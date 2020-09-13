Проєкт "Без цензури": Хто такий Андрій Єрмак? Все про людину, яка підмінила собою ЗЕ. ВIДЕО
Хто такий Андрій Єрмак? За останні пів року це питання не втратило актуальності, а набуло нового значення: що це за людина, яка змогла узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції перед російським ворогом? І саме цьому персонажу присвячено спецпроєкт "Без цензури".
Як сталося, що країною зараз керує не Володимир Зеленський, а Андрій Єрмак? Звідки він узявся у Зе-команді, хто його друзі та вороги? Чиї інтереси від насправді відстоює? І чим це загрожує кожному з нас? Не маєте часу подивитися все відео?
Обирайте найцікавіший момент у розділах:
00:00 - Інтро.
00:40 - Коротка біографічна довідка про Андрія Єрмака.
03:13 - Перші бізнес-зв'язки з Росією в 1999-му.
06:05 - Знайомство із Зеленським на "Інтері".
09:35 - Звідки починався конфлікт між Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком.
11:55 - Єрмак у Зе-команді.
16:15 - Як Єрмак став таким собі "замінником" президента.
17:22 - Як Єрмак вичищає із влади всіх, хто йому не подобається.
20:35 - Союз Єрмака з Коломойським і Портновим.
24:40 - Як Єрмак узурпував владу в Україні, і що йому за це загрожує?
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Нічого особистого - лише факти.
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Ты ж именно для этого выбрал в 2019-м ублюдков, предателей, извращенцев презизентом и депутатами от СН в ВР.
Терпіти не можу, коли росіскими літерами пишуть українські слова.
яка дописує під іншими іменами.
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову
З ким мав в Омані зустріч студент, чому там з"явився зненацька і де добу був......
Ця тайна не розкрита.
І завідци витікають усі інші зашквари.
Контозвідка знову ворог для Зе хоча зашквари вона не розкрила.
И что делать?