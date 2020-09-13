МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Силовики продовжували затримувати активістів у Білорусі. У Мінську до і після "Маршу героїв" зафіксовані випадки жорстокого затримання учасників.
МВС Білорусі в телеграм-каналі повідомило, що станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська, передає Цензор.НЕТ. Затримано кілька сотень людей, в різних районах столиці - понад 400 осіб.
Крім того, невідомий в балаклаві стріляв у повітря неподалік від протестувальників на проспекті Переможців, 110.
"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. Водночас інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", - повідомили в МВС.
У правозахисній організації "Вясна" є інформація про 306 затриманих в Мінську і 26 - в інших регіонах.
Під час затримань деякі демонстранти були жорстоко побиті силовиками, зазначають правозахисники.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.
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І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
...які втікли..і в ті місцини...і мілітони вже звіріють.
Будьте трохи уважніше. Я сприймаю, більшість теж, літературну солов'їна мову, а не містечкові фразеологізми.
Правила українського сайту порушуєш?
Тоді підеш туди сам, тварино лишньохромосомне.
І після цього, що ви чекаєте почути від опозиціонерів?
«Крим це Україна! Путін- ***** !»?
"Мы полностью разделяем суверинитет Украины и мы не считаем, что здесь возможно вести дискуссии по этому поводу"
https://youtu.be/xkxjBy973fU?t=2770
Що, самозаспокоюєш себе?
Та хєр вам кацапам, а не Бєларусь !
как и на терпилов-белорусов
но настораживают потенциальные еще 1 тыс. км границы с агрессивным соседом...
а также степень глупости, невежества и тупизма части моих сограждан, не способных осознать элементарное
но пока справляется и без ввода вс рф, только российскими ментами и титуханами
т.е. они там, вполне возможно, что и есть, но... выжидают
а у митингующих уже нет бойцов (или убежали, или сидят, или убиты), остались терпилы - а разве терпилам интересно раз за разом быть избитыми? вот и ныкаются потихоньку
на митингах все меньше людей, где те 300 тыс. только в минске, что были раньше?
школьников там и не было
это просто люди разочаровываются в протестах и, не желая быть избитыми, перестают выходить
вот молодежь - да, в т.ч.студенты
но студенты бунтуют прямо в своих вузах
а прибывшие туда менты их избивают и арестовывают
ну наже, как много!
все, таракан уже сбежал
и то говорят как у низ круто жить. весь киев в лехусах.
с чего тогда у белорусов все плохо?
ноль.
в беларуси ставка налога для ИТ - 5%. пять процентов.
в литве - 21%.
никто никуда не переедет.
http://business-m.eu/zarplata-v-it-v-latvii-programmisty-poluchayut-bolshe-vseh-iz-stran-pribaltiki/
если их работает 500 за 5000, то будет 1500 программистов с зарплатой в 1600 брутто евро.
и ты писал что у вас все ИТ специалисты получают 5000.
любишь приврать...
Крєвєтки, і збирання з китайської комлептовки тракторів, то «економіка»?
Ну почитай в довідниках про Бєларусь, що то за срака, перелічене тобою.
вот там полная жопа.
"Зеленые" пропихнули идеи что дизель загрязняет атмосферу. А Европе в некоторых городах запрещено ездить с дизельными двигателями уровня ниже Евро6, также поднимают акцизы на дизель которые идут на типа "борьбу за экологию". Вот французов это достало - "загрязняет" экологию больше всех Китай, Индия и США, а платить должны французы.
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов
США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
Лукашенко не має ані політичної , ані моральної легітимності!!
Сегодня оккупанты перед полётом диктатора в Сочи готовили демонстрацию тотальной силы. Они хотели провести показательные массовые задержания в Минске с целью не дать собраться большому количеству людей.
Для этого разрешалось жестить куда больше, чем обычно, задерживать даже женщин и использовать спецсредства, в том числе дробовики и АК. Для минчан готовились ловушки на подходах к проспекту Независимости и по старому маршруту, а для Путина засланные казачки из Russia Today готовили картинку, что протесты затухают.
Но у них ничего не получилось! Марш Героев лишь подтвердил своё название. Отдельно хотим отметить тысячу тех спартанцев, которая дошла до Дроздов и заходила с Нововиленской! Вы оттянули на себя значительную часть сил и дали пройти в центр основной колонне. По нашей информации, люди в Дроздах попытались защититься от карателей, после чего те с испугу стали применять ружья и светошумовые гранаты. Также отдельная группа героев пыталась окружить ОМОН на Минск-Арене!
только начинать нужно не с бобиков, а в голове порядок навести
где собака зарыта, "зри в корень" (С)