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12.09.2020 17:45 Відповісти
белкама поймал
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12.09.2020 18:14 Відповісти
Стівен Кінг та Марко Твен разом з Гашеком відпочивають.
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13.09.2020 01:06 Відповісти
Или... чем отличается мертвый клоун от мертвой белки?!
Правильный ответ: перед мертвой белкой будут стоять дети
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13.09.2020 11:32 Відповісти
Отличный набор!
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13.09.2020 11:29 Відповісти
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