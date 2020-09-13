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МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики продовжували затримувати активістів у Білорусі. У Мінську до і після "Маршу героїв" зафіксовані випадки жорстокого затримання учасників.

МВС Білорусі в телеграм-каналі повідомило, що станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська, передає Цензор.НЕТ. Затримано кілька сотень людей, в різних районах столиці - понад 400 осіб.

МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря 01
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря 02
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря 03
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок. ВIДЕО

Крім того, невідомий в балаклаві стріляв у повітря неподалік від протестувальників на проспекті Переможців, 110.

"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. Водночас інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", - повідомили в МВС.

МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруська пенсіонерка звертається до силовиків, які тримають оточення: Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. ВIДЕО

У правозахисній організації "Вясна" є інформація про 306 затриманих в Мінську і 26 - в інших регіонах.

Під час затримань деякі демонстранти були жорстоко побиті силовиками, зазначають правозахисники.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.

Білорусь (7932) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2655) МВС (3501) репресії (1622)


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Топ коментарі
+8
Нашим бєркутам, які втікли на рашку і під бацькіне крилишко, судилось принести майданну карму і в ті місцини. Так що таке..
І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
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13.09.2020 22:41
+8
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря - Цензор.НЕТ 529
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13.09.2020 22:49
+8
Немножко не в тему , но новость отличная , так как некоторые убийцы не смогут подтянуться ни в Украину , ни в Беларусь !!
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов

США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
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13.09.2020 23:14
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Нашим бєркутам, які втікли на рашку і під бацькіне крилишко, судилось принести майданну карму і в ті місцини. Так що таке..
І мілітони вже звіріють. Люди дуже ризикують, їм би оборону організовувати і рух опору.
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13.09.2020 22:41 Відповісти
Там трохи інакше. Вони відсталі в демократичному плані. В Україні міг приїхати депутат і смикати мєнтів, суддів, мудаків усяких. А в них такого немає. В них після мєнтів може приїхати лише хтось ще гірший.
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13.09.2020 22:46 Відповісти
Мені не подобається ваша мова, пані патріотко.
...які втікли..і в ті місцини...і мілітони вже звіріють.
Будьте трохи уважніше. Я сприймаю, більшість теж, літературну солов'їна мову, а не містечкові фразеологізми.
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13.09.2020 22:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466698,ватан,пiшов на йух! так зрозумiв?
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14.09.2020 01:55 Відповісти
Кацапські мати вподобаєш?
Правила українського сайту порушуєш?
Тоді підеш туди сам, тварино лишньохромосомне.
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14.09.2020 07:35 Відповісти
Якось ще досі ..... сором"язливо. Васильківські таксисти не один день якісь там Ягуар стримували, не давали вилізти з аеродрому. А тут навіть колеса не попроколювали.
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13.09.2020 22:44 Відповісти
потому, что не бойцы!
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13.09.2020 22:52 Відповісти
Сподіваюсь, що в даний момент. І що все це змінеться.
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13.09.2020 23:06 Відповісти
МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря - Цензор.НЕТ 529
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13.09.2020 22:49 Відповісти
«Между тем Владимир Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися. В направленной Лукашенко телеграмме он https://lenta.ru/news/2020/08/10/putin/ выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений. Также Путин https://lenta.ru/news/2020/08/27/reserv/ сообщил о создании в РФ резерва силовиков для помощи Белоруссии.»

І після цього, що ви чекаєте почути від опозиціонерів?
«Крим це Україна! Путін- ***** !»?
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13.09.2020 22:59 Відповісти
И в ООн "сябры" голосовали соответственно.
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13.09.2020 23:04 Відповісти
Голосували кацапські шістки Лукашенка.
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13.09.2020 23:06 Відповісти
эти рожи на картинке, тоже кацапские шестерки?
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13.09.2020 23:40 Відповісти
Брехливий демотиватор, в усякому разі у нижній правій клітинці. Там були скані зовсім інше:
"Мы полностью разделяем суверинитет Украины и мы не считаем, что здесь возможно вести дискуссии по этому поводу"
https://youtu.be/xkxjBy973fU?t=2770
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13.09.2020 23:18 Відповісти
это ответ на вопрос, что такое политика
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14.09.2020 00:55 Відповісти
вот и все, и никаких барикад и майданов, на которые так возбудились некоторые глупые комментаторы из Украины...
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13.09.2020 22:50 Відповісти

Що, самозаспокоюєш себе?
Та хєр вам кацапам, а не Бєларусь !
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13.09.2020 23:01 Відповісти
ну, мне на беларусь пофиг
как и на терпилов-белорусов
но настораживают потенциальные еще 1 тыс. км границы с агрессивным соседом...
а также степень глупости, невежества и тупизма части моих сограждан, не способных осознать элементарное
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13.09.2020 23:04 Відповісти
Гєніаліссімусе, Лукашенко, щоб втриматись збирається ввести російські війська на свою територію.
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13.09.2020 23:07 Відповісти
только как крайний вариант
но пока справляется и без ввода вс рф, только российскими ментами и титуханами
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13.09.2020 23:09 Відповісти
Там вже працюють іхтамнєти ССО ГРУ ГШ РФ.
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13.09.2020 23:11 Відповісти
для спецназа там пока нет прямой работы по профилю
т.е. они там, вполне возможно, что и есть, но... выжидают
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13.09.2020 23:16 Відповісти
зачем? Он и так отлично справляется.
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13.09.2020 23:09 Відповісти
Я вот тоже на ФБ написал, что мне пофиг на бяларусов и меня забанили на 7 дней, видите ли я нарушаю ИХ нормы. Я должен всех жалеть
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13.09.2020 23:42 Відповісти
Вечереет, стреляют, задерживают,избивают, увозят или отбивают. У луки уже каждые выходные несанкционированные народные гуляния, что перешло в хронику. У кого - то должны сдать нервы. Пока отметились псы режима - разгромили кафе, сегодня на камеры били женщину.
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13.09.2020 22:50 Відповісти
ну, лука постепенно забивает протесты
а у митингующих уже нет бойцов (или убежали, или сидят, или убиты), остались терпилы - а разве терпилам интересно раз за разом быть избитыми? вот и ныкаются потихоньку
на митингах все меньше людей, где те 300 тыс. только в минске, что были раньше?
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13.09.2020 22:54 Відповісти
В школу пошли
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13.09.2020 22:58 Відповісти
кто, 20-30-летние?
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13.09.2020 22:59 Відповісти
23-30 летние на площади,остальные в школах и ВуЗах,а не то в армию заберут,там призыв обьявили
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13.09.2020 23:02 Відповісти
еще раз
школьников там и не было
это просто люди разочаровываются в протестах и, не желая быть избитыми, перестают выходить
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13.09.2020 23:05 Відповісти
пысы. на видео я практически не видел школьников
вот молодежь - да, в т.ч.студенты
но студенты бунтуют прямо в своих вузах
а прибывшие туда менты их избивают и арестовывают
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13.09.2020 23:01 Відповісти
В Гродно выступали 2,5 тыщ студентов,которых выперли из Польши из за коронавируса например
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13.09.2020 23:04 Відповісти
Сейчас половина вернулась назад
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13.09.2020 23:05 Відповісти
2,5 тыс.?
ну наже, как много!
все, таракан уже сбежал
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13.09.2020 23:06 Відповісти
S takimi represijami mnogyje ujedut s takoj strani.Kto budet rabotat?I tak tam ekonomiceskjoje polozenyje ocen ploxoje.
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13.09.2020 22:52 Відповісти
украинцы в 2 раза меньше имеет ввп на душу населения.
и то говорят как у низ круто жить. весь киев в лехусах.
с чего тогда у белорусов все плохо?
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14.09.2020 09:27 Відповісти
Ujedut oni v Evropu.Vsia molodios ujedet,uslovija dlia nix tut xorosyje predlogajet.Kompaniji ne to sto po celoveku ujedut.Jesli nebudet peremen tak i budet
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14.09.2020 09:51 Відповісти
Tolko v LItvu izjavili zelanija svyse 50 IT kompaniji.Eto i krupnyje iz nix.A sto pro drugyje ES strani togda govorit?Eto semjami prijedut tysiaci celovek
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14.09.2020 10:00 Відповісти
Tut rec idiot pro 8000 celovek.Kak ras resajet nasi pro skoli na Belorus jazyke,jest u nas takije 2,pomoci subsidiji krupnim IT komapnijam do 200 tysiac evro,bankovyje voprosi i t.d.SSvyse 60 kompaniji izjavili na dani moment.Latvija i Polsa takze
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14.09.2020 10:22 Відповісти
только они изъявили. сколько реально переехало?
ноль.
в беларуси ставка налога для ИТ - 5%. пять процентов.
в литве - 21%.
никто никуда не переедет.
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14.09.2020 17:35 Відповісти
Poka ecio neperejexali nado uladit voprosi a ciom ja pisal,vot otkryt ciot dlia 3 stran eto uze problema v nasix bankax,dumajet kak resit.Jesli tut bylo prosto prijexat,prijexali uze segodnia mnogo bumag nado zapolniat stob polucit dobro.Prijedut uvidite i nemalo,i tak u nas uze 30 tysiac rabotajet i zyviot s Belorus liudej.U nas IT specialisty po 5000 evro zarabatyvajet
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14.09.2020 17:55 Відповісти
"По уровню средних заработных плат Литва не отступает от ближайших cтран из Прибалтики. В среднем программист в этой стране получает 2584 евро (брутто)."

http://business-m.eu/zarplata-v-it-v-latvii-programmisty-poluchayut-bolshe-vseh-iz-stran-pribaltiki/
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14.09.2020 18:13 Відповісти
Riadom gde ja zivu jest IT kompanija Devbridge Group nazyvajetsia tut ix glavni ofis zdes okolo 500 ix raboatajet.Imejet filiali Toronto,Cikago,Londone,Vilniuse.Zarpalti okolo 5 tysiaci u nix srednem.U nix kiienti takyje imena kak Grainger", "Morningstar", "Fitch", "Louis Dreyfus", "John Deere" i drugyje.Eto litovsci sozdali etu kompaniju
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14.09.2020 18:48 Відповісти
если ты понимаешь что такое средняя зарплата, то ты понимаешь, что если у одного 5000 зарплата, то значит будет еще 3 программиста у кого зарплата 1600..
если их работает 500 за 5000, то будет 1500 программистов с зарплатой в 1600 брутто евро.
и ты писал что у вас все ИТ специалисты получают 5000.
любишь приврать...
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15.09.2020 00:17 Відповісти
Ja nepisal sto srednem polucajet 5000,nacinajucyje mozet i 1000 polucajet dlia naciala.Vot ecio smotriu ta kompanija tolko nalogov zaplatyla pocti 4 miliona evro v biudzet proslom godu,eto ne kakoj ta zavod gde meloc zaplatyt ili kolxoz gde neponiatno sto on dajiot strane kogda togo nado vyderzyvat subsidijami.Persppektyva imet takije kompaniji gde zarplati jest vysokyje,a te s nix tocno ubezit izza rezima,gde mozet posadit v tiurmu
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15.09.2020 07:44 Відповісти
Чем больше беспорядков-тем ниже себестоимость труда масс.Это рынок.И мне жаль тех,кто думает иначе(Дж.Сорос)
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13.09.2020 22:57 Відповісти
Революция чипсов и попкорновая международная поддержка .
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13.09.2020 23:00 Відповісти
Нєізвестньій... "Полицейский с народом" спасает цвєтьі демонстрантов от пчел.
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13.09.2020 23:00 Відповісти
Кстати,падение экономики РБ За время т.н *пандемии* составило 1,5%. Швеции-1,5%. А там где был карантин,от 7 до 35 %%
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13.09.2020 23:01 Відповісти
А там в РБ була «економіка»?
Крєвєтки, і збирання з китайської комлептовки тракторів, то «економіка»?
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13.09.2020 23:03 Відповісти
Маз,БелКалий,БелаЗ,МНПЗ,металлургия и сохраненное с/х производство,это креветки?
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13.09.2020 23:07 Відповісти
Чувак, ну не ганьбись.
Ну почитай в довідниках про Бєларусь, що то за срака, перелічене тобою.
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13.09.2020 23:10 Відповісти
Da kakoje tam soxraneno na 10 ili daze 100 raz mense vypuskajet,tam oni ubytocnyje.Pro kolxozi vobce mozno pomolcat miardami vlozeni toze ubytocnyje.Netu u nix ekonomiki ecio nepostrojili
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13.09.2020 23:13 Відповісти
промышленность в беларуси лучше уж чем в литве.
вот там полная жопа.
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14.09.2020 09:30 Відповісти
3 raza mense Belorus proizvodit cem Litva.VVP toze 3 raza mense.Tak v ciom tut luce? Minimalka na 5 raz mense u nix tak ze
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14.09.2020 09:45 Відповісти
Da i valiuty zapasov u nix jest maksimum na 2 mesiaca,a potom za sto budet zakupat?Otdalzyvat nikto nebudet.Situacija tam tragiceskaja
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13.09.2020 23:16 Відповісти
Такое впечатление, что старинная белорусская забава , это в выходной день выходить для получения звиздюлей от ОМОНа. Другого объяснения этим гуляниям я не нахожу .
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13.09.2020 23:03 Відповісти
Так во Франции точно так же.Выдут против Макрона,получат люлей,и до следующих выходных-на работу
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13.09.2020 23:09 Відповісти
Французы выходят к примеру против поднятия цен на топливо . В подобных случаях хватает недолгого протеста . Да и не так уж легко они сдаются фараонам, как белорусы которые хотят изменить власть .
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13.09.2020 23:18 Відповісти
не против поднятия цен, надо уточнять - против поднятия акцизов конкретно на дизель.
"Зеленые" пропихнули идеи что дизель загрязняет атмосферу. А Европе в некоторых городах запрещено ездить с дизельными двигателями уровня ниже Евро6, также поднимают акцизы на дизель которые идут на типа "борьбу за экологию". Вот французов это достало - "загрязняет" экологию больше всех Китай, Индия и США, а платить должны французы.
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14.09.2020 09:48 Відповісти
А как в Хабаровске с этим?
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13.09.2020 23:18 Відповісти
Так их вроде и не дубасили. Или дубасят?.
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13.09.2020 23:22 Відповісти
Немножко не в тему , но новость отличная , так как некоторые убийцы не смогут подтянуться ни в Украину , ни в Беларусь !!
В Ливии сбиты уже два МиГа русских фашистов

США сообщили о потере двух МиГ-29 частной ЧВК "Вагнера" в Ливии.
Российскими истребителями управляли российские наемники.
Русские фашисты наносили авиаудары по Ливии.
показати весь коментар
13.09.2020 23:14 Відповісти
Все бы хорошо,только МИГ 29 не предназначен для авиаударов. Он перехватчик. Бомбить это Сушки
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13.09.2020 23:18 Відповісти
неправда. "МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - «Точка опоры») - советский многоцелевой ... Максимальная бомбовая нагрузка возросла до 4500 кг."
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13.09.2020 23:26 Відповісти
фрау и это оплатит, за газолин....
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14.09.2020 00:59 Відповісти
А где можно почитать такую новость?
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14.09.2020 09:50 Відповісти
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 23:14 Відповісти
Бацька затих и на вдео не показівается. Неужели танец маленьких лебедей репетирует?
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13.09.2020 23:16 Відповісти
Майже 200 тисяч на вулицях столиці Білорусі сьогодні це дуже добра репетиція для зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі. Показує, хто і що контролює у Білорусі.
Лукашенко не має ані політичної , ані моральної легітимності!!
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13.09.2020 23:19 Відповісти
150 тыщ загнали в стойло? может не просто ходить надо, зря тратить такой ресурс
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13.09.2020 23:23 Відповісти
Ладно,комментаторы.Позавчера туда дивизия заехала,и как цензор эту новину пропустил
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13.09.2020 23:25 Відповісти
nexta_live
Сегодня оккупанты перед полётом диктатора в Сочи готовили демонстрацию тотальной силы. Они хотели провести показательные массовые задержания в Минске с целью не дать собраться большому количеству людей.

Для этого разрешалось жестить куда больше, чем обычно, задерживать даже женщин и использовать спецсредства, в том числе дробовики и АК. Для минчан готовились ловушки на подходах к проспекту Независимости и по старому маршруту, а для Путина засланные казачки из Russia Today готовили картинку, что протесты затухают.

Но у них ничего не получилось! Марш Героев лишь подтвердил своё название. Отдельно хотим отметить тысячу тех спартанцев, которая дошла до Дроздов и заходила с Нововиленской! Вы оттянули на себя значительную часть сил и дали пройти в центр основной колонне. По нашей информации, люди в Дроздах попытались защититься от карателей, после чего те с испугу стали применять ружья и светошумовые гранаты. Также отдельная группа героев пыталась окружить ОМОН на Минск-Арене!
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14.09.2020 00:40 Відповісти
успехов, сябры
только начинать нужно не с бобиков, а в голове порядок навести
где собака зарыта, "зри в корень" (С)
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14.09.2020 01:03 Відповісти
Друже все правильно написал,только писать путин уже неприлично: порядочные люди пишут *****! скоро и в Беларуси ето поймут
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14.09.2020 01:59 Відповісти
 
 