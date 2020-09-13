УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 949 19

Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв записав привітання з нагоди Дня танкістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці Командування ОС ЗС у фейсбуці.

Дивіться також: Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом. ФОТО

"Дорогі бойові друзі, воїни-танкісти, ветерани танкових військ і працівники танкобудівної промисловості України!

Від себе особисто та Командування Об'єднаних сил Збройних сил України вітаю вас із професійним святом - Днем танкістів!

Сьомий рік поспіль українські танкові екіпажі мужньо і впевнено виконують бойові завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в рамках проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, доводячи свій професіоналізм.

Ваші грізні машини завжди перебувають поруч і надають впевненості військовослужбовцям на лінії зіткнення.

Окрема повага і шана працівникам танкобудівної промисловості нашої країни. Завдяки вашій кропіткій праці Україна має багаторічну історію розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу Збройних сил України.

Згадаймо воїнів, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Вічна пам'ять і слава героям-танкістам!

У цей святковий день бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, натхнення і нових звершень у справі зміцнення обороноздатності нашої держави!

Слава Україні!

Разом переможемо!"- зазначив Наєв у своєму зверненні.

Автор: 

свято (682) танк (2071) Наєв Сергій (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3247
показати весь коментар
13.09.2020 12:29
+9
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 1246Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 4802Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3625

...
показати весь коментар
13.09.2020 13:02
+8
Солдат ВСУ должен получать больше майора полиции...
показати весь коментар
13.09.2020 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Солдат ВСУ должен получать больше майора полиции...
показати весь коментар
13.09.2020 12:24 Відповісти
солдат ВСУ и МАЙОР полиции должны получать в ДВОЕ больше
показати весь коментар
13.09.2020 13:06 Відповісти
что б майор полиции бухал в два раза больше???
показати весь коментар
13.09.2020 13:15 Відповісти
https://youtu.be/78w9U_4zQ1U
показати весь коментар
13.09.2020 13:17 Відповісти
армия во все мире элита, полиция-ищейки, солдат всу после отсидки в окопе позащите отчизны, сдав оружие, имеет полное право набухаться, в отличии от пьющего на окко полициянта кофе с дефачкаами...видео - полная ерунда...королевские семьи служат на флоте, а у нас в зраде по 3 срока...
показати весь коментар
13.09.2020 13:33 Відповісти
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3247
показати весь коментар
13.09.2020 12:29 Відповісти
А чому мовчить говнокомандувач? Шмалить айкоси?
показати весь коментар
13.09.2020 12:33 Відповісти
"Нема коли" - отдыхать изволят. Только вот - от чего?
показати весь коментар
13.09.2020 12:38 Відповісти
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 9930
показати весь коментар
13.09.2020 12:56 Відповісти
Что-то я запутался, а кто это совсем недавно короной заболел, не Наев случайно? Это он диверсию без маски среди танкистов устроил?
показати весь коментар
13.09.2020 12:38 Відповісти
По-моему,Таран.
показати весь коментар
13.09.2020 16:22 Відповісти
Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 1246Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 4802Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч" - Цензор.НЕТ 3625

...
показати весь коментар
13.09.2020 13:02 Відповісти
Наев в День танкистов поздравил воинов и танкостроителей/ В отличие от четыреждыуклониста имеет право: Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
показати весь коментар
13.09.2020 13:19 Відповісти
танки в современной войне это не более чем оружие зачистки уже подавленного противника...основное решает авиация и ракетные системы...
показати весь коментар
13.09.2020 13:37 Відповісти
Щось Наєва зовсім не чуть. Покладала на нього надії, але поки вони не справдились.
показати весь коментар
13.09.2020 17:43 Відповісти
А неЛох не привітав ? Забулося ?
показати весь коментар
13.09.2020 19:01 Відповісти
Толку от тех танков! Вся ГСВГ была рассчитана на полчаса боя! Ракеты! Вот оружие и защиты и нападения! Много ракет и разных!
показати весь коментар
13.09.2020 21:41 Відповісти
 
 