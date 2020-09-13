Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Станом на 17:30 13 вересня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Уточняється, що поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів", - інформують у пресцентрі.

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