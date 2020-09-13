У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет. ВIДЕО

Співробітники силових структур у Мінську розганяють і затримують людей, які йдуть на акцію протесту в центр міста з різних районів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.

Протестувальникам всіляко намагаються перешкодити зібратися в центрі міста.

Силовики намагалися розігнати колону з декількох сотень людей на проспекті Дзержинського. Було затримано понад 20 осіб, як чоловіків, так і жінок.

Також співробітники силових структур почали розганяти людей на проспекті Незалежності. Затримано щонайменше 10 людей, передає РИА Новости. За інформацією "Нашої ниви", відбуваються затримання на проспекті Переможців і вулиці Мельникайте.

Закрито вісім центральних станцій метро, повідомляє TUT.BY. У центрі Мінська відключили мобільний інтернет, передає Kyky.org. Проте учасники протесту продовжують збиратися. За інформацією РБК, до стели "Мінськ - місто-герой" ідуть тисячі людей.

Крім Мінська, акції протесту відбуваються в Гродні, Гомелі, Ліді, Бобруйську, Бресті, Могильові та Вітебську. Там на вулиці вийшли від декількох десятків до декількох тисяч людей, пише Euroradio.