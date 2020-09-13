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Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Станом на 17:30 13 вересня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Уточняється, що поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів", - інформують у пресцентрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не було, - пресцентр ОС

обстріл (28523) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Статус петиції: Набрано необхідну кількість підписів

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published&fbclid=IwAR1rV5OIoxmxO1MHRRRvTQR2kak7fhi9f_QrQNdaZhjhRSk4ThUcN5jS83I
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13.09.2020 18:32
+13
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 79
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13.09.2020 18:27
+13
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 279
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13.09.2020 18:47
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Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 79
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13.09.2020 18:27 Відповісти
Нормальный человек уже от стыда сквозь землю провалился бы, а это животное - все зе-зе-зе, да зе-зе-зе...
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13.09.2020 18:35 Відповісти
Это уже победа?
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13.09.2020 18:30 Відповісти
нам вже не до перемог, в спину дмухає капітуляція.
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13.09.2020 18:41 Відповісти
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3656
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13.09.2020 18:31 Відповісти
А нарід :" Куда деньги дел, куда деньги дел?"
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13.09.2020 18:39 Відповісти
Крузак 170к? Ты в своём уме??? Да и юзик не бедный человек так то...
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13.09.2020 19:55 Відповісти
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5382

...
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13.09.2020 18:31 Відповісти
А воно бульби пускає.
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13.09.2020 18:51 Відповісти
ну...шмаркля є шмаркля )))) так ще вміти треба ))) мать репетирує по дкілько годин на добу))))
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13.09.2020 18:54 Відповісти
Разместили русские военную технику - ракетные комплексы, танки, орудия, склады горючего, боеприпасы, замаскировали их под «русскую деревню». Американцы говорят:
- Вы нарушаете международные договорённости… Уберите свою военную технику от границ стран - членов НАТО!
«Рассеяне», как всегда, отвечают:
- Ихтамнет!!! А где доказательства?!
Американцы отвечают: - А с каких это пор «русская деревня» так ухоженно выглядеть стала? Где покосившиеся сараи, поваленные заборы, почерневшие стены домов, проржавевшие крыши? Это не «русская деревня», а «потёмкинская»… Кстати, на крайнем «домике» от леса, колышки в землю лучше вколачивать нужно, а то полотно камуфляжное ветром задрало и корма танка видна…
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13.09.2020 19:14 Відповісти
Мразь гнидная , а те кто его выбрал хуже дегенератов
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13.09.2020 18:59 Відповісти
ну так один раз не питарас...- девиз офиса на мендельштассе.
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13.09.2020 18:32 Відповісти
на мендельштрассе...клаву вечером в угол поставлю.
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13.09.2020 18:35 Відповісти
Статус петиції: Набрано необхідну кількість підписів

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published&fbclid=IwAR1rV5OIoxmxO1MHRRRvTQR2kak7fhi9f_QrQNdaZhjhRSk4ThUcN5jS83I
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13.09.2020 18:32 Відповісти
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 279
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13.09.2020 18:47 Відповісти
Апсолютний тішіна.
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13.09.2020 18:49 Відповісти
У зе как обычно - потерь нет, это конечно радует, но ведь он врёт паршивец, он брехло высшего сора, и верить ему просто нельзя!
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13.09.2020 18:50 Відповісти
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 94
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13.09.2020 19:06 Відповісти
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8676

....
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13.09.2020 19:14 Відповісти
І новини з задзеркалля:

В самолете Зеленского установят интернет за 38 миллионов
Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Согласно условиям тендера, оплата будет проведена в 10-тидневный срок после выполнения работ.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.

Согласно техническим требованиям к оборудованию, модернизированная станция спутниковой связи должна обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.
При этом оборудование, которое будет установлено, должно быть новым, а его размеры должны по возможности совпадать с размерами блоков и узлов, которые будут демонтированы.
Исполнитель услуг также должен обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение двух лет.
Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.
Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.
В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.
Напомним, что перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".
На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М.
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13.09.2020 19:21 Відповісти
Ворог від початку доби один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7060
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13.09.2020 19:35 Відповісти
Уздовж усієї лінії фронту - України з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву " лугандонія - ордло" вже не перший тиждень тиша!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву "Придністров'я" іже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця суверенна молдовська територія тепер вже точно що зосталась і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашей Українські території Криму і Донбасу які ми теж втратимо назавжди.
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13.09.2020 19:51 Відповісти
тому що шмарклі жують всі ці роки. За 30 років потрібно замінити гумові
деталі в моторах. Шини в вантажівках. Не пропускати до України авто номерами не признаних "республік" (чомусь багато таких в Одесі бачив) . Не поставляти ресурси на такі території і не купувати в них нічого. Метал від віку втрачає свої властивості. ********** також. Хіба Придністров'я має своє паливо чи нафту? Так отож
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13.09.2020 22:53 Відповісти
Враг с начала суток единожды нарушил режим тишины...

Это про очередной видосик зельца?
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13.09.2020 20:22 Відповісти
Только мне кажется, что зеленый пресс-центр ООС боится "ту сторону" обидеть?
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13.09.2020 20:50 Відповісти
Потерь нет.
А раненые есть! Все чудесатее и чудесатее!
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13.09.2020 21:24 Відповісти
Сцикун в голові війська... гидота... І в лайно його тицяють пикою а воно лише облизується. Тьху
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13.09.2020 22:55 Відповісти
 
 