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Новини Відео Революція в Білорусі
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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колони жінок пройшли центром міста, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, та проведення чесних виборів. На марші почалися перші затримання.

Близько 15-ї години сотні жінок стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".

Там же були і силовики. Вони попереджали жінок про "незаконність заходу", але учасниці протесту зі словами "Рух - життя" і "Ми гуляємо" рушили в путь.

На площі почалися затримання, кілька людей повели в автобуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З машини, бл#дь! Рота закрий, сука!" - айтішники в Білорусі змоделювали напад ОМОНу на машину з дитиною в Гродні. ВIДЕО

Натовпом дівчата намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали: "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН в чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе і оточили.

Дівчата трималися щільн.  Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирних протестувальників. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно

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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську 11

Від ГУМу до ратуші підійшла ще одна колона, до неї приєдналися дівчата, яким вдалося вийти з оточення на площі Свободи. Таким чином хода продовжилася.

Колони жінок рухаються  різними вулицями в центрі Мінська. Деякі учасниці маршу тримають в руках кухонне приладдя - бідони, сковорідки, каструлі.

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Також читайте: Влада Білорусі порушила кримінальну справу щодо члена Координаційної ради опозиції Кравцова, який утік до України

"Жіночі колони з'являються в багатьох місцях, потім зливаються і рухаються  відомомим тільки їм маршрутом", - пише видання Tut.by.

 

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Білорусь (7938) жінки (627)


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Топ коментарі
+20
Похоже что мужики под юбками решили спрятаться или не знают как коктейли Молотова делать. Позорище.
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12.09.2020 17:08
+18
А ржали з українців коли ті перед Майданом на мітинги з кастрюлями виходили...Тепер самі в кастрюлі тарабанять.
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12.09.2020 16:58
+11
Таке враження, що жінки в Білорусі сміливіші за чоловіків.
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12.09.2020 17:09
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А что мужики немного писают.
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12.09.2020 16:52 Відповісти
Если бы девки покрасивее были, то и мужики б подтянулись.
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12.09.2020 17:09 Відповісти
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12.09.2020 17:10 Відповісти
...что-то букетов маловато, хотя общее направление верное...
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12.09.2020 16:53 Відповісти
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7322
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12.09.2020 17:00 Відповісти
А парни на телефоны, походу, снимали все происходящее. Ведь нужно же зафиксировать, что только омон применяет насилие к девушкам.
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12.09.2020 16:55 Відповісти
Нельзя эту проблему решить без дыма . Цветы , женщины , наивно ...
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12.09.2020 16:57 Відповісти
В белом венчике из роз

впереди Иисус Христос ...
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12.09.2020 17:05 Відповісти
А ржали з українців коли ті перед Майданом на мітинги з кастрюлями виходили...Тепер самі в кастрюлі тарабанять.
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12.09.2020 16:58 Відповісти
мы по другой причине.
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12.09.2020 17:57 Відповісти
поки лжеглавбульбаш недодумався обмежити людей в носінні масок шапок чи ходити більше трьох без спецдозволу.Можливо там його швидше зуміють кікнути з бочки ніж овоща.
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12.09.2020 18:34 Відповісти
на 3й сверху фотке ето беларусская ментовня отзигалась, я так понимаю...
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12.09.2020 17:00 Відповісти
В Европе поддержали протестующих в Беларуси.

Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 4783
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12.09.2020 17:05 Відповісти
Шарий пиарится
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12.09.2020 17:06 Відповісти
О стандартный прием кацапских спецслужб...как только появляется колонна мирных протестующих туда тут же направляют колонну говномесов...и люди сами разбегаются...
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12.09.2020 18:47 Відповісти
На плакате написано "Белорусы Швеции". Вот во что превращаются совки попадая в Европу.
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12.09.2020 21:38 Відповісти
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 480Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 2144Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 3973Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 1576Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 3973Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 6746Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 5168Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 8284Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 2075Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7397Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 7148
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12.09.2020 17:05 Відповісти
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 923
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12.09.2020 17:08 Відповісти
Похоже что мужики под юбками решили спрятаться или не знают как коктейли Молотова делать. Позорище.
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12.09.2020 17:08 Відповісти
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 4047
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12.09.2020 17:09 Відповісти
Таке враження, що жінки в Білорусі сміливіші за чоловіків.
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12.09.2020 17:09 Відповісти
Типичный girl power. Это все из-за того что оппозиционерки женщины.
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12.09.2020 17:14 Відповісти
Ну что же, вспомните Сальвадора Альенде. А ведь всё начиналось с марша пустых кастрюль.
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12.09.2020 17:24 Відповісти
Эй эй, осторожно с желаниями, зная женщин, если бы у них была сила, они бы всех мужиков на цепь посадили.
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12.09.2020 17:28 Відповісти
Больше таких маршей, и таракан проиграет войну им затеянную.. Проиграет женщинам.
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12.09.2020 17:37 Відповісти
Представляю как лука угорает со всего этого цирка.... Революционеры блин....
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12.09.2020 17:12 Відповісти
Ничего, зато женщины мстительнее мужиков. И коварнее...
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12.09.2020 17:20 Відповісти
Нет, это все бесполезный цирк, время увы уже упущено. Почему-то вспомнился диалог из фильма Стенли Кубрика Full Metal Jacket:
- А зачем нам писать про тебя?
- Потому что я настоящий убийца, https://citaty.info/topic/mat мать твою. Без дерьма! Я убил 157 косоглазых и еще 50 буйволов. Любой может подтвердить.
- А женщин и детей?
- Иногда бывает.
- Как ты можешь стрелять в женщин и детей?!
- Легко. На них уходит меньше свинца. Разве https://citaty.info/topic/voina война - это не ад?!
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12.09.2020 17:30 Відповісти
Вы представляете себе, что женщины сделают с бацькой, если поймают?
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12.09.2020 17:35 Відповісти
Не тот случай. Если это и случится, то вероятность стремится к нулю. А вот то,что батькины "орлы" в масках и экипировке дубасят своих граждан без разбора- это факт. У луки нет чувства жалости и сострадания, он типичный тиран.
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12.09.2020 17:47 Відповісти
Лукашенко типичный психопат. У этой категории людей в структуре личности просто отсутствуют такие качества как эмпатия, жалость, сострадание и совесть. Им никого не жалко и ни перед кем не стыдно.
Во время кризисов, когда что-то идёт не так, как психопат ожидал, появляется еще и злость, а затем наступает декомпенсация.
У Лукашенко декомпенсация уже наступила.
Его могут остановить только санитары из психбольницы, увы.
Удивляет только то, что приближенные к нему не видят и не понимают этого. Он сейчас просто опасен.
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12.09.2020 18:32 Відповісти
Украинцы добивались своей цели жертвами активной и лучшей части населения. а беларусам видимо пофиг.... Может конечно отсутствие нормального лидера сказывается....
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12.09.2020 18:39 Відповісти
Что? Интересно просто.
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12.09.2020 18:43 Відповісти
Это не риторический вопрос. Наверное я многовато насмотрелся фильмов ужасов.
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12.09.2020 18:57 Відповісти
Тысячи белорусок вышли на Марш женщин в Минске - Цензор.НЕТ 9709
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12.09.2020 17:16 Відповісти
Заберуть даму в СІЗО ... https://gomel.today/rus/news/belarus-17151/ Ну, як у Бресті двох сестер затримали за те, що вони вирішили пригостити катів у формі морозивом, і суд був, й присудили щось там
А цим дурам навіть не соромно. Мінет потрібно було сестричкам ще зробити ...
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12.09.2020 19:22 Відповісти
А бЯлярусы - где!?
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12.09.2020 17:22 Відповісти
Взагалі то позорище на весь світ з жінками воювати. Не знаю, правда, чи в такий спосіб можна щось отримати, але резонанс по всьому світу завтра буде.
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12.09.2020 17:25 Відповісти
В Ізраїлі жінок забирають в армію на рівні з чоловіками. Зараз не ті жінки що були раніше.
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12.09.2020 17:45 Відповісти
Была революция -роз, помаранчивая, гiдностi, а тут - гендерная. Позорище
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12.09.2020 17:26 Відповісти
похоже все суровые мужики с белаза и прочие, сурово объявившие забастовки уже сидят на бутылках
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12.09.2020 17:26 Відповісти
Ну в упорстве им не откажешь.
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12.09.2020 17:26 Відповісти
пора менск переименовывать в вуменск...
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12.09.2020 17:39 Відповісти
Там "пару молотовых" просто никто не даст."Не нужно их провоцировать.У них мирный протест.Больше шариков и цветов.Шо Вы такое предлагаете?!"
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12.09.2020 17:49 Відповісти
Уже даже неинтересно.Ниочём.
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12.09.2020 17:41 Відповісти
Это уже даже не смешно. Где мужчины? Зачем этот цирк? Что за протесты по выходным? К чему это должно привести?
Жалкое зрелище...
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12.09.2020 17:44 Відповісти
А Вам то что ?
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12.09.2020 17:52 Відповісти
https://youtu.be/eIgkBLspMLw?
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12.09.2020 17:58 Відповісти
Цука Лука реально претендует на бенефис Чаушеску!!!!!
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12.09.2020 17:54 Відповісти
Навіть склизькі хлопчики з координації протесту (ті двоє, що сьогодні викинуті в Україну) визнали, що всі заводи-фабрики працюють. Мирний протест по вихідних, з кольоровими кульками, квітами та обіймашками, що іноді переходять у голосне верещання, приречений. Він був приречений з першого дня, бо не мав стратегії, притомного керівництва, а супер-пупер борці зі владою (типа Нобелівської лауреатки) мріють про допомогу від путіна, бояться українського Майдану, шляху до Європи. А слово НАТО при них взагалі краще не озвучувати. Можуть втратити свідомість.
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12.09.2020 18:02 Відповісти
луке капец. Этот марш - чистый троллинг. Так сказать разведка, но бой должны провести менты. А потом их же и будут мочить, но уже мужчины.
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12.09.2020 18:03 Відповісти
Українські жінки добре вправляються зі скалками. Може би білорускам курси якісь провели, чи що?
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12.09.2020 18:04 Відповісти
Я не пойму. Одна из причин почему в Беларуси вышли, что Лукашенко игнорировал опасность вируса. Но почему-то на митингах не видно ни одного человека в маске против вируса.
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12.09.2020 18:05 Відповісти
Білоруський фашизм в дії!!
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12.09.2020 18:08 Відповісти
Нужно больше шариков воздушньlх, Лука -тиран увидит много шаров, испугается и убежит.
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12.09.2020 18:10 Відповісти
Интересно будет, если революция там победит, пройдет долгожданная для беларусов приватизация предприятий и собственником калийного завода, который сейчас бастует против Лукашенко, станет Коломойский.
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12.09.2020 18:11 Відповісти
Жалко что у белорусов, есть только один мужик с яйцами, БАЦЬКА! а остальное женщины и бабы!!!
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12.09.2020 18:12 Відповісти
Ху#цька.
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12.09.2020 18:40 Відповісти
Они Лукашенко на измор планируют взять?
Думают, что если каждый день устраивать митинги у того совесть проснется?
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12.09.2020 18:17 Відповісти
Интересно. А шарики каждый себе покупает, или выдают спонсоры?
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12.09.2020 18:22 Відповісти
Велика пошана жінкам Білорусі!!
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12.09.2020 18:32 Відповісти
Смелые тетеньки.
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12.09.2020 18:39 Відповісти
помните эту неугомонную протестантку?? (которая очень похожа на маленького мужчину))
но это 72-летняя активистка Нина Багинская... Жыве Беларусь!!!
Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 884

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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 951

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Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 9816

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12.09.2020 18:44 Відповісти
А что Вы ещё о ней знаете, кроме того, что она напоминает Вам маленького мужчину?
Вот этому фото, например, 20-ть лет. И это тоже она.
Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську - Цензор.НЕТ 9046
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12.09.2020 20:32 Відповісти
я не хотел ее обидеть! я ею восхищаюсь и в прошлый раз (когда у нее из рук вырвали бело-красно-белое знамя два амбала, а она бесстрашно его забирала) были очень неудачные фото и многие утверждали что это... не женщина (я поэтому и хотел именно это напомнить) даже возник целый спор - пока не включили на полную громкость видео и не услышали ее требовательный женский голос - отдай знамя, фашист!!!
в тот день прочитал немало об этой героической даме! (и сидела и голодала и...молодец!!! достойная восхищения маленькая героиня большой Беларуси!)
Жыве Беларусь!!!
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12.09.2020 20:47 Відповісти
Мужиків в Беларусі немає.Тьфу!
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12.09.2020 18:45 Відповісти
Здесь две причины и они очевидны.
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12.09.2020 20:42 Відповісти
Розовая революция.
В смысле - женская.
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12.09.2020 18:54 Відповісти
Допоки білоруси не почнуть палити напалмом це бидло, не буде НІЧОГО
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12.09.2020 19:17 Відповісти
Обычно во всём мире выходят мужчины, и небольшой процент женщин.Что не так с мужчинами.Или лукашенко мужчин просто уничтожает или уже уничтожил
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12.09.2020 20:33 Відповісти
А вы раскиньте мозгами почему, все достаточно очевидно почему.
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12.09.2020 20:43 Відповісти
Мда,позор мужикам,бабы митингуют.
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12.09.2020 21:15 Відповісти
Лука не только обоссался, но и обосрался.
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12.09.2020 21:21 Відповісти
Дивно, що не спалили жодної омоновькиї будки і жодного обісраного омонівця.
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12.09.2020 21:23 Відповісти
Ну чо побунтовали и харош,пора в стойло возвращается,мужчины уже там!
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12.09.2020 22:57 Відповісти
В протестах участвовало меньше тысячи женщин. Это уже конец протестов. Омоновцев было больше, чем протестующих. Лукашенко может праздновать победу и готовиться к инаугурации! Сильный мужик
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13.09.2020 02:53 Відповісти
Славно кудахтаешь про меньше тысячи, лапоть срузкий.
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13.09.2020 10:27 Відповісти
Это называется инфантилизм, по научному. Детское восприятие действительности. Девочки вышли на сэлфи
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13.09.2020 11:26 Відповісти
 
 