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МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою. ВIДЕО

У Білорусі Головне управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією заявило, що в лісі під Могильовом була припинена діяльність загону "Партизани Могильова"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ГУБОЗіК МВС припинено протиправну діяльність "лісового" загону. Лідер зазначеної групи в соціальних мережах створив співтовариство "Партизани Могильова", куди входило 64 користувача. Попередньо встановлено, що учасники групи збиралися в покинутому приміщенні в лісі під Могильовом", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

"Партизани" нібито проводили тренування: "відпрацьовували практичні навички тактики проведення вуличних боїв, захоплення приміщень, штурмового альпінізму і ведення бойових дій в лісі".

Зазначається, що у групи були біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами "Пагоня" та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольна й пневматична зброя, сигнальний пістолет, ножі та радіостанції.

Також стверджується, що з місця події вилучено предмети, які за висновком експерта є фрагментами саморобного запального пристрою. По інших вилучених речах і предметах також призначена експертиза.

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Автор: 

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Топ коментарі
+88
МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой - Цензор.НЕТ 4027
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14.09.2020 20:13
+75
МВД Беларуси заявило о задержании под Могилевом "партизан" с украинской символикой - Цензор.НЕТ 7113
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14.09.2020 20:15
+62
Та то они ещё со второй мировой там сидят.
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14.09.2020 20:13
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Надо шото одно либо трава либо самогон
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15.09.2020 15:36 Відповісти
Усе по російському сценарію ...
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Не томите, скажите прямо - визитку Яроша нашли или нет?
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15.09.2020 17:45 Відповісти
губопік,іди на... параша.тудей. Ну або до **********.Там,може,дадуть бабла. Просто якщо в вашу гнидницю зайдуть українські партизани,то біде вам буде. Коліївщина? Нічого не нагадує?
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15.09.2020 18:57 Відповісти
А я думал с перехваченным телефонным разговором это было дно
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15.09.2020 19:50 Відповісти
МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою - Цензор.НЕТ 3959
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15.09.2020 20:41 Відповісти
"с места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства.Источник: https://censor.net/ru/v3219253"

Бутылки что ли?
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15.09.2020 20:42 Відповісти
МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою - Цензор.НЕТ 1977
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15.09.2020 20:52 Відповісти
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