На жіночому марші в Мінську затримали майже 70 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Черговий жіночий марш розпочався 12 вересня о 15:00 на площі Свободи в Мінську. За оцінками ЗМІ, на акції були присутні 10 тисяч осіб. Силовики встановили автозаки, жорстоко затримували і розіганяли учасників.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

За їхніми даними, затримано не менше 69 осіб.

Повідомляється, що серед затриманих - журналісти "Белсату" Катерина Андреєва і Макс Калитовський. Їх доставили в Жовтневий РВВС, обладнання було конфісковано.

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Була затримана і Надія Крапівіна з "Вільного театру".

Водій машини зупинився на вулиці Богдановича, щоб пройти повз колону жінок. Через деякий час під'їхав фургон, із якого вибігли силовики в зеленій формі без документів і в балаклавах, витягли водія з машини і повели в автобус. "Здається, просто тому, що він пропустив колону жінок і не проїхав на них на зелене світло для себе", - йдеться в публікації.

Було затримано ще одного чоловіка, який просто стояв на автобусній зупинці і знімав все на телефон, передає "Наша Ніва".

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