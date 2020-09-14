Білоруські силовики найбільш агресивно охороняли підходи до елітного селища в Мінську, але протестувальникам вдалося дійти до будинку глави ЦВК Єрмошиної. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Частина учасників "Маршу героїв" прийшла до будинку глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, що розташований в елітному селищі Дрозди в Мінську, щоб нагадати про чесний підрахунок голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як пише Onliner, одна з колон "Маршу героїв" дійшла до перешкоди, яку силовики збудували в районі вулиці Нововіленської. Силовики стріляли в повітря, щоб зупинити людей. Їм вдалося розділити колону присутніх на Нововіленській. Люди почали відходити, але все ж багато з них продовжили рух.
Один з учасників "Маршу героїв" повідомив у Facebook, що їхня колона потрапила в пастку на вулиці Нововіленській, яка розташована дорогою до Дроздів: "Карателі затиснули людей у гаражному кооперативі і влаштували облаву. Автослюсарі ховали людей від каральних загонів у гаражах".
За даними telegram-каналу NEXTA, до Дроздів дійшла тисяча учасників "Маршу героїв". "Через кілька хвилин на місці опинилися силовики, які почали розганяти людей і кинули вслід тим, хто тікав, 3 світлошумові гранати", - наголошується в одній з публікацій. При цьому МВС Білорусі категорично заперечує використання світлошумових гранат 13 вересня.
Оскільки силовики зосередилися біля селища, основна колона "Маршу героїв" змогла пройти в центр міста.
Під будинком глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної учасники акції скандували "Вийди порахуй".
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту. За даними МВС РБ, лише в Мінську затримали понад 400 осіб.
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Самым лучшим вариантом ему было бы травануть Луку (а-ля не выдержало сердце) предварительно помочь ему справиться с манифестациями...Тогда смена власти произошла бы "типа конституционно", а не в результате требований народа. На смену все равно пришел бы проросийский политик, который приполз бы договариваться с Путиным, поскольку беларусмкая экономика, экономикой не является! и без Рашки моментально рухнет
вот и не спят "дрозды".
Мудищев-Лукашеску - это уже фактически Прошлое:
колхозный совковый придурок, который не умеет пользоваться интернетом и компьютером, не знающий ни беларуского, ни русского языка, не может оставаться президентом европейской страны в 21-ом веке.
"Автослесари прятали людей от карательных отрядов в гаражах".
Я так понимаю, героями были автослесари?
Я вообще не понимаю что они думают когда выходят против ОМОНа с голой жопой! Думают, что рано или поздно ОМОНу надоест и они сложат оружие?! Как бы не так! Без эскалации ситуации, когда "правоохранители" не поймут, что им настанет жопа (когда толпа большая и даже слабовооружена, но готова на все...будет ясно что у тебя тупо кончатся патроны, а потом тебя забьют камнями, а бежать тебе некуда...Тогда жизненные ориентиры сразу меняются)
быдло - то, что ходит стадом.
женщину не ударят - а быдло - бьют когда гонят в стойло.