МОЗ планує безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планують безкоштовно вакцинувати від грипу людей із групи ризику.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зауважив, що карантинні обмеження та правила, які були запроваджені через COVID-19, мають вплив на стримування грипу та подібних захворювань. "Однак найнадійнішим способом не захворіти на грип є саме вакцинація. І ми закликаємо всіх наших громадян почати робити щеплення", - підкреслив міністр.

За словами Степанова, у минулому епідсезоні закупили 542 тис. доз вакцин проти грипу, при цьому було вакциновано 238 тис. 79 осіб. Міністр наголосив, що цьогоріч МОЗ планує суттєво збільшити закупки вакцин проти грипу. "У нас є чотири виробники. Всі ці вакцини є безпечними... вони всі прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я... Окрім того, що ці вакцини будуть у вільному продажі, ми також займаємося тим, щоб завезти вакцини для вакцинації груп ризику за бюджетні кошти", - додав він.

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