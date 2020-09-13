УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4844 відвідувача онлайн
Новини Відео Репресії в Білорусі
11 031 140

У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет. ВIДЕО

Співробітники силових структур у Мінську розганяють і затримують людей, які йдуть на акцію протесту в центр міста з різних районів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.

Протестувальникам всіляко намагаються перешкодити зібратися в центрі міста.

Силовики намагалися розігнати колону з декількох сотень людей на проспекті Дзержинського. Було затримано понад 20 осіб, як чоловіків, так і жінок.

Також співробітники силових структур почали розганяти людей на проспекті Незалежності. Затримано щонайменше 10 людей, передає РИА Новости. За інформацією "Нашої ниви", відбуваються затримання на проспекті Переможців і вулиці Мельникайте.

Закрито вісім центральних станцій метро, повідомляє TUT.BY. У центрі Мінська відключили мобільний інтернет, передає Kyky.org. Проте учасники протесту продовжують збиратися. За інформацією РБК, до стели "Мінськ - місто-герой" ідуть тисячі людей.

Крім Мінська, акції протесту відбуваються в Гродні, Гомелі, Ліді, Бобруйську, Бресті, Могильові та Вітебську. Там на вулиці вийшли від декількох десятків до декількох тисяч людей, пише Euroradio.

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Погнали баранів... Навіщо виходити, щоб потім тікати і верещати?
показати весь коментар
13.09.2020 15:42
+12
В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет - Цензор.НЕТ 8822
показати весь коментар
13.09.2020 15:38
+12
Идут, как на убой. Даже не защищаются. Месяц уже тусуются, их бомбят без конца, а они всё в сцепки становятся. РАБЫ.
Даже Спартак и то 2 тыс. лет назад защищался. Просто конченые совкопитеки.
показати весь коментар
13.09.2020 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
повторюсь....
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4

делайте как мы. делайте лучше нас.
показати весь коментар
13.09.2020 15:54 Відповісти
Молодцы. А когда украинцы начнут сопротивляться прокремлевской власти?
показати весь коментар
13.09.2020 15:55 Відповісти
Прокремлёвская власть на данном этапе всУкраине не возможна. Не верь всему, что пишут порохоботы! В них говорит обида, а не здравый смысл.
показати весь коментар
13.09.2020 16:09 Відповісти
а украинцы разве прекращали???
показати весь коментар
13.09.2020 16:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472583, українці і не припиняли це робити. Боротьба за демократію та суверенність не припиниться ніколи.
показати весь коментар
13.09.2020 18:35 Відповісти
Ну и долго аборигены будут терпеть?
показати весь коментар
13.09.2020 15:57 Відповісти
Вы же терпите)
показати весь коментар
13.09.2020 15:58 Відповісти
в смысле - кацапы терпят?
показати весь коментар
13.09.2020 16:21 Відповісти
Ну, по чесноку же, и торгуете и тоже ждете, когда там все сами развалятся.
показати весь коментар
13.09.2020 16:56 Відповісти
а кто сказал, что невозможно и воевать, и торговать?
ты плотно затрял в реалиях ВОВ, когда было так, как ты говоришь
показати весь коментар
13.09.2020 18:01 Відповісти
А кто сказал, что обязательно сразу надо убивать и калечит ментов? ты застрял в своих идиомах.
показати весь коментар
13.09.2020 20:09 Відповісти
а по другому в жесткоавторитарных персоналистских диктатурах и не бывает
учи маттчасть, белорус
показати весь коментар
13.09.2020 20:12 Відповісти
посмотрим, может и так. но важен среднесрочный результат, а не сиюминутный.
показати весь коментар
13.09.2020 20:36 Відповісти
и я бы даже согласился...

да вот не знаю - есть ли у Беларуси еще 10-15 лет?
ну, учитывая агрессивные намерения РФ...
показати весь коментар
13.09.2020 20:39 Відповісти
вот же, неглупые люди даже разжевали

https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU

https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA

https://kungurov.livejournal.com/276946.html

https://kungurov.livejournal.com/277407.html
показати весь коментар
13.09.2020 20:15 Відповісти
Белорусы до сих пор надеются что у них будет так:

У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет - Цензор.НЕТ 4525
показати весь коментар
13.09.2020 15:58 Відповісти
Молодцы белорусы. Казалось всё закончится гораздо быстрее. Ан нет. Упорствуют.
Кагда свалит Лука не понятно, но такая гражданская активность похвальна. Учитывая что такое сегодняшняя Беларусь.
показати весь коментар
13.09.2020 16:05 Відповісти
ага, пусть поупорствуют
чем больше люлей отхватят сейчас - тем покорнее будут потом
показати весь коментар
13.09.2020 16:22 Відповісти
Ерунда! Запущенная болячка просто. Сегодня режим ещё слишком силён. Не без помощи "старшего брата". Но ничто не вечно. В каком-то сарае уже стоИт та лопата, черенок от которой когда-то войдёт в задницу старого упыря.)
показати весь коментар
13.09.2020 16:36 Відповісти
эх, если бы было время на лечение... а не факт, что оно у белорусов есть
показати весь коментар
13.09.2020 18:03 Відповісти
можно сказать что картофельный фюрер Лука переломил ситуацию . людей собирается с каждым днем все меньше и меньше . "вождей" если их можно так назвать разогнали и переловили . всеобщей забастовки не вышло . радикализировать протесты не получилось а ненасильственные протесты в духе индийской сатьяграхи оказываются не эффективны
показати весь коментар
13.09.2020 16:08 Відповісти
Это закономерно. Нет путей развития протеста. Тупик. Любая радикализация будет подавлена. Это очевидно каждому здравому белорусу. Инстинкт самосохранения никто не отменял.
показати весь коментар
13.09.2020 16:13 Відповісти
ох уж эти здравомыслящие белорусы и их чувство самосохранения так что Лука может выбирать самую большую картошку и вырезать из нее корону ? и вторую по меньше для Коли ?
показати весь коментар
13.09.2020 16:19 Відповісти
Не всё так радужно для Лукашенко, но какое-то время он для себя безусловно выиграл. Будет попытка легитимизироваться через новую конституцию. Прокатит, тогда можно говорить о его полной победе. Хотя в долгосрочной перспективе... путен не вечен. Идеально для Луки умереть с ним в один день.))
показати весь коментар
13.09.2020 16:25 Відповісти
если надеяться на смерть Путина то ждать придется долго . там в Кремле столько двойников запасено что этот коллективный Путин будет жить до ста лет . пока не станет совсем уж неприлично
показати весь коментар
13.09.2020 16:30 Відповісти
И когда белоруссы поймут, что без коктейлей Молотова и без покрышек им не победить?
показати весь коментар
13.09.2020 16:14 Відповісти
та они поняли...просто белазовские шины тяжелые.их пока дотащишь.зато горят пышнее и дольше
показати весь коментар
13.09.2020 16:24 Відповісти
Белорусы уже ходили в 2002 в 2012 получали люлей , а потом шли домой смотреть программу Время
показати весь коментар
13.09.2020 16:27 Відповісти
абсолютно разные ситуации - сейчас холодильник более-менее заполнился и стала превалировать необходимость гражданских свобод.
показати весь коментар
13.09.2020 17:01 Відповісти
На Цензорі ціла бригада лахтинських, і лукофілів, і **********.

Вони ненавидять білорусів, за те, що ті не бажають жити з скотиною.
показати весь коментар
13.09.2020 16:35 Відповісти
Только что на телеге выложили видео как толпа примерно 1000 митингующих позорно бежит от 50 ОМОНовцев ..Даже автор видео удивился как обосралась толпа 50 мусоров
показати весь коментар
13.09.2020 16:37 Відповісти
Сам не раз видел подобные трансляции и просто офигевал, десяток мусоров дубасят человека, пара тысяч зевак рядом стоят и смотрят, просто шок
показати весь коментар
13.09.2020 17:19 Відповісти
Згадую давню самурайську істину: Якщо ти вовк - бери, якщо вівця - терпи.
Нічого у цих терпил не вийде..немає у них яєць
показати весь коментар
13.09.2020 16:39 Відповісти
Диктатуру можно свалить только жёстким протестом с физическим устранением противника.... А такие мирные гуляния с песнями и цветами, такие "гневные, протестные" хороводы и вокальные номера не вынудят лукашенку повеситься, не вынудят силовиков бросить оружие и бежать из страны.....Очень жаль убитых и покалеченных....Жаль, что эти жертвы не добавили протестующим смелости и решительности....
показати весь коментар
13.09.2020 16:43 Відповісти
Видео Минск-Арена толпа митингующих около 1000 людей позорно бежит от 5 омоновцев ...я таких сцыкунов еще не видел ..У нас когда Ленина валили то примерно 100 наших против 80 беркутовцев была и наваляли беркуту так что те отступили с потерями
показати весь коментар
13.09.2020 16:45 Відповісти
Симптоматично. Раби скандували "міліція з народом!" А мент вцідив за це (напевно) кулаком у голову жінці. Дивіться https://www.youtube.com/watch?v=J8RE3L712YI&ab_channel=%D0%A1%D0%95%D0%99%D0%A7%D0%90%D0%****** Відео з Жодіно
Відточувати їм треба майстерність рабської поведінки, на колінах треба було стояти і додати в репертуар іще "я люблю ОМОН!", а то якось непереконливо фальшиво вийшло. За що і були покарані.
D.S.: Раби
показати весь коментар
13.09.2020 17:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0&ab_channel=kozaksystem
показати весь коментар
13.09.2020 17:44 Відповісти
Белотрусы - народ, лишенный своего языка, истории и религии. Кастрированные терпилы. Сябры, марш в совковое стойло дружить с паРашей! Смотреть на это сцикливое позорище просто противно. Назовите мне хоть один такой сцикливый народ!
показати весь коментар
14.09.2020 00:39 Відповісти
Скоро Бацйька проведет инаугурацию. И вся буза закончится
показати весь коментар
14.09.2020 09:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 