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Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий". ВIДЕО

Силовики за вказівками від Зеленського продовжують переслідувати опозиційний до влади телеканал "Прямий".

Про це в залі Верховної Ради заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Він закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал.

"Коли вас обирали, я сказав, що нарешті вперше в історії України жінка стає Генеральним прокурором, бо богиня Феміда - жінка. Тільки у Феміди пов’язка на очах, а у вас партквиток "Слуги народу" в кишені. Виявилося, що насправді я, на жаль, мав рацію, бо коли йдеться про телеканал "Прямий", ви чомусь не бачите, що це розслідує ДБР, до якого це жодного стосунку не має. Ви не бачите рішення Шевченківського райсуду, який зобов’язує вас розглянути клопотання про незаконність цього розслідування. І взагалі це тиск на опозиційні ЗМІ", - наголосив Гончаренко.

"Коли йдеться про "вагнергейт", щось ви не поспішаєте реєструвати провадження. Нам би хотілося почути, яким чином відбувається розслідування зливу з найвищих ешелонів влади, що призвело до руйнування операції щодо того, щоб воєнні злочинці були покарані", - додав народний депутат.

Також читайте: Нацрада ТРМ анулювала ліцензію радіостанції "Прямий FM"

На телеканалі "Прямий" найближчим часом очікують обшуків, які, за джерелами журналістів, плануються силовиками на підставі рішення скандального Печерського суду.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського у зв’язку із ситуацією, що склалася стосовно позбавлення ліцензії радіостанції "Прямий FM". Як відомо, Нацрада всупереч запевненням парламентського комітету позбавила ліцензій на мовлення радіо "Прямий ФМ".

Також читайте: НАБУ не розслідує заяву екскерівника слідчої групи ДБР Корецького про тиск на телеканал "Прямий", - Ситник

Екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький раніше повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу з подальшою передачею його в АРМА. Після чого на "Прямому" має відбутися заміна менеджменту, який забезпечить зміну редакційної політики опозиційного телеканалу.

Автор: 

ЗМІ (1361) Гончаренко Олексій (488) ДБР (3503) Прямий канал (65) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+8
Бенядиктову на нары!
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15.09.2020 14:13
+7
Только Г+Г😁
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15.09.2020 14:22
+5
Недовикрадений Льоша захищає "Прямий" , котрий належить регіоналу Макеєнко й на котрому кацап Ганапольський виспівує хвалебні оди Порошенку.
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15.09.2020 14:22
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Бенядиктову на нары!
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15.09.2020 14:13 Відповісти
ПРЯМИЙ мені дуже муляє.
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15.09.2020 14:15 Відповісти
Нардеп "ЕС" Гончаренко призвал Генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 9012

А ти посмокчи Зеліну канхветку і полєхчаєт.
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15.09.2020 14:26 Відповісти
В Украiнi тiльки два чесних канала - прямий i кривий 5-й.
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15.09.2020 14:19 Відповісти
Только Г+Г😁
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15.09.2020 14:22 Відповісти
На п"ятому дивлюсь ввечері документалку.
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15.09.2020 14:29 Відповісти
Недовикрадений Льоша захищає "Прямий" , котрий належить регіоналу Макеєнко й на котрому кацап Ганапольський виспівує хвалебні оди Порошенку.
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15.09.2020 14:22 Відповісти
Тебе ближе Ивано-Франковец Коцаба, или может Витренко, Смоненко, Колесниченко, Бойко, это же все украинцы.?!
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15.09.2020 14:30 Відповісти
Как это влияет на то,что "ераблагополучия" никак не настанет?
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15.09.2020 14:34 Відповісти
щойнозаряжений https://censor.net/ru/user/474090, який в тебе був логін до деактивації? І за кого будеш надалі топити - за *****, чи за анархію?
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15.09.2020 14:55 Відповісти
смєршєвіц?
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15.09.2020 15:10 Відповісти
А шо делать? Хочешь жить- умей вертеться. Раньше Лёша организовывал в Одессе митинг бабушек, которые кричали в порту 'НАТО не пройдёт!' Теперь вот у Леши другие задачи- защита интересов олигарха Порошенко
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15.09.2020 16:11 Відповісти
Якщо рада голосує за оце:
"Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".
Источник: https://censor.net/ru/n3219381

То чому б і не закрити канал?
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15.09.2020 14:22 Відповісти
Это для подачи документов можно не делать эту справку о несудимости. А потом, если вы, например, прошли , то такую справку все равно предоставить прийдется,,иначе вас не зарегистрируют
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15.09.2020 16:20 Відповісти
Ха-ха.
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15.09.2020 19:27 Відповісти
Вакантное место продажного Ляшка почетно занял нардеп Гончаренко...
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15.09.2020 15:33 Відповісти
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 3569
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7298
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15.09.2020 16:07 Відповісти
Главное, это сделать лицо и сдвинуть брови.
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15.09.2020 16:18 Відповісти
Не нравится Алехе, а Лехе Прямому нравится, когда ваши прахоботы банят его.
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15.09.2020 16:21 Відповісти
Гончаренко настоящий ПЕС, как и хозяин кем он только не был!
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15.09.2020 16:26 Відповісти
Гончаренко молодець, дуже розумний, освічений і пеоукраїнський. Побільше б Україні таких і також таких, як Порошенко. Зрадник зеленський і нігтя їх не вартий. На жаль, нарід - повний політичний ідіот, чим і користується зебанда.
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15.09.2020 19:32 Відповісти
Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 4686
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15.09.2020 22:36 Відповісти
 
 