Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий". ВIДЕО

Силовики за вказівками від Зеленського продовжують переслідувати опозиційний до влади телеканал "Прямий".

Про це в залі Верховної Ради заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Він закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал.

"Коли вас обирали, я сказав, що нарешті вперше в історії України жінка стає Генеральним прокурором, бо богиня Феміда - жінка. Тільки у Феміди пов’язка на очах, а у вас партквиток "Слуги народу" в кишені. Виявилося, що насправді я, на жаль, мав рацію, бо коли йдеться про телеканал "Прямий", ви чомусь не бачите, що це розслідує ДБР, до якого це жодного стосунку не має. Ви не бачите рішення Шевченківського райсуду, який зобов’язує вас розглянути клопотання про незаконність цього розслідування. І взагалі це тиск на опозиційні ЗМІ", - наголосив Гончаренко.

"Коли йдеться про "вагнергейт", щось ви не поспішаєте реєструвати провадження. Нам би хотілося почути, яким чином відбувається розслідування зливу з найвищих ешелонів влади, що призвело до руйнування операції щодо того, щоб воєнні злочинці були покарані", - додав народний депутат.

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На телеканалі "Прямий" найближчим часом очікують обшуків, які, за джерелами журналістів, плануються силовиками на підставі рішення скандального Печерського суду.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського у зв’язку із ситуацією, що склалася стосовно позбавлення ліцензії радіостанції "Прямий FM". Як відомо, Нацрада всупереч запевненням парламентського комітету позбавила ліцензій на мовлення радіо "Прямий ФМ".

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Екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький раніше повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу з подальшою передачею його в АРМА. Після чого на "Прямому" має відбутися заміна менеджменту, який забезпечить зміну редакційної політики опозиційного телеканалу.