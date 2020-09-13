На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Черговий жіночий марш розпочався 12 вересня о 15:00 на площі Свободи в Мінську. За оцінками ЗМІ, на акції були присутні 10 тисяч осіб. Силовики встановили автозаки, жорстоко затримували і розіганяли учасників.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".
За їхніми даними, затримано не менше 69 осіб.
Повідомляється, що серед затриманих - журналісти "Белсату" Катерина Андреєва і Макс Калитовський. Їх доставили в Жовтневий РВВС, обладнання було конфісковано.
Була затримана і Надія Крапівіна з "Вільного театру".
Водій машини зупинився на вулиці Богдановича, щоб пройти повз колону жінок. Через деякий час під'їхав фургон, із якого вибігли силовики в зеленій формі без документів і в балаклавах, витягли водія з машини і повели в автобус. "Здається, просто тому, що він пропустив колону жінок і не проїхав на них на зелене світло для себе", - йдеться в публікації.
Було затримано ще одного чоловіка, який просто стояв на автобусній зупинці і знімав все на телефон, передає "Наша Ніва".
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А вы типа не понимаете? Пакуют они вас, бьют, калечат, унижают. Не дошло еще?
п.с.теперь не удивительно почему такая жестокость.
ЦЮ ІСТИНУ просту ще поки що не вбили в голову"пересічному білоруському революціонеру"...
https://charter97.org/ru/news/2020/9/12/392906/
...погуляли...
Cherchez une femme normale, как говорится...
а зараз..
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и скольких женщин теперь по команде лукашенка продажные мусара-омоновцы покалечат ,изнасилуют или повесят в парке?
-- Оплати мне сперва премену пола... *)
А вообще, общее настроение в Беларуси, как щас в Украине -- паратрахванне.
весь этот протест с самого начала режисировался путиным
да, у людей накипело и они вышли
но они полностью под контролем путина
Просто білоруські "мужчини" максимум на що спосібні -це на "італійський страйк"..
Такий вже народ... ВИПЛОДОК БАГАТОРІЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ "Совєтського чєловєка"..
Блоруські мужчини навіть не боягузи.. У них просто "прочищені мізки"...
это точно конец
Чому жінки наодинці так відчайдушно чинять спротив ОМОНівцям?
Чоловіки-білоруси, невже вам не соромно?
Де ваша гордість?!
Але виключно вихідними.. поки з часом вони не зійдуть "на нєт"...
"варіант "Болотної".. Не Майдану..
Так,сподівання були великі,аЛЕ...
Давайте просто припинимо надіятись навіть на "варіант Гуайдо"...
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Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы.
https://kungurov.livejournal.com/
перенесемся в Белоруссию. Революционная ситуация стала развиваться с мая 2020 г. В августе она вылилась в полноценное массовое восстание. Но революции не происходит. Отсутствует революционный субъект, претендующий на власть, как следствие - не возникает двоевластия. Картина складывается довольно фантасмагорическая: ******** диктатор нелегитимен от слова «совсем». Но никто (!!!) не претендует на его власть. И пока этот кто-то не появится, Таракан не уйдет.
Тихановская оказалась великим просранным шансом
И это при том что ОМОН и не зверствовал особо, кроме первых дней.
мне интересно, а балончики со слезоточивым газом у бульбашей не продают?
на крайняк балончики с лаком для волос и в рожу дружно "черепашкам нинзя".