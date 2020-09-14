Я не перетинав кордон, це був жарт, погроз фізичної розправи не отримував, - Богдан. ВIДЕО
Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що не перетинав кордон України і не отримував погроз фізичної розправи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам біля будівлі ДБР, куди його викликали на допит.
Відео Громадське
"Я не перетинав кордон, звичайно, тому що це було б порушенням чинного законодавства. Це був мій такий літературний жарт. Оскільки саме так діяв Остап Бендер у своїй розповіді. Я був недалеко на території України, в районному центрі Вилкове", - сказав Богдан.
За його словами, він опублікував фотографію, щоб "потролити і посміятися зі своїх недругів".
Також ексглава ОП додав, що після інтерв'ю йому не надходили погрози фізичної розправи.
"Хоча якщо дивитися на історію зі спаленою "Теслою", звичайно, це була погроза", - зазначив Богдан.
Раніше колишньому главі Офісу Президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.
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Я себе идолов с кумирами не завожу. Но рассуждаю так: взялся Зе за гуж, путь работает. Я не верю в то, что Зе *кормится* от бе. Не шикует, дом продал и перебрался в государственный. Если кто-тоимеет неопровержимые доказательства, пусть заявляет о них. Да и сама сиська*** схудла и вся побитая снутри и снаружи.
И охота ото вам барахтаться в грязи? Кто с кем когда.
Мы были в Украине зимой и весной прошлого года. Это, конечно, завал. Дороги - жуть. Организация обслуживаний отвратительная. В смысле отношения к гражданину. Безработица. Производства с выдачей з/п в конвертах. Города неухоженные. Чеки дают только в супермаркетах. (В Италии и на базарах дают чеки). Товар некачественный. Вокзалы, правда, видели новые (в Киевском ж*д страшно чем - то воняло). И новые европейского типа здания (забыла, как они называются - где занимаются пропиской, на них написано, что построены на деньги ЕС). Народ хороший, но немного нервированный, оно и понятно. Что изменилось, не знаю. Думаю, мало. Но как оно было, не идёт. Заметно, кто-то хронически общипывал страну, как липку. Заброшенная Украина. В Италии постоянно (да, именно постоянно) реставрируются и ремонтируются дороги, мед. учреждения, дет. сады со школами, города в общем. А Украину просто обворовывают! Мне жалко мою Родину. Украинец всегда был работящим. Народ бежит из страны. И если у вас ничего не изменится, ой, не досчитаетесь же вы населения !
В этом весь барыга.
А кто тогда такой *оманский осёл*?
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.