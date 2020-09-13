УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11160 відвідувачів онлайн
Новини Відео
27 502 249

Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею. ВIДЕО

Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський зупинився для того, щоб поговорити з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія, але ті його слухати не захотіли.

Відео спілкування опублікував журналіст Сергій Іванов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський попросив опонентів не кричати, щоб пояснити свою позицію.

Читайте також: Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

"Ви сказали, що я когось вбив, ви в будь-якому місті кажете, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві. І, власне кажучи, молоді люди, мені дуже шкода, що наше знайомство так почалося і так само закінчилося", - обурився президент.

Опоненти не дали договорити Зеленському, і він закінчив спілкування.

Зазначимо, що прихильники Шарія і сам блогер називають президента вбивцею, оскільки він, на їхню думку, не захищає їх від нападів націоналістів.

Читайте також: ДФС почала розслідування щодо бізнесу Шарія, відкритого в березні за "місцем проживання" в Києві, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Шарій Анатолій (227)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Вовусик по привычке хотел искупаться в апплодисментах, но нарвался на дебилоа, более дремучих, чем он...
показати весь коментар
13.09.2020 02:40
+46
Высокооплачиваемые актеры не любят общаться с низкооплачиваемыми, иначе на главную роль не возьмут.
показати весь коментар
13.09.2020 02:02
+31
вава пора тобі разом з шарійовцями на росію.

Зеленский объяснил сторонникам Шария, почему с ними не общается: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей - Цензор.НЕТ 2272
показати весь коментар
13.09.2020 08:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
В ОРДЛО с крупных заводов массово увольняются работники.
показати весь коментар
13.09.2020 09:24 Відповісти
А в ОРДЛО ще залишилися крупні заводи ?
Наскільки мені відомо , майже всі заводи гобліни розпилили та вивезли на росію , ще чотири роки тому !
показати весь коментар
13.09.2020 10:17 Відповісти
ПИТУШАРИКИ.
показати весь коментар
13.09.2020 09:24 Відповісти
Хм. Гарант виправдовується перед дегенератами шнирія за неувагу, а те що він ніяк не реагує на загиблих військовослужбовців - це в порядку речей.
показати весь коментар
13.09.2020 09:49 Відповісти
Таке ж хворобливе до критики створіння як і путєн. Йде тією самою дорогою.
показати весь коментар
13.09.2020 10:00 Відповісти
Да уж. Власть только добавляет комплексов к уже имеющимся.
Ну хоть шапки пока не срывает и за нос не щиплется, как предшественник.)
показати весь коментар
13.09.2020 10:18 Відповісти
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 2401
показати весь коментар
13.09.2020 10:24 Відповісти
Президента лично знать гражданам не обязательно., да и не возможно. Граждане судят по делам президента.Какие дела, такой и президент.
показати весь коментар
13.09.2020 10:03 Відповісти
Тобто, Шмаркля ображається, бо вони його не знають? А якби познайомились, то напевно б і подружились. Блін, мерзота зелена, а тебе зовсім не напружує, що то кремлівські найманці? Хоча, ви ж свої, ви ж однодумці,тільки незнайомі, пілять.
73% зебілів, сволочі зубожілі і втомлені, то ви цього хотіли, ви це вибирали?
показати весь коментар
13.09.2020 10:05 Відповісти
Як для мене , що шаріівці , що зелені - це суцільне лайно в Украіні , яке потрібно викинути на смітник , та очистити краіну !
показати весь коментар
13.09.2020 10:14 Відповісти
Ага, как называть убийцами Шеремета людей, которых он не знает - ему можно. А тут его, бедняжку, обидели.
Я-то думал, он не может с ними общаться, потому что это коллаборанты... А он и тут разочаровал.
показати весь коментар
13.09.2020 10:21 Відповісти
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
13.09.2020 10:26 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2020 11:30 Відповісти
Это от рейтингового отчаяния Зепотерпевший общается со сторонниками Шария.
В общем - логично.
Шарий такой же балабол как и Зеленский. Обещал подать в испанский суд на Вову за попытку покушения на него, даже бумажками тряс, но ... балабол !!
показати весь коментар
13.09.2020 10:28 Відповісти
Зеленский: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей. Другое дело, когда я не зная Юлию Кузьменко, Яну Другарь и Андрея Антоненко и называю их убийцами. Но это не одно и то же. Не-не...
показати весь коментар
13.09.2020 10:37 Відповісти
Там всё нормально .Аваков нашёл убийц Шеремета.
показати весь коментар
13.09.2020 10:49 Відповісти
Если аваков нашёл убийц Шеремета - тогда почему в тюряге держат Юлию Кузьменко, Яну Другарь и Андрея Антоненко ? Которые такие же убийцы, как аваков нашёл .
показати весь коментар
13.09.2020 11:59 Відповісти
Суд назовёт фамилии убийц,а те что ты назвал главные подозреваемые.
показати весь коментар
13.09.2020 18:22 Відповісти
Ты серьёзно это всё рассказываешь ? Когда зеля и ава на первой конференции их назвали убийцами - это они суд ? Пояснятель, блин .
показати весь коментар
13.09.2020 18:28 Відповісти
А как по мне так что шарийовцы что порохоботы это одна шобла .Одни за рассийско -медведчуковские деньги продались,вторые за соросовско-американские гранты продают Украину .
показати весь коментар
13.09.2020 10:38 Відповісти
Вопрос к СБУ и националистам........ПОЧЕМУ в Украине антиукраинская шобла какого-то долбанутого шария??????????????
Ярош АУ!!!!
показати весь коментар
13.09.2020 10:39 Відповісти
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 5260
показати весь коментар
13.09.2020 10:40 Відповісти
Враги иностранные оккупировали украинский сайт.
Боримося-поборемо!!!
показати весь коментар
13.09.2020 10:47 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, борцун лишнехромосомный
показати весь коментар
13.09.2020 11:20 Відповісти
Москаляка, шукай свою гілляку.
показати весь коментар
13.09.2020 11:51 Відповісти
************ теперь с ОПЗЖ. вiслюк им пох-й.
показати весь коментар
13.09.2020 10:54 Відповісти
за наши с вами деньги этот поцЗедент едет в Одессу поговорить с ************..
Нет у него больших забот!!
показати весь коментар
13.09.2020 10:54 Відповісти
А як же ти зюзя обявив вбивцями Шеремета случайних людей , а тепер пробуєте докази зібрати , несе щось , як обкурений чмошник
показати весь коментар
13.09.2020 10:58 Відповісти
досмотрел ,,видосик"до обращения со словом:,,господа"далее уже не интересовало скажет или нет что либо дальше, так как уже терялся весь смысл дальнейшего диалога.(хотя ЗЁ?? и диалог??чёт явно я ему польстил)
показати весь коментар
13.09.2020 11:07 Відповісти
А що Ви, пане, хотіли? Яке може бути звернення у гебешної консерви та ідейного малоросса шмарклі Янелоха? Воно ж громадянин кацапів-паРаші насамперед і тільки потім ще й вибраний придуркуватими недолугими ЗеБілами в *********** віслюк Янелох.
показати весь коментар
13.09.2020 14:44 Відповісти
Області коли вже закінчаться ? Таке несе в своєму (т)урі! Так несе! Агітатор своїх слуг хрінов!
показати весь коментар
13.09.2020 11:13 Відповісти
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
показати весь коментар
13.09.2020 11:16 Відповісти
Хороший тамада, рузкоизычный!
показати весь коментар
13.09.2020 11:19 Відповісти
Так кто с ПетуШариями общается - тот зашквар выхватывает серьезный автоматом! Пеофилов и им сочувствующих сразу петушат, потом убивают.
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 3676
показати весь коментар
13.09.2020 11:34 Відповісти
Цікаво , а звідки у нас стороннікі шмарія? Шо це за люди? На які психічні хвороби вони хворіють? Де працюють? Чому ще живі?
показати весь коментар
13.09.2020 11:36 Відповісти
+100500!!зачет
показати весь коментар
13.09.2020 13:49 Відповісти
Лучший способ общения с петушариками это давать им по шапке как это делал Порох.
показати весь коментар
13.09.2020 11:52 Відповісти
так это школа ж зеленского, предвыборная компания была его также нацелена на лжи против Порошенко
показати весь коментар
13.09.2020 12:18 Відповісти
гнусавый зажигает. вместо того чтобы имбецилов петушария в автозак отправить, он их господами называет . что тут можно сказать, зе поц
показати весь коментар
13.09.2020 13:52 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.

P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.
показати весь коментар
13.09.2020 14:36 Відповісти
Я навіть не сумніваюсь, що у них є паспорти. У Лєнкі-ополчєночкі ще і царські хороми є у Лівадії.
показати весь коментар
13.09.2020 16:00 Відповісти
так Зе-чмо і ЗеБіли самі мало чим відрізняються від гебешної консерви петуШарія і адептів його секти, безмозглих шаройобиків...
показати весь коментар
13.09.2020 14:39 Відповісти
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 7526

...
показати весь коментар
13.09.2020 15:26 Відповісти
Кстати симптоматично, что зельцман решил пообщаться с петушариками, при этм полностью игнорирует акции патриотов. Это указывает на то, что петушариков ватный клоун рассматривает как потенциальный электорат, а патриотов Украины таковым явно не считает и не видит необходимости идти хоть на какой-то диалог с теми кто защищал и защищает страну от кацапских нацистов.
показати весь коментар
13.09.2020 17:23 Відповісти
Детский сад. Ты президент для всех украинцев или только для своих лохов, которые тебя выбрали? Володенька, деточка, если тебе еще не понятно, какие обязанности у президента страны, то обьясняю: ты просто обязан общаться со всеми украинцами, а не надувать щечки и строить из себя обиженную ливерную колбасу только потому, что тебе говорят правду в глаза. И с порохоботами ты обязан общаться и даже отчитываться о проделанной ютобой работе, по улучшению жизни украинцев и по обеспечению независимости Украины. Запомни, детсадовец : народ тебя выбрал из грязи в князи - нарлд тебя в грязь обратно и вернет.
показати весь коментар
13.09.2020 17:27 Відповісти
А и не говорите. это же надо додуматься до такого , изобразил из себя, понимаешь ли , горбатого песыка.... Кт о не знает шо це таке , понаблюдает в парке за выгулом собак...
показати весь коментар
14.09.2020 02:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lkWfhIruGEc ЗЕЛЕНЫЙПОПУГАЙ
показати весь коментар
13.09.2020 20:26 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 