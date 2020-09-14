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На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції. ВIДЕО

Поліцейські затримали злодія, який обікрав на Київщині будинок начальника одного з київських відділень поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

Система відеоспостереження зафіксувала, як зловмисник готувався потрапити в будинок поліцейського, маскувався і намагався уникнути камер спостереження.

Затриманий зміг вкрасти документи, банківські картки, пістолет для відстрілу гумових куль і пістолет Глок-17.

Поліцейські з'ясували, що чоловік причетний до подібних злочинів у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Щоразу підозрюваний повертався додому на Херсонщину і там продавав викрадене.

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Автор: 

затримання (4340) пограбування (576) Нацполіція (15182)


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Топ коментарі
+22
Звідки у нього Глок-17? Коротше, все, що треба знати про нашу поліцію - поки грабував рядових громадян - все ок. Піймали тільки коли обікрав члена вищої касти суспільства.
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14.09.2020 13:21
+13
На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6316На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6952
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14.09.2020 14:21
+12
Наверное дом был самый "сиротский" ... Наши менты они же самые честные менты ... На зарплату построил ...
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14.09.2020 13:28
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Залез в холодильник, а там мышь с голоду повесилась?....
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14.09.2020 13:11 Відповісти
не ..ну это ж начхальник копчиков...там хотя бы две...должны висеть))))
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14.09.2020 13:20 Відповісти
Звідки у нього Глок-17? Коротше, все, що треба знати про нашу поліцію - поки грабував рядових громадян - все ок. Піймали тільки коли обікрав члена вищої касти суспільства.
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14.09.2020 13:21 Відповісти
Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек, 112 "стволов" получили государственные и общественные деятели и волонтеры.
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15.09.2020 04:06 Відповісти
112. Як це символічно.
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15.09.2020 07:38 Відповісти
кажуть 4-5 тисяч доларів коштує "нагородний ствол" не всім, декого справді нагороджують.
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15.09.2020 07:43 Відповісти
Знал куда лезть, только не думал, что поймают, квартира 100% на охране.
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14.09.2020 13:22 Відповісти
На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции

=================
как он посмел поднять руку на служебную двухкомнатную хрущевку чесного милицианера!
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14.09.2020 20:21 Відповісти
ДОМ,А НЕ КВАРТИРУ 2-х комнатную.
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14.09.2020 20:47 Відповісти
Та то під-бка юмору.
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15.09.2020 07:40 Відповісти
это не вор!, это Робин Гут!)))
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14.09.2020 13:22 Відповісти
На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции - Цензор.НЕТ 1652
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14.09.2020 13:23 Відповісти
Наверное дом был самый "сиротский" ... Наши менты они же самые честные менты ... На зарплату построил ...
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14.09.2020 13:28 Відповісти
"А какой-то танцор бил ногами в живот..."
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14.09.2020 13:36 Відповісти
Вимагаю дати тому добродію "Героя України"!)))
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14.09.2020 13:37 Відповісти
А что делать вору, если сейчас самые богатые дома у сотрудников "самого успешного министра"?
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14.09.2020 13:40 Відповісти
Список похищенного явно неполный!
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14.09.2020 13:58 Відповісти
Про золотий батон явно промовчали.
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15.09.2020 07:41 Відповісти
Взагалі то такими мусорськими хоромами мали б відповідні державні органи займатись а не пересічні злодії. Нагородити злодія орденом за заслуги і відпустити.
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14.09.2020 14:00 Відповісти
Все, что нажито непосильным трудом.... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... тоже три.
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14.09.2020 14:13 Відповісти
На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6316На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції - Цензор.НЕТ 6952
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14.09.2020 14:21 Відповісти
І навіть відео з камер спостереження якимось чином не зникло - це чудо!
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14.09.2020 14:26 Відповісти
Вор у вора дубинку украл ©
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14.09.2020 14:26 Відповісти
Правильно Сделал!! Надо , чтобы ещё ограбили дома Авакова и Геращенко!! МОжет Тогда МВД начнёт работать
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14.09.2020 14:43 Відповісти
Любые гастроли в стране надо утверждать у главного режиссера страны.
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14.09.2020 14:57 Відповісти
Робін Гуд?
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14.09.2020 15:21 Відповісти
символически, наверное, кавеенщик бывший
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14.09.2020 15:23 Відповісти
Та ви шо ? Хто ж міг сироту бідну образити? Останні крихти забрати
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14.09.2020 16:32 Відповісти
откуда у реформированного полицейского такой раскошный дом и столько дорогих машин?
зеленский спрашивал у таможенника откуда у него айфон 5, зато тут молчит как обычно))
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14.09.2020 16:33 Відповісти
Ну-да,ну-да...грошей і коштовностей зовсім не було....
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14.09.2020 18:27 Відповісти
Откуда у начальника полиции такой дом и несколько автомобилей?!!
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14.09.2020 19:23 Відповісти
Бог дал
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14.09.2020 19:29 Відповісти
вот это он удачно зашёл!
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14.09.2020 19:43 Відповісти
А чому департамент внутрішньої безпеки? Що, хлопчик поліцейський? рік вже як звільнено?
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14.09.2020 21:21 Відповісти
А звідки такий будинок, автівки у поліцейського? На сигналізацію не висточило розуму чи грошей?
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14.09.2020 21:33 Відповісти
Очередная "сиротинушка" в погонвх, живущая "на зарплату". Тфу, бл...дь, достали с...ки
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14.09.2020 22:07 Відповісти
Це цивільно-правові відносини! Таков ответ я получил от начальника Деснянського отделения полиции г. Киева, когда сбежал мебельный магазин, которому я заплатил 18 тысяч предоплаты на изготовление мебели. Мошеннических действий он не увидел в этом.
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14.09.2020 23:34 Відповісти
Снимали на " Трукам"?
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15.09.2020 01:57 Відповісти
Чому хатнього ворюгу затримує ДВБ? Були дані що злодій - працівник поліції чи все таки це нецільове використання спецпідрозділу?
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15.09.2020 03:50 Відповісти
сиротку ломанули.
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15.09.2020 06:07 Відповісти
Ничё так хатка у начальника отдела, и несколько тачек во дворе, наверное подняли ментам зарплату то...
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15.09.2020 09:28 Відповісти
Наркоту он тоже у ментовского терпилы поцюпив?
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15.09.2020 11:43 Відповісти
 
 