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На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції. ВIДЕО
Поліцейські затримали злодія, який обікрав на Київщині будинок начальника одного з київських відділень поліції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.
Система відеоспостереження зафіксувала, як зловмисник готувався потрапити в будинок поліцейського, маскувався і намагався уникнути камер спостереження.
Затриманий зміг вкрасти документи, банківські картки, пістолет для відстрілу гумових куль і пістолет Глок-17.
Поліцейські з'ясували, що чоловік причетний до подібних злочинів у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Щоразу підозрюваний повертався додому на Херсонщину і там продавав викрадене.
Топ коментарі
+22 Лысый коротышка
показати весь коментар14.09.2020 13:21
+13 Старый зольдат
показати весь коментар14.09.2020 14:21
+12 Vladimir T #345501
показати весь коментар14.09.2020 13:28
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как он посмел поднять руку на служебную двухкомнатную хрущевку чесного милицианера!
зеленский спрашивал у таможенника откуда у него айфон 5, зато тут молчит как обычно))