"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки". ВIДЕО
Учасники харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" презентували новий трек під назвою "Вова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоверсію нової пісні опубліковано на сторінці проєкту в соцмережах.
"Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова", - співається в новій пісні.
З нагоди прем'єри в ефірі радіо "НВ" фронтмен проєкту Сергій Жадан провів пресконференцію, в якій взяли участь українські журналісти та блогери Соня Кошкіна (Лівий берег) та Юрій Бутусов (Цензор.НЕТ). Її модератором виступив головний редактор Радіо НВ Олексій Тарасов.
Пресконференція була присвячена обговоренню політичної обстановки в Україні, а також тому, як її зображує сучасне мистецтво.
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цього?
2001 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Голос душі» (Балади про війну і відбудову).
2006 - премія Hubert Burda Preis für junge Lyrik (Німеччина).
2006 - премія «Книга року BBC» («Капітал»).
2006 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Капітал»).
2009 - літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
2010 - премія «Книга року BBC» («Ворошиловград»).
2012 - відзнака «Золотий письменник України».
2012 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Вогнепальні й ножові»).
2014 - премія Brücke Berlin (Німеччина).
2014 - статуетка польського Економічного форуму у номінації «Нова культура нової Європи».
2014 - премія Jan Michalski Prize for Literature (Швейцарія) («Ворошиловград»).
2014 - премія «Книга року BBC» в номінації «Найкраща книга десятиліття» («Ворошиловград»).
2014 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Динамо Харків»).
2015 - премія «Angelus» (Польща) за роман «Месопотамія».
2017 - премія «ЛітАкцент року» за збірку «Тамплієри».
2017 - премія імені Василя Стуса.
2017 - найкраща книга 24-го Форуму видавців у номінації «******* українська проза» (роман «Інтернат»).
2018 - премія «ЛітАкцент року» за роман «Інтернат».
2018 - переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Красне письменство» («Антена»).
2019 - нагорода Вільгельма Телля 2019 за значний внесок у зміцнення відносин між Україною та Швейцарією.
Питання є?
Невже, чим гірше співати матюками про Вову, тим популярніше будеш?
Мабуть, так. Але в кого будеш популярним? В кацапів? В московії? Тут і без натяків ясно, що пісню ти склав не про путіна, а про Зеленського... Жах, Стидоба. Ганьба таким піснярам.
Це люта неповага до значної частини українців...
І ви мабуть не знайомі з поетичною творчістю Сергія Жадана - лайлива лексика там присутня, що не завадило йому отримувати за це літературні нагороди... Це постмодернізм, у цьому літературному стилі багато що допускається!
Що тут у приспіві нецензурного?
Тогда чего сидишь на диване?
Дуй в Раду и давай свои советы,
а мы посмотрим на твой профессионализм, товарисч расейская консерва...
Зебобіки хваляться, що одностайне голосування за Зелінського скріпило країну.... Але всидіти на двох стільцях зелепузікам так не получилося, вгодити і нашим і вашим не вийшло...... В результаті ми отримаємо країну ще гірше розділену ніж до 2014 року...
Схід буде голосувати за ОПЗЖ (а це навіть гірше ніж партія регіонів, в ригах хоч було пару "напівсвідомих", а ОПЗЖ відверті адепти Кремля, які кормляться безпосередньо з руки *********).... Ну а Захід і Центр, традиційно за проукраїнські сили, тобто ніяких більше експериментів з зеленим, синім, червоним шапіто.......
І ... 73%...
возле каждого избирательного участка
ГАРНИЙ ПОЧАТОК КІНЦЯ КВАРТАЛЬНОГО СОВКОДРОЧЕРНОГО ЦИНІЗМУ
"Свобода не дається і не дарується"
Жадану респект та подяка за пісню.