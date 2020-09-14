67-річний громадянин України намагався вивезти до Румунії колекцію із 3760 поштових марок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Колекцію поштових марок, які можуть становити культурну цінність, виявили вчора в пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час реалізації оперативної інформації, спільна оглядова група виявила серед особистих речей 67-річного громадянина України, який прямував за кордон автомобілем марки "Опель", 3760 поштових марок.

Виявлені марки вилучили співробітники митниці для проведення експертизи, яка і встановить їхню цінність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба. ФОТО







Фото: сайт Держприкордонслужби