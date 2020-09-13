Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська. ВIДЕО

Міністерство юстиції використовуватиме програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту "Кассандра" для аналізу імовірності повторного порушення закону злочинцем.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська , інформує Цензор.НЕТ.

"Покарання за злочин встановлює суд, але для того, щоб йому допомогти в цьому, існує документ під назвою "Досудова доповідь", який готують співробітники пробації. Це частина Міністерства юстиції. У цьому документі описується особистість обвинувачуваного, а також оцінка ймовірності здійснення ним нових злочинів. Відповідно "Кассандра" цей процес автоматизує", - розповів Малюська.

Чиновник пояснив, що співробітник пробації, проставивши відповіді на запитання в межах програмного забезпечення, отримує оцінку ймовірності скоєння нового злочину від 0 до 97. Така оцінка здійснюється алгоритмом, який із того чи іншого питання дає бали, а потім їх підсумовує.

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"Незабаром "Кассандра" навчиться самостійно визначати, скільки балів потрібно надавати за відповідь на те чи інше запитання. А за кілька років у нас буде великий масив даних, за результатами машинного навчання, за яким "Кассандра" навчиться аналізувати відповіді не тільки на перелік простих запитань, а й аналізувати всі інші дані, які є про злочинця", - зазначив міністр.