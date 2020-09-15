Понад три тисячі паломників-хасидів прибудуть на прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко. ВIДЕО

Держприкордонслужба чекає прибуття в пункти пропуску на кордоні з Білоруссю ще кількох тисяч паломників-хасидів, які намагаються потрапити до Умані на іудейський новий рік - Рош га-Шана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час обговорення з президентом України Володимиром Зеленським ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

"Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців", – повідомив Сергій Дейнеко.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслон на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного отряда. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з Посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована.