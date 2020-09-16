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Хасиди прибули в ПП "Дольськ" на Волині в надії перетнути кордон: "Ми поважаємо ваші традиції, але цього року ви не зможете потрапити в Умань". ВIДЕО

Велика група паломників-хасидів прибула в ПП "Дольськ" на Волині в надії перейти українсько-білоруський кордон і потрапити в Умань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники пояснили паломникам ситуацію, що склалася, і причини обмеження для в'їзду.

"Я розумію і поважаю ваші традиції і звичаї, але в цьому році ви не зможете потрапити в Умань. Я готовий це підтвердити, якщо потрібно, тисячу разів… Рішення уряду України вже ухвалено. Три тижні тому. Рішення прийнято з огляду на епідеміологічну ситуацію в зв’язку з коронавірусом. Три тижні тому ви знали, що таке рішення прийнято, і ви все одно сюди приїхали. Я не знаю, на що ви розраховували", - сказав у розмові з паломниками один з прикордонників.

Дивіться: Хасиди-паломники не залишають спроб потрапити з Білорусі в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7938) паломництво (46) хасиди (176)


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Топ коментарі
+21
Хоть кто-то обламал это наглое шобло.
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16.09.2020 12:06
+17
Религиозные фанатики любой конфессии вызывают желание дать в бубен.
Почему-то.
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16.09.2020 12:16
+16
Ти їх в двері випихаєш, а вони у вікно лізуть.
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16.09.2020 12:10
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Хоть кто-то обламал это наглое шобло.
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16.09.2020 12:06 Відповісти
з мене пиво якщо зеля не запустить!
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16.09.2020 12:14 Відповісти
Это зависит от того, кого вiслюк больше боится.
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16.09.2020 12:15 Відповісти
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С

Але вони вже на кордоні України

Хасиды прибыли в ПП "Дольск" на Волыни в надежде пересечь границу: "Мы уважаем ваши традиции, но в этом году вы не сможеть попасть в Умань" - Цензор.НЕТ 7672
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16.09.2020 12:06 Відповісти
там большая часть хасидов приехала не из Израиля
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16.09.2020 13:44 Відповісти
Ти їх в двері випихаєш, а вони у вікно лізуть.
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16.09.2020 12:10 Відповісти
Прямо паломничество в Мекку....
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16.09.2020 12:12 Відповісти
як худоба
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16.09.2020 12:13 Відповісти
Религиозные фанатики любой конфессии вызывают желание дать в бубен.
Почему-то.
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16.09.2020 12:16 Відповісти
стучать в бубен - шаманство какое-то
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16.09.2020 12:23 Відповісти
может бы поэтому?
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16.09.2020 12:26 Відповісти
Особенно Свидетелям Ковида. Эта секта ращрушила жизни сотен миллионов людей.
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16.09.2020 12:34 Відповісти
Да, холокост! Сотни миллиардов разрушеных жизней людей!
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16.09.2020 12:49 Відповісти
Не говори, а прививки сколько бед наделали.
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16.09.2020 13:03 Відповісти
Поки в Україні не було інтернету,тільки вдома знали,що Свєта ТП....
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16.09.2020 14:34 Відповісти
а чому вони хитаються взад-вперед,ніби їм блювати хочеться?
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16.09.2020 12:33 Відповісти
Халявного сала обжерлися.
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Глава внешнеполитического ведомства направил срочное письмо украинскому президенту с просьбой только на период Рош ха-Шана пустить хасидов в Украину.
Глава МИД Израиля Арье Дери во вторник, 15 сентября, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украинско-белорусской границе. Об этом идет речь в письме, которое передал посол Израиля Джоэл Лион.
"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме. (с)
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16.09.2020 12:34 Відповісти
Ар'є Дері не міністр іноземних справ, він міністр внутрішніх справ Ізраїлю. За посадою він не може висловлювати позицію чи прохання від держави Ізраїль.Він іще голова партії, і це його звернення - піар у внутрішньополітичній боротьбі.
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16.09.2020 19:35 Відповісти
Це я скопіював з "Корреспондент".
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16.09.2020 19:57 Відповісти
Добре, що не "Русской весны". Видання Курченка, хоч там зараз управляє і не він.
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16.09.2020 20:44 Відповісти
Вот куда они приперлись, и главное хоть бы один в маске был.
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Ну... Маски Україна могла би їм подарувати (скільки грн. за штуку вони коштують? - дешево).
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17.09.2020 03:47 Відповісти
Пустите нас временно, не навсегда, пока мы сбросим на вас вирусы и вы гои-хазеры немножко передохните
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16.09.2020 12:52 Відповісти
Если Зеля хочет совершить преступление перед Украиной, то он пустит хасидов в Украину!
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16.09.2020 12:54 Відповісти
А коли (мільйони) людей у київське метро запустили, то це що було? - Люди розуміють ризики (хочеться вірити в це), але все одно їздять у метро. Добре, що хоча би, маски там вдягають майже всі.
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17.09.2020 03:57 Відповісти
Думаю, что хасиды - люди не плохие и даже умные, но почему, ****, ни один не размахивает справкой об отрицательном ПЦР-тесте, который надо пройти накануне, раз ты собираешься в другую страну, где на празднике будет скопление людей?
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16.09.2020 13:03 Відповісти
в такой толпе размахивать такой справкой, это все равно что размахивать в тюрьме справкой о отсутствии судимостей.
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16.09.2020 13:05 Відповісти
При чем тут ПЦР?
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16.09.2020 13:16 Відповісти
Вроде бы при въезде в Укарину такую справку не требуют. А вот страховку от Ковида от иностранцев требовали (перед полным запретом).
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16.09.2020 13:26 Відповісти
Так потребуйте и пропустите, если есть такая справка! А тем более, если человек оплатил страховку!
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16.09.2020 13:36 Відповісти
Все правильно, но в конце августа наши власти ввели полный запрет на въезд иностранцев (за немногими исключениями). Тут претензии нужно к властям предъявлять. Потеряли не только хасиды-браславцы, потеряла и Украина - например, недавно львовские власти жаловались, что туристы, уже забронировавшие места в отелях, вынуждены отказываться.
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16.09.2020 14:16 Відповісти
Тому що вони не вірять у коронобєсіє.
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16.09.2020 13:28 Відповісти
В Білорусі хороводи водили, і що? Де пандемія подівалася? Може її і не було?
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16.09.2020 13:30 Відповісти
В ссср сексу не було а діти народжувались...
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16.09.2020 14:51 Відповісти
Вот, чем вам не хасидка. Это свойство мозга: такие относятся к ковиду как к вере - верю-не верю.
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16.09.2020 16:34 Відповісти
Просто мрут по-тихому, без паники в СМИ. В СССР детей в школу одних отпускали и маньяков никто не боялся, просто потому, что по ТВ об этом не рассказывали.
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16.09.2020 17:09 Відповісти
Евреи деньги в страну везут, навсегда, так их не пускают, МВФ на время дает, в долг, так дорогой гость
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16.09.2020 13:32 Відповісти
Чи плакать чи сміятись.
Сєктор Газа наборот.
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16.09.2020 13:33 Відповісти
так...между прочим - Израиль с завтрашнего дня закрывает все школы (из-за увеличения количества заболевших)
так спрашивается в задачнике - так надо ли нам принимать столько непрошеных гостей в одном месте, если вокруг свирепствует пандемия? кто ответит (уж не Степанов ли?) за нарушение карантина и запрета на въезд иностранцев?
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16.09.2020 14:07 Відповісти
Теоретично можна було би прийняти, якщо би у них на руках були довідки про негативний тест на ковід.
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16.09.2020 19:38 Відповісти
так...теоритично їх можно було б організовано звозити на автобусах до могили цадіка, бо це ж основна версія їх нестримного бажання попасти в Умань..? так?.
але ж вони хотять свята...а не тільки вклонитися і помолитися (чи що там вони роблять)
а свято не можливо - бо карантин... офіціальний и безвинятковий
ну...якось так))))
хоча щось перемудрили з тими хасідами - то факт!
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16.09.2020 19:54 Відповісти
пейсадизм какойто
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16.09.2020 14:35 Відповісти
Спилбергу самое время снять фильм..
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16.09.2020 14:35 Відповісти
ритмично я аж заплясал
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Нигде не работают, в армии не служат, одним словом биомусор.
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16.09.2020 15:17 Відповісти
А ты значит служиш и работаеш, одним словом раб?
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16.09.2020 19:00 Відповісти
"Три недели назад вы знали, что такое решение принято и вы все равно сюда приехали. Я не знаю, на что вы рассчитывали", - сказал в разговоре с паломниками один из пограничников.
--------------
Как на что рассчитывали? На это конечно же - Карлсону же можно можно было границу прорывать...

Хасиди прибули в ПП "Дольськ" на Волині в надії перетнути кордон: "Ми поважаємо ваші традиції, але цього року ви не зможете потрапити в Умань" - Цензор.НЕТ 2400
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16.09.2020 15:19 Відповісти
Если порхатые прорвут границу Украины, в чем я мало сомневаюсь, тогда мы все должны дружно гордиться за украинских погранцов, и не удивительно будет, что в 2014 году гопники из Руссни прорвались через границу в Крым и захватили треть украинской территории.
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16.09.2020 15:59 Відповісти
Треть украинской территории? Ты бы завязывал с наркотиками, наркотики - зло!
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16.09.2020 22:06 Відповісти
Да, немного преувеличил, но суть дела не изменяется. Насчёт наркоты - согласен, зло. Больше не буду.
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17.09.2020 12:45 Відповісти
Я не знаю, на что вы рассчитывали"Источник: https://censor.net/ru/v3219599

Расчитывали проехать нахаляву, устроив шумиху. Но видимо придется таки платить таможне. "Когда родился украинец, еврей заплакал"(c).
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16.09.2020 17:05 Відповісти
Еврея-президента Украины троллят бульбаши евреями-хасидами и нет в офисе президента Украины росторопного человека, заранее оценившего ситуацию.
ПС: коронавирус пройдет, - а евреев во главе правительств солидных стран очень много.
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16.09.2020 17:27 Відповісти
Ой да подгоните автобусы и отвезите уже божьих странников на могилу. Вам же потом надо будет облигации продавать и займы получать. Не плюйте в колодец.
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16.09.2020 18:03 Відповісти
Вот именно. Конгресс США просит, МИД Израиля просит. Другие обрадовались бы таким козырям для будущих переговоров. Но только не эти, во всем зраду видят.
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16.09.2020 19:03 Відповісти
Не перекручуйте. Від Конгреса США ніяких прохань не було, було https://ukrainian.voanews.com/a/uman-haredim-usa/5569333.html від групи американських конгресменів . Так само і з МЗС Ізраїлю. Не було від нього ніякого прохання. Було від одного міністра (внутрішніх справ), який за посадою не має права здіснювати такі заяви чи прохання від держави
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16.09.2020 19:48 Відповісти
А Конгресс не з конгресменів складається часом? Чи може Арьє Дері не на бланку МВС Ізраїля прохання писав?

"який за посадою не має права здіснювати такі заяви чи прохання від держави" - сейозно? Ви рішаєте якими правами його наділила держава Ізраїль?
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16.09.2020 20:04 Відповісти
Ви не хочете чути? Від імені держави може виступати лиже прем"єр, голова кнесету і міністр іноземниз справ. І усе. Те що, міністр внутрішніх справ написав приватного листа на свому бланку, не має значення. Він іще голова партії, і цей лист внутрішньоізраїльський міжпартійний піар.
Конгрес США може звернутися із зверненням, але для цього за це звернення повинні були проголосувати у Конгресі. Тому ніякого звернення від Конгресу не було
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16.09.2020 20:11 Відповісти
Навіть якшо стати на цю точку зору- це щось змінює плані козирів для майбутніх переговорів?
P.S. Дері дослівно не писав, що виступає від імені держави.
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16.09.2020 20:20 Відповісти
Ви написали "МИД Израиля просит". Так от я усе розжував, ніякий МЗС (МИД, рос.) Ізраїлю н нічого не просив.
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16.09.2020 20:27 Відповісти
Саме так МЗС просить в обличчі голови на офіційному бланку. Вважаєте що це не прохання від держави - знайдіть спростування від ПМ.
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16.09.2020 21:39 Відповісти
Знову?

Ви вже визначтесь на якому бланку писав міністр внутрішніх справ: Ізраїлю МВС чи МВС?
16.09.2020 20:04 Ви писали "Чи може Арьє Дері не на бланку МВС Ізраїля прохання писав?"
Потім
16.09.2020 21:39 Саме так МЗС просить в обличчі голови на офіційному бланку
P.S. Доречі, що це ху*ня" - просить в обличчі голови"?
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17.09.2020 09:38 Відповісти
МВС
Від імені голови, МВС представлене головою
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17.09.2020 22:41 Відповісти
Не спорь ты с ним, посмотри на его ник - Рувишрай. Думаю вполне красноречиво говорит о его бохоизбранности
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16.09.2020 22:08 Відповісти
Радж, Радж! Это аннаграма настоящего имени на индусский манер. Впрочем, какое это имеет отношение к теме?
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16.09.2020 23:47 Відповісти
У бульбашей автозаки арендовать...отвезти на могилу и назад в БССР...автозаков у луки хватит...
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16.09.2020 19:50 Відповісти
Политика часть требует неординарных решений:

в 100 раз проще и выгоднее для Украины сделать от имени Кабмина торжественное заявление про "особое уважение к традициям и вере" и прислать за счёт нью-йоркской еврейской общины 35-40 автобусов и 5 медицинских автомобилей с дезинфекционными установками, нежели упорно держать на границе жуткие скопища из тысяч людей.

По телеканалам всего мира гоняют эти видеокадры, которые создают негативный имидж Украины.
Свозить паломников отдельной колонной в Умань, а потом вывезти колонной обратно: еврейские банкиры, президенты, премьер-министры и прочие очень влиятельные в мире люди этого доброго жеста не забудут.
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17.09.2020 02:45 Відповісти
Действия украинской стороны не соответствуют миропониманию и приведут к обострению в отношениях с Израилем А инцидент то пустяковый
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16.09.2020 20:38 Відповісти
На те путін й розраховує. Його почерк.
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16.09.2020 21:07 Відповісти
Блд, только хасидов сейчас Украине не хватало!
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16.09.2020 21:49 Відповісти
А тим часом китайців пускають вільно. Може ЗЕ все-таки китаєць?

Безвизовый режим для китайских туристов вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podpisal-ukaz-bezviz-dlya-kitaycev-vo-vremya-pandemii-695490.html
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16.09.2020 21:53 Відповісти
"утес" хорошо помогает против пархатой нечисти....
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16.09.2020 22:13 Відповісти
Почему от пейсатых так жутко воняет??
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16.09.2020 22:37 Відповісти
Хасиди прибули в ПП "Дольськ" на Волині в надії перетнути кордон: "Ми поважаємо ваші традиції, але цього року ви не зможете потрапити в Умань" - Цензор.НЕТ 1070
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16.09.2020 22:56 Відповісти
Как настоящие инопланетяне, ей Богу
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16.09.2020 23:27 Відповісти
Пустите людей к святыне. Что вы за черти зелёные? у них послезавтра праздник, они завтра прорыв устроят, не стрелять же вы будете.
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16.09.2020 23:34 Відповісти
Розповідає хасид: - Один раз ребе упав у воду, глибина була більше трьох метрів,
а наш ребе не вміє плавати. На щастя в нього були при собі два мариновані оселедці.
Він узяв них у руки, вони ожили і витягли його на берег.
- Я тобі не вірю. Чим ти можеш це довести?
- Ти ж бачиш: ребе живий.
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16.09.2020 23:48 Відповісти
Може, простіше було би організувати максимально ретельне тестування на COVID-19 прямо на пункті пропуску для бажаючих за їхній рахунок, а потім пропустити тих, у кого результат тесту показую відсутність вірусу? Та і таких не пропускати просто будь-куди, а організувати їм доставку до місця і тимчасове житло в наметовому містечку, щоб вони не вештались будь-де, але змогли задовольнити свої головні бажання. Такий собі туризм у стилі зони суворого режиму. Але ж можливо?
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17.09.2020 04:05 Відповісти
Люди по щастя до України прийшли. Може, Україна зможе організуватися і дати їм хоча б частину цього щастя?
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17.09.2020 04:08 Відповісти
 
 