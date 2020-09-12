Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колони жінок пройшли центром міста, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, та проведення чесних виборів. На марші почалися перші затримання.
Близько 15-ї години сотні жінок стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".
Там же були і силовики. Вони попереджали жінок про "незаконність заходу", але учасниці протесту зі словами "Рух - життя" і "Ми гуляємо" рушили в путь.
На площі почалися затримання, кілька людей повели в автобуси.
Натовпом дівчата намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали: "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН в чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе і оточили.
Дівчата трималися щільн. Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирних протестувальників.
Від ГУМу до ратуші підійшла ще одна колона, до неї приєдналися дівчата, яким вдалося вийти з оточення на площі Свободи. Таким чином хода продовжилася.
Колони жінок рухаються різними вулицями в центрі Мінська. Деякі учасниці маршу тримають в руках кухонне приладдя - бідони, сковорідки, каструлі.
"Жіночі колони з'являються в багатьох місцях, потім зливаються і рухаються відомомим тільки їм маршрутом", - пише видання Tut.by.
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впереди Иисус Христос ...
- А зачем нам писать про тебя?
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- А женщин и детей?
- Иногда бывает.
- Как ты можешь стрелять в женщин и детей?!
- Легко. На них уходит меньше свинца. Разве https://citaty.info/topic/voina война - это не ад?!
Во время кризисов, когда что-то идёт не так, как психопат ожидал, появляется еще и злость, а затем наступает декомпенсация.
У Лукашенко декомпенсация уже наступила.
Его могут остановить только санитары из психбольницы, увы.
Удивляет только то, что приближенные к нему не видят и не понимают этого. Он сейчас просто опасен.
А цим дурам навіть не соромно. Мінет потрібно було сестричкам ще зробити ...
Жалкое зрелище...
Думают, что если каждый день устраивать митинги у того совесть проснется?
но это 72-летняя активистка Нина Багинская... Жыве Беларусь!!!
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Вот этому фото, например, 20-ть лет. И это тоже она.
в тот день прочитал немало об этой героической даме! (и сидела и голодала и...молодец!!! достойная восхищения маленькая героиня большой Беларуси!)
Жыве Беларусь!!!
В смысле - женская.