Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ. ВIДЕО

Футболісти з команд різних дивізіонів Білорусі засуджують насильство, яке застосовують до протестувальників.

Із засудженням жорстокості під час післявиборчих протестних акцій виступили гравці команд Вищої та Першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY. Серед них - Єгор Філіпенко, Станіслав Драгун, Павло Нехайчик, Віталій Гайдучик, Дмитро Бага, Павло Рибак, Володимир Бушма.

"Ми записали це відео, бо не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти різних команд, але однієї країни", - кажуть спортсмени.

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Футболісти висловлюють співчуття рідним загиблих, виступають зі словами підтримки постраждалим і закликають зупинити насильство.

Гравці зазначили, що вони, "як і весь наш народ, маємо права, закріплені Конституцією".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Черговий жіночий марш розпочався 12 вересня в 15:00 на площі Свободи в Мінську. За оцінками ЗМІ, на акції були присутні 10 тисяч осіб. Силовики встановили автозаки, жорстоко затримали і розігнали учасників.