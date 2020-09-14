В Умані новий конфлікт: місцеві жителі перекрили проїзд до вигрібної ями в новозбудованій синагозі. ВІДЕО+ФОТО

Жителі Умані конфліктують з хасидами через будівництво синагоги. Цього разу - заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc — hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

Місцеві заявляють, що синагогу збудували з порушенням будівельних норм, через неї в приміщеннях поруч потріскалися стіни. Також, за їхніми словами, під час будівництва захопили частину їхньої території.

Крім того, вони скаржаться на неогороджений трансформатор на 10 тисяч вольт, на який хасиди нібито ллють воду, а це загрожує безпеці дітей.

Наразі місцеві заблокували вантажівкою з дровами проїзд до вигрібної ями і не пропускають асенізаторську машину, яку замовили хасиди.

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У синагозі проживають приблизно 100 паломників, передає кореспондент. Хасиди в коментарі hrоmadske запевняють, що синагогу побудовано законно, у них є всі документи. А щодо місцевих кажуть, що ті штучно нагнітають конфлікт.

Жителі заявляють, що їхня мета - щоб паломники тут не жили, тому що синагога незаконна і небезпечна, і компенсували їм збитки через тріщини в будинках. Вони заперечують, що конфлікт на релігійному ґрунті.

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