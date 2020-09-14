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В Умані новий конфлікт: місцеві жителі перекрили проїзд до вигрібної ями в новозбудованій синагозі. ВІДЕО+ФОТО

Жителі Умані конфліктують з хасидами через будівництво синагоги. Цього разу - заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc

— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

Місцеві заявляють, що синагогу збудували з порушенням будівельних норм, через неї в приміщеннях поруч потріскалися стіни. Також, за їхніми словами, під час будівництва захопили частину їхньої території.

Крім того, вони скаржаться на неогороджений трансформатор на 10 тисяч вольт, на який хасиди нібито ллють воду, а це загрожує безпеці дітей.

Наразі місцеві заблокували вантажівкою з дровами проїзд до вигрібної ями і не пропускають асенізаторську машину, яку замовили хасиди.

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У синагозі проживають приблизно 100 паломників, передає кореспондент. Хасиди в коментарі hrоmadske запевняють, що синагогу побудовано законно, у них є всі документи. А щодо місцевих кажуть, що ті штучно нагнітають конфлікт.

Жителі заявляють, що їхня мета - щоб паломники тут не жили, тому що синагога незаконна і небезпечна, і компенсували їм збитки через тріщини в будинках. Вони заперечують, що конфлікт на релігійному ґрунті.

В Умані новий конфлікт: місцеві жителі перекрили проїзд до вигрібної ями в новозбудованій синагозі 01
Фото: Александр Хоменко/hromadske
 
В Умані новий конфлікт: місцеві жителі перекрили проїзд до вигрібної ями в новозбудованій синагозі 02
Фото: Александр Хоменко/hromadske
 

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Автор: 

конфлікт (444) синагога (36) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+29
Зеленский должен дать приказ пересилить всех жителей Умани куда нибудь в степь, они мешают порядочным гражданам Израиля чувствовать себя как дома...
рассадник антисемитизма какой то..
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14.09.2020 18:40
+21
Хасиды сами вонючие, как та выгребная яма.
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14.09.2020 18:47
+18
Иду, я уже иду.
В Умани новый конфликт: местные жители перекрыли проезд к выгребной яме в новопостроенной синагоге - Цензор.НЕТ 9216
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14.09.2020 19:04
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Уманьский шабаш это "точечное явление" и никакой роли в экономике страны не играет. Ну и зачем терпеть это сектанское свинство?
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15.09.2020 00:38 Відповісти
Пустіть їм туди парочку поросят - самі потікають.
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15.09.2020 05:03 Відповісти
Таки деньги пахнут!
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15.09.2020 08:20 Відповісти
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