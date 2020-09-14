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67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Колекцію поштових марок, які можуть становити культурну цінність, виявили вчора в пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час реалізації оперативної інформації, спільна оглядова група виявила серед особистих речей 67-річного громадянина України, який прямував за кордон автомобілем марки "Опель", 3760 поштових марок.

Виявлені марки вилучили співробітники митниці для проведення експертизи, яка і встановить їхню цінність.

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67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба 01
67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба 02
67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) історія (1071) контрабанда (1823)


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Топ коментарі
+30
Чувак собирал покупал менял...а при тут УКкраина? Это его собственность... хочет продаст,хочет выставку организцет..это его личные проблемы...Идиотизм пля...
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14.09.2020 10:27
+17
О уважении к частной собственности не слышали.
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14.09.2020 10:28
+14
Шось не понял юмора . Если чувак при совке собирал марки , то теперь при демократии их конфискуют , да ?
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14.09.2020 10:27
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pitalsia vivesti marki na obciuju sumu 20 evro
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14.09.2020 10:25 Відповісти
Чувак собирал покупал менял...а при тут УКкраина? Это его собственность... хочет продаст,хочет выставку организцет..это его личные проблемы...Идиотизм пля...
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14.09.2020 10:27 Відповісти
Получи разрешение и вези.
Это твоей сраной параше беспредел.
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14.09.2020 10:54 Відповісти
Фуфел..я живу в Украине с дня рождения 22 мая 1969 года...,БАРАН ПЛЯ...
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14.09.2020 10:59 Відповісти
Вы баран? Оно и видно, с 22 мая 1969.
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14.09.2020 11:07 Відповісти
Старичёк твоя родина Савецкий саюз.
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14.09.2020 11:44 Відповісти
Че ты тут пи...дишь? Ты же раньше писал что понаехал в Украину из под Новосибирска.
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14.09.2020 11:45 Відповісти
А разрешение пересекать границу не посравши тоже нужно получать?
Что такое культурная ценность, и в чем ее ценность, если лежит в чулане гражданина Голожопенка покрытая пылью на радость моли и мышам?
Ну признают эти марки культурной ценностью. Тогда следующий шаг - обяжите гражданина Голожопенка открыть в собственной квартире музей этих марок и обеспечить беспрепятсвенный доступ желающих припасть к истокам культуры....
Дебилы блин...
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14.09.2020 11:44 Відповісти
законы читай, а потом слюной брызгай, неуч
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14.09.2020 13:05 Відповісти
Слушай, венценосцый алень, у меня коллекция, по наследству. Поэтому знаю о чем говорю - дебильный законы! Но у дебила вопросов нет - закон есть закон.
Теперь ты понял, почему ты алень?
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14.09.2020 14:17 Відповісти
законы читай, неуч. При чем тут наследство? Ты тупой?
Мозги встряхни.
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14.09.2020 15:04 Відповісти
Может просто неправильно оформил!
Хотя если это его собственность - что хочет пусть и делает!!!
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14.09.2020 14:17 Відповісти
Шось не понял юмора . Если чувак при совке собирал марки , то теперь при демократии их конфискуют , да ?
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14.09.2020 10:27 Відповісти
Ніт. Не підміняй поняття.
Якщо ти колекціонував марки, то ніхто їх не забере. Проте якщо ти контрабандою хочеш щось вивезти- то конфіскують (як і при совку).
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14.09.2020 10:41 Відповісти
Контрабанда - это в обход таможенных правил. А если они у нас нарочито совковые, созданные в качестве кормовой базы упырям всех мастей?
Мы все давно уже переросли это государство с его долбанными законами...
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14.09.2020 11:16 Відповісти
Згоден на всі 100%.
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14.09.2020 11:25 Відповісти
самое гнилое от совка, самое циничное от капитализма - кравасисям "жыр"
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14.09.2020 11:48 Відповісти
Их не конфискуют, но он можт ими ограниченно распоряжаться - наприме, засунуть себе в жопу. Засунуть культурную ценность можно, можно даже на мусорку выббросить! Вывозить у дебилов нельзя. Разрешение на вывоз - ограниченное количество экспертов, которые вроде должны дать заключение, шо можно делать - засунуть в жопу или вывозить. И все это долго и дорого... Но куча чиновничков при деле и при заработках...
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14.09.2020 14:21 Відповісти
О уважении к частной собственности не слышали.
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14.09.2020 10:28 Відповісти
А шо це таке?)))
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14.09.2020 10:31 Відповісти
Противоположность коллективной.
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14.09.2020 10:39 Відповісти
Частная собственность это у владельцев бизнес-джетов, там вывозят миллионы долларов в дипломатах, драгоценности, картины, произведения искусства - и! - ничего, никто ничего не видит. У каждого владельца самолета на прикорме пограничники, таможенники, обслуга аэропорта.
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14.09.2020 10:31 Відповісти
Вот это дело - по плечу для нашей власти!
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14.09.2020 10:29 Відповісти
ото погранцы лизнули марочек !!!!
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14.09.2020 10:30 Відповісти
У меня есть Кобзарь Шевченко изданый в 1935 году.Ехал в гости к тетке в Эстонию 1995 году,сказали низзя...Считается Раритетом книга старше 50 лет...Но не изьяли...сдал билет на поезд и уехал домой...
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14.09.2020 10:32 Відповісти
Тётка вздохнула с облегчением
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14.09.2020 10:33 Відповісти
Считается Раритетом книга старше 50 лет

Ось шо у меня есть , не поленился сфотать . Це я теперь преступник , да ?

67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 788
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14.09.2020 11:21 Відповісти
Не, ты просто дурак, который терпит дебилов у власти и позволяет им указывать тебе как жить и что делать. В чем наш исторический дебилизм как народа - мы отдаем власть, как шо-то нам ненужное и нас отягчающее всяким клоунам, аферистам, болтунам и барыгам, которым для обогащения нужно доступ к общинным ценностям... Сами позволяем стеречь зерно мышам, а козлам - капусту...
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14.09.2020 11:49 Відповісти
надо будет что то из сочинений Ленина протянуть попробовать, пусть конфисковывают))
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14.09.2020 11:28 Відповісти
На фото - 5-центовий треш в не найкращому стані
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14.09.2020 10:32 Відповісти
Марки , - Преступление , Блин. Он , что , Украл , Ограбил Музей . Идиотизм зашкаливает, - Не там роете.
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14.09.2020 10:33 Відповісти
Нашли чем заняться Придурки !!
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14.09.2020 10:36 Відповісти
Это же долбанные кусочки бумаги за одну копейку, которые все остальные просто выбрасывают в мусор! Каким надо быть убогим и мелочным, да бы изымать такое...
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14.09.2020 10:38 Відповісти
Зеле подарят коллекцию...или Кучме... Данилыч старый коллекционер...
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14.09.2020 10:38 Відповісти
Пойман особо опасный тиффози-филателист. ТакЪ победим, тьфу!
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14.09.2020 10:41 Відповісти
Дважды не судимый Индюкович удирая из Украины вывез полотна картин Караваджо, Куинджи,Шишкина и даже Рафаэля.... и прочие шедевры...тепперь коллекцию изъяли в фонд помощи Эрмитажа.... или Мавзолея.... все равно ворованное...завгаром в Енакиеве зачуханом...
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14.09.2020 10:44 Відповісти
там похоже макулатура одна...
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14.09.2020 10:46 Відповісти
Кругом бидлота. Сумно бачити.
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14.09.2020 10:48 Відповісти
67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3389Продаю картину Гаулятера всея Украины Ведмендчука.Начальная стоимость 1 доллар 5 копеек...
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14.09.2020 10:52 Відповісти
Даром не надо, а вот в виде пипифакса взял бы
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14.09.2020 11:09 Відповісти
А хто крышует эту Госпогранслужбу ? Аваков ?
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14.09.2020 10:56 Відповісти
Нужно было не марки коллекционировать, а американские денежные знаки. Сейчас бы не пришлось свои кляссеры через границу протаскивать
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14.09.2020 10:57 Відповісти
Бабуля, опохмелилась?
Так тут нечего про твоего клоуна нет.
Ты даже знаешь про кляссеры...…. Зачет!
Думал ты только в водке разбираешься
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Где вас, бабуинов, только набирают. Явно, что школу вы пропустили. Пока люди марки собирали, вы собирали. пустые бутылки?
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14.09.2020 12:49 Відповісти
да нет бабуля, за тобой никто собирать не будет. От тебя клоуном воняет.
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14.09.2020 13:03 Відповісти
Марки погашенные, ценность имеют только у школьников младших классов.
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14.09.2020 11:00 Відповісти
Найсмішніше, що три найдорожчі марки гашені: Маврикій, Святий Грааль і Жовта Шведська Марка.
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14.09.2020 11:08 Відповісти
Круто !!!!!
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14.09.2020 11:00 Відповісти
Бедный пенсионер, 60 лет собирал марки отрывая их от конвертов, такое несчастье.
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14.09.2020 11:02 Відповісти
Ібануті! Затримали чоловіка з марками, до того, як бачу звичайними. Проте фури і ціли вагони йдуть з контрабандою без зупинки всі роки.
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14.09.2020 11:04 Відповісти
Та - звичайна колекція совдепівського філателіста !
Навіть довоєнних , чи тим більше дореволюційних марок не видно ...
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14.09.2020 11:15 Відповісти
Актеру Ефремову дали 8 лет за постановочное ФСБшниками убийство...,за рулем сидел ФСБник и Миша спал на заднем сидении в дупль пьячный...,теперь некому на РАБссии пасквили читать на Путлера и его банду....А прикол в другом..на кухне в квартире Миши висит огромный портрет ...Путлера....
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14.09.2020 11:08 Відповісти
Видно, что ты вместе с ним бухал.
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14.09.2020 11:57 Відповісти
Просто паралельно з ним велику партію героїну протягували через кордон, то його використали для відволікання уваги "бдітельних".... Ну вони так самі зорганізували. Работаєм не покладаючи рук.
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Получается , если коллекционируешь доллары , то их можно провезти через границу , а марки значит нельзя ?
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Дурдом-веселка.
То ж його марки, хай везе куди хоче. Совками були і совками зостались.
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14.09.2020 11:10 Відповісти
Это акт агрессии государства против человека. Нападение.
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14.09.2020 11:15 Відповісти
За кокаином в Аргентину прилетал Патрушев Борт №1 не досматривают...
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14.09.2020 11:14 Відповісти
Патрушев летал в Оман...интересно зачем? Зак Кокаином или...
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14.09.2020 11:16 Відповісти
На перший погляд ніяких особливо раритетних марок в цій колекції не видно.
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14.09.2020 11:17 Відповісти
"Могут представлять культурную ценность", т. е. они еще не знают это культурная ценность или нет, но уже конфисковали. Судя по фотографиям, не думаю что там что то ценное, судя по всему коллекция времен СССР.
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14.09.2020 11:23 Відповісти
Презумпция виновности...
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14.09.2020 11:26 Відповісти
Филателистам на заметку. Надо иметь бумажку где указано что коллекция стОит меннее 10к евро. Если более то декларировать
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14.09.2020 11:32 Відповісти
Эй, минуточку!
А с каких хренов эти марки объявили "культурной ценностью"?
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14.09.2020 11:33 Відповісти
Ипонутое государство! Если это государственная культурная ценность - то выкупите ее. Гребаные варвары большевистко-чекистких времен. Государству принадлежит то, шо в музеях. Есть люди, которым не хватает дорогостоящее лечение, а он должен умирать вместе со своей коллекцией из-за этих дебилов. Нашу страну в глубокую задницу погружают таможенники и правохренители со своей пещерной тупостью и патологической жадностью.
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14.09.2020 11:40 Відповісти
Как филателист с 50-ти летним стажем могу уверенно заявить, что если все 3000 такие же по содержанию и качеству, как показано на фото, то это мусор, который почти ничего не стоит.
,
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14.09.2020 11:41 Відповісти
т.е. если они дома у него лежат - то не ценность, а если свою собственность вывезти - то ценность? интересно - как в норм. странах - тоже забрали бы? после "экспертизы"(представляю как "эксперт каждую марку ищет в интернете") дед похоже таки некоторых не досчитается.
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14.09.2020 11:45 Відповісти
Газета "Првда" 1969г - тоже культурное наследие Украины!
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14.09.2020 11:46 Відповісти
если бы сам собирал ни в жизнь бы не продал.
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14.09.2020 11:53 Відповісти
Які ж ідіоти.Зовсім мізків немає.
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14.09.2020 12:27 Відповісти
Так вот ты какая "контрабанда".... А вы говорите, что таможенники с погранцами взятки берут за провоз контрабанды. Зачем на честных людей наговариваете? Вон какого контрабандиста поймали. Из-за таких филателистов бюджет Украины миллиарды недополучает! Кстати, у меня сосед собрался вывозить в Израиль раритетную коллекцию журналов "Техника молодежи". Могу наколочку дать. Только не забудьте на задержание пару телевизионных каналов пригласить.
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Mozet on vioz pokazat etot album,a ne prodovat ego dopustim?Sto nemozno celoveku svoji veci vezti kuda to,etot zapret vet ucimliajet prava celoveka.Jesli uze nedajut vyvesti tak obezatelno dolzni vernut vsio xoziajnu kak bylo
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14.09.2020 12:56 Відповісти
Kolekcioner eto takoje delo on mozet vesti pokazat drugu dosputim ili pomeniatsia.Eto vet dolzno byt razreseno zakonom.Eto neobazatelno prodovat, jesli vioz prodovat tak pust dokazit eto,po drugomu tamozniu nado podat v sud sto ucemliajet prava celoveka
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14.09.2020 13:00 Відповісти
Перидромофилисты, коллекционеры знаков оплаты проезда в общественном транспорте, тоже напряглись. А вдруг и их, при попытке вывезти свою коллекцию травмайно-тролейбусных билетиков и пластассовых жетонов метро, также тормознут на границе с Румынией? Типа вывоз ценностей из Украины? А те, кто собирал календариками с котиками? Подождите. Сдайте своё богатство на экспертизу, за малую денежку. А также свои семейный фото, особенно, фото прабабушек и прапрадедушек. Вдруг эти фото особо ценные для истории...
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14.09.2020 13:47 Відповісти
Йому потрібно було їх задекларувати.
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14.09.2020 20:42 Відповісти
 
 