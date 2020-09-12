Тисячі білорусок вийшли на Марш жінок у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колони жінок пройшли центром міста, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, та проведення чесних виборів. На марші почалися перші затримання.

Близько 15-ї години сотні жінок стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".

Там же були і силовики. Вони попереджали жінок про "незаконність заходу", але учасниці протесту зі словами "Рух - життя" і "Ми гуляємо" рушили в путь.

На площі почалися затримання, кілька людей повели в автобуси.

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Натовпом дівчата намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали: "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН в чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе і оточили.

Дівчата трималися щільн. Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирних протестувальників.

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Від ГУМу до ратуші підійшла ще одна колона, до неї приєдналися дівчата, яким вдалося вийти з оточення на площі Свободи. Таким чином хода продовжилася.

Колони жінок рухаються різними вулицями в центрі Мінська. Деякі учасниці маршу тримають в руках кухонне приладдя - бідони, сковорідки, каструлі.

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"Жіночі колони з'являються в багатьох місцях, потім зливаються і рухаються відомомим тільки їм маршрутом", - пише видання Tut.by.





