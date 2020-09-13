Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання. ВIДЕО
До Мінська перед початком масштабної акції протесту під назвою "Марш героїв" почали стягувати автозаки та військову техніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.
На опублікованому відео відображено рух колони військової техніки, автозаків та машин із колючим дротом проспектом Незалежності в Мінську.
Також на під'їзді до столиці Білорусі було помічено колону БТРів.
Як повідомляє Nexta Live, в Мінську основна колона протестувальників збереться на "Марш героїв" о 14:00 у районі проспекту Незалежності, звідти рушить у бік мікрорайону Дрозди, де мешкає білоруська політична, спортивна і творча еліта.
Наразі центр Мінська оточений силовиками.
Жовтнева площа оточена людьми зі зброєю. По периметру натягнуто колючий дріт.
Тим часом у місті вже почалися перші затримання людей, які приходять для участі в "Марші героїв".
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Возвращается батальонная разведка -"Нет, пехота не пройдёт. Только танки. Там такие собаки"
Может они АВАНСОМ себя так назвали , что мол герои ШО ВООБЩЕ РЕШИЛИСЬ ВЫЙТИ НА МАРШ ?
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ну, і так далі, в тому ж дусі...
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
Он будет за Беларусь сражаться до упора .
снова потерпевшие..
В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что американцы «следят из космоса» за ним и «передают сигналы в центр под Варшавой».
Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, спросили художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо.
- Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?
- Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат - это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. - ставит диагноз Андрей Бильжо. - Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».
- Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?
- Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, - отмечает врач.
- С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, - добавляет Бильжо.
- Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина - у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.
Лукашенко действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать рак - не то, чудак сказать - не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.
- С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?
- Закончится все его исчезновением.https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/392997/
Куратор заругает!
Свобода, ****, непростая вещь...
хотят свободы на халяву
как на халяву 26 лет их экономика Россией содержалась
Скинут лукашенко - придёт удобный для путина бабарико.
украинцы свергли всех своих кандидатов в диктаторы
это просто зазнавшийся чиновник
значит, патриотам нужно его пинать сильнее *****
Причем начинали они с флешмоба - цветочки, шарики, поцелуйчики... Но когда столкнулись с насилием - их мужики в массе своей куда-то сдрыснули. Ну вот и приходится женщинам визжать, пытаясь отпугнуть карателей:
https://www.youtube.com/watch?v=5bzkQBw8e80
Когда не помогает - становятся на колени.
Да, все по кацапской методичке - у них крепостные так же "бунтовали".
вот еще
тупо меряют их украинской меркой
а это - белорусская Болотная
Це український КРИМ, і ОРДЛО.
«13 сентября 2020.
В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство
Белорусско-российские военные учения «Славянское братство» являются контртеррористическими и не направлены против других стран. Так цель маневров объяснили в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России , передает http://tass.ru/ ТАСС в воскресенье, 13 сентября.
Российско-белорусские маневры пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в них планируется задействовать 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
нет?
тогда марш на бутылку!
Для себе.
Досить марширувати. На "протести по распісанію" цей дятел клав.
И протест сдуется.
Ті, у яких Лукашенко приклад президента.