Проєкт "Без цензури": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ. ВIДЕО

Хто такий Андрій Єрмак? За останні пів року це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції перед російським ворогом? І саме цьому персонажу присвячено спецпроєкт "Без цензури".

Як сталося, що країною зараз керує не Володимир Зеленський, а Андрій Єрмак? Звідки він узявся у Зе-команді, хто його друзі та вороги? Чиї інтереси від насправді відстоює? І чим це загрожує кожному з нас? Не маєте часу подивитися все відео?

Обирайте найцікавіший момент у розділах:

00:00 - Інтро.

00:40 - Коротка біографічна довідка про Андрія Єрмака.

03:13 - Перші бізнес-зв'язки з Росією в 1999-му.

06:05 - Знайомство із Зеленським на "Інтері".

09:35 - Звідки починався конфлікт між Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком.

11:55 - Єрмак у Зе-команді.

16:15 - Як Єрмак став таким собі "замінником" президента.

17:22 - Як Єрмак вичищає із влади всіх, хто йому не подобається.

20:35 - Союз Єрмака з Коломойським і Портновим.

24:40 - Як Єрмак узурпував владу в Україні, і що йому за це загрожує?

Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк та підписуйтеся на оновлення. Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на ютубі спеціально для Цензор.НЕТ.

Нічого особистого - лише факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"