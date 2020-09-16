Міжетнічне угруповання займалося розбоєм на півдні України, злочинців затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські затримали 4 мешканців Одеської області за підозрою в розбійному нападі на будинок фермера на Миколаївщині. Вони можуть бути причетними ще щонайменше до 4 епізодів розбою.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
"15 вересня близько о 3:00 ночі четверо розбійників проникли до будинку місцевого фермера у Врадіївському районі, зв’язали всю родину, у тому числі 9-річного хлопчика, побили господаря та погрожували ножами. Зловмисники заволоділи чотирма тисячами доларів, ювелірними виробами та зникли", - розповіли в поліції.
Усіх чотирьох затримали того ж дня, 15 вересня.
"До складу групи входили раніше судимі за аналогічні злочини жителі Одеси, один з них, ватажок, - 52-річний уродженець Азербайджану", - зазначили в поліції.
Затриманим повідомили про підозру в розбої. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
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срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
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Порох в провинцію не высылается.