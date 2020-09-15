Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський. ВIДЕО

Глава української партії "Перемога Пальчевського", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський назвав "вагнергейт" спробою розколоти "зелених", становище яких і так похитнулося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". Крім того, Пальчевський поставив під сумніви об'єктивність джерел інформації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Хто він такий, щоб розповідати нам про подібні операції?.. Це дуже велике диво, щоб якийсь Бутусов знав, як наша розвідка збирається вагнерівців заарештувати, але дуже маленьке "диво", що це просто проплачена акція. Вони починають розколювати - ніби партія війни, "зелених", становище яких і без того похитнулося, а Володимир Зеленський в цей час, як було написано на одному із сайтів, дає задню щодо вирішення нагальних завдань - наприклад, щодо допуску так званих перевіряючих з боку "ДНР". І той же Бутусов пише, що вони мають бути застрелені. Ви читали це чи ні? У мене питання: Бутусов вирішує, хто має бути застрелений на нашій території? Може, йому покомандувати? Може, його вибрали президентом країни?" - сказав Пальчевський.

Крім того, Пальчевський заявив, що особисто обговорював з главою ОП Андрієм Єрмаком можливість реалізації операції щодо затримання "білоруських вагнерівців".

"У мене була коротка можливість поставити керівнику ОП Єрмаку питання як це сталося. На що він мені відповів: "По-перше, - сказав Єрмак, - у нас навіть не було документів жодних - юридичного підґрунтя, для затримання цих людей. Це я почав готувати ці документи", - розповів Пальчевський про зустріч із главою ОП.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.