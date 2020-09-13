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Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська. ВIДЕО

Міністерство юстиції використовуватиме програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту "Кассандра" для аналізу імовірності повторного порушення закону злочинцем.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська , інформує Цензор.НЕТ.

"Покарання за злочин встановлює суд, але для того, щоб йому допомогти в цьому, існує документ під назвою "Досудова доповідь", який готують співробітники пробації. Це частина Міністерства юстиції. У цьому документі описується особистість обвинувачуваного, а також оцінка ймовірності здійснення ним нових злочинів. Відповідно "Кассандра" цей процес автоматизує", - розповів Малюська.

Чиновник пояснив, що співробітник пробації, проставивши відповіді на запитання в межах програмного забезпечення, отримує оцінку ймовірності скоєння нового злочину від 0 до 97. Така оцінка здійснюється алгоритмом, який із того чи іншого питання дає бали, а потім їх підсумовує.

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"Незабаром "Кассандра" навчиться самостійно визначати, скільки балів потрібно надавати за відповідь на те чи інше запитання. А за кілька років у нас буде великий масив даних, за результатами машинного навчання, за яким "Кассандра" навчиться аналізувати відповіді не тільки на перелік простих запитань, а й аналізувати всі інші дані, які є про злочинця", - зазначив міністр.

Автор: 

Мін’юст (1595) штучний інтелект (299) Малюська Денис (402) пробація (5)


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Топ коментарі
+17
Завжди з захватом спостерігаю, як Президент України інспектує об'єкти Великого Будівництва.

Чувака кожен тиждень брифує керівник Укравтодору, більше того, ось-ось внесуть у його кабінет великий монітор, де всі ці об'єкти в режимі он-лайн (до речі, https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R CoST Ukraine
, Ви проаналізували вже Велике Будівництво 2020 і винесли його на інтерактивну карту?) - а він досі не може зрозуміти, як будується дорога, скільки часу і коштів це займає. І, ключове - де саме його дурять.

Без сліз не обійшлося суботнє відвідання Одещини.

1. Епічна сага про танкер Делфі має ввійти в історію. 11 місяців боротьби!

Два варіанти Пісні про Зеленських: 11 місяців не здавався гордий Танкер під натиском режиму або 11 місяців народні слуги боролися з авіаносцем «Порошенко-США-МВФ-Сорос» і врешті-решт перемогли.
Завжди дивувався, як з тривіальної історії можна створити епос-факап і ще потім мати нахабство його подати як подвиг.
Ну, нарешті домучили і забрали, запишемо це «досягнення»!

2. Міст через Хаджибейський лиман. Що сьогодні про нього лише не розповідали: пробка туди-сюди впродовж десятиріч, завжди була проблема і ось її не буде, погляньте туди - там все добудовуємо.

Традиційний конфуз: проект добудови був завершений у 2017, перші кошти виділені у 2018, а так, звісно, все збудували у 2020.

3. Аналогічно про причал Одеського порту: будували з 2018. «Раптом» добудували у 2020. Шкода, про те, як легко морякам отримати документи в Морській адміністрації - не розповіли. Чи чому насправді раптом звільнили найуспішнішого директора морського порту «Південний» і на яких умовах зараз пропонують працювати в цьому порті приватним компаніям? До речі, цю ситуацію пояснювати Зеленському сенсу немає - це зроблено з його погодження, Шмигаль тут ні до чого. Долар з тонни - це долар з тонни. НАБУ мало б бути це точно цікаво, але знову ні...

4. Слухаючи історію Одеського летовища - я просто ридав. Злітна смуга була завершена влітку 2019. В «турбо-режимі» аеропорт було можливо запустити до кінця 2019, у звичному темпі - весна 2020. Тепер обіцяють кінець 2020. В будь-якому випадку - кінець буде...

До речі, жодним новим летовищем з 15 обіцяних - і не пахне. Обіцяємо далі!

5. Знову звучала тематика габаритно-вагового контролю. Президент більше у вайбер далекобійників не заходить? А, дарма! Можна було б отримати купу цікавої інформації - за 1000 грн можна проїхати взагалі без проблем. Всі правохоронні органи супроводять вас з проблисковими маячками.

Контролю в портах, на елеваторах, ключових дорогах як не було, так і немає. Красиві фото і відеозвіти є - контроль відсутній. Запитайте, при нагоді, скільки насправді штрафів надійшло у бюджет?!
Не нараховано, а надійшло! Це як з фондом по боротьбі з короновірусом або в схожому анекдоті: віртуально гроші в ньому є, а реально - немає...

Ну, і наостанок. Сьогодні їхав трасою Київ-Одеса. Тією, яку «ремонтують». Цьогоріч радісно відрапортували про відремонтовані 25 км (насправді, їх відремонтували у 2018-19 рр), про новий кредит ****/ЄІБ на 315 км у 2021-2022 рр (який ініціювали і готували ми в 2018-19 рр).

Побачив милу табличку за декілька кілометрів від Києва: «Велике Будівництво. М-05. Відремонтовано Онур». Знову сміявся, бо цю дорогу Онур ремонтував у 2018 році, коли про Велике Будівництво ще ніхто і не здогадувався. Просто робили свою роботу!

Оскільки пан Зеленський вже всі дороги зробив європейськими, зараз масово планує будувати театри і цирки - пропоную одразу переходити до заснування міст і селищ!

Наприклад, Київ - закладений Зеленським у 2020 році.
Чи Одеса - заснована Зеленським на місці жахливої катастрофи танкера Делфі і на пам'ять про мужніх невідомих слуг народу - евакуаторів...
Аскольд, Кий, Щек, Хорив, Либідь - пробачать.
А тиверці, уличі, генуезці, козаки Одеси теж мовчатимуть, адже не кожен день Президент України будує нове місто з нуля...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Omelyan
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13.09.2020 15:51
+10
Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником, - Малюська - Цензор.НЕТ 8500
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13.09.2020 15:58
+9
своих мозгов не хватает?
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13.09.2020 15:50
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я таке в кіно бачила.
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13.09.2020 15:50 Відповісти
було таке кино Minority Report з Томом Крузом як вони запобігали злочинам вже на стадії думок
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13.09.2020 17:02 Відповісти
своих мозгов не хватает?
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13.09.2020 15:50 Відповісти
Мозги, малюские...
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13.09.2020 18:42 Відповісти
Искуственный интеллект - это мозг Бубочки под искусственными препаратами?
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13.09.2020 15:50 Відповісти
это отрицательный интеллект
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13.09.2020 15:56 Відповісти
Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником, - Малюська - Цензор.НЕТ 8500
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13.09.2020 15:58 Відповісти
Завжди з захватом спостерігаю, як Президент України інспектує об'єкти Великого Будівництва.

Чувака кожен тиждень брифує керівник Укравтодору, більше того, ось-ось внесуть у його кабінет великий монітор, де всі ці об'єкти в режимі он-лайн (до речі, https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/costukr/?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=kK-y-R CoST Ukraine
, Ви проаналізували вже Велике Будівництво 2020 і винесли його на інтерактивну карту?) - а він досі не може зрозуміти, як будується дорога, скільки часу і коштів це займає. І, ключове - де саме його дурять.

Без сліз не обійшлося суботнє відвідання Одещини.

1. Епічна сага про танкер Делфі має ввійти в історію. 11 місяців боротьби!

Два варіанти Пісні про Зеленських: 11 місяців не здавався гордий Танкер під натиском режиму або 11 місяців народні слуги боролися з авіаносцем «Порошенко-США-МВФ-Сорос» і врешті-решт перемогли.
Завжди дивувався, як з тривіальної історії можна створити епос-факап і ще потім мати нахабство його подати як подвиг.
Ну, нарешті домучили і забрали, запишемо це «досягнення»!

2. Міст через Хаджибейський лиман. Що сьогодні про нього лише не розповідали: пробка туди-сюди впродовж десятиріч, завжди була проблема і ось її не буде, погляньте туди - там все добудовуємо.

Традиційний конфуз: проект добудови був завершений у 2017, перші кошти виділені у 2018, а так, звісно, все збудували у 2020.

3. Аналогічно про причал Одеського порту: будували з 2018. «Раптом» добудували у 2020. Шкода, про те, як легко морякам отримати документи в Морській адміністрації - не розповіли. Чи чому насправді раптом звільнили найуспішнішого директора морського порту «Південний» і на яких умовах зараз пропонують працювати в цьому порті приватним компаніям? До речі, цю ситуацію пояснювати Зеленському сенсу немає - це зроблено з його погодження, Шмигаль тут ні до чого. Долар з тонни - це долар з тонни. НАБУ мало б бути це точно цікаво, але знову ні...

4. Слухаючи історію Одеського летовища - я просто ридав. Злітна смуга була завершена влітку 2019. В «турбо-режимі» аеропорт було можливо запустити до кінця 2019, у звичному темпі - весна 2020. Тепер обіцяють кінець 2020. В будь-якому випадку - кінець буде...

До речі, жодним новим летовищем з 15 обіцяних - і не пахне. Обіцяємо далі!

5. Знову звучала тематика габаритно-вагового контролю. Президент більше у вайбер далекобійників не заходить? А, дарма! Можна було б отримати купу цікавої інформації - за 1000 грн можна проїхати взагалі без проблем. Всі правохоронні органи супроводять вас з проблисковими маячками.

Контролю в портах, на елеваторах, ключових дорогах як не було, так і немає. Красиві фото і відеозвіти є - контроль відсутній. Запитайте, при нагоді, скільки насправді штрафів надійшло у бюджет?!
Не нараховано, а надійшло! Це як з фондом по боротьбі з короновірусом або в схожому анекдоті: віртуально гроші в ньому є, а реально - немає...

Ну, і наостанок. Сьогодні їхав трасою Київ-Одеса. Тією, яку «ремонтують». Цьогоріч радісно відрапортували про відремонтовані 25 км (насправді, їх відремонтували у 2018-19 рр), про новий кредит ****/ЄІБ на 315 км у 2021-2022 рр (який ініціювали і готували ми в 2018-19 рр).

Побачив милу табличку за декілька кілометрів від Києва: «Велике Будівництво. М-05. Відремонтовано Онур». Знову сміявся, бо цю дорогу Онур ремонтував у 2018 році, коли про Велике Будівництво ще ніхто і не здогадувався. Просто робили свою роботу!

Оскільки пан Зеленський вже всі дороги зробив європейськими, зараз масово планує будувати театри і цирки - пропоную одразу переходити до заснування міст і селищ!

Наприклад, Київ - закладений Зеленським у 2020 році.
Чи Одеса - заснована Зеленським на місці жахливої катастрофи танкера Делфі і на пам'ять про мужніх невідомих слуг народу - евакуаторів...
Аскольд, Кий, Щек, Хорив, Либідь - пробачать.
А тиверці, уличі, генуезці, козаки Одеси теж мовчатимуть, адже не кожен день Президент України будує нове місто з нуля...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWF0MzKrsV9JUpBYKVNGDdpOsHYgL9QHI6AW4VI2tjrD_O7eKkYdN1IO_dAQneMMUnS7ROsSNuorqF3wSYWwf0xT_UVTdQ5OX29UC-HF_hDwu30AmGAr_VcmqdURvs8kcB0HtxO0h6FMg5RsO-31xGJEaQxol2YevHZBzPT3R0T8Hwa38WispA8k1vg4S9VmJX8ko7QCuCQJPgTnZX3TX8H&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Omelyan
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13.09.2020 15:51 Відповісти
А природній інтелект у мінюсту є? Щоб штучний використовувати...
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13.09.2020 15:51 Відповісти
Они тут про государство с смартфоне заливали... так вот: в Дие регистрация ФОП по факту заняла полторы недели вместо 2-3 дней, регистрация ФОПа в налоговой длится до сих пор вместо пары дней. Тоже и с искусственным интеллектом: люди без мозгов ничего путнього создать не могут. Если они ничего не способны сделать хорошего, несут такое, что волосы дыбом встают, причём постоянно, изо дня в день, и, официально, будучи не под воздействием препаратов, то представляю, что это будет за "интеллект".
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13.09.2020 17:32 Відповісти
А квантумний комп'ютер?
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13.09.2020 15:52 Відповісти
квантовый
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13.09.2020 20:01 Відповісти
тта давно пора,хотя бы искусственный...а то так все тюрьмы пораспродадут,и сепаров после освобождения крыма и ордло некуда паковать будет.
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13.09.2020 15:52 Відповісти
Неужели зельцкоманда смогла обучить даже Кассандру брать взятки?
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13.09.2020 15:53 Відповісти
Малюська интеллект вообще не использует из-за отсутствия у него такового.
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13.09.2020 15:55 Відповісти
ну твоего хватает только с пропуканого дивана коменты строчить
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13.09.2020 15:56 Відповісти
Малюська-ты? Ты что,обиделся?😁
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13.09.2020 16:00 Відповісти
кароче тендер малюська объявил...меняет сороквосьмую зону на интеллект...
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13.09.2020 15:55 Відповісти
и шо потом ??? враг народа ??? довольно скоро.... научится.... подкрутят шо нибудь и будет
"дела" вешать чем ментовка и занималась все годы незалежности.....
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13.09.2020 15:56 Відповісти
Ну тогда начните в ВР, презиков, мэров и т.д.. будь ласка!
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13.09.2020 15:58 Відповісти
Что это за бред, как можно оценить вероятность повторного преступления, сейчас это один человек а уже через год он может полностью изменится как в плохую так и в хорошую сторону в зависимости от обстоятельств.
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13.09.2020 15:58 Відповісти
Чому в високотехнологічній США та Японії,до такої маячні не додумались?
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13.09.2020 16:01 Відповісти
они высокотехнологичные а не придурашно-оптимистические
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13.09.2020 16:04 Відповісти
оно упоротое вкрай...шо за мысли о том хто сзади без цветов за ушами?
Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником, - Малюська - Цензор.НЕТ 629
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13.09.2020 16:02 Відповісти
типичный дегенерат и при этом министр юстиции .

пипец полный.
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13.09.2020 19:55 Відповісти
а можно сначала искусственным интеллектом оценить умственное недоразвитие министров, депутатов, судей-прокуроров и конечно же кандидатов в президенты...
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13.09.2020 16:03 Відповісти
Малюску хоть чуточку обыкновенного человеческого интеллекта не помешало бы и здравого смысла. Хотя о чем я? Этому "товарищу" давно пора в дурдом или в столь им любимую тюрьму к его так любимым и обожаемым преступникам (грабителям. садистам, убийцам, мошенникам, насильникам, и к просто особям ,любящим человеческое мясо).
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13.09.2020 16:07 Відповісти
Дайте йому оселедця!
🤣🤣
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13.09.2020 16:10 Відповісти
Ну мізерія бубочка, бережись! Малюська з касандрою іде!
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13.09.2020 16:13 Відповісти
Зачем же, ведь это очень и очень, да, да, но нет!

🤣🤣
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13.09.2020 16:14 Відповісти
Блинн,первый раз соглашусь с зелепупом -интеллект как раз то,чего им всем нехватает.
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13.09.2020 16:17 Відповісти
Суддю Дреда в українське судочинство!
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13.09.2020 16:18 Відповісти
...лошара ты зеленый, малюська, да еще и плагиатор...
Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська - Цензор.НЕТ 5858

Особое мнение 2002
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13.09.2020 16:24 Відповісти
Минюст будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности повторного нарушения закона преступником,

Раньше это называлось гаданием на кофейной гуще... Но деньги спишут..
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13.09.2020 16:29 Відповісти
Не такий страшний чорт як його малюська...
🤣🤣
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13.09.2020 16:37 Відповісти
Можно пойти дальше... Запилить компьютерный симулятор Минюста, а всех этих безмозглых клерков отправить в народное хозяйство, навоз из-под коров выгребать, для них самое то...
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13.09.2020 16:43 Відповісти
Гениальная схема деребана денег из бюджета !!!
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13.09.2020 16:59 Відповісти
Малюська, а хто такий "досудовий доклад" складатиме на вашу "шоблу"?...
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13.09.2020 17:22 Відповісти
я тоже хочу курнуть то что Малюська курит постоянно...
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13.09.2020 17:22 Відповісти
Пля... Вы в судах порядок сначала наведите, потом думаете как искусственный интеллект внедрить.
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13.09.2020 17:34 Відповісти
типа хипер-луп !!!
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13.09.2020 17:58 Відповісти
к закону эта ХРЕНЬ И ЧУШЬ не имеет никакого отношения, если кто-то будет ссылаться на этот бред обосновывыя свои выводы, того нужно судить (за клевету)!
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13.09.2020 18:09 Відповісти
Размер наказания суд определяет, исходя исключительно из фактической тяжести преступления и не может зависеть от того, насколько человек склонен или не склонен к совершению преступления. Ещё не доказано, существует ли вообще такая склонность. Во всяком случае в законах это не прописано (и не будет прописано) никак. Не путать с увеличением размера нынешнего наказания за рецидив, то есть за аналогичные нарушения, совершённые в прошлом. Никакой интеллект не может определить, насколько нормальный человек склонен к правонарушениям, поскольку его реакция зависит от не предсказуемой ситуации. Попытка внести в досье человека мифический коэффициент "склонности" напоминает преследование за мыслепреступления.
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13.09.2020 19:30 Відповісти
я это хорошо понимаю, у этого "уравнения" с бессисленными переменными, бесчисленные варианты ответов, реализоваться может любое (с разной степенью вероятности), чего чего, а вот, ОДНОЗНАЧНОСТИ в этом мире нет в принципе!
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14.09.2020 08:17 Відповісти
я смотрю зеимбецил собрал под свои знамена всю срань безмозглую .
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13.09.2020 19:57 Відповісти
А есественный интеллект не пробовали?
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13.09.2020 20:36 Відповісти
Для баранов это уже прогресс . Если нету своего, так хоть искусственный используйте. 🤡
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13.09.2020 20:54 Відповісти
Малюське самому не помешал бы хотя бы искусственный интеллект.

Ужас в том, что судьбу зеков и тех, кому они могут угрожать, теперь будет решать глючная софтина от зеленых дебилов.
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13.09.2020 20:54 Відповісти
Шакшоту хухеля шо ли?
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13.09.2020 23:40 Відповісти
 
 