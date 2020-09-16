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Акція на підтримку обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції висловили солідарність з обвинуваченими у "справі Хізб ут-Тахрір" і закликали випустити їх на свободу.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Очікується, що сьогодні, в середу, 16 вересня російський суд у Ростові-на-Дону оголосить вирок 8 політв'язням, фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Імена політв'язнів - Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов та Ернес Аметов. Всі вони - кримські татари, активісти, яких ФСБ звинуватила в причетності до тероризму.

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Прокуратура держави-окупанта вимагає відправити їх у колонії посиленого режиму на терміни від 15 до 21 року з подальшим обмеженням свободи.

Учасники акції на підтримку політв'язнів висловили солідарність з обвинуваченими у "справі Хізб ут-Тахрір" і закликали випустити їх на свободу.

Також читайте: Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров розповів про погіршення здоров'я в СІЗО окупованого Сімферополя: Біль у грудях, судоми. Не докличешся ні фельдшера, ні лікаря

Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 01
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 02
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 03
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 04
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 05
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 06
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 07
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 08
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 09
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 10
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 11
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 12
Акція на підтримку обвинувачених у справі Хізб ут-Тахрір відбулася в Києві 13

Автор: 

кримські татари (2005) Богачук Олег (1457) Хізб ут-Тахрір (104)


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Логичнее этот митинг провести возле ростовского судилища.
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16.09.2020 15:06 Відповісти
 
 