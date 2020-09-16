Зеленський обіцяв саджати за корупцію, але його генпрокурор не дає її навіть розслідувати, - Юрчишин, "Голос". ВIДЕО
Після випадку зі "слугою народу" Олександром Юрченком обіцянкам президента Володимира Зеленського про посадки корупціонерів більше немає віри.
Про це заявив з трибуни Верховної Ради нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
Юрчишин зокрема підкреслив, що "скасування депутатської недоторканності було фейковим і генпрокурор не буде знімати її з депутатів більшості".
"Як результат - нардеп Юрченко від "Слуги народу" має можливість уникнути відповідальності. Може, вже втік, сьогодні його в парламенті не було", - зазначив Юрчишин.
Він переконаний, що "ганьба для парламенту в тому, що щодо нього (Юрченка. - Ред.) навіть не можуть провести розслідування. Тому що його блокує Венедіктова, якій недостатньо фактів".
"Просто треба перестати красти, пане президенте. А ваші обіцянки "саджати" вже згнили минулої весни", - звернувся Юрчишин до Зеленського.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Vidsich Відсіч
Зеленські депутати знову хочуть пропхати навчання російською для іноземних студентів - щоб Україна задурно допомагала Кремлю робити те, на що Кремль витрачає мільярди
https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/ https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал, Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
Корупція для нього, то була Армія, Томос, Безвіз.
***** скаже, Клоун виконає.
Чому зебіли такі тупі?
Он обещал просто сажать за коррупцию!
Вот и сажают.
На кого укажет Зеля того и сажают.
Без всякого расследования.
Вот, есть Стерненко, Федына, Звиробий и Рифмастер, их и будут сажать.
От яким чином пов'язана корпорація Богдан и Укроборонпром?
https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX
Г. Москаль звернувся до Вишу, в якому нібито отримав освіту юриста пан Зеленський, з проханням надати копію його дипломної роботи. "Якщо диплому нема, його затопило, він згорів, його з*їли миші або ще щось подібне - мені особисто буде все зрозуміло".
Помню в институте подпрягли хлам таскать, так эти дипломные работы как мусор валялись, некоторые себе даже что-то выбирали. А еще было что покупали старые дипломные работы и передирали для дипломирования.