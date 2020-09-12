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Новини Відео Революція в Білорусі
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Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити. ВIДЕО

Білоруські силовики відступають перед учасницями жіночого маршу в Мінську.

Відповідне відео виклала в Facebook журналістка Ната Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову Мінськ. Схоже, тут вже ОМОН перелякався і готовий бігти світ за очі", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, 12 вересня колони жінок пройшли центром Мінська, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і проведення чесних виборів. Близько 15-ї години люди стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи. Там же були силовики.

Натовпом жінки намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН у чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе й оточили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчата трималися в щільному зчепленні. Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирно протестуючих людей.

Автор: 

Білорусь (7938) жінки (627) журналістика (1769) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+15
Вероятно, взяли на вооружение тактику кацапов, которую озвучило х-йло: "впереди женщины и дети". Но такая тактика сработает против людей, а против орков это пустая трата времени и здоровья.
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12.09.2020 23:13
+14
Где мужчины?Ахренеть.
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12.09.2020 23:10
+12
Майдан. Боец крут, женщина с флагом и костылем не уступает
Учитесь беларусы.
https://youtu.be/1NfTHIk6EfU
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12.09.2020 23:14
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Сосни бунтують?
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12.09.2020 23:06 Відповісти
а именно -= кто и о чем речь? (может не в теме)
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12.09.2020 23:10 Відповісти
Бабы да, бабы да.
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12.09.2020 23:19 Відповісти
сексист? или я не правильно понимаю? привык к понятиям борщеварок в своей жизни - такому учили?
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12.09.2020 23:23 Відповісти
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12.09.2020 23:30 Відповісти
Это из обсуждения двух лидеров зе, когда они думали что микрофоны выключены)))) https://www.youtube.com/watch?v=ch8Zf48CCGY
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13.09.2020 02:49 Відповісти
Сосни-то в зе-каманді. А в Білорусі виявляється жінки- ще ті революціонерки! А де мужики? Невже усіх лжебульбаш в сізо попакував?
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12.09.2020 23:21 Відповісти
ЦЕ ТОнКОЩІ "БІЛОРУСЬКОЇ ТРАВОЯДНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ"..

попереду мужики випустили жінок і студентів... ((
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13.09.2020 00:19 Відповісти
Ти не спаведливо зара ляпнув. По зе-більному. Тобі, ****ну смішно? Ну-ну.....
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12.09.2020 23:32 Відповісти
Где мужчины?Ахренеть.
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12.09.2020 23:10 Відповісти
Вероятно, взяли на вооружение тактику кацапов, которую озвучило х-йло: "впереди женщины и дети". Но такая тактика сработает против людей, а против орков это пустая трата времени и здоровья.
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12.09.2020 23:13 Відповісти
Вони партизанять на диванах.
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12.09.2020 23:14 Відповісти
Точно!
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12.09.2020 23:18 Відповісти
Мужики ещё немного потерпят и пойдут своих баб по домам разгонять.
Бабы за Машу, а мужики за Сашу.
Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам и вынуждают их отступить - Цензор.НЕТ 7872
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12.09.2020 23:17 Відповісти
Диванний партизан читає що пишуть на Цензорі.
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12.09.2020 23:22 Відповісти
Мне без разницы.
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12.09.2020 23:39 Відповісти
вчера на фб написал почти тоже самое .сказал что женщины у них , крутые а мужики -сцыкуны.бл. забанили на сутки, написал что не согласен. через15 минут!!!! оперативно , ответили что бан на 3 суток.наверное ,там ихние мужчины сидят....хотя эти когутикы в зеленом не из беларуси
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12.09.2020 23:32 Відповісти
А мне нравятся белоруски. Вы вообще видели сколько их выходит? И вот маленькая, но первая победа. Мужчины у них всегда сзади, как здесь https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210051520464053&set=a.102930607842812&type=3&eid=ARCi0lRmZnCPZL7lmX_mmFGh-j1C-*************************************************** Найдите на фото белоруских мужчин
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12.09.2020 23:46 Відповісти
А подумать сложно? прикинуть расклад на текущий момент, рассмотреть смену власти в комплексе последующих проблем или обязательно в омут с головой? уже ведь есть такая практика и что? да, у каждого свой путь. да и примеров, когда одна сторона ждет более удобного момента, обходя силовое решение проблемы, полно.
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13.09.2020 07:28 Відповісти
У вас нет времени "ждать удобного момента".Да и тактика, которую вы выбрали, не дает вам шансов увидеть " труп врага, плывущего по реке".
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13.09.2020 09:10 Відповісти
мужики устали .... - нехай девченки доработают...
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12.09.2020 23:10 Відповісти
И это РЕВАЛЮЦИЯ?
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12.09.2020 23:12 Відповісти
плавно перетекающая в старческую поллюцию..сарказм сарказм...
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12.09.2020 23:14 Відповісти
Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам ,показывая им цицки, силовики вынуждены отступать, почему российские бабы с голыми цицками не могут Кремль взять?
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12.09.2020 23:12 Відповісти
наташки рассеи могут только на трассе цицками трясти..
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12.09.2020 23:13 Відповісти
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12.09.2020 23:37 Відповісти
у них цицек нет,от водки не растут
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12.09.2020 23:36 Відповісти
Толпа разъяренных баб это страшная сила
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12.09.2020 23:13 Відповісти
Страшнее бабьі зверя нет.
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12.09.2020 23:15 Відповісти
Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити - Цензор.НЕТ 2676
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12.09.2020 23:36 Відповісти
ультразвуком задавили...
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12.09.2020 23:14 Відповісти
Майдан. Боец крут, женщина с флагом и костылем не уступает
Учитесь беларусы.
https://youtu.be/1NfTHIk6EfU
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12.09.2020 23:14 Відповісти
Так поруч майдановець мотлошить двох беркутят.
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12.09.2020 23:17 Відповісти
Я же написал - крут. Ногами тоже работает правильно
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12.09.2020 23:22 Відповісти
таких случаев единицы, а в основном петушня молотила протестующих
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13.09.2020 00:46 Відповісти
Колись матріархат панував по всій планеті, Біларусь вертається в кам'яний вік.
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12.09.2020 23:15 Відповісти
Отлично, плюсую! Это там еще нет Юлии Владимировны!
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12.09.2020 23:15 Відповісти
Это пипец.
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12.09.2020 23:16 Відповісти
Не хотели как в Украине?, тогда заткнитесь и расходитесь по домам и не устраивайте этот цирк, смотреть стыдно
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12.09.2020 23:16 Відповісти
Ти на Лахтє-2 покажи як треба, а не через проксі на Цензорі, поради даєш.
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12.09.2020 23:31 Відповісти
Беларусь дает пример демократической Франции:
.... в Париже и других городах Франции возобновились акции протестов «Желтых жилетов». В результате силовики задержали две сотни человек. Позор силовикам.
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12.09.2020 23:17 Відповісти
В Парижі теж затримували за квіти і плакати?
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12.09.2020 23:18 Відповісти
Жовтими жильотками керує *****.
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12.09.2020 23:26 Відповісти
жилетки бедности силовики должны пресекать хулиганство, нефиг машины бить
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13.09.2020 00:08 Відповісти
ну какая ето революция?
ето плавное превращение Беларуси в кацапию, от тока жещинанам почему то ето не нравится - мужичье согласно.
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12.09.2020 23:17 Відповісти
лахту не вызывали - стой на стреме...
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12.09.2020 23:23 Відповісти
Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити - Цензор.НЕТ 5851
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12.09.2020 23:31 Відповісти
кац, так у нас - "всех заскриню всех задрочю?"
продолжай - без таких как ты и правда было бы скучно..
ты кацапский лахтинский казел - заскринь ето
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12.09.2020 23:46 Відповісти
кажись я в цель попал!
лахта в болд ушла и показала, шо она таки лахта.
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12.09.2020 23:37 Відповісти
Ты попал.
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12.09.2020 23:41 Відповісти
тебе в лахту?
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12.09.2020 23:47 Відповісти
никогда скрепой не пристегивай лишнюю хромосому...
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12.09.2020 23:49 Відповісти
Ты уже на этом обжёгся?
Напиши мемуары.
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12.09.2020 23:52 Відповісти
вот именно мужичье.не когда им .кальсоны обосра...е стирают.
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12.09.2020 23:42 Відповісти
Пасту назад в тюбик уже не вдавишь: если уж даже женщины начали требовать, чтобы постылый старый Таракан "отвял" от Беларуси, то это уже начало конца:

постылый и ганебны цар - гэта уже не цар...
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12.09.2020 23:17 Відповісти
Та там по іншому)))
Сексу- табу ..)))
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12.09.2020 23:27 Відповісти
Вам не дамо!!
А що, не пам'яті не має, коли В Україні мєнтов з інших міст в інші міста посилали??
Містечкових майже ніхто не знає...
Білорусь- маленька країна..😁
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12.09.2020 23:23 Відповісти
Ситуация парадоксальная.
Женщин лупят, хватают, таскают...
А мужики где???
Я не понимаю.
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12.09.2020 23:25 Відповісти
Шо сукі? Не так як ФСБ розписало?
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12.09.2020 23:33 Відповісти
Всё идёт именно так, как расписало ФСБ.
Саша уйдёт, придёт Маша.
И всё утихнет и будет, как и было.
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12.09.2020 23:35 Відповісти
саша не піде..
САшу можуть "піти".
Якби було кому... (((
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13.09.2020 00:23 Відповісти
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12.09.2020 23:37 Відповісти
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12.09.2020 23:43 Відповісти
Шо-шо?
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12.09.2020 23:45 Відповісти
Мужиков в армию на сборы мобилизовали,против Наты
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13.09.2020 04:01 Відповісти
***** Они не форме.Это гопники.Любой человек имеет право на самозащиту.Соберитесь парни и ********* их хоть один раз.Беларусы...
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12.09.2020 23:27 Відповісти
А че, сколька без "Камасутри" влада протримається??🤗
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12.09.2020 23:29 Відповісти
Відео не бачила, у мене чомусь не показує, але підтримую білоруських дівчат. Красуні!!!
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12.09.2020 23:36 Відповісти
На протест вышли не все женщины. Часть из них не сопротивляется силовикам.Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити - Цензор.НЕТ 2535
Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити - Цензор.НЕТ 5439
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12.09.2020 23:37 Відповісти
А фіг вам СЕКС- а шо не ТАК??
Цікаво -скільки "влада" протримується??
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12.09.2020 23:38 Відповісти
"Самолёт, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи. Там 14 сентября пройдёт закрытая встреча белорусского диктатора и Владимира Путина." - сми ... Судя по комментам, белорусы не понимают, что их ожидает ....
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12.09.2020 23:43 Відповісти
ні. Сім"ї там не було.
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13.09.2020 00:25 Відповісти
так у него кроме Коленьки то никого и нет..
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13.09.2020 00:31 Відповісти
А два старших сина?
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13.09.2020 09:52 Відповісти
Побачите як зеленський посинівшими пальцями не буде чіплятися за владу так само як путєн чи лукашенко.
Він вже стільки злочинів скоїв через свій низький інтелектуальний рівень, що в нього шлях один чіплятися за владу.
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12.09.2020 23:48 Відповісти
Самоє дєйствєнноє- онанизм!
А шо їм треба ще порекомдувати?
Содомізм??
А че-креативніка..
🤣🤣
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12.09.2020 23:49 Відповісти
Они просто испугались что им "Никто не даст!"...
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13.09.2020 00:08 Відповісти
ковід-19 вже давно білорусів злякався і відступив
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13.09.2020 00:22 Відповісти
😀Передоз! Требуют наши сердца.ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗhttps://m.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI
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13.09.2020 00:22 Відповісти
От такого визга у любого мужика паника бы началась.
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13.09.2020 01:34 Відповісти
калеса пырнуть ума нет в бусике
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13.09.2020 02:08 Відповісти
беларусские лисистраты ))
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13.09.2020 08:54 Відповісти
Та пох що там у вати за двіжухи , тут в Украіні своіх проблем неміряно..
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13.09.2020 08:59 Відповісти
 
 