У Мінську затримують учасників "Маршу героїв". У центрі закрито метро, не працює мобільний інтернет. ВIДЕО
Співробітники силових структур у Мінську розганяють і затримують людей, які йдуть на акцію протесту в центр міста з різних районів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в онлайн-репортажі TUT.BY.
Протестувальникам всіляко намагаються перешкодити зібратися в центрі міста.
Силовики намагалися розігнати колону з декількох сотень людей на проспекті Дзержинського. Було затримано понад 20 осіб, як чоловіків, так і жінок.
Також співробітники силових структур почали розганяти людей на проспекті Незалежності. Затримано щонайменше 10 людей, передає РИА Новости. За інформацією "Нашої ниви", відбуваються затримання на проспекті Переможців і вулиці Мельникайте.
Закрито вісім центральних станцій метро, повідомляє TUT.BY. У центрі Мінська відключили мобільний інтернет, передає Kyky.org. Проте учасники протесту продовжують збиратися. За інформацією РБК, до стели "Мінськ - місто-герой" ідуть тисячі людей.
Крім Мінська, акції протесту відбуваються в Гродні, Гомелі, Ліді, Бобруйську, Бресті, Могильові та Вітебську. Там на вулиці вийшли від декількох десятків до декількох тисяч людей, пише Euroradio.
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https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
делайте как мы. делайте лучше нас.
ты плотно затрял в реалиях ВОВ, когда было так, как ты говоришь
учи маттчасть, белорус
да вот не знаю - есть ли у Беларуси еще 10-15 лет?
ну, учитывая агрессивные намерения РФ...
https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA
https://kungurov.livejournal.com/276946.html
https://kungurov.livejournal.com/277407.html
Кагда свалит Лука не понятно, но такая гражданская активность похвальна. Учитывая что такое сегодняшняя Беларусь.
чем больше люлей отхватят сейчас - тем покорнее будут потом
Вони ненавидять білорусів, за те, що ті не бажають жити з скотиною.
Нічого у цих терпил не вийде..немає у них яєць
Відточувати їм треба майстерність рабської поведінки, на колінах треба було стояти і додати в репертуар іще "я люблю ОМОН!", а то якось непереконливо фальшиво вийшло. За що і були покарані.
D.S.: Раби