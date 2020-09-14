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Я не перетинав кордон, це був жарт, погроз фізичної розправи не отримував, - Богдан. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що не перетинав кордон України і не отримував погроз фізичної розправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам біля будівлі ДБР, куди його викликали на допит.

Відео Громадське

"Я не перетинав кордон, звичайно, тому що це було б порушенням чинного законодавства. Це був мій такий літературний жарт. Оскільки саме так діяв Остап Бендер у своїй розповіді. Я був недалеко на території України, в районному центрі Вилкове", - сказав Богдан.

За його словами, він опублікував фотографію, щоб "потролити і посміятися зі своїх недругів".

Також ексглава ОП додав, що після інтерв'ю йому не надходили погрози фізичної розправи.

Також читайте: Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть"

"Хоча якщо дивитися на історію зі спаленою "Теслою", звичайно, це була погроза", - зазначив Богдан.

Раніше колишньому главі Офісу Президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.

Автор: 

жарт (20) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+5
вот такие дебилы-шутники приши к власти и это вы, дебилы зеленожопые, сделали все вместе, чисто по приколу
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14.09.2020 11:05
+5
задолбали уже эти зеленые дебилы
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14.09.2020 11:06
+4
все интервью Гордону одна сплошная насмешка и месть обиженки.
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.
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14.09.2020 11:10
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дебил предсказуемый
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14.09.2020 10:56 Відповісти
Хто з них? Чи може обидва?
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14.09.2020 10:57 Відповісти
все трое
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14.09.2020 11:18 Відповісти
вот и верь после всего этого что правда что кривда что полуправда.... а что сказочный бред...
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14.09.2020 11:31 Відповісти
Это был троллиг 80 уровня. "Золотой теленок" в помощь.
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14.09.2020 10:58 Відповісти
Я не пересекал границу, это была шутка, угроз физической расправы не получал, - Богдан - Цензор.НЕТ 5661
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14.09.2020 10:58 Відповісти
А что, этому "гумовому нацюцюрнику" бородатой бабушки Коломойши кто-то поверил? Просто у "мадам брошкиной" истерика.
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14.09.2020 10:59 Відповісти
Хорошо ты нашутил Гордону за четыре с половиной часа.
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14.09.2020 11:02 Відповісти
вот такие дебилы-шутники приши к власти и это вы, дебилы зеленожопые, сделали все вместе, чисто по приколу
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14.09.2020 11:05 Відповісти
задолбали уже эти зеленые дебилы
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14.09.2020 11:06 Відповісти
ущерблённый. Хорошо, Зе его сразу раскусил.
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Зе может раскусить только айкос, когда "баба, да баба" вопить будет.
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14.09.2020 11:11 Відповісти
Это что, новая кличка богдана?
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14.09.2020 11:17 Відповісти
потерпевший раскусил ущербного, звучит по зеленогомновски
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14.09.2020 11:16 Відповісти
вы в ивнах, видно, гран спец.
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14.09.2020 11:19 Відповісти
меркну пред вами, ну а вам свое не воняет
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14.09.2020 11:40 Відповісти
Я о нём напросто разговор не веду.
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14.09.2020 13:38 Відповісти
не о нем, а о них, это два брата акробата, один - х*, другой - лопата, обе зеленые непорочные девственницы, ни разу не того, вы чоо! Одна команда, одна кормящая сиська, просто одной сиськи им стало мало, вот и ссорятся девочки, а вы, позвольте поинтересоваться тоже ихних будете?
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14.09.2020 13:51 Відповісти
О *нём* - об ивне.
Я себе идолов с кумирами не завожу. Но рассуждаю так: взялся Зе за гуж, путь работает. Я не верю в то, что Зе *кормится* от бе. Не шикует, дом продал и перебрался в государственный. Если кто-тоимеет неопровержимые доказательства, пусть заявляет о них. Да и сама сиська*** схудла и вся побитая снутри и снаружи.
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14.09.2020 14:09 Відповісти
И как вы оцениваете результаты "работы" зельцмана (полтора года уже у власти), я к тому, что если вы не через впн, а действительно сейчас находитесь в Италии, как вы можете объективно оценить труды зеленого чморя? И еще, г-н богдан это человек оманского осла, его человек, как ни крути, бурят богдан это - очень близкое лицо зебленского, ближе чем мендель, почти как лєнка!
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14.09.2020 14:27 Відповісти
Какой винегрет.

И охота ото вам барахтаться в грязи? Кто с кем когда.
Мы были в Украине зимой и весной прошлого года. Это, конечно, завал. Дороги - жуть. Организация обслуживаний отвратительная. В смысле отношения к гражданину. Безработица. Производства с выдачей з/п в конвертах. Города неухоженные. Чеки дают только в супермаркетах. (В Италии и на базарах дают чеки). Товар некачественный. Вокзалы, правда, видели новые (в Киевском ж*д страшно чем - то воняло). И новые европейского типа здания (забыла, как они называются - где занимаются пропиской, на них написано, что построены на деньги ЕС). Народ хороший, но немного нервированный, оно и понятно. Что изменилось, не знаю. Думаю, мало. Но как оно было, не идёт. Заметно, кто-то хронически общипывал страну, как липку. Заброшенная Украина. В Италии постоянно (да, именно постоянно) реставрируются и ремонтируются дороги, мед. учреждения, дет. сады со школами, города в общем. А Украину просто обворовывают! Мне жалко мою Родину. Украинец всегда был работящим. Народ бежит из страны. И если у вас ничего не изменится, ой, не досчитаетесь же вы населения !
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14.09.2020 14:51 Відповісти
Такой салат, такой винегрет. Обосную в двух словах, речь не идет о сравнении Украины и Италии, об уровне жизни, дорогах, фонтанах и мостах, я не веду об этом речь - разница очевидна, как очевидно и то, что выбран путь - евроинтеграции Украины, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Все, что сейчас мы имеем - надежду, не более. Повторюсь, не ставлю под сомнение то, что в любой стране Евросоюза (и сопутствующих) жизнь лучше. Но вот бомбануло меня не поэтому, озвучу - вы приехали и уехали, выбрали нам на шею ***** и КО, и благополучно себе свалили со словами "пусть работает", так вот, а оно "работает" ? или по другому - вы вообще понимаете, что оно тут "наработало"? То, есть вы тут навыбирали, свалили, и сейчас заявляете - "если у Вас ничего не изменится, то недосчитаетесь населения", то есть вы уже не отождествляете себя с гражданами этой страны, но выбираете дебилов, сваливаете, и еще слышу какие-то упреки в свой адрес? Это вы и вам подобные выбирали кравчуков, кучм и януковощей, а теперь и зеленую соплю, вот и пеняйте на себя, в вашей глупости виноваты вы сами!
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14.09.2020 15:26 Відповісти
А чем при пэ было лучше?
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14.09.2020 16:29 Відповісти
Да! Мне было лучше! И парадокс в том, что зелебобикам работающим со мной тоже было лучше!
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14.09.2020 16:44 Відповісти
Вопрос был *ЧЕМ*.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Вопрос поставлен некорректно, ответ на него может быть только такой - ВСЕМ!
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15.09.2020 08:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/14/7266348/

В этом весь барыга.
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14.09.2020 17:49 Відповісти
Лучше дайте ссылку где долларовый миллионер бзделенски хоть что-то там кому-то дал, я вам с ходу могу дать десяток ссылок где дал Порох. Например, средства индивидуальной защиты, которые продали зеленые чмори, в том числе в Италию!
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15.09.2020 08:22 Відповісти
И, кстати, *зелёная плесень* - это Зе.
А кто тогда такой *оманский осёл*?
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14.09.2020 15:07 Відповісти
вижу вы совсем не в теме, сразу видно, что живете за пределами Украины, тут этот мем известен всем, гугл спросите
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14.09.2020 15:29 Відповісти
*оманский осёл* гугль не даёт.
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14.09.2020 16:30 Відповісти
Наперсточники. Идиоты-избиратели- вот за этих прохиндеев голосовали. И от того , что эти жабы стали грызть друг друга- ничего по сути не меняет.
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14.09.2020 11:09 Відповісти
все интервью Гордону одна сплошная насмешка и месть обиженки.
Гордон сам злобно троллит Зеленского, после того как Смешко не удалось пристроить во власть, а Гордон его главный пиарщик.
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14.09.2020 11:10 Відповісти
это ущербное правду вообще говорит? ну так, хотя бы раз-другой для разнообразия.
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14.09.2020 11:15 Відповісти
Все перекрутил под квартал 95
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14.09.2020 11:17 Відповісти
Богдан играет свою игру..Пытается стать олигархом.И Все разборки с пожарами и тд именно агромафиозные.Агробароны начинают пожирать друг друга.
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14.09.2020 11:20 Відповісти
в этом вся и проблема, не серьезно всё, клоун
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14.09.2020 12:07 Відповісти
Самое печальное, что он не понимает, что он идиот.
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14.09.2020 15:06 Відповісти
Брехло на брехле у зелёного и брехлом погоняет
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14.09.2020 17:53 Відповісти
 
 