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Заяви Юрченка про вихід з фракції "СН" у мене немає, але є телефонне підтвердження, що вона буде, - Арахамія. ВIДЕО

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко ще не подав заяву про вихід з фракції, але по телефону пообіцяв цю заяву передати керівництву фракції .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"У мене немає в руках заяви пана Юрченка - це важливо, але у мене є телефонне підтвердження, що він таку заяву написав і, коли буде можливість, він її передасть. Якщо він сьогодні її передасть, то я сьогодні її реєструю в нашому внутрішньому документообігу, і завтра (спікер Ради Дмитро. - Ред.) Разумков зможе оголосити, що він вийшов із фракції", - сказав Арахамія.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+5
Нет... но есть... телефонное... как только... Передаст!
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15.09.2020 16:41
+3
діджиталізатори куєви)
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15.09.2020 16:40
+3
как бы есть но как бы нет)))
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15.09.2020 16:49
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діджиталізатори куєви)
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15.09.2020 16:40 Відповісти
Нет... но есть... телефонное... как только... Передаст!
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15.09.2020 16:41 Відповісти
(Вы последнее слово правильно написали? )))))
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15.09.2020 16:49 Відповісти
😀😀😀
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15.09.2020 16:52 Відповісти
Дайте Голобородьке "узи". Или пусть всю свою фракцию угандошит, или пусть самоубьется.
Кино, так кино, чего мелочиться.
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Когда будет подтверждение,что арахамия-псих? Или как в случае с кивой-все знают и всем пох?
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Телеграма надійніше...
🤣
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Зеленая фракция выйдет из Юрченко... Естественным образом
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15.09.2020 16:44 Відповісти
Дваждынесудимого хоча б не барани виправдовували та обслуговували ...
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15.09.2020 16:44 Відповісти
"У нищих слуг нет" (с)
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15.09.2020 16:45 Відповісти
А заява генпрокурора где? Или все порешали?
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15.09.2020 16:46 Відповісти
Графиня изменившимся лицом бежит пруду.©

🤣
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15.09.2020 16:47 Відповісти
графиня подшилась и презирает свободный доступ к графину...
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15.09.2020 16:51 Відповісти
отряд субсидиантов тымчасово страдает...
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15.09.2020 16:48 Відповісти
как бы есть но как бы нет)))
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15.09.2020 16:49 Відповісти
без кивиного трепыхалова никому ни с места... - сидеть де стояли, лопушня зеленая.
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15.09.2020 17:04 Відповісти
ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал данное заявление передать руководству фракции.Источник: https://censor.net/ru/n3219450

Арахамия наверно рекетом занимался до депутатства
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15.09.2020 16:51 Відповісти
кива пошебуршил-одобрил?
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15.09.2020 17:00 Відповісти
 
 