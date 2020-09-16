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Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали 4 мешканців Одеської області за підозрою в розбійному нападі на будинок фермера на Миколаївщині. Вони можуть бути причетними ще щонайменше до 4 епізодів розбою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"15 вересня близько о 3:00 ночі четверо розбійників проникли до будинку місцевого фермера у Врадіївському районі, зв’язали всю родину, у тому числі 9-річного хлопчика, побили господаря та погрожували ножами. Зловмисники заволоділи чотирма тисячами доларів, ювелірними виробами та зникли", - розповіли в поліції.

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Усіх чотирьох затримали того ж дня, 15 вересня.

"До складу групи входили раніше судимі за аналогічні злочини жителі Одеси, один з них, ватажок, - 52-річний уродженець Азербайджану", - зазначили в поліції.

Затриманим повідомили про підозру в розбої. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 01
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 02
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 03
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 04
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 05
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 06
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 07
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 08
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 09
Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 10Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали 11

Автор: 

затримання (4343) Миколаївська область (2280) Одеська область (3236) Нацполіція (15202) розбій (206)


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Топ коментарі
+15
Їх потрібно кінчати,щоб інші боялися.Це буде справедливо і демократично.А то задовбала ця безкарність.
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16.09.2020 16:24
+3
А ще питання,чому в місті Українка все затихло? Чи то бандюки вищі за рангом і їх чіпати не можна? Коли зі всіма бандюками будуть силою розбиратися,країну можна буде вважати повноцінною.
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16.09.2020 16:26
+3
Та по тем местам с давних лет цыганва конечно ганяет. Очередной всем нам урок по части короткого огнестрела. Пока не получим этот закон---так будет, есть, и завтра так же. В чём соль короткого огнестрела. Зайцев ружбайками ганяют---а потом держать строго в сейфе. Не успеешь по сути. А вот скромный ревнаганчик на табуреточке на ночь можно положить. И всякий. кто порог переступил, но не был тут прописан----как в той песне старой:*....а теперь маслину получай...*. А пока сын полка-НА!
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16.09.2020 16:58
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Їх потрібно кінчати,щоб інші боялися.Це буде справедливо і демократично.А то задовбала ця безкарність.
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16.09.2020 16:24 Відповісти
А ще питання,чому в місті Українка все затихло? Чи то бандюки вищі за рангом і їх чіпати не можна? Коли зі всіма бандюками будуть силою розбиратися,країну можна буде вважати повноцінною.
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16.09.2020 16:26 Відповісти
Так спаковали ж там какого-то овцейопа.
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16.09.2020 16:33 Відповісти
Полиция вы крутые!!!! УВАЖУХА!!!!
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16.09.2020 16:30 Відповісти
заметь, опять врадиевка, где проживают греко-католики...и опять николаевская полиция
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16.09.2020 16:38 Відповісти
Який відсоток із вкраденої суми захотіли собі мєнтозаври за "швидке затримання"
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16.09.2020 16:30 Відповісти
Вони натур продуктами візмуть )
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16.09.2020 17:02 Відповісти
Та по тем местам с давних лет цыганва конечно ганяет. Очередной всем нам урок по части короткого огнестрела. Пока не получим этот закон---так будет, есть, и завтра так же. В чём соль короткого огнестрела. Зайцев ружбайками ганяют---а потом держать строго в сейфе. Не успеешь по сути. А вот скромный ревнаганчик на табуреточке на ночь можно положить. И всякий. кто порог переступил, но не был тут прописан----как в той песне старой:*....а теперь маслину получай...*. А пока сын полка-НА!
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16.09.2020 16:58 Відповісти
Не огнестрел тут важно, а самооборона. Пока будет как сейчас, даже если дрыном отмахаешься - тебя же и посадят. Потому что надо было по-рыцарски им отсалютовать, потом сказать "я вызываю тебя на честный бой", и предложить противнику такой же по размерам дрын.
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17.09.2020 00:26 Відповісти
Фармерам потрібно вільно дозволити купувати стрілецьку зброю, бо цим бультер'єрам бариг не буде кінця і краю, як тільки осінь, тут і рекет, хтось стоїть раком півроку для отримання врожаю, а ці кіпчаки зробли набіг все вкрали і втекли. А поліція як завжди об'явить план перехват.

Ось як зброю купляли при самодержавії 1906 рік, коли був "недемократичний" цар -
При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрей-
зе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный
срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
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16.09.2020 17:32 Відповісти
І які ж саме міжетнічні громадяни те угруповання створили?
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16.09.2020 17:45 Відповісти
Я зауважив неабияку любов українців до американських президентів.
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16.09.2020 17:54 Відповісти
Это так положено цыган называть теперь?
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16.09.2020 18:34 Відповісти
Почему лица ****** закрываете ?!
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16.09.2020 19:28 Відповісти
 
 