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Понад три тисячі паломників-хасидів прибудуть на прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко. ВIДЕО

Держприкордонслужба чекає прибуття в пункти пропуску на кордоні з Білоруссю ще кількох тисяч паломників-хасидів, які намагаються потрапити до Умані на іудейський новий рік - Рош га-Шана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час обговорення з президентом України Володимиром Зеленським ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

"Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців", – повідомив Сергій Дейнеко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хасиди-паломники не залишають спроб потрапити з Білорусі в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслон на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного отряда. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з Посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована.

Автор: 

Білорусь (7938) Держприкордонслужба ДПСУ (6016) кордон (4773) паломництво (46) хасиди (176) Дейнеко Сергій (85) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 5783
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15.09.2020 15:27
+6
Нехай в Білорусі святкують Рош га-Шана. "Бацка" запустив їх до себе- нехай тепер "бацка" і розгрібає.
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15.09.2020 15:28
+6
Братья к зельонскому прорываются
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15.09.2020 15:30
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В Украину их похоже перестали пускать напрямую так окольными путями прутся толпами.
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15.09.2020 15:25 Відповісти
Большой риск. Религиозный фанатизм снова играет злые шутки...
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15.09.2020 15:26 Відповісти
они же, наверно, кучи мусора оставляют после себя... Надо портативных мусоросжигателей подогнать к границе.
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15.09.2020 15:26 Відповісти
ja ja? natürlich!!
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15.09.2020 15:45 Відповісти
Зюганов знает как их сжигать. И евреев и русских и всякую другую сволочь!
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15.09.2020 15:55 Відповісти
хз, кто это такой, но пусть там и остаётся.
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15.09.2020 16:21 Відповісти
та пустите их?
с условием шо они заберут те мощи, которым кланяются?
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15.09.2020 15:27 Відповісти
Им пох любые условия.
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15.09.2020 15:28 Відповісти
Ну в обычных условиях это неплохо, они же деньги привозят, но сейчас пускать не стоило бы.
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15.09.2020 15:29 Відповісти
Не тебе привозят.
Но засерают так что лучше цадика бы выкопали и пусть бы в Тель-авиве мучались
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15.09.2020 15:42 Відповісти
плохо . и в обычных и в необычных.
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15.09.2020 15:46 Відповісти
Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 5783
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15.09.2020 15:27 Відповісти
Шо самое интересное, действие на картинке в фильме происходит зеркально. Зомбаки рвутся через стену в Израиль.
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15.09.2020 20:56 Відповісти
Нехай в Білорусі святкують Рош га-Шана. "Бацка" запустив їх до себе- нехай тепер "бацка" і розгрібає.
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15.09.2020 15:28 Відповісти
А они не хотят.
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15.09.2020 15:34 Відповісти
А они думают наоборот... Это называется "конфликт интересов".
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15.09.2020 15:43 Відповісти
пусть думают,им никто не может запретить думать что угодно
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15.09.2020 17:32 Відповісти
Они и думают что угодно
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15.09.2020 17:33 Відповісти
их личная проблема
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15.09.2020 17:40 Відповісти
Как раз наоборот. Они делают проблемы окружающим людям.
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15.09.2020 17:44 Відповісти
поэтому не нужно их здесь - пусть сидят на границе, посидят и поедут домой. а у нас карантин
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15.09.2020 18:04 Відповісти
Но кто ж послушает? вiслюк?
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15.09.2020 18:06 Відповісти
а вот это уже наша проблема - ее нам нужно решать
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15.09.2020 18:28 Відповісти
твой бацка в Беларуси живет ?
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15.09.2020 18:57 Відповісти
Братья к зельонскому прорываются
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15.09.2020 15:30 Відповісти
Але курва іх ковбасить на цю Умань , як хворі
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15.09.2020 15:34 Відповісти
Месть Лукашенко Украине?😁
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15.09.2020 15:57 Відповісти
Какое у нас есть новое оружие? Есть реальная возможность испытать на этих вонючках
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15.09.2020 15:58 Відповісти
В Умани две достопримечательности: Софиевский парк и Цадик. Если цадика выгодно продать в Израиль (а хасиды готовы потрясти пейсами и скинуться!), то надо продать! Правда уманская алкогольнозависимая общественность, которая раз в год сдает свои халупы богомольцам, и год потом на эти деньги гуляет, будет против!
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15.09.2020 16:01 Відповісти
Ігор Величко, спочатку прочитай про Цадіка, який народився в Хмельницькій області, виріс там, та до самої смерті жив на теренах України, який похований на своїй Землі,... а потім пиши свою нісенітницю про продаж праху його. Ти або провокатор, або дурень з великої літери.
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15.09.2020 17:29 Відповісти
"На своїй землі"? А с каких это пор Украина стала для бохоизбранных своей землей?
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15.09.2020 21:32 Відповісти
Там уже давно местные не сдают квартиры, а евреи выкупили целые подъезды, и даже дома. И сдают их своим сумасшедшим пингвинам(сами евреи их так называют). Еду тоже свои продают. Даже полиция там внутри своя. Маленькая еврейская автономия. Шекели не должны покидать пределы кибуца. У местных бизнес угас, они уже и потихоньку паломникам дули начинают тыкать.
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15.09.2020 21:02 Відповісти
Дальнобої втішились, сидіти їм там довго.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
А чо їм не прибувати, як українські придурки їх ще там кормлять на кордоні. Зголодніють, скоріше звплять.
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15.09.2020 16:38 Відповісти
Ни в коем случае нельзя идти на поводу у дебилов, видно невооруженным глазом, что этих дебилов не все дома.
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15.09.2020 16:45 Відповісти
Я поняла что при желании могут не пропускать таки.... Гумконвои спецом пропускают росийские впечатление.
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15.09.2020 19:23 Відповісти
 
 