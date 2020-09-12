"З машини, бл#дь! Рота закрий, сука!" - айтішники в Білорусі змоделювали напад ОМОНу на машину з дитиною в Гродно. ВIДЕО

Білоруські айтішники змоделювали історію, що сталася в Гродні 11 серпня, коли силовики розбили кийками автомобіль, у якому перебували двоє дорослих зі своєю п'ятирічною дочкою. Дівчинка тоді постраждала від осколків скла і була вся в крові. Увага, присутня ненормативна лексика.

Про це повідомляє Nexta, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 серпня 5-річна дівчинка постраждала в центрі білоруського міста Гродно унаслідок нападу на автомобіль групи спецпризначенців.

Сім'я постраждалої їхала з одного кінця міста в інший і потрапила в центрі в потік автомобілів, які сигналили. За словами матері дитини, раптово попереду них і ще двох машин, що стояли, з'явилася військова техніка і співробітники ОМОНу. Через кілька хвилин в їхній машині посипалося скло. Коли жінка обернулася, її дочка була закривавленою.

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