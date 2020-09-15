Хасиди-паломники не залишають спроб потрапити з Білорусі в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземні громадяни продовжують намагатися потрапити на територію України через пропускні пункти на білорусько-українському кордоні в Чернігівській області, попри введену заборону до 28 вересня.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на нинішній ранок, за наявною у ДПСУ інформацією між пунктами пропуску зібралося кілька сотень іноземних громадян. Вони не залишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення і чітко усвідомлюючи про обмеження в'їзду іноземців, введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні Держприкордонслужби у вівторок вранці.

"Кожна держава має свої закони і обов'язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів", - про це Голова Державної прикордонної служби України сказав у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, під час спілкування з іноземними громадянами.

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Як уже зазначалося, групи іноземців намагаються потрапити в Україну попри обмеження в'їзду і зараз продовжують перебувати на території суміжної держави між українським і білоруським пунктами пропуску. Прибуття значної кількості осіб, метою в'їзду яких є паломництво, почалося вчора після обіду.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зустрівся з представниками іноземних громадян.

Наразі на кордоні з Республікою Білорусь перебувають необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій.







Рух транспортних засобів і громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" залишається обмеженим. Таке рішення українські прикордонники були змушені ввести, адже іноземці, які прибули, фактично перебувають на проїжджій частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян.

За інформацією ЗМІ, йдеться про хасидів, які через територію Білорусі намагаються потрапити в Умань.

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