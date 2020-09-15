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"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки. ВIДЕО

Чому інста-діви лізуть у нацбезпеку і як кадрову кризу Зеленського доводиться вирішувати силами світських левиць, що живуть у США?

Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Виявилося, в Україні такий сильний кадровий голод, що шукати кадри для примирення України з Росією на умовах Москви доводиться шукати ... Як би ви думали? За допомогою "друзів дитинства" Андрія Єрмака.

Чи справді Маша Фокіна могла порадити Єрмаку свого дідуся для роботи в ТКГ? Чому вона не хоче поїхати в Горлівку? І чи не хоче відвідати ОРДЛО разом із дідусем? Про все це "Без цензури" запитав у самої Маші Фокіної!

Дивіться "Без цензуры" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

кадри (309) нацбезпека (161) Фокін Вітольд (98) Єрмак Андрій (1377) Данилюк-Ярмолаєва (362) Марія Фокіна (12)


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Топ коментарі
+30
"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 7311
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15.09.2020 15:33
+22
"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 1107
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15.09.2020 15:31
+15
По ходу, второго переговорщика (Кравчука) с ермаком согласовывала снежана егорова....
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15.09.2020 15:36
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"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 1107
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15.09.2020 15:31 Відповісти
Кто б ей вдул
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15.09.2020 15:31 Відповісти
Более уместен вопрос - кто еще не дул?..
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15.09.2020 15:32 Відповісти
а есть что дунуть?)
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15.09.2020 15:53 Відповісти
Покопайся в ней, может найдёшь...
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15.09.2020 15:54 Відповісти
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15.09.2020 20:50 Відповісти
Если не ошибаюсь, то она вдувает ...
Похоже, ещё одна поклонская нашлась! "Друзья детства", блин =)
СБУ, поинтересовались бы этой племянницей! Неужели фокина? Тогда поздравляю дедушку! =))))
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16.09.2020 14:44 Відповісти
Клоуны опозорились. Пора гнать в шею.
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15.09.2020 15:31 Відповісти
"Проект "Без цензуры": Маша + Андрюша. Как тусовщицы и инста-дивы ищут кадры по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 7311
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15.09.2020 15:33 Відповісти
жри-те
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15.09.2020 15:45 Відповісти
То як ти сьогодні живеш? На підкормі від Порошенка?
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15.09.2020 16:00 Відповісти
Хто жере зелене гівно - той ніколи не зрозуміє смак шоколаду.
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15.09.2020 16:23 Відповісти
Те, чим тебе та інших пэдрилків годує панамський Патріот, від зеленого лайна відрізняється тільки кольором..
Смачного вам! )))
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15.09.2020 17:50 Відповісти
А до чого Панама?
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15.09.2020 23:57 Відповісти
По ходу, второго переговорщика (Кравчука) с ермаком согласовывала снежана егорова....
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15.09.2020 15:36 Відповісти
а єй маша захєрова пасавєтавала а єй хєріл лавров а єму само...далі гасударствєная тайна
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15.09.2020 15:38 Відповісти
Далее самое интересное. Кто круче лавров или ху.ло. или есть ещё кто-то.
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16.09.2020 05:58 Відповісти
Мало кто знает, но у этой Маши есть еще брательник - Женя Фокин:

https://jora.biz/supermarket-artistov/zhenya-fokin

Если кому надо пригласить на свадьбу или день рождения - милости просим А там паровозом и сестричку.
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15.09.2020 15:43 Відповісти
І теж півец ротом, як і сестра. Жах.
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16.09.2020 00:01 Відповісти
Тобі не терпиться за Рабіновіча проголосувати?
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15.09.2020 15:47 Відповісти
Тупо тролиш. IQ як у Зеленського певно...
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15.09.2020 16:06 Відповісти
Созерцая эту Машку, так и хочется к корабельной сосне добавить новый зе-сленг - корабельная соска....
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15.09.2020 15:53 Відповісти
Маша+Андрюша - это будет Машандра какая-то
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15.09.2020 16:06 Відповісти
Нелегко было Маше Fuckиной..изучать английский в Америке..только представляясь она вводила в ступор собеседников....
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15.09.2020 16:00 Відповісти
ведущая походу завидует фигурантке)))
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15.09.2020 16:02 Відповісти
Нормально! Тусовщицы и инстадивы, как раз уровень этих аналитиков. Ибо аналитика прямо скажем- так себе.
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15.09.2020 16:07 Відповісти
Це ж треба..у мене дружина молодша за мене на 14 років..і дружити з нею я почав майже з дитинства..з останнього у неї класу школи. Перевірено, вік для дружби не перешкода.
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15.09.2020 16:11 Відповісти
В случае с Машей и Андрюшей была банальная е#ля..но у Машки это называется друг детства..хотя может Ермака 10 раз на второй год оставляли... не исключено
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15.09.2020 16:55 Відповісти
Важко видно Фокіна працює..Губи - суцільний мозоль.
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15.09.2020 16:13 Відповісти
Вам с Богданом однозначно респект! Молодцы)
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15.09.2020 16:17 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 1838

И как только Маша на него повелась?
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Кстати, а можно ведь неплохой состав СНБО собрать: Маша, Сосна корабельная, Дама с собачкой, Оля Полякова и Клитина в купальнике.
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Очень показательно, что на Цензоре напротив Маши Фокиной, которая годы войны провела в Америке, вышла там замуж, интервью с Народным героем Украины медсестрой Татьяной Иваненко, которая в годы войны выносила раненых с поля боя, и естественная красота которой в тысячи раз лучше, чем перекачанное лицо Маши, которая своими накачанными губками рассказывает про дедушку и войну. Да что ты знаешь о войне, девочка Маша?
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15.09.2020 17:56 Відповісти
Дожили наконец до того, как старый пердун Фокин - этот дед в пи...ду одет и ху...м подпоясанный со своей ********* внучкой буду решать нашу безопасность.
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15.09.2020 19:04 Відповісти
нууу дыыык выже выбирали на стадионе !
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15.09.2020 20:51 Відповісти
Может ей немного изменить фамилию? Ну чтобы полностью соответствовать образу и внешне и внутренне? Мария ФАКИНА. Тогда и Ермак с недовоеводой будут довольны.
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15.09.2020 20:58 Відповісти
туфта конфетная.
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15.09.2020 22:14 Відповісти
А почему бы Фокину не переселиться на постоянно в ордло? И прихватить Кравчука с семейством.
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15.09.2020 23:21 Відповісти
Гусары денег не берут. Не в брательника пошел. По честному помог дедушке. Главное чтобы Альцгеймера никакого не было у дедушки
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16.09.2020 06:02 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 8114
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16.09.2020 07:15 Відповісти
главное при игре в покер на большие деньги вовремя остановиться... зеленский поставил на кон Украину... так может ему не надо было ставить на кон страну, а просто не начинать игру?
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16.09.2020 09:01 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 4368
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Любопытно, а сколько эта сосна-актриса взяла, за то что бы прикрыть жопу кравчука??? А если действительно внучка, то сочувствую фокиным, внучка в деда пошла ...
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Такіх друзєй --- за куя і в музєй...
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16.09.2020 11:35 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 5474
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16.09.2020 11:41 Відповісти
чиста кумедія. Найогидніше те, що взагалі є прецедент для обговорювання. Якісь брудні стосунки між силіконовою лялькою та держчиновником вивалюють в інформаційну площину, та ще й обговорюють. А мали б просто викинути того андрУшу з державної посади, хай би приєднувався до керування державою в смартфоні через інстаграм, разом з силіконовим пупсом. Тьху.
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17.09.2020 10:33 Відповісти
 
 