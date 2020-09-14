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"Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня, активісти пікетували будівлю Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) у "справі вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Влада намагається уникнути відповідей на важкі, але важливі питання: державна зрада у справі "вагнерівців", "перемир'я" зі смертями наших воїнів, Риф за ґратами, зухвала корупція в Окружному адміністративному суді Києва. Зеленський не виконує функцій, покладених на нього Конституцією України, але у нас парламентсько-президентська форма правління. Парламент має виконувати свою функцію, в тому числі і контролюючу. Ну і заодно нам важливо перевірити "хто є хто" в цьому складі парламенту і наскільки монолітна "монобільшість" у позиції щодо ключових питань сучасності" , - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді тривають консультації про створення ТСК у справі "вагнерівців": багато інформації з грифом секретності, до якого не маємо доступу, - "слуга народу" Завітневич

Мітингувальники висунули такі вимоги до народних депутатів:

  1. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування фактів зради національних інтересів і державної зради в діях посадових осіб у справі "вагнерівців".
  2. Заслухати звіт Міністрів оборони та закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, голови СБУ і командування ЗСУ щодо ситуації з т.зв. "перемир'ям" і "спільною з представниками "ДНР" інспекцією" позицій ЗСУ.
  3. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета в цілому і відповідних експертиз у ній зокрема.
  4. Розглянути Проєкт постанови Верховної Ради України "Про звернення до Президента України про внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва".

Під час акції протесту мітингувальники перекрили рух на вул. Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Також вони палять димові шашки. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами.

Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 01
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 02
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 03
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 04
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 05
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 06
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 07
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 08
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 09
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 10
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 11

Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 12
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 13
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 14
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 15
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 16
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 17
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 18
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 19
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 20
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 21
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 22
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 23
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 24
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 25
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 26
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 27
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 28
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 29
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 30
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 31
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 32
Вагнергейт, - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у справі вагнерівців 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

ВР (14976) ТСК (373) інспекція (82) мітинг (753) перемир’я (942) ПВК Вагнер (1540) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+26
ЭТО ПОКА ЖУРНАЛИСТЫ НЕ РАСКРУТИЛИ ВОПРОСИК КАК МОГ ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КАК ЕГО ПРОВЕРЯЛО ЦИК СБУ И ТАК ДАЛЕЕ ЕСЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРОЛЕЗЛО НЕЧТО С ГРАЖДАНСТВОМ РОССИИ???? ВСЕ ПЫТАННЯ СРАЗУ ОБНУЛЯЕТ и по итого ЦИК отменяет свой Протокол которым объявил Зеленского /Президентом ибо лицо нарушившее законы конституции и обманув ЦИК автоматом снимается с выборов а по 2 туру голосов Президентом объявляется Порошенко как победивший в 1 туре и занявший 2 место во втором участвую в гонке с аферистом и преступником гопником Вовой Клоунским...
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14.09.2020 11:47
+24
"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5565
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14.09.2020 11:53
+18
Фокіна, Зеленського, Кравчука, Єрмака у відставку і до кримінальної відповідальності. Зло має бути покаране.
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14.09.2020 11:48
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ЭТО ПОКА ЖУРНАЛИСТЫ НЕ РАСКРУТИЛИ ВОПРОСИК КАК МОГ ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КАК ЕГО ПРОВЕРЯЛО ЦИК СБУ И ТАК ДАЛЕЕ ЕСЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРОЛЕЗЛО НЕЧТО С ГРАЖДАНСТВОМ РОССИИ???? ВСЕ ПЫТАННЯ СРАЗУ ОБНУЛЯЕТ и по итого ЦИК отменяет свой Протокол которым объявил Зеленского /Президентом ибо лицо нарушившее законы конституции и обманув ЦИК автоматом снимается с выборов а по 2 туру голосов Президентом объявляется Порошенко как победивший в 1 туре и занявший 2 место во втором участвую в гонке с аферистом и преступником гопником Вовой Клоунским...
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14.09.2020 11:47 Відповісти
А вот это интересный ход!
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14.09.2020 11:51 Відповісти
"Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5565
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14.09.2020 11:53 Відповісти
Кстати да, мародеры, свинарчуки, бронежилеты, торговля на крови, Керченский проход, мова, томос, Семочко. А в любую игру можно ведь играть вдвоем, а когда еще карты хорошие то тем более...
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14.09.2020 12:10 Відповісти
Это кстати про высказываня про расшатывание ситуации. А вы два года назад ее не "шатали"?
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14.09.2020 12:19 Відповісти
"Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 167
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14.09.2020 13:51 Відповісти
Но что ты будешь делать с теми которые голосовали за клоуна?
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14.09.2020 11:55 Відповісти
А зачем с ними что то делать? У них самих хорошо получается...
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14.09.2020 12:11 Відповісти
Что у них самих хорошо получается? Жили бы они в каком-нибудь лаптестане я бы согласился.
У них хорошо получается голосовать за уродов. А потом сказать "я не интересуюсь политикой и все они одинаковые", а остальным из-за этого надо теперь ходить на пикеты.
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14.09.2020 12:51 Відповісти
Человек развивается только в экстремальных условиях, как только он попадает в зону комфорта он начинает деградировать, поэтому не все так плохо...
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14.09.2020 15:55 Відповісти
заманчиво...
Но маловероятно, если надежда только на журналюг.
Надеюсь, у компетентных органов наших зарубежных партнеров сия информация имеется.
Им достаточно, всего лишь, "случайно потерять" копию паспорта утырка с двуглавой курицей...
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14.09.2020 11:56 Відповісти
а если петя заболеет а следущий возьмёт самоотвод а у следущего окажется гражданство
Израиля то мы так и до шария докатимся.... автоматом... пасипки вам за автоматы так даже
невест не выберают..... выборы по новой и в вр тоже.............
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14.09.2020 12:00 Відповісти
А чому півтора роки мовчав, якщо знав, що у Зе може бути російське громадянство???
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14.09.2020 12:32 Відповісти
Узнали об этом многие только после встречи в норманском формате на днях там на переговорах в Берлине появился некто личный посланник Путина и его кассир и вот сразу пошла инфа от русских про справку с реестра граждан РФ и про скан паспорта с гражданством России гражданина Зеленского В.А. имеющий его гражданство и выданный ему в 2012 году.... тому и эбонитовые палочки и ржачка с Майдана на Квартала 95 в период Майдана 2013-2014 года....
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14.09.2020 12:46 Відповісти
Якби громадянство раши у зе було - то вже в мережі гуляв би скан його російського паспорта, так само як скан румунського паспорта дубінського.
Суб'єктивно, але цей вид російських недодипломатіа - спроба шантажу Зеленського.
В його вілли на італійському озері Комо та офшорному острові Джерсі віриться більше.
Думаю, якби щось таке російське у нього було, це б обов'язково спливло б у президентський кампанії 2019
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14.09.2020 13:05 Відповісти
*вкид російських недодипломатіа
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14.09.2020 13:06 Відповісти
Які дивні твої вологі мрії!)))
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14.09.2020 12:37 Відповісти
Сладкие мечты конченого идиота))). Как думаешь, если сейчас вдруг перевыборы, кто победит? Бойко?
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14.09.2020 17:07 Відповісти
Фокіна, Зеленського, Кравчука, Єрмака у відставку і до кримінальної відповідальності. Зло має бути покаране.
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14.09.2020 11:48 Відповісти
требовать нужно чего-то реального. парламентская ВСК в Украине - самый верный способ надежно похоронить любые следы преступления. хотя бы одна ВСК (сколько их там было?) провела реальное расследование, доведя его до логического завершения судом и наказанием виновных? я не помню ни одного такого случая за 28 лет.
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14.09.2020 11:50 Відповісти
Що пропонуєте Ви ?
Реальні пропозиції.
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Він пропонує сидіти мовчки і жувати зелень !!
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14.09.2020 11:58 Відповісти
Надо вытягивать зеублюдка из "теплой ванны".
Сама постановка вопроса о комиссии - струйка холодной воды. Пикет - еще одна струйка. Создание комиссии - еще струйка. Бубочке лично должно быть неуютно.
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14.09.2020 12:00 Відповісти
отстранение бенедиктовны, дЕрьмака, а в идеале и ЗЕ. если уже требовать - то требовать.
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14.09.2020 12:00 Відповісти
ТСК хоча б дасть відповідь- була спецоперація, чи ні.
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14.09.2020 12:00 Відповісти
без всяких ВСК уже достаточно фактов, чтобы понять, что она была.
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14.09.2020 12:01 Відповісти
Ээ... комиссию по определению шарообразности земли не надо создавать в 21 веке?
Операция была. Комиссия создается для расследования причин ее срыва.
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14.09.2020 12:04 Відповісти
Ст. 89 Конституції України:
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
Результат роботи ТСК - звіт у Верховній Раді. Ніяким чином "довести справу до суду" ТСК не може, це справа інших органів. Погоджуюсь, що ефективність ТСК доволі низька у наших реаліях, але я все ж за створення.
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14.09.2020 18:49 Відповісти
Какой парламент - такое и ВСК.
Попали в выгребную яму в поисках путей к кращей доле. Краще бы бабушки у внучков перд выборами паспорта попрятали.
Теперь вопрос - протянем до конца, похоже самого провального, президенства или опять выходить на улицу?
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14.09.2020 11:58 Відповісти
зелёнобубочная шушера слетит и следущее что нужно сделать это настоящая люстрация
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14.09.2020 12:03 Відповісти
Вот на этой идее и будут лезть шарии и пальчевские на следующих выборах - "не надо нам больше "новых лиц" - нам надо порядок и репрессии".
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14.09.2020 12:06 Відповісти
Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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14.09.2020 12:05 Відповісти
Гнусавый тоже.
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14.09.2020 12:15 Відповісти
Зебіли! Ви обирали Єрмака? А він є! Так само, як Кравчук та Фокін. Вимагайте щось від свого Янелоха, ви ж йому віддали всю повноту влади, наче здуріли одночасно «підлога» країни.
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14.09.2020 12:12 Відповісти
Ага, знайдеш ти тепер тут зебіла, всі вже ніки змінили.
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14.09.2020 12:16 Відповісти
ЗЕЛЕНОМУ БОЛОТУ - ІМПІЧМЕНТ
І тюрма
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14.09.2020 12:19 Відповісти
Бродячие бродяги.
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14.09.2020 12:31 Відповісти
Це акція називається ..* Спуск пару * ! ...Або *.......в нікуди * .
Понеділок .ВР не працює ..Чому ж у вівторок не зібратись ?
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14.09.2020 12:36 Відповісти
Що акція відбудеться у понеділок було оголошено у четвер на акції під ОП проти "спільного інспектування".
Але чому саме понеділок - це, дійсно, питання.
Організатори не могли не знати, що у вівторок під куполом роботи немає.
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14.09.2020 12:52 Відповісти
Молодцы! Шмаркле импичмент! Киеву Майдан в поддержку импичмента!
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14.09.2020 12:36 Відповісти
КАШТАНИ ! ТІЛЬКИ КАШТАНИ !!!
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14.09.2020 12:38 Відповісти
Мужик, ты из психушки сбежал?
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14.09.2020 17:10 Відповісти
Ошибка в первых же строчках статьи. Власть не "пытается избежать ответов на вопросы". Власть их не просто избегает. Власть нагло игнорирует эти вопросы. Власть нагло врет. Власть нагло игнорирует эти вопросы. Власть ссыт в глаза и говорит божья роса. Власть уверена, что ей за это ничего не будет.
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14.09.2020 12:39 Відповісти
Державну зраду влада тупо не бачить, а правоохолронці немов би води в ріт набрали. Як писав Т.Г. Шевченко - Україна Україна подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе... Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить... а підкінець теж пророцтво - Та утікать; не втечете!... ..І вашей кровію, собаки, Собак напоять...
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14.09.2020 12:48 Відповісти
Менты Каховки во главе с овцепасом уже выехали в Киев наводить порядок.
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14.09.2020 12:55 Відповісти
Посткомуністи, кегебісти, регіонали, об"єднані медведчукісти, "злодії в законі"--вся ця "публіка" не підлягає перевихованню. Перший раз це показав 1991 рік, другий - 2004рік (помаранчевий майдан),третій - 2014рік (революція гідності). Вони не змінилися ,ТОМУ Є ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ ІСНУВАННЯ НАШОГО НАРОДУ І ДЕРЖАВИ ! КАШТАНИ !!!
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14.09.2020 13:17 Відповісти
Єрмак не зрадник, він - шпигун. Зєлю треба геть, а не якось інакше. Дострокові.
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14.09.2020 17:55 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малорjссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.

P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.
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14.09.2020 18:01 Відповісти
Срочно создать комиссию по порохоботам иначе страна в опасности, кремлеботы на этом фоне обмельчали совсем.
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14.09.2020 21:23 Відповісти
"демократычна сокыра и т.д. всё ясно. какао-боты.
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15.09.2020 04:21 Відповісти
 
 