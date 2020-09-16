Зеленський обіцяв саджати за корупцію, але його генпрокурор не дає її навіть розслідувати, - Юрчишин, "Голос". ВIДЕО

Після випадку зі "слугою народу" Олександром Юрченком обіцянкам президента Володимира Зеленського про посадки корупціонерів більше немає віри.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

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Юрчишин зокрема підкреслив, що "скасування депутатської недоторканності було фейковим і генпрокурор не буде знімати її з депутатів більшості".

"Як результат - нардеп Юрченко від "Слуги народу" має можливість уникнути відповідальності. Може, вже втік, сьогодні його в парламенті не було", - зазначив Юрчишин.

Він переконаний, що "ганьба для парламенту в тому, що щодо нього (Юрченка. - Ред.) навіть не можуть провести розслідування. Тому що його блокує Венедіктова, якій недостатньо фактів".

"Просто треба перестати красти, пане президенте. А ваші обіцянки "саджати" вже згнили минулої весни", - звернувся Юрчишин до Зеленського.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.