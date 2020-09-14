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Витрати на охорону здоров'я в 2021 році зростуть до 4,2% ВВП і сягнуть 5% у 2023, - Марченко. ВIДЕО

Бюджетні витрати на охорону здоров'я в 2021 році зростуть із 3,4% ВВП до 4,2% ВВП і в 2023 році сягнуть 5% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ми вважаємо, що до 2023 року є реальна можливість забезпечити витрати на охорону здоров'я на рівні 5% ВВП. У 2021 році буде збільшення до 4,2% ВВП порівняно із 3,4% поточного року. Поступово збільшуючи витрати, ми плануємо вийти на 5% у 2023 році. Збільшення у напрямі охорони здоров'я в держбюджеті становить понад 27 млрд. Переважно це зростання зарплат медпрацівників за Програмою медичних гарантій. Також передбачається закупівля вакцин проти COVID-19 (2,6 млрд грн), закупівля обладнання для опорних медзакладів, розвиток екстреної медичної допомоги", - зазначив міністр.

За словами Марченка, на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн.

"На боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн. Зокрема, за Програмою медгарантій - 15,8 млрд грн, закупівля вакцин - 2,6 млрд грн, запобігання поширенню COVID-19 в школах - 1 млрд грн", - додав глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко

Автор: 

охорона здоров’я (293) карантин (18172) Марченко Сергій (579) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ВВП весь час падає. а вони рахують проценти.
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14.09.2020 13:57
+2
Збільшувати витрати на медицину без доведення до кінця медичної реформи Супрун - не можна! Гроші витрачаються неефективно, фактично розкрадаються! Головні лікарі ставлять собі зарплати по 50-150 тис. грн, а бюджет все це збирається фінансувати! Так не буде! Гроші мають отримувати лікарі які більше всіх лікують хворих, а не медична мафія!
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14.09.2020 13:56
+2
Зеля уверенно ведёт Украину к дефолту по заказау Коломойского и раши.
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14.09.2020 14:01
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Збільшувати витрати на медицину без доведення до кінця медичної реформи Супрун - не можна! Гроші витрачаються неефективно, фактично розкрадаються! Головні лікарі ставлять собі зарплати по 50-150 тис. грн, а бюджет все це збирається фінансувати! Так не буде! Гроші мають отримувати лікарі які більше всіх лікують хворих, а не медична мафія!
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14.09.2020 13:56 Відповісти
ВВП весь час падає. а вони рахують проценти.
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14.09.2020 13:57 Відповісти
Выростут , но потом, не сейчас. Когда-нибудь.
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14.09.2020 13:59 Відповісти
гы-гы-гы ... янелохи чудят... Нас ждет только одно с вами и это - дефолт !!!
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14.09.2020 13:59 Відповісти
Зеля уверенно ведёт Украину к дефолту по заказау Коломойского и раши.
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14.09.2020 14:01 Відповісти
Підозрюю, що у доларовому еквіваленті абсолютні цифри будуть зменшуватися через девальвація гривні. Тобто в реальності ВВП цього року менше від минулорічного, а минулорічне - від попереднього. От така тенденція.
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14.09.2020 14:10 Відповісти
Дурень думкою багатіє (с). Я про ВВП. (
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14.09.2020 14:18 Відповісти
чесно заявляют сколько они планируют украсть
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14.09.2020 14:20 Відповісти
Марченко!! Вы, самое главное, не забывайте про финансирование ВСУ !!!, А всё остальное это политические игры всех там партий: опожаповцев, слуг народа, батькивщина и других кружков для вязания на спицах!! Всё равно, за лечение в стационаре или амбулаторно, каждый больной покупает лекарства себе сам, за свои кровные или с помощью состоятельных детей!! Доходит даже до того , что самым бедным больным , врачи и сестры , в складчину , покупают лекарсва за свои кровные деньги, лишь бы вылечить больного!! Бесплатных лекарств почти нет!! А в сказки Степанова и Марченко уже никто не верит и не слушает!! Опуститесь с Луны на Землю!! Если Супрун , хоть ещё, что то сделала для МОЗ, то Степанов за пол-года руководства МОЗ вообще нуль!!! И хватит ругать супрун!! Вы партия безграмотны ворюг от "слуг народа" у власти уже полтора года, а результаты ваши везде одни нули!,.
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14.09.2020 14:40 Відповісти
а во сколько миллионов обходится содержание
рады
может принять закон о сокращении в р минимум в два раза
пропорционально сокращению населения
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14.09.2020 14:50 Відповісти
Экс-премьер гончарук тоже тут всем про 40% роста ввп напаривал ежедневно. А закончилось тем, что и ожидалось : зЭ-лох деньги из бюджета свистнул, а взамен новых фантиков напечатал.
Так что уважаемые читатели данного ресурса, в статье речь идёт не о росте, это планы по увеличению напечатанной денежной массы в процентом соотношении, которая абсолютно ничем не обеспечена, кроме бравурных обещаний галабородьки
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14.09.2020 15:15 Відповісти
 
 