Відкусив батькові палець, побив сусіда лопаткою для взуття, розбив собакою вікно, напав на пенсіонерку, порізав її чоловіка ножем і голяка тікав від поліції: патрульні затримали чоловіка. ВIДЕО
Патрульні затримали в Солом'янському районі столиці чоловіка, який, імовірно, здійснив за одну ніч відразу кілька злочинів.
Про це повідомила у фейсбуці патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік колобродив у ніч із четверга на п'ятницю. Патрульні отримали відразу кілька викликів на вул. Докучаєвську на Солом'янці. Заявники повідомили, що чують крики і прохання про допомогу.
Прибувши на місце, патрульні виявили двох чоловіків. У одного була відкушена фаланга пальця, в іншого було видно рани на голові.
"За словами постраждалих, чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому частину пальця руки. Сусід прибіг на допомогу, але нападник завдав йому численних ударів залізною лопаткою для взуття, а тоді зник. Вони обоє потребували допомоги медиків", - сказано в повідомленні.
Згодом патрульні отримали ще один виклик у приватний сектор неподалік.
"Невідомий голий чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Від шуму прокинувся її чоловік і намагався захистити дружину, незнайомець схопив зі столу ножа і завдав йому з десяток ударів, а згодом зник", - розповіли патрульні.
Нападника знайшли в недобудованій будівлі на території гаражного кооперативу. Він сидів у вікні 4 поверху. Патрульні затримали його і передали слідчо-оперативній групі.
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Как это она далась такое сделать??
- 75% стратегического запаса боеприпасов Украины сожжено на 5 артскладах. Один за другим. Тупо подряд. НИКТО НЕ НАКАЗАН.
- Граница с оккупантами не закрыта. Даже визовый режим не введён. Не прекращено ж.д. сообщение. Идёт активная торговля. Вплоть до того, что нам продают наш же уголь, украденный у нас на Донбассе.
- Сдан Иловайск, причём пока там гибли добровольцы, в Киеве проводили парад...
- Сдан ДАП, который стал символом несгибаемости украинцев.
- Сдано Дебальцево, хотя это был прекрасный плацдарм для создания Горловского котла.
- За последующие 4 года не освобождено НИ ОДНОГО крупного населённого пункта.
- Медведчук и прочие открытые коллаборационисты, явные агенты московского кремля чувствуют себя вольготно в Украине. НИ ОДИН не посажен по 111-й или 110-й, ни один не выдворен из страны, не лишён гражданства.
- Граждане РФ занимают ключевые посты в государстве. Некоторые этого даже не скрывают: Семочко, Труханов. Ноль эмоций…
Перечислять можно долго... Только что можно сказать про Зеленского? Если объективно и без эмоций, чем он хуже? Я не говорю, что лучше. Но факты - упрямая вещь... На мой взгляд, он просто тупой и не умеет вешать лапшу на уши (на удивление, от шоумена ожидаешь большего). Порошенко - лицемерный, лживый, изворотливый демагог. Зеленский - простой, как валенок, не умееет пускать пыль в глаза. Вот и всё, в чем «Порошенко был лучшим президентом, чем Зеленский», по большом счёту.
Но в Дебальцево было только два варианта: или мы их, или они нас. Достаточно взглянуть на карту, и сразу ясно: или они ликвидируют Дебальцевский плацдарм, или мы - Горловский.
Почему мы, а не они поступили правильно... Или это у нас президент был тупое *****, а не у них?!
По ЛИЧНОМУ приказу Муженко (в то время, пока Педро сидел с Путиным в Минске на переговорах) с правого фланга Дебальцевского выступа была убрана противотанковая артиллерия.
Анализ действий Порошенко, Полторака и Муженко чётко показывают, что они хотели способствовать окружению кацапскими войсками под Дебальцево, не менее двух тысяч украинских воинов.
Генерал Воробьёв приказал нарушить прямой запрет НГШ Муженко на отход с выступа и запретил сообщать про этот приказ Муженко.
Утром Путин был уверен, что в котле более двух тысяч наших военнослужащих, однако благодаря решительным действиям генерала Воробьёва их там УЖЕ не оказалось.
Предполагаю, что помогая Путину взять в плен более двух тысяч наших бойцов, Порошенко хотел выглядеть на переговорах проигравшей стороной и отдать противнику часть суверенной территории Украины в обмен на военнопленных.
В чем-то вы правы, в чем-то совсем не правы. Сейчас идет сдача Украины агрессору!!! А вы меряете кто лучше, а кто хуже. В 2014 ни армии, ни денег, ни опыта войны у защитников не было, опытных командиров не было. Зато это все есть сейчас .Но армия отступает со сдачей нашей территории, ее сокращают, не выпускают новое оружие, не укрепляют, а уничтожают боевой дух заитников страны А вы говорите - одинаковые...
Правильный ответ: перед мертвой белкой будут стоять дети