Хасиди-паломники не залишають спроб потрапити з Білорусі в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Іноземні громадяни продовжують намагатися потрапити на територію України через пропускні пункти на білорусько-українському кордоні в Чернігівській області, попри введену заборону до 28 вересня.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на нинішній ранок, за наявною у ДПСУ інформацією між пунктами пропуску зібралося кілька сотень іноземних громадян. Вони не залишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення і чітко усвідомлюючи про обмеження в'їзду іноземців, введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні Держприкордонслужби у вівторок вранці.
"Кожна держава має свої закони і обов'язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів", - про це Голова Державної прикордонної служби України сказав у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, під час спілкування з іноземними громадянами.
Як уже зазначалося, групи іноземців намагаються потрапити в Україну попри обмеження в'їзду і зараз продовжують перебувати на території суміжної держави між українським і білоруським пунктами пропуску. Прибуття значної кількості осіб, метою в'їзду яких є паломництво, почалося вчора після обіду.
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зустрівся з представниками іноземних громадян.
Наразі на кордоні з Республікою Білорусь перебувають необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рух транспортних засобів і громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" залишається обмеженим. Таке рішення українські прикордонники були змушені ввести, адже іноземці, які прибули, фактично перебувають на проїжджій частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян.
За інформацією ЗМІ, йдеться про хасидів, які через територію Білорусі намагаються потрапити в Умань.
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Упала шляпа упала на пол
И ветром шляпу... шляпу унесло
Хоть всюду слякоть не надо плакать
Ну... было горе... было и прошло
(Eins, Zwei....)
Хасидам понравилось оттягиваться в Украине по полной - дешево все, вкусная жратва, выпивка доступная, повии и тд..
Менты боятся вякнуть, бо презик и его команда их соотечественники..
Рай, да и только..
Тут бы со своими евреями разобраться.
чувства придавив,
хрена ли нам Мнёвники -
едем в Тель-Авив!"
Ставим пару шаурмячниц и шкварим старое сало.
Гуманно и действенно.
І все. Для істинних вірян цього досить.
впадины ???
Особенное их много в центре одной столицы.
Таки да...
Главное, Израиль официально просил не впускать их в Укрину. Спрашивается, а нахрена их выпустили из Израиля? Чтобы что???
Ще раз прочитай ... дядя ... Вона написала про Ізраіль. Альо, у танку ...
Не ганбіться - пропустити хасидів в Умань, тільки перевірте на температуру