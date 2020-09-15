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ДСНС розгорнула в Умані спецзагін з пожежників і водолазів: для обрядів паломників розчистили водойму. ВIДЕО

В Умані з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош-га-Шана розгорнуто спеціальний зведений загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідності до плану, до складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів області, а також фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби з Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління", - сказано в повідомленні.

Загалом, чисельність зведеного загону становить 96 рятувальників. Ця група підсилена 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Планом реагування передбачено, що в місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання прочан організоване чергування 4 стаціонарних постів, а також встановлено 5 контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.

Напередодні, відділенням водолазно-рятувальних робіт Управління обстежено та очищено від небезпечних предметів близько 250 кв.м дна водойми, що буде використовуватися прочанами під час релігійних обрядів. Серед виявлених водолазами предметів: залишки будівельних матеріалів, автомобільні шини, пластикові та склянні пляшки, тощо.

На час релігійних обрядів, на водоймі постійно знаходиться човен із водолазами, які слідкують за безпекою прочан. Також на березі знаходиться спеціальний стаціонарний водолазно-рятувальний пост, де крім водолазів знаходяться і медичні працівники, які у будь яку хвилину готові професійно відреагувати на небезпеку та надати кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, в 2011 році під час ритуального купання після святкової молитви в Умані потонув 19-річний іудейський паломник, а в 2013-му водолази врятували 20-річного паломника-хасида, який ледь не потонув у кар'єрі.

Автор: 

Умань (242) хасиди (176) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+13
для хасидов водоемы чистят, а для украинцев ни одного не почистили. Реки заростают всякой дрянью.
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15.09.2020 16:24
+11
Зачем эти сложности? Когда уедут, дно от жмуров почистить и всех делов...
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15.09.2020 16:22
+4
А для местных не нужно чистить озеро и наводить порядок?
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15.09.2020 16:28
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Зачем эти сложности? Когда уедут, дно от жмуров почистить и всех делов...
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15.09.2020 16:22 Відповісти
для хасидов водоемы чистят, а для украинцев ни одного не почистили. Реки заростают всякой дрянью.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
"От". А можно и не чистить. Зато какие там будут раки!!! Мммм...
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15.09.2020 16:26 Відповісти
Такий же мій пост видалив модератор. Я нетолерантно написав про те, що ставок ціле літо стояв захаращений для українців. А на осінь почистили для самі знаєте кого.
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15.09.2020 17:20 Відповісти
Упорство лососевых на нересте...
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15.09.2020 16:24 Відповісти
Як вони цікаво назвали водойму для стічних вод заводу - "місце для відправлення релігійних потреб". (Товариш, внук колишнього равина, сміявся - туди завод півстоліття нечистоти зливав, мазут стікав з котельної, а вони там купаються, "набираються святості", бо, за легендою, на тому місці була могила цадика...).
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15.09.2020 16:25 Відповісти
могут, если захотят!
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15.09.2020 16:26 Відповісти
Так тож для хозяев страны!
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15.09.2020 16:32 Відповісти
Релігія-опіум для народа,но дно має бути чистим!
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15.09.2020 16:26 Відповісти
А спецотряд по принудительному мытью пейсатых из брандспойта создан?
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15.09.2020 16:26 Відповісти
А для местных не нужно чистить озеро и наводить порядок?
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15.09.2020 16:28 Відповісти
Местным мусорить не нужно.
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16.09.2020 11:23 Відповісти
так вони далеко від хасідів за 1.7 км розгортають і щороку . було б прикольно якби біля самої могили тих 3 палатки і пожежні машини розгорнули
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15.09.2020 16:29 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь,
Но за чьи деньги обеспечивают условия для хитрожопых?
За наши?
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15.09.2020 16:31 Відповісти
ЧЕРТИ ПРОКЛЯТЫЕ ЛЕЗУТ !!!
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15.09.2020 16:33 Відповісти
а какие религиозные обряды у хасидов... в водоеме? (просто интересно)
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15.09.2020 16:34 Відповісти
Может, они хором окреститься решили...))
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15.09.2020 17:08 Відповісти
тут цікавіше, таке "позитивне" інтерв'ю, але один ляп, цитую:"Во-первых, если человек действительно является хасидом цадика Нахмана - он открыт, добродушен и щедр, готов всегда прийти на помощь, улыбчив и приветлив. Главное качество хасида - скромность и трепет перед Творцом, любовь к каждому еврею, готовность всегда освятить имя Всевышнего: мыслью, словом, поступком."
https://lb.ua/world/2020/09/15/465958_nastoyashchiy_hasid_nikogda_stanet.html «Настоящий хасид никогда не станет причиной проблем»
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15.09.2020 18:24 Відповісти
Они пока разрешение на вьезд ждали, столько напридумывали, наверное и снеговика слепят.
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15.09.2020 16:36 Відповісти
хасиды горят и тонут?
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15.09.2020 16:39 Відповісти
этой секте в иудаизме во время паломничества нельзя трахаться и мыться. Так что когда эти свиньи выкупаются в наших водоемах нужно брать с них деньги за очистку этих водоемов.
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15.09.2020 16:40 Відповісти
А Нелох в красных труселях, как в командировке на Ланжероне в Одессе, будет?
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15.09.2020 16:40 Відповісти
сеть спутников еще разверните - хз куда их еще занесет.
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15.09.2020 16:42 Відповісти
А чи не дохєра честі для йудеїв,і хто платити за все це буде? До речі,про кінологів з вівчарками якось забули,а вони б там самі справився,якщо що...
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15.09.2020 16:46 Відповісти
Главное, потом воды туда не забудьте набрать...)))
ДСНС розгорнула в Умані спецзагін з пожежників і водолазів: для обрядів паломників розчистили водойму - Цензор.НЕТ 8020
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15.09.2020 17:07 Відповісти
ЕВреев надо принимать по высшему разряду,но очень -очень дорого.И к приёму хасидов надо готовиться загодя,как это делают курортные районы к заезду отдыхающих.Вот на побережье Азовского моря перед Чонгаром и соринки на берегу не увидишь к утру.Всё убирается.Хотя народ с утра до ночи отрывается там по полной.
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15.09.2020 17:20 Відповісти
Хто оплатить цей шабаш?
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15.09.2020 19:20 Відповісти
 
 