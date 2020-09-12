"З машини, бл#дь! Рота закрий, сука!" - айтішники в Білорусі змоделювали напад ОМОНу на машину з дитиною в Гродно. ВIДЕО
Білоруські айтішники змоделювали історію, що сталася в Гродні 11 серпня, коли силовики розбили кийками автомобіль, у якому перебували двоє дорослих зі своєю п'ятирічною дочкою. Дівчинка тоді постраждала від осколків скла і була вся в крові. Увага, присутня ненормативна лексика.
Про це повідомляє Nexta, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 11 серпня 5-річна дівчинка постраждала в центрі білоруського міста Гродно унаслідок нападу на автомобіль групи спецпризначенців.
Сім'я постраждалої їхала з одного кінця міста в інший і потрапила в центрі в потік автомобілів, які сигналили. За словами матері дитини, раптово попереду них і ще двох машин, що стояли, з'явилася військова техніка і співробітники ОМОНу. Через кілька хвилин в їхній машині посипалося скло. Коли жінка обернулася, її дочка була закривавленою.
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Водила невиновен, правил не нарушал, за дорогой следил?
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Той, хто розбив скло в машині з дитиною, повинен був бути убитий батьком дитини.
А батько за це мав би отримати державну нагороду за боротьбу зі злом.
Их можно попытаться взять ломкой стереотипов, нестандартным поведением.
Это рвет их защиту. Заставляет отойти от шаблонов и "проснуться".
Не всем поможет но и не все они питбули. Именно женшины, влияя на врожденные инстинкты, могут разбудить в них людей. На это надежда.
Убити скаженого омонівця він міг тільки за умови, що короткоствол був би під рукою із вставленим магазином. Наскільки ймовірна така наявність? Ні наскільки.
Припустимо, у батька готовий короткоствол і він має змогу убити скаженого омонівця.
Прораховуємо наслідки: у відповідь скажені собаки просто поубивають усіх, хто є у авто.
Тому свідомо чи несвідомо, але дії батька раціональні.
Убивати скажених собак треба без присутності жінок і дітей.