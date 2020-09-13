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10 083 100

Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання. ВIДЕО

До Мінська перед початком масштабної акції протесту під назвою "Марш героїв" почали стягувати автозаки та військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.

На опублікованому відео відображено рух колони військової техніки, автозаків та машин із колючим дротом проспектом Незалежності в Мінську.

Також на під'їзді до столиці Білорусі було помічено колону БТРів.

Дивіться також: Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Як повідомляє Nexta Live, в Мінську основна колона протестувальників збереться на "Марш героїв" о 14:00 у районі проспекту Незалежності, звідти рушить у бік мікрорайону Дрозди, де мешкає білоруська політична, спортивна і творча еліта.

Наразі центр Мінська оточений силовиками.

Перед Маршем героїв у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання 01
Перед Маршем героїв у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання 02

Жовтнева площа оточена людьми зі зброєю. По периметру натягнуто колючий дріт.

Дивіться також: Майже 100 білоруських футболістів висловили протест проти дій силовиків у РБ. ВIДЕО

Тим часом у місті вже почалися перші затримання людей, які приходять для участі в "Марші героїв".

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+13
Если Марш героев , то пора уже и шины зажигать 😀😀😜
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13.09.2020 13:40
+12
Батька, батька! Обосравшийся гопник, а не батька, с кем собрался воевать этот дебил?!
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13.09.2020 13:44
+7
Видать, "Баста, карапузики, кончилися танцы"©...
Не созрели еще...
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13.09.2020 13:39
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Видать, "Баста, карапузики, кончилися танцы"©...
Не созрели еще...
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13.09.2020 13:39 Відповісти
Хотелось бы ошибаться... но слишком долго хороводы с властью братья-беларусы водили.
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13.09.2020 14:14 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 9300
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13.09.2020 14:19 Відповісти
Ого какие волосы длинные. Санузлы наверное нада прочищать регулярно😁😁😁
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13.09.2020 15:04 Відповісти
да, неприятно если волосы в дыру забьются.
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13.09.2020 15:38 Відповісти
усцатый таракан скоро двинется в ростов
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13.09.2020 13:39 Відповісти
испугается женщин с шариками?
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13.09.2020 15:29 Відповісти
Если Марш героев , то пора уже и шины зажигать 😀😀😜
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13.09.2020 13:40 Відповісти
Никогда!!!
Возвращается батальонная разведка -"Нет, пехота не пройдёт. Только танки. Там такие собаки"
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13.09.2020 14:34 Відповісти
😀😀😀
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13.09.2020 17:19 Відповісти
А де вони набрали "героїв"? У нас героями назвали людей, що загинули у боях на Майдані, Донбасі... А у них "герої" - ті, що з ОМОНовцями обнімалися, а вони їх кийками по дворах ганяли?...
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13.09.2020 15:22 Відповісти
Пан Яр , я тоже хотела жто бы узнать - откуда герои ? Потому и написала , что пора бы и шины зажигать .

Может они АВАНСОМ себя так назвали , что мол герои ШО ВООБЩЕ РЕШИЛИСЬ ВЫЙТИ НА МАРШ ?
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13.09.2020 17:19 Відповісти
Дивіться, обережніше... Мені вже тут, на тому тижні, рвалися "очі видряпувать" наші вчорашні однодумці під білоруськими прапорцями, коли я з їх "революції" посміявся... Оце я написав тижнів два тому:
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ну, і так далі, в тому ж дусі...
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13.09.2020 17:27 Відповісти
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
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13.09.2020 17:33 Відповісти
Не, вроде выходят на нужное направление . ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА ЖТОТ ЧАС
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
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13.09.2020 18:29 Відповісти
Поживемо - побачимо... Там намічається чергова "сочінська зустріч"...Мені здається, "сонцеликий" запропонує "бульбофюреру" якісь преференції і "теплі місця" для нього і діток, в обмін на те, щоб він пішов... Потім Тіхановська, "явочним порядком", займе крісло президента(сумніваюсь, що Путін погодиться на перевибори - мало що може статься...), і Білорусь затихне... Ну, а коли вони прокинуться у "Тайожному Союзі", буде пізно...
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13.09.2020 18:59 Відповісти
Да , хутину важно не потерять выход к границе ЕС.

Он будет за Беларусь сражаться до упора .
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13.09.2020 19:12 Відповісти
Чесно кажучи, Путіну важливий не "вихід до кордону ЕС", а бажання не допустить відходу до ЕС України і Білорусі...
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13.09.2020 20:03 Відповісти
Посмотрим какие герои.
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13.09.2020 13:41 Відповісти
да знаем уже заранее..

снова потерпевшие..
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13.09.2020 13:52 Відповісти
Ага , це називається ,, путЕн введи ", мля!!
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13.09.2020 13:43 Відповісти
ГУЛАГ готовят к сдаче под ключ....СССр жив,да драстуеть кпSS родная партия наш рулевой...
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13.09.2020 13:43 Відповісти
Батька, батька! Обосравшийся гопник, а не батька, с кем собрался воевать этот дебил?!
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13.09.2020 13:44 Відповісти
З героями.
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13.09.2020 14:20 Відповісти
ето мудило, сказал псіхіатор...

В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что американцы «следят из космоса» за ним и «передают сигналы в центр под Варшавой».
Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, спросили художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо.

- Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?
- Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат - это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. - ставит диагноз Андрей Бильжо. - Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».
- Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?
- Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, - отмечает врач.
- С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, - добавляет Бильжо.
- Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина - у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.
Лукашенко действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать рак - не то, чудак сказать - не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.
- С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?
- Закончится все его исчезновением.https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/392997/
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13.09.2020 14:43 Відповісти
Еще не все кремлеботы отметились!
Куратор заругает!
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13.09.2020 13:45 Відповісти
Из Минска заблокироли видео..нет даже моего любимого БелСАТ...
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13.09.2020 13:45 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/9/13/393012/
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13.09.2020 14:07 Відповісти
ФСБ контора зна шо делає
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13.09.2020 13:47 Відповісти
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
Свобода, ****, непростая вещь...
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13.09.2020 13:49 Відповісти
да не готовы они
хотят свободы на халяву
как на халяву 26 лет их экономика Россией содержалась
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13.09.2020 14:21 Відповісти
Белорусь єто капкан для Путлера....Госдеп умеет РАБссию опустить похлеще Єрдогана и принца Салмана...
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13.09.2020 13:50 Відповісти
Конгрессс США готовит новые санкции против Кремлевских Хмырей,сообщил Сенатор Берри...
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13.09.2020 13:56 Відповісти
Цветами больше махать нужно!!!
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13.09.2020 13:52 Відповісти
Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 9583
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13.09.2020 13:53 Відповісти
Почему-то мало кто обращает внимание, что Колесникова - доверенное лицо пророссийского Бабарико. Причём не просто пророссийского, а гражданина РФ, и газпромовца.
Скинут лукашенко - придёт удобный для путина бабарико.
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13.09.2020 13:53 Відповісти
Беларусы сами виноваты в том что скормили себе упыря .... так что как то пох!
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13.09.2020 13:54 Відповісти
У нас примерно такая же ситуёвина.
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13.09.2020 14:01 Відповісти
нет
украинцы свергли всех своих кандидатов в диктаторы
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13.09.2020 14:22 Відповісти
А ермак?
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13.09.2020 15:05 Відповісти
это разве диктатор?
это просто зазнавшийся чиновник
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13.09.2020 16:18 Відповісти
Только зельц у него на коротком поводке в строгом ошейнике...
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13.09.2020 18:13 Відповісти
кто зельца сильнее пнет - туда и бежит
значит, патриотам нужно его пинать сильнее *****
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13.09.2020 19:06 Відповісти
Я думаю, зельц враг Украины по мировоззрению, а для бежать у него очень узкий коридор без возможности патриотических ответвлений, определенный его расиянскими хозяевами, включая ермака.
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13.09.2020 22:34 Відповісти
Слабаки за месяц протестов не сожгли ни одного мусорского буса ...Я написал что они трусливые недополукровки кацапские и сами не понимают что хотят ..Меня забанили в их твите -ти з варенням
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13.09.2020 13:54 Відповісти
А Зеленський же так просто владу теж не віддасть...
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13.09.2020 13:54 Відповісти
это ссыкло???
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13.09.2020 14:23 Відповісти
А вона у нього э?
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13.09.2020 15:24 Відповісти
СкреПОНОСные,короноВирус отказал Путлеру в проведении ежегодной пресс-конференции для быдла,Бункерный Фюрер жив...,но язык заплетается... сказал Димон Письков..
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13.09.2020 13:55 Відповісти
Подозрительные митинги у них .. В Киеве за месяц выкопали всю брущатку ...А они ходят и ходят Землю наверно крутят
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13.09.2020 13:56 Відповісти
Братья сябры, на вас нападают люди без опознавательных знаков, шмалите их, законодательно это не запрещено. И вообще, вы уверены что в войну ваши предки против фашистов партизанили?
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13.09.2020 13:59 Відповісти
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13.09.2020 14:56 Відповісти
в войну партизанили не их предки а банды солдат-окруженцев под руководством диверсантов присланных из Кремля.
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13.09.2020 15:32 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8136
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13.09.2020 13:59 Відповісти
Мы быстрее земразь с дерьмаком свергнем, чем они таракана.
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13.09.2020 14:00 Відповісти
Ага, ти почни з початку, потім розкажеш.
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13.09.2020 14:37 Відповісти
Ботяра, тебе я расскажу куда идти на х.
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13.09.2020 16:03 Відповісти
Выдохся свергатель, гроза всех президентов?
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13.09.2020 16:11 Відповісти
Зебил, твой кумир - мразь, а ты ватная использованная прокладка.
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13.09.2020 16:16 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8905
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13.09.2020 14:02 Відповісти
У них нам есть столько героев, чтоб аж целый марш проводить? И в чем их "героизм" заключается?
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13.09.2020 14:03 Відповісти
В дарении цветов и стоянии раззутыми на лавочка 😁😁😁😁
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13.09.2020 15:05 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 2906Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 2315
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13.09.2020 14:04 Відповісти
Вот сейчас их снова начнут паковать в автозаки. После той волны возмущения, что была послепервых избиений и задержаний-притихли,выжидали,а теперь снова.ОМОН не получил сдачи за преждние делишки-теперь осмелел и не боиться.И цветочки на них не подействовали.
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13.09.2020 14:05 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 1893
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13.09.2020 14:05 Відповісти
Ну бульбаши и терпилы!!!!!!!!!!!!
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13.09.2020 14:09 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 8852
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13.09.2020 14:10 Відповісти
Лукашеску согласился с ценой Путлера за газ в 190 долларов..а было 126... Типа дал мильярд в долг... Германия платит 65...так кто брат РАБссии Меркель или Лукашеску???
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13.09.2020 14:12 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 1650
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13.09.2020 14:17 Відповісти
Не допоможе. Гроші цінуються більше за честь та сумління.
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13.09.2020 15:20 Відповісти
Я счас лопну от смеха...держите меня семеро... Меркель отказалась от санкций против РАБссии в связи с отравлением Навального...значит цена на газ упадет с 65 до 45...
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13.09.2020 14:17 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 4892
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13.09.2020 14:17 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 9918
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13.09.2020 14:18 Відповісти
Чисто росіянський протест.
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 5771
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13.09.2020 14:40 Відповісти
Да, очень похоже.

Причем начинали они с флешмоба - цветочки, шарики, поцелуйчики... Но когда столкнулись с насилием - их мужики в массе своей куда-то сдрыснули. Ну вот и приходится женщинам визжать, пытаясь отпугнуть карателей:

https://www.youtube.com/watch?v=5bzkQBw8e80

Когда не помогает - становятся на колени.
Да, все по кацапской методичке - у них крепостные так же "бунтовали".
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13.09.2020 14:46 Відповісти
Стыдобище
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13.09.2020 19:56 Відповісти
угу
вот еще
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 6286
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13.09.2020 20:07 Відповісти
Вся техніка дуже гарно горить, але білоруси про це не знають.
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13.09.2020 14:23 Відповісти
они же многократно сказали, что НЕ МАЙДАУНЫ
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13.09.2020 14:24 Відповісти
комментаторы из Украины продолжают не понимать белорусского протеста
тупо меряют их украинской меркой
а это - белорусская Болотная
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13.09.2020 14:26 Відповісти
Ні, Дауніто Даунітов.
Це український КРИМ, і ОРДЛО.


«13 сентября 2020.
В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство

Белорусско-российские военные учения «Славянское братство» являются контртеррористическими и не направлены против других стран. Так цель маневров объяснили в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России , передает http://tass.ru/ ТАСС в воскресенье, 13 сентября.
Российско-белорусские маневры пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в них планируется задействовать 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
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13.09.2020 14:32 Відповісти
по сути темы есть что, кацап пригожинский?
нет?
тогда марш на бутылку!
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13.09.2020 14:34 Відповісти
Ти на ній заскучав.
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13.09.2020 15:37 Відповісти
не путай себя, раба мокшанского, со свободными украинцами
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13.09.2020 16:15 Відповісти
Скажи - паляниця.
Для себе.
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13.09.2020 16:27 Відповісти
мокшанин, иди на кадыровскую бутылку
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13.09.2020 18:05 Відповісти
точно. Протест городской интеллигенции. Также как и декабристы в свое время - "страшно далеки они от народа".
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13.09.2020 15:35 Відповісти
Майдауны были на РАБссии 9 января 1905 года и ПОП Гапон впридачу... сЦарь Николашка перестрелял быдло без единого промаха...
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13.09.2020 14:28 Відповісти
В Белоруси, оказывает, нет мужиков! Есть петухи с дубинками, и... и всё. Вот женщины и взбунтовались! Героев ищут! Логику там искать бесполезно...
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13.09.2020 14:29 Відповісти
Проблеми перехідного віку.
Досить марширувати. На "протести по распісанію" цей дятел клав.
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13.09.2020 14:30 Відповісти
До жопы ваши воскресные карнавалы второй месяц пошёл,что вчера плзавчера делали ваши 200 000? на работу ходили смиренно все,200 000 должны быть каждый день,каждый,со всей Беларуси сьезжатся в Минск,как когда то со всей Украины в Киев чтоб костяк 200 000 был постоянно кто отдохнуть кого сменить на 10млн не так много но это даст шанс,а не по воскресеньям,общая забастовка к тому же
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13.09.2020 14:43 Відповісти
Перед "Маршем героїв" у Мінську стягнули автозаки та військову техніку, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 6837
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13.09.2020 14:51 Відповісти
Чтобы прекратить протесты, Луке надо запретить продажу цветов и шариков.
И протест сдуется.
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13.09.2020 15:37 Відповісти
Оснрвна масса хохломанкуртів ненавидить білорусів, за те що вони повстали проти «крєпкого хозяіна, нє отдавшего олігархам того, что положено его сьіновьям, і правільньім друзьям».
Ті, у яких Лукашенко приклад президента.
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13.09.2020 15:40 Відповісти
цюрюкен рейх
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13.09.2020 16:56 Відповісти
 
 