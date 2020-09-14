Я не перетинав кордон, це був жарт, погроз фізичної розправи не отримував, - Богдан. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що не перетинав кордон України і не отримував погроз фізичної розправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам біля будівлі ДБР, куди його викликали на допит.

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"Я не перетинав кордон, звичайно, тому що це було б порушенням чинного законодавства. Це був мій такий літературний жарт. Оскільки саме так діяв Остап Бендер у своїй розповіді. Я був недалеко на території України, в районному центрі Вилкове", - сказав Богдан.

За його словами, він опублікував фотографію, щоб "потролити і посміятися зі своїх недругів".

Також ексглава ОП додав, що після інтерв'ю йому не надходили погрози фізичної розправи.

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"Хоча якщо дивитися на історію зі спаленою "Теслою", звичайно, це була погроза", - зазначив Богдан.

Раніше колишньому главі Офісу Президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.