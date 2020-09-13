Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю і станом на неділю, 13 вересня, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою і стабільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому в неділю.

"Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну його охорону. Зокрема, посилення охорони цього напрямку державного кордону проводиться із залученням додаткових резервів, зокрема підрозділів "Дозору" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та з допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що заходи тривають насамперед, аби запобігти правопорушенням та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, зокрема незаконного перетину кордону групами осіб.

Наразі збирається та враховується вся наявна інформація, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

"Нагадаємо, що протяжність ділянки українсько-білоруського кордону становить понад 1 тис. км, він простягнувся у межах 5 областей", - зазначили в Держприкордонслужбі.