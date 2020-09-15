"Вова купує квиток до Ростова", - прем'єра нової пісні харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки". ВIДЕО

Учасники харківського панк-проєкту "Жадан і Собаки" презентували новий трек під назвою "Вова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоверсію нової пісні опубліковано на сторінці проєкту в соцмережах.

"Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова", - співається в новій пісні.

З нагоди прем'єри в ефірі радіо "НВ" фронтмен проєкту Сергій Жадан провів пресконференцію, в якій взяли участь українські журналісти та блогери Соня Кошкіна (Лівий берег) та Юрій Бутусов (Цензор.НЕТ). Її модератором виступив головний редактор Радіо НВ Олексій Тарасов.

Пресконференція була присвячена обговоренню політичної обстановки в Україні, а також тому, як її зображує сучасне мистецтво.

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