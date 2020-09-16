Акція на підтримку обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції висловили солідарність з обвинуваченими у "справі Хізб ут-Тахрір" і закликали випустити їх на свободу.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Очікується, що сьогодні, в середу, 16 вересня російський суд у Ростові-на-Дону оголосить вирок 8 політв'язням, фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Імена політв'язнів - Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов та Ернес Аметов. Всі вони - кримські татари, активісти, яких ФСБ звинуватила в причетності до тероризму.

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Прокуратура держави-окупанта вимагає відправити їх у колонії посиленого режиму на терміни від 15 до 21 року з подальшим обмеженням свободи.

Учасники акції на підтримку політв'язнів висловили солідарність з обвинуваченими у "справі Хізб ут-Тахрір" і закликали випустити їх на свободу.

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