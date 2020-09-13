Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання. ВIДЕО

До Мінська перед початком масштабної акції протесту під назвою "Марш героїв" почали стягувати автозаки та військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.

На опублікованому відео відображено рух колони військової техніки, автозаків та машин із колючим дротом проспектом Незалежності в Мінську.

Також на під'їзді до столиці Білорусі було помічено колону БТРів.

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Як повідомляє Nexta Live, в Мінську основна колона протестувальників збереться на "Марш героїв" о 14:00 у районі проспекту Незалежності, звідти рушить у бік мікрорайону Дрозди, де мешкає білоруська політична, спортивна і творча еліта.

Наразі центр Мінська оточений силовиками.





Жовтнева площа оточена людьми зі зброєю. По периметру натягнуто колючий дріт.

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Тим часом у місті вже почалися перші затримання людей, які приходять для участі в "Марші героїв".