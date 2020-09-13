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Новини Відео Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ. ВIДЕО

Футболісти з команд різних дивізіонів Білорусі засуджують насильство, яке застосовують до протестувальників.

Із засудженням жорстокості під час післявиборчих протестних акцій виступили гравці команд Вищої та Першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY. Серед них - Єгор Філіпенко, Станіслав Драгун, Павло Нехайчик, Віталій Гайдучик, Дмитро Бага, Павло Рибак, Володимир Бушма.

"Ми записали це відео, бо не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти різних команд, але однієї країни", - кажуть спортсмени.

Дивіться також: Марш солідарності з білоруськими жінками відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Футболісти висловлюють співчуття рідним загиблих, виступають зі словами підтримки постраждалим і закликають зупинити насильство.

Гравці зазначили, що вони, "як і весь наш народ, маємо права, закріплені Конституцією".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться також: Учасниці жіночого маршу в Мінську пручаються силовикам і змушують їх відступити. ВIДЕО

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Черговий жіночий марш розпочався 12 вересня в 15:00 на площі Свободи в Мінську. За оцінками ЗМІ, на акції були присутні 10 тисяч осіб. Силовики встановили автозаки, жорстоко затримали і розігнали учасників.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) футболіст (144)


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Топ коментарі
+12
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8769
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13.09.2020 07:10
+9
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 7214
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13.09.2020 08:00
+6
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4402
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13.09.2020 05:18
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Хана беларускому футболу.
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13.09.2020 03:10 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 5487
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13.09.2020 04:58 Відповісти
а хоккеисты - 100 штук выразили или воздержались?
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13.09.2020 03:47 Відповісти
походу воздержались скользуны по льоду...
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13.09.2020 03:51 Відповісти
Утримались, корпоративна солидарність з гравцями №"01" та +уйлом № "11". Особливо пригодовані (прикормленние).
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13.09.2020 09:05 Відповісти
Мимо. Лука в хоккей играет.
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13.09.2020 04:29 Відповісти
в то шо лука играет, как и ***** - ето шо угодно, тока не хоккей...
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13.09.2020 09:11 Відповісти
"такой хоккей нам не нужен".
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13.09.2020 17:19 Відповісти


Этот идиот и швец, и жнец, и на баяне игрец.....
А.Г.Лукашенко: " А почему вы считаете, что хоккей моя любимая игра? Неправда... В хоккей я играю по несчастью. Я всю жизнь играл в футбол. Всю. Я по профессии футболист. Уже был президентом, я доигрался до того... "
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13.09.2020 11:17 Відповісти
тогда штанга.
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13.09.2020 17:17 Відповісти
Я так понимаю что белорусов таки нагнул лукашенко ..митинги легко нивелирует ОМОН
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13.09.2020 05:13 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4402
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13.09.2020 05:18 Відповісти
В дерьме советском счастье...
И жизнь за фюрера отдать...
Чтоб внуки помнили навеки...
Демократия всегда ненастье...
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13.09.2020 06:10 Відповісти
Что это было?
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13.09.2020 06:14 Відповісти
Кровавые события Майдана в Китае на площади Тяньаньмень 31 год назад унесли жизни 5000 студентов и молодежи...,но точное число жертв до сих пор неизвестно...,что для Китая 5000? Если в год за коррупцию расстреливают 20 000 китайских чинуш...а коррупция растет как на дрожжах... 20 тыщ застрелии, 40 тыщ новых выросло...круговорот воды в природе...свято место пустым не бывает
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13.09.2020 06:20 Відповісти
Кончай уже цитировать Мурзилку.
Твоя бабушка Крестьянку не выписывала?
Начни читать ту стопку.
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13.09.2020 06:34 Відповісти
Восток дело тонкое,к примеру : ДЕРЕВО СВОБОДЫ должно время от времени омываться кровью патриотов...Томас Джефферсон
Я помню наизусть все что когда то прочитал в детстве....Мурзилки блин.э.зачуханные...
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13.09.2020 06:46 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 5559.....
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13.09.2020 06:57 Відповісти
Митенька а яким боком ти до бандерівців? Тебе Степан Андрійович повісив би на першій смереці!
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13.09.2020 07:47 Відповісти
Малорос ? .
Гилляк для бот -песів вистачає .
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13.09.2020 08:22 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 4118
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13.09.2020 07:06 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8077
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13.09.2020 07:08 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 8769
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13.09.2020 07:10 Відповісти
А слабо заспівати Бульбофюрер *****?
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13.09.2020 07:41 Відповісти
заспівай
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13.09.2020 07:54 Відповісти
Михаил Ходорковский

ФОМ: «Действия Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих одобряют почти 40% россиян».
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13.09.2020 07:56 Відповісти
Почти 100 белорусских футболистов выразили протест против действий силовиков в РБ - Цензор.НЕТ 7214
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13.09.2020 08:00 Відповісти
Зауваж, що навіть чужі не такі жорстокі як свої.
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13.09.2020 08:52 Відповісти
"Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег". Источник:https://censor.net/ru/v3218969

Дурки, вас не б'ють, а вбивають! А ви шмарклі жуєте.
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13.09.2020 08:34 Відповісти
Не будет никакого толку с этих мирньіх протестов.
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13.09.2020 08:47 Відповісти
а мы тебя в спам отправим,чтоб не каркал
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13.09.2020 09:37 Відповісти
От этого ничего не изменится, ибо это суровая реальность: от бялоруских мирных протестов никакого толку не будет. Пошумят, пошумят и перестанут.
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13.09.2020 12:38 Відповісти
Samozvanec etogo necytajet,u nego vse liudi ovci.Mne strano kak takoj durak mog upravliat narodom,tut vet tupej ego trudno bylo i najti
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13.09.2020 08:48 Відповісти
Засудити то засудили.
А далі що ?
Лука навіть не похитнувся.
Треба якісь інші заходи вживати. Більш радикальні. Я так розумію, народ в тоталітарній державі лукашенка то є ніщо. Вона функціонує навіть без схвалення більшості. Всі владні структури підпорядковані особисто йому. Поліція та армія не служать народові.
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13.09.2020 08:49 Відповісти
все идет своим чередом: украинский Майдан тоже долго раскручивался
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13.09.2020 09:39 Відповісти
нет
майдановцы никогда не тепели избиений
майдановцы никогда не прятались за спинами женщин
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13.09.2020 12:07 Відповісти
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 9269
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13.09.2020 09:17 Відповісти
Какое самоунижение! Падать ниц перед карателями! Еще б берцы им облизала...
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13.09.2020 10:04 Відповісти
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 735
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13.09.2020 09:18 Відповісти
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 6801
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13.09.2020 09:18 Відповісти
Мож робити невеликі пакостні деверсіїї. 1. Розібратись де колектори і колодязі каналізації урядових будинків, тихо вночі (стоку майже немає) опускаємось в колодязь, напихаємо залізяччя у випускну трубу (та що з будинку) і запінюємо, напихаємо і запінюємо. Або з десяток людей незамітно по одному (5кг в людини) висипають в колодязь цемент, плиточний клей і якесь каміння, щебінь, пісок. Тече помало, зносить а в якомусь місці наносить все докупи і забивається.
2. Шукаємо колодязь з тел.,тв., нет. й іншими кабелями, перепилюємо чи перекушуємо (вирізати великі куски аби роботи вертухаї мали більше. Або обмотуємо ті кабелі промасленим ганчірям і підпалюємо. Сильного вогню немає, але ізоляція розплавиться.
3. Знаходимо вузол електропостачання (ТЕП чи зовнішня щитова) краще підпалити трансформатори, мож зробити КЗ, перерубати кабель, залити водою (Дотримуватись ПТЕБ !)
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13.09.2020 09:29 Відповісти
о чем ты вообще?
они хотят протестовать мирно
и отгребать люлей
все
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13.09.2020 09:34 Відповісти
Це не Україна! Там звикли жити під керівницьтвом "бульбопахана"!
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13.09.2020 11:45 Відповісти
Какие вы тупые. Чем больше вы издеваетесь над белорусами, тем больше они понимают что их хотят просто использовать.
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13.09.2020 09:54 Відповісти
Что они "понимают", кто их использует - личная свобода и неприкосновенность прав нужна им а не дяди Сему. У них что отсутствует твердость и непоколебимость убеждений, или их действия не есть осознанная необходимость ?
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13.09.2020 10:04 Відповісти
Может это вы виноваты со своим Майданом. Они не хотят чтобы такое произошло у них. Они боятся из-за вас.
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13.09.2020 10:09 Відповісти
Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ - Цензор.НЕТ 6437
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13.09.2020 10:12 Відповісти
ага, не хотят
поэтому пусть становятся раком и облизывают берцы карателей
совсем как в твоей мокшандии
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13.09.2020 12:08 Відповісти
Украиной управляет кремлевский блазень. Хватит лизать сапоги.
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13.09.2020 13:34 Відповісти
серьезно??? управляет???
а я знаю, что это ссыкло усирается каждый раз, когда патриоты выходят на улицы!
короче, ******* даже своими трусами не управляет
---
плохо работаешь, пригожинский, легкоизобличительно
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13.09.2020 14:31 Відповісти
и про трусы клоуна я не шучу
в них уже Мандель прописалась
Ленку отпихивает
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13.09.2020 14:32 Відповісти
Вышли бы со своими фанатами и совместными усилиями отбуцали силовиков так, чтобы им служить кату перехотелось. А кричалками ситуацию не изменишь.
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13.09.2020 10:00 Відповісти
Якість протесту футбольних фанатів вимірюється кількістю мєнтів.
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13.09.2020 10:09 Відповісти
не смію питати, "мєнтів" ********* чи не ********* ?
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13.09.2020 10:57 Відповісти
Любопытно.)
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13.09.2020 11:47 Відповісти
Нормальні актриси, не пошлятина. За що їх видалили ?
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13.09.2020 12:02 Відповісти
 
 