Хасиди прибули в ПП "Дольськ" на Волині в надії перетнути кордон: "Ми поважаємо ваші традиції, але цього року ви не зможете потрапити в Умань". ВIДЕО

Велика група паломників-хасидів прибула в ПП "Дольськ" на Волині в надії перейти українсько-білоруський кордон і потрапити в Умань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники пояснили паломникам ситуацію, що склалася, і причини обмеження для в'їзду.

"Я розумію і поважаю ваші традиції і звичаї, але в цьому році ви не зможете потрапити в Умань. Я готовий це підтвердити, якщо потрібно, тисячу разів… Рішення уряду України вже ухвалено. Три тижні тому. Рішення прийнято з огляду на епідеміологічну ситуацію в зв’язку з коронавірусом. Три тижні тому ви знали, що таке рішення прийнято, і ви все одно сюди приїхали. Я не знаю, на що ви розраховували", - сказав у розмові з паломниками один з прикордонників.

Дивіться: Хасиди-паломники не залишають спроб потрапити з Білорусі в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж