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МОЗ планує безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зауважив, що карантинні обмеження та правила, які були запроваджені через COVID-19, мають вплив на стримування грипу та подібних захворювань. "Однак найнадійнішим способом не захворіти на грип є саме вакцинація. І ми закликаємо всіх наших громадян почати робити щеплення", - підкреслив міністр.

За словами Степанова, у минулому епідсезоні закупили 542 тис. доз вакцин проти грипу, при цьому було вакциновано 238 тис. 79 осіб. Міністр наголосив, що цьогоріч МОЗ планує суттєво збільшити закупки вакцин проти грипу. "У нас є чотири виробники. Всі ці вакцини є безпечними... вони всі прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я... Окрім того, що ці вакцини будуть у вільному продажі, ми також займаємося тим, щоб завезти вакцини для вакцинації груп ризику за бюджетні кошти", - додав він.

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Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+7
Вакцины нет, но есть выборы в октябре. А группа риска - пенсионеры ходят на все выборы. ЗЕбобики какие же вы примитивные, вас уже вычисляют на шаг вперед. Хрен вам, а не наши голоса.
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14.09.2020 10:55
+4
правильное решение
будет ли реализовано......
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14.09.2020 10:50
+4
Геноцид.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
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14.09.2020 11:16
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правильное решение
будет ли реализовано......
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14.09.2020 10:50 Відповісти
Блажен-хто вірує !!))
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14.09.2020 11:02 Відповісти
Вакцины нет, но есть выборы в октябре. А группа риска - пенсионеры ходят на все выборы. ЗЕбобики какие же вы примитивные, вас уже вычисляют на шаг вперед. Хрен вам, а не наши голоса.
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14.09.2020 10:55 Відповісти
Есть вакцина от инфекционной пневмонии
Жто более правильный подход
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14.09.2020 10:57 Відповісти
Вакцина від пневмонії?
Наразі більше десятка бактерій визивають пневмонію. А ще може бути грибковою . І навіть вірусною (тим же ковід-19) - не вгадаєш, яка визве.
Грипів, до речі, теж багато. І від якого грипу Степанов збирається вакцінувати - він і сам не знає.
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14.09.2020 21:03 Відповісти
Зробили гешефт на простроченій вакцині, тепер за благодійність видають. Як пити дати.
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15.09.2020 07:34 Відповісти
От все стає зрозуміло. Тут питання не в тому, щоб рятувати людей, а в тому, щоб гарно торгувати вакциною. Як то людство раніше виживало та ще й умудрилося перенаселити планету без вакцин? А тут з такими "рятувальниками" вирішили трохи скоротити чисельність населення та ще й гарненько на цьому наваритися.
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14.09.2020 11:06 Відповісти
Геноцид.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
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14.09.2020 11:16 Відповісти
Я ще в квітні писав, що пік пандемії припаде на середину осені, і обана..., ну по перше, треба протягнути без протестів оте мінське пропутінське лайно з виборами в ДиРі при окупантах з РФ, по друге, скандал з кротом в ОПУ теж треба зам'яти, а тут ще і скандал з викупом варрантів тітки Яреські зеленими корупціонерами. Тому карантин з червоною смугою для Києва гарантовано, навіть якщо і немає вірусу його припруть і припруть обов'язково, бо це єдиний шанс не потрапити за грати зеленим і шоколадним мерзотникам за державну зраду
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14.09.2020 11:25 Відповісти
Це ж скільки сатанисти збираються заробити на вакцині? І що то буде за вакцина? Може подвійної дії - і заробити, і заодно скоротити?
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14.09.2020 11:32 Відповісти
Мне стоп-кадр под заголовком понравился...
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14.09.2020 11:45 Відповісти
вообще эпидемии вакцинируются бесплатно, речь идет о жизнях людей, но шапито 95 заранее сообщает о кошерных продажах
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14.09.2020 12:27 Відповісти
В какой стране грипп вакцинируется бесплатно?
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14.09.2020 13:36 Відповісти
Тільки у найбідніших та найвідсталіших країнах.
Таких, як Канада, наприклад:

The 2019 - 2020 AHS Influenza Immunization Season is now over.
Clinic dates and times for the 2020-2021 season will be available later this year.
Please plan ahead and put a reminder on/in your calender to get your influenza immunization in the fall .
Vaccine will be offered, free of charge, to all Albertans six months of age and older.
Influenza is serious. Prevention is your protection.
Get immunized next season!
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14.09.2020 16:47 Відповісти
ок, кроме Канады?
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14.09.2020 17:01 Відповісти
Например в нашей стране я делал все прививки бесплатно в том числе и от гриппа, а тебе продали в прививочном кабинете вакцину от гриппа😁😁 я тебя поздравляю, теперь тебе шапито 95 продаст и вакцину от кароны)) а вот при кровавом Петре семейный врач сообщила о дате вакцинации и все бесплатно.
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15.09.2020 15:50 Відповісти
Вакцина з раші?
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14.09.2020 18:42 Відповісти
что сказала рептилия
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14.09.2020 21:02 Відповісти
Группа риска это проститутки, наркоманы и гомики?
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15.09.2020 03:43 Відповісти
 
 