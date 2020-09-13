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У білоруському Новополоцьку містяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали. ВIДЕО
Невідомі під'їхали на двох мікроавтобусах і спробували схопити кількох людей. Однак протестувальники відтіснили людей в балаклавах у транспорт і змусили виїхати.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь триваютьзатримання людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.
Топ коментарі
+70 Said_
показати весь коментар13.09.2020 18:57
+47 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар13.09.2020 19:00
+45 Ksenia VB
показати весь коментар13.09.2020 18:59
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Живе Бєларусь !
Удачі сябри !
Мусорів треба бити. Так, щоб надовго запам'ятали і самі тікали від народу!
Делакруа із своєю "Свободою на барикадах" отдихає !
менты похватают активных (как уже сделали в минске), а потом и остальных додавят
ниче, они вернутся...
І на додачу, брехунчику, ДЕ І КОЛИ Я МОЖУ ОТРИМАТИ СВОЮ ПЛАТНЮ?
PS. Те, що не заперечуєш першого пункту вже добре...