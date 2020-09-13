Наєв у День танкістів привітав воїнів і танкобудівників: "Ваші грізні машини завжди поруч". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв записав привітання з нагоди Дня танкістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці Командування ОС ЗС у фейсбуці.

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"Дорогі бойові друзі, воїни-танкісти, ветерани танкових військ і працівники танкобудівної промисловості України!

Від себе особисто та Командування Об'єднаних сил Збройних сил України вітаю вас із професійним святом - Днем танкістів!

Сьомий рік поспіль українські танкові екіпажі мужньо і впевнено виконують бойові завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в рамках проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, доводячи свій професіоналізм.

Ваші грізні машини завжди перебувають поруч і надають впевненості військовослужбовцям на лінії зіткнення.

Окрема повага і шана працівникам танкобудівної промисловості нашої країни. Завдяки вашій кропіткій праці Україна має багаторічну історію розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу Збройних сил України.

Згадаймо воїнів, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Вічна пам'ять і слава героям-танкістам!

У цей святковий день бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, натхнення і нових звершень у справі зміцнення обороноздатності нашої держави!

Слава Україні!

Разом переможемо!"- зазначив Наєв у своєму зверненні.