Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько сотні киянок і киян вийшли в центр міста, щоб підтримати протестуючих в центрі Мінська жінок.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Марш почався з Майдану Незалежності. Звідти колона жінок вирушила до посольства Білорусі.

Активістки тримають плакати "Найкращі друзі жінки - права людини", "Свободу народу", "Свободу політв'язням". Жінки одягнені переважно в біло-червоні кольори.

Учасниці та учасники акції виступають проти насильства, вони вимагають відновлення правових рамок в країні і демократичної зміни влади.

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