Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити. ВIДЕО

Білоруські силовики відступають перед учасницями жіночого маршу в Мінську.

Відповідне відео виклала в Facebook журналістка Ната Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову Мінськ. Схоже, тут вже ОМОН перелякався і готовий бігти світ за очі", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, 12 вересня колони жінок пройшли центром Мінська, вимагаючи відставки "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і проведення чесних виборів. Близько 15-ї години люди стали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи. Там же були силовики.

Натовпом жінки намагалися оточити мікроавтобус силовиків, кричали "Випускай". На підмогу силовикам в оливковій формі прибув ОМОН у чорному. Під'їхало близько десятка бусів і звичайних автобусів для затримань. Учасниць ходи притиснули до кафе й оточили.

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Дівчата трималися в щільному зчепленні. Їх почали висмикувати з натовпу і відводити в автобуси і автозаки. Одні учасниці ходи намагалися відбити тих, кого затримують, зірвати балаклави з силовиків. Інші ж благали бійців не вдаватися до насильства, не чіпати мирно протестуючих людей.