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Зеленський обіцяв саджати за корупцію, але його генпрокурор не дає її навіть розслідувати, - Юрчишин, "Голос". ВIДЕО

Після випадку зі "слугою народу" Олександром Юрченком обіцянкам президента Володимира Зеленського про посадки корупціонерів більше немає віри.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс? - "слуга народу" Юрченко розповідає про "порядки" в комітеті Ради

Юрчишин зокрема підкреслив, що "скасування депутатської недоторканності було фейковим і генпрокурор не буде знімати її з депутатів більшості".

"Як результат - нардеп Юрченко від "Слуги народу" має можливість уникнути відповідальності. Може, вже втік, сьогодні його в парламенті не було", - зазначив Юрчишин.

Він переконаний, що "ганьба для парламенту в тому, що щодо нього (Юрченка. - Ред.) навіть не можуть провести розслідування. Тому що його блокує Венедіктова, якій недостатньо фактів".

"Просто треба перестати красти, пане президенте. А ваші обіцянки "саджати" вже згнили минулої весни", - звернувся Юрчишин до Зеленського.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) корупція (4685) Юрчишин Ярослав (153) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+24
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 61
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16.09.2020 15:53
+17
зеленский Звиздун просто и он вам ничего не должен
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16.09.2020 15:40
+17
https://twitter.com/Vidsich

https://twitter.com/Vidsich Відсіч



Зеленські депутати знову хочуть пропхати навчання російською для іноземних студентів - щоб Україна задурно допомагала Кремлю робити те, на що Кремль витрачає мільярди
https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/ https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/

Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6348
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16.09.2020 15:41
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зеленский Звиздун просто и он вам ничего не должен
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16.09.2020 15:40 Відповісти
Ага, должно это животное каломойше и путлеру.
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16.09.2020 15:42 Відповісти
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 61
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16.09.2020 15:53 Відповісти
та він виявився тупий як валянок насправді, він і раніше ні хрена не бачив і не чув, він просто тупо читав те що йому напишуть, інколи вдало застосовував інтонацію тільки й того, наразі сценаристи змінились, і насправді країна опинилась у величезній дупі через такий нерозумний вибір.
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16.09.2020 19:17 Відповісти
Увы нам.
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16.09.2020 15:41 Відповісти
Зеленский = коррупция
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16.09.2020 15:41 Відповісти
Как сказал депутат Лерос - "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". Зеленский и его вся команда срослась с коррупцией!
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16.09.2020 21:34 Відповісти
https://twitter.com/Vidsich

https://twitter.com/Vidsich Відсіч



Зеленські депутати знову хочуть пропхати навчання російською для іноземних студентів - щоб Україна задурно допомагала Кремлю робити те, на що Кремль витрачає мільярди
https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/ https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/

Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6348
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16.09.2020 15:41 Відповісти
уже провалили это голосование
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16.09.2020 15:49 Відповісти
Зеленский недавно сказал, что хочет отвечать за всё что происходит в стране. Смотрю - клоун хочет отвечать за все преступления самостоятельно, вместо того чтобы свалить всё на плохих "бояр".
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16.09.2020 15:42 Відповісти
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1552
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16.09.2020 15:42 Відповісти
Зеленского на кол посадят даже без обещаний.
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16.09.2020 15:42 Відповісти
Даже не знаю....... нам плакать или смеяться.
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16.09.2020 15:43 Відповісти
трагически хохотать.
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16.09.2020 15:45 Відповісти
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал, Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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16.09.2020 15:54 Відповісти
Володя вечен, как оказалось. Многие его песни о нас, нынешних.
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16.09.2020 15:58 Відповісти
То він тоді з чимось її переплутав.
Корупція для нього, то була Армія, Томос, Безвіз.
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16.09.2020 15:43 Відповісти
коррупция, это наше национальное достояние..как ее трогать?
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16.09.2020 15:44 Відповісти
таке відчуття,що ми в радянському союзі.райком скаже-прокурор виконає
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16.09.2020 15:44 Відповісти
Скоріш, у майбутній Бєларусі.
***** скаже, Клоун виконає.
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16.09.2020 15:47 Відповісти
Ну оно ведь обещало сажать а не расследовать!
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16.09.2020 15:47 Відповісти
Так Бігус обісрався, а на «1+1» сказали, що інформація про вбивство Порошенком свого брата, то була «шутка»...
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16.09.2020 15:49 Відповісти
"Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать" - А то! Для этого преступникам и нужен свой генпрокурор.
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16.09.2020 15:54 Відповісти
а пэця вроде всех пересажал?
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16.09.2020 15:59 Відповісти
Це таке виправдання для зеленського?
Чому зебіли такі тупі?
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16.09.2020 16:35 Відповісти
иди оправдуй пэцю
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16.09.2020 17:02 Відповісти
Аргумент зебіла, все ясно.
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16.09.2020 17:21 Відповісти
Якщо ти пороху лайно смоктав, то вважаєш для себе крутим смоктати при зеленському?
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16.09.2020 21:44 Відповісти
Зеленський і його тупа команда просто весь час вам брехали і на брехні прийшли до влади. Але прийде час коли туман розвіється і ви побачите правду. Туман починає розвіюватися, дивіться від побеченого не зійдіть з розуму, що ж ви натворили, бо це не піддіється логіці.
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16.09.2020 16:02 Відповісти
Бессовестный!
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16.09.2020 16:02 Відповісти
Зеленський обіцяв саджати за корупцію, але його генпрокурор не дає її навіть розслідувати, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2291
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Почему никто не говорит о недоверии президенту ? Время прошло немало для обещаний. Неужели даже клоунов выгонять нужно с кровопролитиями ? !
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Берите выше - недоверие к государству. Ведь сколько не выбирали, лучше не становится...
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16.09.2020 16:14 Відповісти
Так Зеля же не обещал расследовать коррупцию!
Он обещал просто сажать за коррупцию!
Вот и сажают.
На кого укажет Зеля того и сажают.
Без всякого расследования.
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16.09.2020 16:21 Відповісти
Что за народ глупый. Пообещаешь им "сажать за коррупцию" а они уши развесят и фантазируют будто кто-то что-то расследовать будет.
Вот, есть Стерненко, Федына, Звиробий и Рифмастер, их и будут сажать.
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16.09.2020 16:23 Відповісти
Кто руки уже рубал. По-моему на букву П
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16.09.2020 16:35 Відповісти
Нагадай, зебіле, кого главзебіл посадив за корупцію? Він же не такий, як П, правда ж?
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16.09.2020 16:36 Відповісти
Так і П не був прокурором.
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16.09.2020 17:09 Відповісти
Так казав же що рубатиме руки у тих хто краде у армії! А сам призначив заступником голови РНБО по оборомпрому свого кума, голову корпорації Богдан Свинорчука, який у 2014 році змінив фамілію з Гладковського, тому що володіє активами на паРашці.
От яким чином пов'язана корпорація Богдан и Укроборонпром?
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16.09.2020 17:16 Відповісти
Так і главзебіл казав, що саджати буде. А сам призначив венедіктову, яка своїх не саджає (та і не своїх також). Навіть свинарчуків главзебіл не хоче саджати.
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16.09.2020 17:20 Відповісти
https://twitter.com/CommanderAntiZe

https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX



Г. Москаль звернувся до Вишу, в якому нібито отримав освіту юриста пан Зеленський, з проханням надати копію його дипломної роботи. "Якщо диплому нема, його затопило, він згорів, його з*їли миші або ще щось подібне - мені особисто буде все зрозуміло".
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16.09.2020 16:36 Відповісти
Москаль старый, а ума нет. Это что научная диссертация, чтобы ее вечно хранили.
Помню в институте подпрягли хлам таскать, так эти дипломные работы как мусор валялись, некоторые себе даже что-то выбирали. А еще было что покупали старые дипломные работы и передирали для дипломирования.
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16.09.2020 16:48 Відповісти
Зеленский - это собачка олигарха ручная и он не президент. Он просто актер и брехун, а на деле страной управляет организованная преступность, которая все органы поджала под себя, прямо, как в фильмах про мафию. Олигархи - это Доны мафиозных семей. Они полностью всю власть оккупировали, все службы, все органы, все гос предприятия отжали, все в стране принадлежит им. И нет тех организаций или тех группировок армейских или активистов или т.п. которые готовы взять на себя ответственность и пойти против олигархов и уничтожить их физически! А пока нет таких людей, которые готовы взять на себя ответственность и стать героями для страны, но в тоже время возможно нести ответственность, то до тех пор олигархи со своими бандами будут править всей страной. А русская и украинская мафии - это одна мафия по сути - это все русская мафия считается. А все эти группировки - солнцевские и т.п. - они все крепко связаны с властью также и России и спецслужбами РФ. Могилевич по соседству с Путиным живет. Фирташ - это водитель Могилевича был. Ахметов вообще родом с Татарстана и завязан еще с СССР на КГБ был и с власть Татарстана там крепкие были контакты и также он не служил и без связей с КГБ тогда такого не могло прокатить. Новинский - это шестерка из РФ - Усманова. Та короче все переплетено и все и вся связаны - это и Зе и Путин и олигархи и т.д. - это все одна русская мафия. Почти все партии - Юли, Рыгов, Единая Россия, у Жириновского в ЛДПР - из солнцевской группировки Михась. Все эти бандиты связаны в одно целое. Мафию по закону невозможно победить, потому что она строит тюрьмы и она и есть закон! Мафию только можно замочить. Но готовых это сделать нету. А покуда нет тех, кто возьмет ответственность и будет готов вершить Суды Линча, и покуда люди будут думать, что за них - это сделает кто то, то олигархи будут себя шикарно чувствовать и это будет их приватизированная страна с рабами и они будут истощать ресурсы и обогащаться! Была надежда, что когда был Майдан, что народ пойдет мочить этих олигархов и тогда никто бы не понес ответственность, если бы их всех перебили. А так все, время упущено. Или ждать новую революцию масштабную или смериться и быть рабами олигархов!
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16.09.2020 17:41 Відповісти
Хотел обжаловать в суде постанову гаи на 425 грн, пыхтел, составил позовну заяву, отнес в суд запись авто видеорегистратора, которая принимается ТОЛЬКО на компакт диске , купил диск, скачал для записи древнюю прогу неро, которая попутно мне все прелести маил ру насрала в копм, и спустя всего 3 недели получил письмо с отказом. С 20.04.20, что бы обжаловать постанову гайца на 425 грн, нужно заплатить судебный сбор 420 грн. Раньше административка рассматривалась бесплатно. Вот так мелкими шажочками идем в русский мир.
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16.09.2020 17:51 Відповісти
 
 