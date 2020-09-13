Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ. ВIДЕО
Футболісти з команд різних дивізіонів Білорусі засуджують насильство, яке застосовують до протестувальників.
Із засудженням жорстокості під час післявиборчих протестних акцій виступили гравці команд Вищої та Першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY. Серед них - Єгор Філіпенко, Станіслав Драгун, Павло Нехайчик, Віталій Гайдучик, Дмитро Бага, Павло Рибак, Володимир Бушма.
"Ми записали це відео, бо не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти різних команд, але однієї країни", - кажуть спортсмени.
Футболісти висловлюють співчуття рідним загиблих, виступають зі словами підтримки постраждалим і закликають зупинити насильство.
Гравці зазначили, що вони, "як і весь наш народ, маємо права, закріплені Конституцією".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Черговий жіночий марш розпочався 12 вересня в 15:00 на площі Свободи в Мінську. За оцінками ЗМІ, на акції були присутні 10 тисяч осіб. Силовики встановили автозаки, жорстоко затримали і розігнали учасників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Этот идиот и швец, и жнец, и на баяне игрец.....
А.Г.Лукашенко: " А почему вы считаете, что хоккей моя любимая игра? Неправда... В хоккей я играю по несчастью. Я всю жизнь играл в футбол. Всю. Я по профессии футболист. Уже был президентом, я доигрался до того... "
И жизнь за фюрера отдать...
Чтоб внуки помнили навеки...
Демократия всегда ненастье...
Твоя бабушка Крестьянку не выписывала?
Начни читать ту стопку.
Я помню наизусть все что когда то прочитал в детстве....Мурзилки блин.э.зачуханные...
Гилляк для бот -песів вистачає .
ФОМ: «Действия Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих одобряют почти 40% россиян».
Дурки, вас не б'ють, а вбивають! А ви шмарклі жуєте.
А далі що ?
Лука навіть не похитнувся.
Треба якісь інші заходи вживати. Більш радикальні. Я так розумію, народ в тоталітарній державі лукашенка то є ніщо. Вона функціонує навіть без схвалення більшості. Всі владні структури підпорядковані особисто йому. Поліція та армія не служать народові.
майдановцы никогда не тепели избиений
майдановцы никогда не прятались за спинами женщин
2. Шукаємо колодязь з тел.,тв., нет. й іншими кабелями, перепилюємо чи перекушуємо (вирізати великі куски аби роботи вертухаї мали більше. Або обмотуємо ті кабелі промасленим ганчірям і підпалюємо. Сильного вогню немає, але ізоляція розплавиться.
3. Знаходимо вузол електропостачання (ТЕП чи зовнішня щитова) краще підпалити трансформатори, мож зробити КЗ, перерубати кабель, залити водою (Дотримуватись ПТЕБ !)
они хотят протестовать мирно
и отгребать люлей
все
поэтому пусть становятся раком и облизывают берцы карателей
совсем как в твоей мокшандии
а я знаю, что это ссыкло усирается каждый раз, когда патриоты выходят на улицы!
короче, ******* даже своими трусами не управляет
---
плохо работаешь, пригожинский, легкоизобличительно
в них уже Мандель прописалась
Ленку отпихивает