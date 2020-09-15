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Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський. ВIДЕО

Глава української партії "Перемога Пальчевського", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський назвав "вагнергейт" спробою розколоти "зелених", становище яких і так похитнулося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". Крім того, Пальчевський поставив під сумніви об'єктивність джерел інформації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Хто він такий, щоб розповідати нам про подібні операції?.. Це дуже велике диво, щоб якийсь Бутусов знав, як наша розвідка збирається вагнерівців заарештувати, але дуже маленьке "диво", що це просто проплачена акція. Вони починають розколювати - ніби партія війни, "зелених", становище яких і без того похитнулося, а Володимир Зеленський в цей час, як було написано на одному із сайтів, дає задню щодо вирішення нагальних завдань - наприклад, щодо допуску так званих перевіряючих з боку "ДНР". І той же Бутусов пише, що вони мають бути застрелені. Ви читали це чи ні? У мене питання: Бутусов вирішує, хто має бути застрелений на нашій території? Може, йому покомандувати? Може, його вибрали президентом країни?" - сказав Пальчевський.

Крім того, Пальчевський заявив, що особисто обговорював з главою ОП Андрієм Єрмаком можливість реалізації операції щодо затримання "білоруських вагнерівців".

"У мене була коротка можливість поставити керівнику ОП Єрмаку питання як це сталося. На що він мені відповів: "По-перше, - сказав Єрмак, - у нас навіть не було документів жодних - юридичного підґрунтя, для затримання цих людей. Це я почав готувати ці документи", - розповів Пальчевський про зустріч із главою ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - я проти", - Пальчевський про свою участь у шоу пропагандистки Кремля Скабєєвої. ВІДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) ПВК Вагнер (1540) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+101
ЦН, от нахріна ви рекламуєте цього виродка?
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15.09.2020 10:42
+99
Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский - Цензор.НЕТ 8196
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15.09.2020 10:43
+79
Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский - Цензор.НЕТ 8699
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15.09.2020 10:49
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ПАЛЬЧЕВСКИЙ - МАЛЬЧИК В ЖОПЕ ПАЛЬЧИК !)
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15.09.2020 16:52 Відповісти
А що, тут є такі, кого цікавить думка цього кацапського ублюдка?
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15.09.2020 16:53 Відповісти
Пальчевский еврей .этим все сказано
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15.09.2020 17:15 Відповісти
по теме статьи: Бутусов в Украине стоит гораздо дороже чем пальчевский, который просто дешевка...
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15.09.2020 18:05 Відповісти
Забули ще сказати про Пальчевського що він не тільки балотувався в російську Думу,але й народився в СССРі і був його громадянином...
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15.09.2020 18:51 Відповісти
ещё один блдь "украинец"
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15.09.2020 18:55 Відповісти
Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський - Цензор.НЕТ 5685
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15.09.2020 19:19 Відповісти
уже больше 100 лет кацаби и их паклонники верят в эту хрень...и "святлое будущае"...
идиоты...!!!
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15.09.2020 23:37 Відповісти
Хитрый типок, мягко языком стелющий, не вылезающий с зажоповских вражеских каналов не вызывает ничего кроме отвращения
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15.09.2020 19:24 Відповісти
ЭТОГО ГЭБИСТА НАДО ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА ДВАДЦАТЬ !!!!!
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15.09.2020 21:44 Відповісти
лучше выгнать к его кацапам гебнявым , а то ещё кормить эту погань!
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15.09.2020 22:35 Відповісти
очень согласен с Вами...он давно уже у нас "засиделся"...пора на васток...
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15.09.2020 23:35 Відповісти
и только почему то эта хрень уже имеет половину рейтинга Кличка в меры КИева... дебилизм с помощью телеящика продолжается.....этот " мудрий український нарід " , уже просравший два Майдана , развесив уши все лезет на путинские грабли !!
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16.09.2020 09:31 Відповісти
Щось останнім часом дуже багато" гаспадина" пальчевського в українському просторі
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15.09.2020 19:25 Відповісти
Местные выборы: справки о несудимости (15.09.20 13:28) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
https://censor.net/ru/news/3219381/325_nardepov_za_rada_otmenila_spravki_o_nesudimosti_dlya_kandidatov_na_mestnyh_vyborah
Толи еще будет....
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15.09.2020 19:36 Відповісти
Вот тупорылый))) Он ведь даже не понял как сдал контору))) Не было документов ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ))) Так значит ЗАДЕРЖИВАТЬ все же собирались?))) Все по Фрейду)))
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15.09.2020 19:55 Відповісти
А шо вы хотели, он же начал из себя воображать мелкого политического обозревателя, по ходу , ему еще и - с бодуна, посмотрите на заточку...
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16.09.2020 03:59 Відповісти
Сволочь прокацапская,а хто ты такой,чтобы ставить под сомнение доводы,приведенные Бутусовым
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15.09.2020 20:18 Відповісти
Я встречался с Ермаком! А кто такой Зеленский? Это "спикер Ермака"! Он "качает зелёных", - Пальчевский
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15.09.2020 21:06 Відповісти
Пальчевский это петух из наросеи?
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15.09.2020 21:06 Відповісти
Вот кто такой пальчевский уже точно известно.... консерва зелёная...
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15.09.2020 21:30 Відповісти
пальцемделаный уже вообще ох...л
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15.09.2020 21:46 Відповісти
Палец - несомненно российский агент, тип "Голохвастов". Но как агент он абсолютно бездарен (странно, что на него сделали ставку в Кремле как на предводителя партии "русскоязычных украинцев", есть более подходящие кандидаты, не слезающие с экранов). Пальчевский - поношенный, нервный, дёрганый, хамовитый... Все его выступления похожи : обязательно актуальные на данный момент российские месседжи, напоминания о том, что он милионЭр, воспоминания о былых успехах у баб-с, вставочки англицких фраз и парочка цитат из великих. Он предсказуемый как сапог.
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15.09.2020 22:15 Відповісти
дядькА. ))

рюзьгечелюстная гнида пытается в украинский? ))
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15.09.2020 22:17 Відповісти
брехлива кремлівська консерва
дешева і смердюча
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15.09.2020 22:31 Відповісти
Именно имено, это Он виновен в введение в заблуждение народ Украины, предлагая голосовать за ЗЕ. и его команду деребанщиков.
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15.09.2020 23:43 Відповісти
конченные сенатские гниды !
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15.09.2020 22:58 Відповісти
СЕПАРСКИЕ (опечатка ,но то же в тему )
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15.09.2020 22:59 Відповісти
Краще б розказало це чмо за чій рахунок воно понавішувало свою харю по всій Київські обл. Аж гидко дивитись, скрізь його харя!
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15.09.2020 23:25 Відповісти
пан Пальчевский-редкая порода болтливого дяди типа интелегента и интелектуала-но напрочь гнилого внутри...и впридачу готового нажиться на согражданах...проще говоря-гнида...
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15.09.2020 23:34 Відповісти
там интеллектом и не пахнет. сплошное ватное словоблудие и словесный понос, ну типа Голохвастова, но без его обояния и задора, унылое он рашистское говно, короче.
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15.09.2020 23:43 Відповісти
Шо вы хотели от бичугана-любителя пива, там моск пропитый... ще й неслухняний, бо ж казали йому мама, мовляв, помовч, синку, за розумного зiйдеш..
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16.09.2020 03:14 Відповісти
насчёт гнилого нутра нельзя не согласиться. только клинические идиоты способны голосовать за такое...
впрочем, их,идиотов и тупых малороссов очень много, Зе-чмо выбрали ведь полтора года назад.
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15.09.2020 23:46 Відповісти
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16.09.2020 00:46 Відповісти
ДЫк , хоро бы только малоросы, их не более 8%... Дык, остальные безмозглые ждуны -ненилы, истосковавшиеся по хорошему барину, который приедет и их рассудит... которые теперь начинают бочку катить на клоунов. Спрашиваешь таких а чем же ты думал, когда голосовал.... Ответ, мол, а хто знав , шо так буде... Одним словом , работы с массами - непочатый край.
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16.09.2020 04:06 Відповісти
Пальчевский - мертведчуковско - ФСБшныйпроект. Ненавидит Украину и всё украинское. Естественно, за него будет голосовать ватное пропутинское быдло....Но, он получит в Киеве не более 0,001%...
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16.09.2020 00:18 Відповісти
А у ермака есть допуск, чтобы что-то знать?
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16.09.2020 00:20 Відповісти
С чего это чувак,спонсируемый ГРУ россии,стал "главой УКРАИНСКОЙ партии"?
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16.09.2020 00:27 Відповісти
Блин, заточка алика , у того пальчевского... - истинный хрон и любитель пива.
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16.09.2020 03:06 Відповісти
скреповый ему привет, сам не подозревал, шо в 90-х спели о сладкой зепарочке.https://youtu.be/Ba9nCXJqyRA ..Sektor gaza ... Одним словом, алику у зебиков минет защитан.
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16.09.2020 03:10 Відповісти
А на шо намекает этот дыбил, шо пан Юрий состоит в промуйловско-хутинской партии войны?
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16.09.2020 03:19 Відповісти
Если отбросить все предыдущие за и против , а обратить внимание на прикид пальческого , начиная з мешт, панчох та пiдштаникiв, то вас еще и стошнит...
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16.09.2020 04:02 Відповісти
Бг-ггг... не учится на ошибках... пальчевский - это червоненко-2...ТРЫНДАБОЛ..., вот собаке когда нечего делать, она на луну воет, або яй.а лижет... Вот здесь - тот же случай... ХЕХ...
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16.09.2020 04:10 Відповісти
Вот по приколу, решил до конца прослушать его словоблудие... Общая картина: пальческий - скандальная баба с общей кухни, або с Привоза.
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16.09.2020 04:21 Відповісти
Истину люди говорят, мол, скажи кто твой друг и я скажу ... далее по тексту... И все сходится ... Этот любитель пива в нарабсее обломился на политическом поприще, хотя такой дурачок максимум тянет, на технического кандидата за бабки... Дык, приперся у зебелей подработать, пытается переплюнуть шлеперскую ганцю с Богословской вместе взятыми... Вот только его пропитая харя и бессмысленный взгляд показывают его душевную пустошь.
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16.09.2020 04:25 Відповісти
Вот пусть снимался бы себе в клипах с "Поющими трусами" и дальше...
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16.09.2020 05:13 Відповісти
РАБссия гордится подобными придурками....Пальчевских на РАБссии целый океан...,один Дима Сикелев с радиоактивным пеплом чего стоит...
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16.09.2020 05:43 Відповісти
Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський - Цензор.НЕТ 6238
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16.09.2020 05:47 Відповісти
Ево бы эрудицию направить на борьбу с кремлём, а не помощь ему
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16.09.2020 06:08 Відповісти
Дешовые понты не бывают эрудицией...совок чистой воды..догоним и перегоним Омерику... по производству туалетной бумаги которой никогда не было в продаже....ДЕФЦИТ...
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16.09.2020 07:11 Відповісти
Пальчевський - бовдур:палить кремлівську кантору іі...тішиться.Раз трошки послухала брєд від Пальчевського-тупе ,дурне,невіглас....тому і у вофки гарні аналізи:упороті разом.
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16.09.2020 06:47 Відповісти
Ничего невероятного - встретились два ФСБшных кадра....Пальческий получил от Дерьмака кремлёвские инструкции и кэш.... Не с патриотами же Пальчевскому встречаться - воинами, волонтёрами, освобождёнными узниками кремля.... Я не имею ввиду фальшивую добровольную путинскую пленницу Гадю Савченко....
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16.09.2020 07:14 Відповісти
А как ты определяешь, кто фальшивый узник кремля, а кто нет? Чисто по методичке?
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16.09.2020 08:14 Відповісти
выпускник ВИМО (оно же ВИИЯ), кузницы кадров военной разведки и разведки внешней... вопрос - остался ли он человеком или работает под крышей? скорее всего "крышун"... судя по размаху его поездок и бизнеса...
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16.09.2020 09:08 Відповісти
А ты такой, кондом херчевский, мразь ...бливая?
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16.09.2020 09:16 Відповісти
я кошено извиняюся а кто это пальчевский мне надо знать ..?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.09.2020 09:21 Відповісти
та, кому цей покидьок, цікавий ...
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16.09.2020 09:53 Відповісти
Пальчевский-кацапская мразь.Это все что нужно о нем знать.
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16.09.2020 10:53 Відповісти
Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский назвал "вагнергейт" попыткой расколоть "зеленых", положение которых и так пошатнулось. Источник: https://censor.net/ru/v3219329

Пальчевський ще одна прокремлівська курва
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16.09.2020 11:35 Відповісти
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