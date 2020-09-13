МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики продовжували затримувати активістів у Білорусі. У Мінську до і після "Маршу героїв" зафіксовані випадки жорстокого затримання учасників.

МВС Білорусі в телеграм-каналі повідомило, що станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська, передає Цензор.НЕТ. Затримано кілька сотень людей, в різних районах столиці - понад 400 осіб.









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Крім того, невідомий в балаклаві стріляв у повітря неподалік від протестувальників на проспекті Переможців, 110.

"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. Водночас інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", - повідомили в МВС.

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У правозахисній організації "Вясна" є інформація про 306 затриманих в Мінську і 26 - в інших регіонах.

Під час затримань деякі демонстранти були жорстоко побиті силовиками, зазначають правозахисники.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.