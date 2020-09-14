Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина учасників "Маршу героїв" прийшла до будинку глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, що розташований в елітному селищі Дрозди в Мінську, щоб нагадати про чесний підрахунок голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише Onliner, одна з колон "Маршу героїв" дійшла до перешкоди, яку силовики збудували в районі вулиці Нововіленської. Силовики стріляли в повітря, щоб зупинити людей. Їм вдалося розділити колону присутніх на Нововіленській. Люди почали відходити, але все ж багато з них продовжили рух.

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Один з учасників "Маршу героїв" повідомив у Facebook, що їхня колона потрапила в пастку на вулиці Нововіленській, яка розташована дорогою до Дроздів: "Карателі затиснули людей у гаражному кооперативі і влаштували облаву. Автослюсарі ховали людей від каральних загонів у гаражах".

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За даними telegram-каналу NEXTA, до Дроздів дійшла тисяча учасників "Маршу героїв". "Через кілька хвилин на місці опинилися силовики, які почали розганяти людей і кинули вслід тим, хто тікав, 3 світлошумові гранати", - наголошується в одній з публікацій. При цьому МВС Білорусі категорично заперечує використання світлошумових гранат 13 вересня.

Оскільки силовики зосередилися біля селища, основна колона "Маршу героїв" змогла пройти в центр міста.

Під будинком глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної учасники акції скандували "Вийди порахуй".

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту. За даними МВС РБ, лише в Мінську затримали понад 400 осіб.