Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити. ВIДЕО
Білоруські силовики відступають перед учасницями жіночого маршу в Мінську.
Відповідне відео виклала в Facebook журналістка Ната Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову Мінськ. Схоже, тут вже ОМОН перелякався і готовий бігти світ за очі", - прокоментувала вона.
Нагадаємо, 12 вересня колони жінок пройшли центром Мінська, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і проведення чесних виборів. Близько 15-ї години люди стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи. Там же були силовики.
Натовпом жінки намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН у чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе й оточили.
Дівчата трималися в щільному зчепленні. Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирно протестуючих людей.
Будь ласка, зачекайте...
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попереду мужики випустили жінок і студентів... ((
Бабы за Машу, а мужики за Сашу.
Учитесь беларусы.
https://youtu.be/1NfTHIk6EfU
.... в Париже и других городах Франции возобновились акции протестов «Желтых жилетов». В результате силовики задержали две сотни человек. Позор силовикам.
ето плавное превращение Беларуси в кацапию, от тока жещинанам почему то ето не нравится - мужичье согласно.
продолжай - без таких как ты и правда было бы скучно..
ты кацапский лахтинский казел - заскринь ето
лахта в болд ушла и показала, шо она таки лахта.
Напиши мемуары.
постылый и ганебны цар - гэта уже не цар...
Сексу- табу ..)))
А що, не пам'яті не має, коли В Україні мєнтов з інших міст в інші міста посилали??
Містечкових майже ніхто не знає...
Білорусь- маленька країна..😁
Женщин лупят, хватают, таскают...
А мужики где???
Я не понимаю.
Саша уйдёт, придёт Маша.
И всё утихнет и будет, как и было.
САшу можуть "піти".
Якби було кому... (((
Цікаво -скільки "влада" протримується??
Він вже стільки злочинів скоїв через свій низький інтелектуальний рівень, що в нього шлях один чіплятися за владу.
А шо їм треба ще порекомдувати?
Содомізм??
А че-креативніка..
🤣🤣