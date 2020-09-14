МВС Білорусі заявило про затримання під Могильовим "партизанів" з українською символікою. ВIДЕО

У Білорусі Головне управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією заявило, що в лісі під Могильовом була припинена діяльність загону "Партизани Могильова"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ГУБОЗіК МВС припинено протиправну діяльність "лісового" загону. Лідер зазначеної групи в соціальних мережах створив співтовариство "Партизани Могильова", куди входило 64 користувача. Попередньо встановлено, що учасники групи збиралися в покинутому приміщенні в лісі під Могильовом", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

"Партизани" нібито проводили тренування: "відпрацьовували практичні навички тактики проведення вуличних боїв, захоплення приміщень, штурмового альпінізму і ведення бойових дій в лісі".

Зазначається, що у групи були біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами "Пагоня" та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольна й пневматична зброя, сигнальний пістолет, ножі та радіостанції.

Також стверджується, що з місця події вилучено предмети, які за висновком експерта є фрагментами саморобного запального пристрою. По інших вилучених речах і предметах також призначена експертиза.

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