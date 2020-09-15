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"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки". ВIДЕО

Учасники харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" презентували новий трек під назвою "Вова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоверсію нової пісні опубліковано на сторінці проєкту в соцмережах.

"Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова", - співається в новій пісні.

З нагоди прем'єри в ефірі радіо "НВ" фронтмен проєкту Сергій Жадан провів пресконференцію, в якій взяли участь українські журналісти та блогери Соня Кошкіна (Лівий берег) та Юрій Бутусов (Цензор.НЕТ). Її модератором виступив головний редактор Радіо НВ Олексій Тарасов.

Пресконференція була присвячена обговоренню політичної обстановки в Україні, а також тому, як її зображує сучасне мистецтво.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан. ВIДЕО

Автор: 

музика (491) презентація (69) Жадан Сергій (65) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+65
Как говориться,

"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 8518
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15.09.2020 14:02
+56
супер! Вова ****** до ростова!
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15.09.2020 14:02
+55
"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 1424
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15.09.2020 14:06
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Из тебя, кацап, стрелочник, как из г@вн@ пуля
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15.09.2020 13:59 Відповісти
Петя втік до Ростову більше року тому. Тепер і янелох туди на пмж.
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15.09.2020 14:03 Відповісти
КРУТИТЬ ЭТУ ПЕСНЮ ПОСТОЯННО !!! ВОЗЛЕ ОФИСА зеленого осла !!!!!!
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15.09.2020 15:53 Відповісти
"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 953

На Ростов.
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15.09.2020 14:00 Відповісти
"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" - Цензор.НЕТ 5776
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15.09.2020 17:07 Відповісти
Как говориться,

"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 8518
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15.09.2020 14:02 Відповісти
супер! Вова ****** до ростова!
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15.09.2020 14:02 Відповісти
Жадан - 5 балов!!!
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15.09.2020 14:05 Відповісти
"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 1424
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15.09.2020 14:06 Відповісти
лев не в тему!(( віслюка треба було чи жабу пустити))
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15.09.2020 14:08 Відповісти
"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 8989

цього?
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15.09.2020 14:20 Відповісти
Не-е, цей розумніший.
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15.09.2020 14:53 Відповісти
чи цю?
"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" - Цензор.НЕТ 1547
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15.09.2020 14:21 Відповісти
А ця красивіша.
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15.09.2020 14:54 Відповісти
Треба розуміти що то за лев та з якого мультику.
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15.09.2020 15:14 Відповісти
Супер!!!
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15.09.2020 14:09 Відповісти
"Вова купує квитки до Ростова", - премьера новой песни харьковского панк-проекта "Жадан и собаки" - Цензор.НЕТ 1888
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15.09.2020 14:15 Відповісти
під Боніфація, прекрасно
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15.09.2020 14:23 Відповісти
"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" - Цензор.НЕТ 6248
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15.09.2020 14:24 Відповісти
классный трек!!! надо скачать !!!)))
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15.09.2020 14:24 Відповісти
Знаєте, у політиці для мене є дуже чудовий маркер щодо тої чи іншої особи чи події - ставлення до неї представників інтелігенції. Інтелігенція (справжня, а не потапи всілякі) ЗАВЖДИ була ПРОТИ Зе!
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15.09.2020 14:26 Відповісти
И вот это называется Музыкальным искусством?
"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" - Цензор.НЕТ 1534
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15.09.2020 14:26 Відповісти
Если бы дырочки в розетках были больше или пальцы были тоньше, то дураков было бы меньше. (с)
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15.09.2020 14:30 Відповісти
Сергій Жадан:
2001 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Голос душі» (Балади про війну і відбудову).
2006 - премія Hubert Burda Preis für junge Lyrik (Німеччина).
2006 - премія «Книга року BBC» («Капітал»).
2006 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Капітал»).
2009 - літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
2010 - премія «Книга року BBC» («Ворошиловград»).
2012 - відзнака «Золотий письменник України».
2012 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Вогнепальні й ножові»).
2014 - премія Brücke Berlin (Німеччина).
2014 - статуетка польського Економічного форуму у номінації «Нова культура нової Європи».
2014 - премія Jan Michalski Prize for Literature (Швейцарія) («Ворошиловград»).
2014 - премія «Книга року BBC» в номінації «Найкраща книга десятиліття» («Ворошиловград»).
2014 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Динамо Харків»).
2015 - премія «Angelus» (Польща) за роман «Месопотамія».
2017 - премія «ЛітАкцент року» за збірку «Тамплієри».
2017 - премія імені Василя Стуса.
2017 - найкраща книга 24-го Форуму видавців у номінації «******* українська проза» (роман «Інтернат»).
2018 - премія «ЛітАкцент року» за роман «Інтернат».
2018 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Антена»).
2019 - нагорода Вільгельма Телля 2019 за значний внесок у зміцнення відносин між Україною та Швейцарією.


Питання є?
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15.09.2020 14:32 Відповісти
Никакие заслуги не гарантируют что человек не начнёт нести чушь в будущем
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15.09.2020 14:42 Відповісти
Це не чушь, а сатира називається... Про сатиру учать у 6 чи 7 класі на уроках літератури!
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15.09.2020 14:45 Відповісти
Ракоцап, загубись в мокшанських болотах.
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15.09.2020 14:49 Відповісти
конечно не гарантируют, но в данном случае парень тонко прочувствовал, как будут бить тупых жалких зелеботов через пару лет, у тебя какие-то сомнения на этот счет?
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16.09.2020 01:04 Відповісти
теперь 1 место в номинации "Песня Года-2020"
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15.09.2020 15:46 Відповісти
Про книжки питань нема, а от про пісню... Яку премію здобуватимеш?
Невже, чим гірше співати матюками про Вову, тим популярніше будеш?
Мабуть, так. Але в кого будеш популярним? В кацапів? В московії? Тут і без натяків ясно, що пісню ти склав не про путіна, а про Зеленського... Жах, Стидоба. Ганьба таким піснярам.
Це люта неповага до значної частини українців...
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15.09.2020 17:03 Відповісти
Пардон, а де там матюки? Передивіться відео, там слова прописані.
І ви мабуть не знайомі з поетичною творчістю Сергія Жадана - лайлива лексика там присутня, що не завадило йому отримувати за це літературні нагороди... Це постмодернізм, у цьому літературному стилі багато що допускається!
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15.09.2020 17:16 Відповісти
У приспіві. А якщо це літературний стиль, то мені жаль Тараса Григоровича, що його (?) нащадки вважають за справжню літературу брудні лайки. Так буває у тих, хто страждає на нестачу поезії та інтелекту. І не виправдовуйте звичайний бруд. Українцям така лайка не притаманна. Чого не скажеш про росіян, нажаль...
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15.09.2020 18:07 Відповісти
Бувай ми здорова, моя чорноброва, Вова купує квиток до Ростова, Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова

Що тут у приспіві нецензурного?
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15.09.2020 18:20 Відповісти
Може "Вова"?
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16.09.2020 11:17 Відповісти
..если бы больше платили учителям, то не было бы подобных тебе 73 процентов идиотов, приведших это ничтожество к власти. А если бы твои родители знали, что такое презерватив, то и ты бы здесь не вонял! Но теперь все знают, и ты и твои папа с мамой..и 73 процента... что такое преЗЕрватив!!!(((((
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15.09.2020 15:06 Відповісти
Яник заскучав за дуріком який буде його веселити
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15.09.2020 14:29 Відповісти
"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" - Цензор.НЕТ 4126 Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова.
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15.09.2020 14:41 Відповісти
Отак то, отелитися від Віслюка, а він бац - і на Ростов.
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15.09.2020 14:58 Відповісти
совет да любовь. ростов да хайфа
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15.09.2020 23:28 Відповісти
Жадан,+100500!!! класс . я думал зепоц типа враг, консерва фсб, а потом понял, та не, он просто клоун имбецил. *банутый на всю голову .ну не будет фсб из долбо*ба клоуна консерву делать, протухнет раньше времени
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15.09.2020 14:48 Відповісти
А ты специалист по вопросам, которые входят в компетенцию президента Украины?
Тогда чего сидишь на диване?
Дуй в Раду и давай свои советы,
а мы посмотрим на твой профессионализм, товарисч расейская консерва...
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15.09.2020 17:32 Відповісти
Открою тебе страшную тайну (только остальным зебилам не говори), что "дуй в Раду и давай свои советы" в любой стране мира где есть законы и избираемая власть не работает, есть определенные процедуры для попадания в Раду и вообще во власть. Ну а то, что вы тупые дегенераты добровольно отдали власть еще более тупым и жадным пархатым дегенератам-мародерам не отменяет процедуру.
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15.09.2020 21:02 Відповісти
Обов'язки президента України прописані в Конституції. Що тут гадати?
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16.09.2020 05:38 Відповісти
Так из него нет смысла ее делать. Достаточно чуть-чуть надавить или что-то пообещать. В общем, глупость совсем не исключает предательства.
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15.09.2020 22:49 Відповісти
"Хітяра!!!"
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15.09.2020 14:49 Відповісти
Кожній людині з "кебою" в голові буде до вподоби зміст твору,тому ця пісня стане хітом в Україні!
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Пісенька весела, але чесно кажучи не до жартів.....

Зебобіки хваляться, що одностайне голосування за Зелінського скріпило країну.... Але всидіти на двох стільцях зелепузікам так не получилося, вгодити і нашим і вашим не вийшло...... В результаті ми отримаємо країну ще гірше розділену ніж до 2014 року...
Схід буде голосувати за ОПЗЖ (а це навіть гірше ніж партія регіонів, в ригах хоч було пару "напівсвідомих", а ОПЗЖ відверті адепти Кремля, які кормляться безпосередньо з руки *********).... Ну а Захід і Центр, традиційно за проукраїнські сили, тобто ніяких більше експериментів з зеленим, синім, червоним шапіто.......
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15.09.2020 15:18 Відповісти
Нда ... А раніше ці географічні розкладки не такі ж були - патріоти, патріоти ... А потім, бац!!!
І ... 73%...
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15.09.2020 16:37 Відповісти
Эту песню надо крутить на выборах
возле каждого избирательного участка
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15.09.2020 15:39 Відповісти
Натворил делов зе .не ростов а повесить нужно
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15.09.2020 15:47 Відповісти
Футбольні фанати пройдуть з приспівом цієї пісні по вулицях всіх міст
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15.09.2020 16:05 Відповісти
Сторонники Порошенко всех приписывают к своим, надуваются как жаба чтобы выглядеть больше.
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Ви про що? У футбольних фанатів своя "партія". Вони почнуть виконувати приспів, маршируючи по вулицях. Співали безпартійне "пут-ин х-йло", а тепер співатимуть "вова пензлю[ізду]й на Ростов
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15.09.2020 16:55 Відповісти
Порохоботики все мечтают, мачтатели....
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15.09.2020 16:15 Відповісти
А вони тут причому, Жадан ж за Голос взагалі-то...
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15.09.2020 16:31 Відповісти
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15.09.2020 16:17 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРО ЖОППОБЛОК ЕЩЁ ТАКУЮ ПРИДУМАТЬ !!! И НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОППОБЛОК ЭТО СЕПАРАТИСТЫ !!! И АРЕСТОВАТЬ ИХ !!!
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15.09.2020 16:24 Відповісти
твоя беда в том ,что мыслишь как януковоч)против жабы уже практически все - так что лесом идет зесрань, а жабка на гиляку - не в отставку)
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15.09.2020 18:11 Відповісти
ЖАДАН ТУПИЙ БАРАН і віршики як завжди ГАМНО
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15.09.2020 19:19 Відповісти
Що, палає?
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15.09.2020 20:36 Відповісти
Ні, це здається "конструктивна" критика "шанувальника" ******** української поезії, якому вчергове не сподобались вірші Жадана. Ось як би Жадан куєм на роялі зіграв мурку, то тоді цей "знаток" був би не настільки критичним і різким у свої висловах.
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15.09.2020 20:57 Відповісти
Крутить бідного. Чотири роки, без кобзона це тобі не жарти.
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16.09.2020 11:22 Відповісти
Было бы смешно если бы не было так грустно. Сколько еще вреда и беды принесет нашей стране банда зеленых дегенератов прежде чем попензлює до ростова.
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15.09.2020 20:52 Відповісти
Ща зе-бидло скаже що вони вааще то не за Зе а проти Порошенка)))
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15.09.2020 20:54 Відповісти
Мы ему и так подарим чтоб свои кровные не тратил
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15.09.2020 21:38 Відповісти
Класна пісня))
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15.09.2020 22:16 Відповісти
ВОВА ПЕНЗЛЮЄ ДО РОСТОВА
ГАРНИЙ ПОЧАТОК КІНЦЯ КВАРТАЛЬНОГО СОВКОДРОЧЕРНОГО ЦИНІЗМУ
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15.09.2020 22:24 Відповісти
Класна пісня -

"Свобода не дається і не дарується"
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15.09.2020 22:31 Відповісти
Пилять. Этот модер просто удаляет все что ему не нравится. Вернее может не понравиться бутусову. Просто был коммент и его не стало. ((( ох и помойка.
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15.09.2020 22:50 Відповісти
ты что мля демократию не знаешь?
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16.09.2020 01:47 Відповісти
Я б цю шмакодявку до ростова не відпускала, він нам тут ще згодиться. Ми краще примусим його висміювати у 95 кварталі всі свої косяки. Та все дійство розбавити Тіною Курваль без бюстгальтеру, могилевською без трусів, Сердючкою без бюсту та Зібровим без вусів.
Жадану респект та подяка за пісню.
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16.09.2020 00:18 Відповісти
Супер!
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16.09.2020 08:09 Відповісти
красавчики )))
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16.09.2020 10:27 Відповісти
 
 