Витрати на охорону здоров'я в 2021 році зростуть до 4,2% ВВП і сягнуть 5% у 2023, - Марченко. ВIДЕО
Бюджетні витрати на охорону здоров'я в 2021 році зростуть із 3,4% ВВП до 4,2% ВВП і в 2023 році сягнуть 5% ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Ми вважаємо, що до 2023 року є реальна можливість забезпечити витрати на охорону здоров'я на рівні 5% ВВП. У 2021 році буде збільшення до 4,2% ВВП порівняно із 3,4% поточного року. Поступово збільшуючи витрати, ми плануємо вийти на 5% у 2023 році. Збільшення у напрямі охорони здоров'я в держбюджеті становить понад 27 млрд. Переважно це зростання зарплат медпрацівників за Програмою медичних гарантій. Також передбачається закупівля вакцин проти COVID-19 (2,6 млрд грн), закупівля обладнання для опорних медзакладів, розвиток екстреної медичної допомоги", - зазначив міністр.
За словами Марченка, на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн.
"На боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн. Зокрема, за Програмою медгарантій - 15,8 млрд грн, закупівля вакцин - 2,6 млрд грн, запобігання поширенню COVID-19 в школах - 1 млрд грн", - додав глава Мінфіну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рады
может принять закон о сокращении в р минимум в два раза
пропорционально сокращению населения
Так что уважаемые читатели данного ресурса, в статье речь идёт не о росте, это планы по увеличению напечатанной денежной массы в процентом соотношении, которая абсолютно ничем не обеспечена, кроме бравурных обещаний галабородьки