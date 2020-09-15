ДСНС розгорнула в Умані спецзагін з пожежників і водолазів: для обрядів паломників розчистили водойму. ВIДЕО

В Умані з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош-га-Шана розгорнуто спеціальний зведений загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідності до плану, до складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів області, а також фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби з Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління", - сказано в повідомленні.

Загалом, чисельність зведеного загону становить 96 рятувальників. Ця група підсилена 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Планом реагування передбачено, що в місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання прочан організоване чергування 4 стаціонарних постів, а також встановлено 5 контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.

Напередодні, відділенням водолазно-рятувальних робіт Управління обстежено та очищено від небезпечних предметів близько 250 кв.м дна водойми, що буде використовуватися прочанами під час релігійних обрядів. Серед виявлених водолазами предметів: залишки будівельних матеріалів, автомобільні шини, пластикові та склянні пляшки, тощо.

На час релігійних обрядів, на водоймі постійно знаходиться човен із водолазами, які слідкують за безпекою прочан. Також на березі знаходиться спеціальний стаціонарний водолазно-рятувальний пост, де крім водолазів знаходяться і медичні працівники, які у будь яку хвилину готові професійно відреагувати на небезпеку та надати кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, в 2011 році під час ритуального купання після святкової молитви в Умані потонув 19-річний іудейський паломник, а в 2013-му водолази врятували 20-річного паломника-хасида, який ледь не потонув у кар'єрі.



