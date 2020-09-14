На Київщині злодій-гастролер обікрав будинок начальника одного з київських відділів поліції. ВIДЕО

Поліцейські затримали злодія, який обікрав на Київщині будинок начальника одного з київських відділень поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

Система відеоспостереження зафіксувала, як зловмисник готувався потрапити в будинок поліцейського, маскувався і намагався уникнути камер спостереження.

Затриманий зміг вкрасти документи, банківські картки, пістолет для відстрілу гумових куль і пістолет Глок-17.

Поліцейські з'ясували, що чоловік причетний до подібних злочинів у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Щоразу підозрюваний повертався додому на Херсонщину і там продавав викрадене.

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