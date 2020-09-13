У білоруському Новополоцьку містяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали. ВIДЕО

Невідомі під'їхали на двох мікроавтобусах і спробували схопити кількох людей. Однак протестувальники відтіснили людей в балаклавах у транспорт і змусили виїхати.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь триваютьзатримання людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.