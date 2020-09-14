"Вагнергейт", - активісти пікетують Раду з вимогою створити ТСК у "справі вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 вересня, активісти пікетували будівлю Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) у "справі вагнерівців".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Влада намагається уникнути відповідей на важкі, але важливі питання: державна зрада у справі "вагнерівців", "перемир'я" зі смертями наших воїнів, Риф за ґратами, зухвала корупція в Окружному адміністративному суді Києва. Зеленський не виконує функцій, покладених на нього Конституцією України, але у нас парламентсько-президентська форма правління. Парламент має виконувати свою функцію, в тому числі і контролюючу. Ну і заодно нам важливо перевірити "хто є хто" в цьому складі парламенту і наскільки монолітна "монобільшість" у позиції щодо ключових питань сучасності" , - заявили організатори акції.
Мітингувальники висунули такі вимоги до народних депутатів:
- Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування фактів зради національних інтересів і державної зради в діях посадових осіб у справі "вагнерівців".
- Заслухати звіт Міністрів оборони та закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, голови СБУ і командування ЗСУ щодо ситуації з т.зв. "перемир'ям" і "спільною з представниками "ДНР" інспекцією" позицій ЗСУ.
- Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета в цілому і відповідних експертиз у ній зокрема.
- Розглянути Проєкт постанови Верховної Ради України "Про звернення до Президента України про внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва".
Під час акції протесту мітингувальники перекрили рух на вул. Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Також вони палять димові шашки. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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У них хорошо получается голосовать за уродов. А потом сказать "я не интересуюсь политикой и все они одинаковые", а остальным из-за этого надо теперь ходить на пикеты.
Но маловероятно, если надежда только на журналюг.
Надеюсь, у компетентных органов наших зарубежных партнеров сия информация имеется.
Им достаточно, всего лишь, "случайно потерять" копию паспорта утырка с двуглавой курицей...
Израиля то мы так и до шария докатимся.... автоматом... пасипки вам за автоматы так даже
невест не выберают..... выборы по новой и в вр тоже.............
Суб'єктивно, але цей вид російських недодипломатіа - спроба шантажу Зеленського.
В його вілли на італійському озері Комо та офшорному острові Джерсі віриться більше.
Думаю, якби щось таке російське у нього було, це б обов'язково спливло б у президентський кампанії 2019
Реальні пропозиції.
Сама постановка вопроса о комиссии - струйка холодной воды. Пикет - еще одна струйка. Создание комиссии - еще струйка. Бубочке лично должно быть неуютно.
Операция была. Комиссия создается для расследования причин ее срыва.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
Результат роботи ТСК - звіт у Верховній Раді. Ніяким чином "довести справу до суду" ТСК не може, це справа інших органів. Погоджуюсь, що ефективність ТСК доволі низька у наших реаліях, але я все ж за створення.
Попали в выгребную яму в поисках путей к кращей доле. Краще бы бабушки у внучков перд выборами паспорта попрятали.
Теперь вопрос - протянем до конца, похоже самого провального, президенства или опять выходить на улицу?
І тюрма
Понеділок .ВР не працює ..Чому ж у вівторок не зібратись ?
Але чому саме понеділок - це, дійсно, питання.
Організатори не могли не знати, що у вівторок під куполом роботи немає.
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малорjссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.