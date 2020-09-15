"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки. ВIДЕО

Чому інста-діви лізуть у нацбезпеку і як кадрову кризу Зеленського доводиться вирішувати силами світських левиць, що живуть у США?

Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Виявилося, в Україні такий сильний кадровий голод, що шукати кадри для примирення України з Росією на умовах Москви доводиться шукати ... Як би ви думали? За допомогою "друзів дитинства" Андрія Єрмака.

Чи справді Маша Фокіна могла порадити Єрмаку свого дідуся для роботи в ТКГ? Чому вона не хоче поїхати в Горлівку? І чи не хоче відвідати ОРДЛО разом із дідусем? Про все це "Без цензури" запитав у самої Маші Фокіної!

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