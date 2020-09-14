МОЗ планує безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику, - Степанов. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він зауважив, що карантинні обмеження та правила, які були запроваджені через COVID-19, мають вплив на стримування грипу та подібних захворювань. "Однак найнадійнішим способом не захворіти на грип є саме вакцинація. І ми закликаємо всіх наших громадян почати робити щеплення", - підкреслив міністр.
За словами Степанова, у минулому епідсезоні закупили 542 тис. доз вакцин проти грипу, при цьому було вакциновано 238 тис. 79 осіб. Міністр наголосив, що цьогоріч МОЗ планує суттєво збільшити закупки вакцин проти грипу. "У нас є чотири виробники. Всі ці вакцини є безпечними... вони всі прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я... Окрім того, що ці вакцини будуть у вільному продажі, ми також займаємося тим, щоб завезти вакцини для вакцинації груп ризику за бюджетні кошти", - додав він.
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будет ли реализовано......
Жто более правильный подход
Наразі більше десятка бактерій визивають пневмонію. А ще може бути грибковою . І навіть вірусною (тим же ковід-19) - не вгадаєш, яка визве.
Грипів, до речі, теж багато. І від якого грипу Степанов збирається вакцінувати - він і сам не знає.
Безкоштовно? Платники податків вже заплатили за все.
Таких, як Канада, наприклад:
The 2019 - 2020 AHS Influenza Immunization Season is now over.
Clinic dates and times for the 2020-2021 season will be available later this year.
Please plan ahead and put a reminder on/in your calender to get your influenza immunization in the fall .
Vaccine will be offered, free of charge, to all Albertans six months of age and older.
Influenza is serious. Prevention is your protection.
Get immunized next season!