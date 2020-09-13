УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5017 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
38 449 93

У білоруському Новополоцьку містяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали. ВIДЕО

Невідомі під'їхали на двох мікроавтобусах і спробували схопити кількох людей. Однак протестувальники відтіснили людей в балаклавах у транспорт і змусили виїхати.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь триваютьзатримання людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.

Білорусь (7932) протест (2398) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
Загнали - це добре. А ПОПЕРЕКИДАТИ???
показати весь коментар
13.09.2020 18:57
+47
Ну вот, как украинцы и советовали - отбивать своих и гонять мусоров, так чтобы боялись.
показати весь коментар
13.09.2020 19:00
+45
Це вже щось. Так і потрібно. Влада має розуміти - народ не бидло, а господар.
показати весь коментар
13.09.2020 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Загнали - це добре. А ПОПЕРЕКИДАТИ???
показати весь коментар
13.09.2020 18:57 Відповісти
Ще рано...Не дійшли до цього. Тиждень-другий ...А тоді вже почнуть перекидати.І що обов"язково з вогнегасника комусь в мордяку треба пшикнути.
показати весь коментар
13.09.2020 19:07 Відповісти
Як Віталю Кличка? Віталя тоді саме бігав до Януковича домовлятися, а його майданівці трохи "притушили". )))

У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
13.09.2020 20:45 Відповісти
Кличку?
показати весь коментар
13.09.2020 20:45 Відповісти
тобі шмарклявому
показати весь коментар
13.09.2020 22:19 Відповісти
"Смотреть могут не только лишь все, мало кто это может делать". (с)
показати весь коментар
13.09.2020 22:26 Відповісти
шмарклявий, а власний розум маєш, чи тільки цитати чиїсь переписувати?
показати весь коментар
14.09.2020 07:38 Відповісти
зебіл -пнх
показати весь коментар
14.09.2020 16:49 Відповісти
Років через 5-7 вже будуть розгойдувати буси та перекидати, ни всьо сразу !
показати весь коментар
13.09.2020 19:12 Відповісти
колись гуляли анекдоти про гарячих естонських хлопців, то білоруси вже й тих анекдотичниз героїв переплюнули своєю загальмованістю.
показати весь коментар
13.09.2020 22:20 Відповісти
100 % -)
показати весь коментар
13.09.2020 22:22 Відповісти
Х**ло ще своїх снайперів не задіяв.
показати весь коментар
13.09.2020 19:14 Відповісти
В стійло бикоту!
показати весь коментар
13.09.2020 18:59 Відповісти
Це вже щось. Так і потрібно. Влада має розуміти - народ не бидло, а господар.
показати весь коментар
13.09.2020 18:59 Відповісти
Ну вот, как украинцы и советовали - отбивать своих и гонять мусоров, так чтобы боялись.
показати весь коментар
13.09.2020 19:00 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2020 19:02 Відповісти
Гонять треба Главмусора Луку.
показати весь коментар
13.09.2020 19:02 Відповісти
О!
Живе Бєларусь !
Удачі сябри !
показати весь коментар
13.09.2020 19:01 Відповісти
не удивлюсь если они таки повесят Лукашенко у Бубочки с Х..лом наступит длящийся паралич языка и ротовой целепы...
показати весь коментар
13.09.2020 19:09 Відповісти
Не...точно не сегодня, поскольку "батяня" отбыл в Сочи на встречу с путлером.
показати весь коментар
13.09.2020 19:20 Відповісти
Навряд.Слухала сьогодні дружину Цепкала,її журналіст спитав що вони чекають від завтрашньої зустрічи Лукашенки і путіна.Так от вона сказала що має надію на те що путін підтримає білоруський народ,і тоді він (путін) стане для них героєм.Шо у них в головах...
показати весь коментар
13.09.2020 21:02 Відповісти
а шо шо и у нас у 5 точке когда клоуна выбирали...
показати весь коментар
13.09.2020 21:19 Відповісти
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 4617
показати весь коментар
13.09.2020 19:02 Відповісти
Вони ще не навчилися його здобувати, треба ще трохи аби прокинулися
показати весь коментар
13.09.2020 19:15 Відповісти
Следующая ступень развития

У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 2765
показати весь коментар
13.09.2020 20:20 Відповісти
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
13.09.2020 19:02 Відповісти
у одного из протестующих на флагштоке два флага . национальный и тот который остался от БССР . вот в этом все белорусы . вроде и свободы хотят но и от совка не могут оторваться

В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 7919
показати весь коментар
13.09.2020 19:02 Відповісти
Крайне важно избежать насилия. Провокаторов задерживать и сдавать в милицию!
показати весь коментар
13.09.2020 19:03 Відповісти
да да да . без насилия . слыхали такое . только то что прокатило один раз у индусов сатьяграха . с Лукой так не получится
показати весь коментар
13.09.2020 19:07 Відповісти
Мусорів мусорам здавати?! Ти ідіот, чи лише придурюєшся?!
Мусорів треба бити. Так, щоб надовго запам'ятали і самі тікали від народу!
показати весь коментар
13.09.2020 19:21 Відповісти
Странно, но это известный соевый!
показати весь коментар
13.09.2020 20:06 Відповісти
Нина, вы известная зебилам. Кста, какие новые указания зебилам от Портнова и Козака?😄
показати весь коментар
13.09.2020 21:16 Відповісти
В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали - Цензор.НЕТ 7112.....
показати весь коментар
13.09.2020 19:05 Відповісти
Где та фото "вожди" (петя, пастор, кролик, боксёр, логопед и очкастый урод)????....я не узнаю их в гриме, судя по полученным ими должностям и преференциям, они дневали и ночевали на Майдане защищая баррикады.
показати весь коментар
13.09.2020 20:25 Відповісти
Давай найдем главзебила?
показати весь коментар
13.09.2020 21:17 Відповісти
ГлавЗЕбил ****** на рояле тер
показати весь коментар
13.09.2020 21:35 Відповісти
гарне фото!
Делакруа із своєю "Свободою на барикадах" отдихає !
показати весь коментар
13.09.2020 21:37 Відповісти
Народ - це величезна сила, лише варто у це повірити!
показати весь коментар
13.09.2020 19:05 Відповісти
Поки не перевернуть пару автобусів і не переламають ноги тітушкам - діла не буде. Так і будуть їздити воронки і хапати людей.
показати весь коментар
13.09.2020 19:05 Відповісти
цвяхи під колеса воронків тоже допомагає.
показати весь коментар
13.09.2020 19:43 Відповісти
тіко молотов !
показати весь коментар
13.09.2020 21:38 Відповісти
Какой малатов, тока напалм с пудрой, шоп насвозь.
показати весь коментар
13.09.2020 23:51 Відповісти
Вот и руководство к действиям протестующим. Как только сучий ОМОН получает в рыло, они сразу понимают, что своя задница ближе, чем зад старого таракана.
показати весь коментар
13.09.2020 19:06 Відповісти
Первым делом срывайте с мусоров маски. Они усрутся понимая что все ихние преступления увидит весь мир.
показати весь коментар
13.09.2020 19:09 Відповісти
Уже .https://m-arch.livejournal.com/2099469.html
показати весь коментар
13.09.2020 21:07 Відповісти
до сраки, устроятся на роботу как наши буркутовцы в московские сусора
показати весь коментар
13.09.2020 21:39 Відповісти
Это если, не дай бог, выживут..
показати весь коментар
13.09.2020 22:52 Відповісти
а че биты в спортмагазинах не продают? мусорню надо пи*дить так что бы боялись из мусарен выползать. мусор поднявший руку на кормящий его народ должен минимум стать инвалидом и максимум подохнуть!
показати весь коментар
13.09.2020 19:11 Відповісти
біти, держак від лопати, арматура, обрізок труби все що є під рукою, руки ноги мусорні ломати, по голові стукнути толпою, більш не будуть вихоплювати з натовпу
показати весь коментар
13.09.2020 22:28 Відповісти
Вже краще. Тільки перекинутий і спалений автозак виглядає красивіше, нікуди вже не поїде і нікого не повезе.
показати весь коментар
13.09.2020 19:11 Відповісти
М-да... Так це ж "Майдан"!... А нам тут "сябри" про "особливу ситуацію", "мирний шлях", торочили...
показати весь коментар
13.09.2020 19:12 Відповісти
это просто отдельные эксцесы в провинции
менты похватают активных (как уже сделали в минске), а потом и остальных додавят
показати весь коментар
13.09.2020 19:21 Відповісти
В кримінальному праві це називається "ексцес виконавця"...
показати весь коментар
13.09.2020 19:30 Відповісти
Это уже шо то , а то шарики и картонки , как- то не сильно работали . Жалко асфальт кругом , а не брусчатка . Наверное была , убрали после 14-го
показати весь коментар
13.09.2020 19:13 Відповісти
это просто менты охамели от безнаказанности и приехали в малом числе
ниче, они вернутся...
показати весь коментар
13.09.2020 19:20 Відповісти
У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали - Цензор.НЕТ 8993
показати весь коментар
13.09.2020 19:50 Відповісти
ты очень самокритичен
показати весь коментар
13.09.2020 19:58 Відповісти
дебіл дебілов, то він ще занадто добре про тебе думає?
показати весь коментар
13.09.2020 22:30 Відповісти
и ты тоже дурачок
показати весь коментар
13.09.2020 22:32 Відповісти
3,14..ас 3,14...асов сказати, що хотіло?
показати весь коментар
14.09.2020 07:39 Відповісти
Тримаю за сябрів кулаки. Щоб в них все вийшло
показати весь коментар
13.09.2020 19:41 Відповісти
за себя тримай. Зеблан разваливает Украину усиленными темпами, а народу по.. бать главное, шо там на Беларуси.
показати весь коментар
13.09.2020 19:59 Відповісти
Навіщо йому за себе тримати? ВІН ЦЬОГО ХОТІВ. Навіть на виборах на користь зЕ працював.
показати весь коментар
13.09.2020 20:56 Відповісти
Продажних тролів російського шпигуна Порошененка забули спитатись
показати весь коментар
13.09.2020 21:14 Відповісти
Методичка от Татарова? Или напрямую с Козаком сотрудничаеш?
показати весь коментар
13.09.2020 21:19 Відповісти
За маленьку копійчину він можливо й ***** осанни співатиме... Хто продавься раз, той продасться ще...
показати весь коментар
13.09.2020 21:24 Відповісти
Це на я, Ванья, а ТИ ВІД ТЮ ПРОДАВСЯ зЕ!!!
І на додачу, брехунчику, ДЕ І КОЛИ Я МОЖУ ОТРИМАТИ СВОЮ ПЛАТНЮ?
показати весь коментар
13.09.2020 21:20 Відповісти
Ти на картку платню отримуєш. Шпигун Пєця саме так і розраховується
показати весь коментар
13.09.2020 22:06 Відповісти
Викладай сюди платіжні документи, брехуняко!

PS. Те, що не заперечуєш першого пункту вже добре...
показати весь коментар
13.09.2020 22:11 Відповісти
віддайте їм капітельманшу, вОна їх так легко і з усмішкою здасть х...лу, що вони самі не зрозмуюь як це сталося. х...ло призначить її сцарицею бульбостана і всі сектанти зможуть виїхати з України.
показати весь коментар
13.09.2020 22:32 Відповісти
устал народ бояться
показати весь коментар
13.09.2020 19:52 Відповісти
Тупые сябры!! После того как загнали мусоров, надо было поджечь автобус!!
показати весь коментар
13.09.2020 20:00 Відповісти
И великом их... велика жалко!
показати весь коментар
13.09.2020 20:03 Відповісти
Последние секунды понравились,когда мужик собственным великом с размаху замандюрил по второму бусу... Это еще не переворачивание, но уже кое - что !
показати весь коментар
13.09.2020 20:07 Відповісти
Неужто дело рук "двухсот украинских дьяволят"?
показати весь коментар
13.09.2020 20:09 Відповісти
Ось така фігня, малята, відбувається щоразу, коли пробуєш воювати зі своїм народом..
показати весь коментар
13.09.2020 20:15 Відповісти
В корні невірно,сябри. Коктель молотова,ось що потрібно було. Менти,звісно,не згорять,вискочать,бо треновані,але це вже у інших охоту таки відіб*є. Ось подивитесь...
показати весь коментар
13.09.2020 20:26 Відповісти
С машины не успеют, если исчё двери заклинить.
показати весь коментар
13.09.2020 23:55 Відповісти
Гоніть мерзоту ментовску аж до москви.Нехай там кацапів б'ють.
показати весь коментар
13.09.2020 20:40 Відповісти
А, бусы, на которых приехали менты, вроде, как НАТОвские. Всё, НАТО захватило лукашенко, а войска стоят на границе с Польшей.
показати весь коментар
13.09.2020 20:43 Відповісти
Не верю. Где пьяные негры на "Абрамсах"? Где американский авианосец в Минском море?
показати весь коментар
13.09.2020 20:57 Відповісти
Их многие не видят, а они есть.
показати весь коментар
13.09.2020 22:00 Відповісти
там же где и "рязанский ОМОН" и "переодетые в белорусскую форму ихтамнеты".
показати весь коментар
13.09.2020 23:16 Відповісти
пора сябрам готовить коктейли молотова т.к. с оружием в Белорусии туговато, жечь мусоров пора
показати весь коментар
13.09.2020 20:58 Відповісти
Надо палить понаехавших из запоребрика.
показати весь коментар
13.09.2020 22:00 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСЕХ ТАКИХ ТИПА БЕРКУТА ЗАГНАТЬ КАК БАРАНОВ И ПОСТРИЧЬ !) А ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАНЯТСЯ ТЕМИ КТО ИМИ ПРИКРЫВАЕТСЯ !!!
показати весь коментар
13.09.2020 22:07 Відповісти
Их нужно не постригать, а истреблять
показати весь коментар
13.09.2020 23:32 Відповісти
Ну вот могут же.Из 100 000 Людей в МинскЕ разве не найдутса хоть 10 000 мужиков которые снесли бы эти кордоны.И так каждое воскресенье.
показати весь коментар
14.09.2020 00:18 Відповісти
Сами напали, пусть сами и отбиваются!
показати весь коментар
14.09.2020 19:36 Відповісти
 
 