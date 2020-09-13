Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ. ВIДЕО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак дружить з Марією Фокіною - онукою першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна..

Про це дівчина заявила в програмі "Світське життя" на каналі "1 + 1", передає Цензор.НЕТ.

"Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Він не знав, що Андрій Єрмак - це мій хороший друг дитинства. І Андрюші якраз теж була потрібна допомога - допомогти в ситуації", - заявила Фокіна.

Вона "дружить" з Єрмаком з 18 років, бачаться "досить часто".

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"У дідуся завжди були амбіції. Він - сірий кардинал. Він завжди за камерою, він не любить інтерв'ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком - як вони можуть закінчити цю війну", - зазначила Фокіна.

Вона також прокоментувала негативну реакцію українського суспільства на заяви Фокіна про Донбас: "Мені здається, дідусеві, як сказати м'якше, без різниці, що там про нього говорять. Він знає, що він робить. Він чітко, розумно підходить до своїх питань. Ось і все".

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Однак той відмовився, бо зайнятий.