67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Колекцію поштових марок, які можуть становити культурну цінність, виявили вчора в пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Під час реалізації оперативної інформації, спільна оглядова група виявила серед особистих речей 67-річного громадянина України, який прямував за кордон автомобілем марки "Опель", 3760 поштових марок.
Виявлені марки вилучили співробітники митниці для проведення експертизи, яка і встановить їхню цінність.
Топ коментарі
+30 Senator S #201477
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+17 Ex Donchanin
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+14 Куприк
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Это твоей сраной параше беспредел.
Что такое культурная ценность, и в чем ее ценность, если лежит в чулане гражданина Голожопенка покрытая пылью на радость моли и мышам?
Ну признают эти марки культурной ценностью. Тогда следующий шаг - обяжите гражданина Голожопенка открыть в собственной квартире музей этих марок и обеспечить беспрепятсвенный доступ желающих припасть к истокам культуры....
Дебилы блин...
Теперь ты понял, почему ты алень?
Мозги встряхни.
Хотя если это его собственность - что хочет пусть и делает!!!
Якщо ти колекціонував марки, то ніхто їх не забере. Проте якщо ти контрабандою хочеш щось вивезти- то конфіскують (як і при совку).
Мы все давно уже переросли это государство с его долбанными законами...
Ось шо у меня есть , не поленился сфотать . Це я теперь преступник , да ?
Так тут нечего про твоего клоуна нет.
Ты даже знаешь про кляссеры...…. Зачет!
Думал ты только в водке разбираешься
Навіть довоєнних , чи тим більше дореволюційних марок не видно ...
То ж його марки, хай везе куди хоче. Совками були і совками зостались.
А с каких хренов эти марки объявили "культурной ценностью"?
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