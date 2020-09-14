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Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина учасників "Маршу героїв" прийшла до будинку глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, що розташований в елітному селищі Дрозди в Мінську, щоб нагадати про чесний підрахунок голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише Onliner, одна з колон "Маршу героїв" дійшла до перешкоди, яку силовики збудували в районі вулиці Нововіленської. Силовики стріляли в повітря, щоб зупинити людей. Їм вдалося розділити колону присутніх на Нововіленській. Люди почали відходити, але все ж багато з них продовжили рух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один з учасників "Маршу героїв" повідомив у Facebook, що їхня колона потрапила в пастку на вулиці Нововіленській, яка розташована дорогою до Дроздів: "Карателі затиснули людей у гаражному кооперативі і влаштували облаву. Автослюсарі ховали людей від каральних загонів у гаражах".

Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної 01
Фото: Facebook
 
Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної 02
Фото: Facebook
 
Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної 03
Фото: Facebook
 
Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної 04
Фото: Facebook
 
Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної 05
Фото: Facebook
 

Дивіться: Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок. ВIДЕО

За даними telegram-каналу NEXTA, до Дроздів дійшла тисяча учасників "Маршу героїв". "Через кілька хвилин на місці опинилися силовики, які почали розганяти людей і кинули вслід тим, хто тікав, 3 світлошумові гранати", - наголошується в одній з публікацій. При цьому МВС Білорусі категорично заперечує використання світлошумових гранат 13 вересня.

Оскільки силовики зосередилися біля селища, основна колона "Маршу героїв" змогла пройти в центр міста.

Під будинком глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної учасники акції скандували "Вийди порахуй".

Також дивіться: Білоруська пенсіонерка звертається до силовиків, які тримають оточення: Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. ВIДЕО

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту. За даними МВС РБ, лише в Мінську затримали понад 400 осіб.

Автор: 

Білорусь (7932) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+14
Трудно отвыкать от ошейника, вначале возникает ощущение, что "шея без ошейника мёрзнет", но процесс всё-таки пошёл.

Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:

колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
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14.09.2020 05:01
+10
А Ви навєрноє сєйчас пішетє стоя возлє мусорново бака, і ваш йотафон вот-вот посадіт батарєйкі, коториє с большим трудом билі найдєни в том же бакє... Ех, омєріканци!...
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14.09.2020 07:22
+5
Досить тікати, треба діяти.
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14.09.2020 01:47
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ни то беларусы.Совсем ни то.
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14.09.2020 01:34 Відповісти
Пока они не поймут ,что раша виновница всех бед ,которая и организовала ,а может поддерживает протестующих.Путину пофиг ,что Лука пророссийский ,что опозиция. Но он на Луку злой ,за то что отказал в союзном государстве.И пукину пришлось устраивать референдум полулегитивный.
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14.09.2020 07:34 Відповісти
Зло то он злой, но и смены власти в результате митингов Путин допустить не может это будет означать старт аналогичного процесса в Рашке (сначала Украина, потом Беларусь,...да еще и этот Хабаровск). так что хош не хош, а Луку поддержать ему придется.
Самым лучшим вариантом ему было бы травануть Луку (а-ля не выдержало сердце) предварительно помочь ему справиться с манифестациями...Тогда смена власти произошла бы "типа конституционно", а не в результате требований народа. На смену все равно пришел бы проросийский политик, который приполз бы договариваться с Путиным, поскольку беларусмкая экономика, экономикой не является! и без Рашки моментально рухнет
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14.09.2020 09:30 Відповісти
Уже наверное и ушли...
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14.09.2020 01:37 Відповісти
завтра "дрозды" получат....
вот и не спят "дрозды".
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14.09.2020 01:39 Відповісти
"сотни тысяч"... - А чего не "сотни миллионов"? Важно не кол-во, а качество...
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14.09.2020 01:44 Відповісти
Досить тікати, треба діяти.
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14.09.2020 01:47 Відповісти
не не, этоже "майдан" получиццо, никак низзя !
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14.09.2020 12:56 Відповісти
Трудно отвыкать от ошейника, вначале возникает ощущение, что "шея без ошейника мёрзнет", но процесс всё-таки пошёл.

Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:

колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
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14.09.2020 05:01 Відповісти
А клоун, що грає х%&м на роялі і передає кацапами секретну інформацію може залишатися президентом? Я дуже радий за білорусів, але вважаю, що нам краще сконцентруватися на своїх проблемах. Нам вже теж час виходити на вулиці.
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14.09.2020 10:03 Відповісти
"Марш героев"

"Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".

Я так понимаю, героями были автослесари?
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14.09.2020 06:20 Відповісти
нах в тебе мізки, чмо ти сране.
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14.09.2020 07:18 Відповісти
А Ви навєрноє сєйчас пішетє стоя возлє мусорново бака, і ваш йотафон вот-вот посадіт батарєйкі, коториє с большим трудом билі найдєни в том же бакє... Ех, омєріканци!...
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14.09.2020 07:22 Відповісти
І спрятався патом в свой йо-мобіль)))
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14.09.2020 07:39 Відповісти
А какая "ніщєта" сєйчас в Украінє? Нєдоєдаєшь, мордва, срєді берьозок у сєбя?
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14.09.2020 08:10 Відповісти
Почему не спалили насосанное?
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14.09.2020 08:06 Відповісти
Не всьо сразу. Пролєтаріат єсчьо нє дошол до точкі кіпєнія.
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14.09.2020 08:12 Відповісти
Пролетариат, на то и пролетариат, что собственных мозгов не имеет. Им нужен лидер который растолкует, куда правильнее направлять свой гнев и каким образом....
Я вообще не понимаю что они думают когда выходят против ОМОНа с голой жопой! Думают, что рано или поздно ОМОНу надоест и они сложат оружие?! Как бы не так! Без эскалации ситуации, когда "правоохранители" не поймут, что им настанет жопа (когда толпа большая и даже слабовооружена, но готова на все...будет ясно что у тебя тупо кончатся патроны, а потом тебя забьют камнями, а бежать тебе некуда...Тогда жизненные ориентиры сразу меняются)
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14.09.2020 09:37 Відповісти
Досить, сябри, квіточок дарувати, пригощайте карателів вже коктейлями молотова.
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14.09.2020 08:30 Відповісти
белорусское быдло хочет себе хазяина более покладистого х.йлу...
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14.09.2020 08:34 Відповісти
Сам ти бидло. Бидло якраз ті хто б'є жінок. Оце дійсно бидло.
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14.09.2020 08:59 Відповісти
напиши жалобу в ООН и стань на колени перед ментами...

быдло - то, что ходит стадом.
женщину не ударят - а быдло - бьют когда гонят в стойло.
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14.09.2020 09:12 Відповісти
білоруси, озроюйтеся інакше вас тітушня перебє...ідете в сантехніку, купуєте шланг в металевій опльотці і кран (можна мідну втулку, бажано побільше) - закручуй і все, до зустрічі з тітуханом готовий!
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14.09.2020 10:21 Відповісти
ну тут пока наблюдается ситуация как в том анекдоте - "Джонни, спили мушку!"
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14.09.2020 12:58 Відповісти
 
 