"Проєкт "Без цензури": Маша + Андрюша. Як тусовщиці й інста-діви шукають кадри з нацбезпеки. ВIДЕО
Чому інста-діви лізуть у нацбезпеку і як кадрову кризу Зеленського доводиться вирішувати силами світських левиць, що живуть у США?
Про це сьогодні у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Виявилося, в Україні такий сильний кадровий голод, що шукати кадри для примирення України з Росією на умовах Москви доводиться шукати ... Як би ви думали? За допомогою "друзів дитинства" Андрія Єрмака.
Чи справді Маша Фокіна могла порадити Єрмаку свого дідуся для роботи в ТКГ? Чому вона не хоче поїхати в Горлівку? І чи не хоче відвідати ОРДЛО разом із дідусем? Про все це "Без цензури" запитав у самої Маші Фокіної!
Дивіться "Без цензуры" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Роман с камнем
показати весь коментар15.09.2020 15:33
+22 Роман с камнем
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+15 AbOriginal_UA
показати весь коментар15.09.2020 15:36
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Похоже, ещё одна поклонская нашлась! "Друзья детства", блин =)
СБУ, поинтересовались бы этой племянницей! Неужели фокина? Тогда поздравляю дедушку! =))))
Смачного вам! )))
https://jora.biz/supermarket-artistov/zhenya-fokin
Если кому надо пригласить на свадьбу или день рождения - милости просим А там паровозом и сестричку.
И как только Маша на него повелась?