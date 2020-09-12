Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько сотні киянок і киян вийшли в центр міста, щоб підтримати протестуючих в центрі Мінська жінок.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Марш почався з Майдану Незалежності. Звідти колона жінок вирушила до посольства Білорусі.
Активістки тримають плакати "Найкращі друзі жінки - права людини", "Свободу народу", "Свободу політв'язням". Жінки одягнені переважно в біло-червоні кольори.
Учасниці та учасники акції виступають проти насильства, вони вимагають відновлення правових рамок в країні і демократичної зміни влади.
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар12.09.2020 18:41
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.09.2020 18:35
+5 Igor Lemke #390467
показати весь коментар12.09.2020 18:31
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....походу в Лахте-2 сейчас уже нанимают на работу шизофреников и идиотов.....
Грубая поддєлка, корочє.
2. Кацапе: «в 2000 году Светлана Пилипчук окончила с золотой медалью среднюю школу № 2 города Микашевичи. Закончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета (г. Мозырь Гомельской области) по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)».
3. Кацапе, а яка в тебе освіта?
ху..... ху.....
скажем прямо, для женщин это вполне приемлемый результат.
для большинства даже желанный
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778 V.V.
Про Білоруську"опозицію" Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.
Хоть ОДНА!!! трезвая мысль на всей ветке!!!!
После такого ответа от этих "двух молодцев из ларца" я бы дал им 5 минут на сбор манаток и... ПИНКАМИ ДО ГРАНИЦЫ!!!!! В теплые и нетерпеливые объятия таракана и вертухаев )(уйла!!!!
Де СБУ ?
Витурити цих москальських підстилок - хай на рашці сидять і прес-конференції влаштовують.
Назбираємо усякий непотріб, яким нам же на голову у нас вдома і гадить.
Де самоповага ?
Хорошо, что вас, позорников, единицы. Да и то, наверное, этнические бульбарусы.
.....вот бы платили и ты бы пошёл, да кацап?.....
«12 сентября 2020
Москва отреагировала на требование Киева удалить приложения российских СМИ.
Москва отреагировала на требование Киева удалить приложения российских СМИ, таких как https://lenta.ru/tags/organizations/vgtrk/ ВГТРК , https://lenta.ru/tags/organizations/ria-novosti/ МИА «Россия сегодня» и https://lenta.ru/tags/organizations/ntv/ НТВ , из App Store. Об этом в субботу, 12 сентября, заявила официальный представитель https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ МИД России https://lenta.ru/tags/persons/zaharova-mariya/ Мария Захарова , передает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
Ранее стало известно, что НТВ и ВГТРК получили уведомление от Apple, в котором говорится об удалении приложений из онлайн-магазина App Store по требованию СБУ на территории Украины.»
Apple RESPECT.
God bless USA !
Слава Україні !
Москвічька в красівом какошнікє.
https://youtu.be/lhdCfXilD4o
Банда" Фильм про "эскадроны смерти", реж. Раиса Михайловская, д/ф 2015 г., Беларусь(26лет)
Механизм революции в Румынии в.Украины на Венесуэлы в Тайвань
МИНСК КИЕВ не то да ГЛЕБ а вот БУХАРЕСТ то
Белорусские военнослужащие должны защитить суверенитет государства и обеспечить «стабильность в обществе». Об этом сегодня, 22 июня, заявил Александр Лукашенко.
Многостаночьнік.
Жах !
Як і наквецяні на землі нігті.