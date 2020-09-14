"Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня, активісти пікетували будівлю Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) у "справі вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Влада намагається уникнути відповідей на важкі, але важливі питання: державна зрада у справі "вагнерівців", "перемир'я" зі смертями наших воїнів, Риф за ґратами, зухвала корупція в Окружному адміністративному суді Києва. Зеленський не виконує функцій, покладених на нього Конституцією України, але у нас парламентсько-президентська форма правління. Парламент має виконувати свою функцію, в тому числі і контролюючу. Ну і заодно нам важливо перевірити "хто є хто" в цьому складі парламенту і наскільки монолітна "монобільшість" у позиції щодо ключових питань сучасності" , - заявили організатори акції.

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Мітингувальники висунули такі вимоги до народних депутатів:

Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування фактів зради національних інтересів і державної зради в діях посадових осіб у справі "вагнерівців". Заслухати звіт Міністрів оборони та закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, голови СБУ і командування ЗСУ щодо ситуації з т.зв. "перемир'ям" і "спільною з представниками "ДНР" інспекцією" позицій ЗСУ. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета в цілому і відповідних експертиз у ній зокрема. Розглянути Проєкт постанови Верховної Ради України "Про звернення до Президента України про внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва".

Під час акції протесту мітингувальники перекрили рух на вул. Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Також вони палять димові шашки. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами.



































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.