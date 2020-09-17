Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі. ВIДЕО
Аніматорка й ілюстраторка Юлія Рудицька, відома за анімаційним фільмом "Будзьма беларусамі", в якому історія Білорусі розказана за п'ять хвилин, ініціювала новий проєкт Animators For Belarus / "Аніматары - Беларусі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY.
За словами Рудицької, і вона, і її колеги по всьому світу переживають за події в Білорусі. Тому в неї народилася ідея зробити проєкт-колаборації і висловити мовою анімації підтримку білорусам.
Юлія написала про проєкт на своїй сторінці в соцмережі, розмістила оголошення в професійних групах аніматорів у соціальних мережах, а деяким знайомим написала адресно.
"Відгукнулися понад 50 аніматорів із 19 країн на чотирьох континентах (Євразія, Північна Америка, Африка та Австралія). Усі працювали на волонтерських засадах, за покликом серця і душі. Наймолодшому аніматору, який взяв участь в проєкті, лише 12 років", - розповіла вона.
За словами Юлії, багато її колег детально знали про події в Білорусі, дехто - менше, хтось - у загальних рисах, але всі глибоко співпереживали білорусам.
"Я запропонувала загальну концепцію. Ми взяли за композиційну основу історичний прапор незалежної Білорусі, в ньому є біла, червона і біла смуги. Це об'єднувальна структура, яка дозволила зробити переходи і комбінувати сцени різних художників одну з одною в єдиний твір. Самі аніматори могли інтерпретувати ці кольори як їм завгодно: як у контексті сучасних білоруських подій, так і як щось абстрактне. Я нікому нічого не нав'язувала. Але мені здається, що всі автори дуже точно відчули те, що відбувається в Білорусі. Тому всі сцени вийшли дуже виразними і абсолютно в контексті", - повідомила Юлія.
На роботу пішло менше місяця. Усі працювали в єдиному пориві. Як каже Рудицька, кожен автор анімував у своїй техніці.
"Це була та 3D-анімація, і класична мальована на папері, і комп'ютерна перекладка, і живопис по склу, лялькова анімація з пластиліну, стоп-моушен з використанням орігамі, фруктів, анімація голкою на плівці і дуже цікава техніка піксіляції, поєднана з боді-артом. У аніматорів була цілковита творча свобода. І, можливо, за рахунок цього вийшов цікавий результат", - зазначила вона.
Сама Юлія виступила одним з авторів, а також монтувала фрагменти в єдине ціле: "Мені було цікаво спостерігати, наскільки теми перегукуються, як люди з різних країн вибирають співзвучні моменти та інтонації, метафори. Це допомогло об'єднати абсолютно еклектичні, на перший погляд, речі. Тому фільм вийшов цілісним твором".
"Цей фільм не тільки про біло-червоно-білий прапор, це ще й розповідь про всіх нас. Ми проходимо ці складні, драматичні моменти історії. Ми відроджуємось і рухаємося вперед", - додала Рудицька.
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Поэтому многие на мирные "массовые избиения" не ходят, ждем когда им в голову в прямом смысле вобьют, что нужно бороться.
Мне не понравилось!
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
Мультик ниачем в общем.
https://twitter.com/BauldganBabukan 25Mr.Zorg
Диктаторов шизофреников иногда приятно читать, в их больном воображении мы вместе с США, прибалтами и поляками правительства свергаем, возвращаешься в реальность, а тут Зеленский
Українська правда
Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі" https://pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266647/
Напэуна па гэтаму у' чытачоу' Цэнзара столькi жоу'цi у' каментарах - гэта гаворыць рэу'насць. Разуменне i крыуда - што у' iх самiх не атрымалася.
Галоу'нае - гэта не сраку на залатым унiтазе змянiць ды запiсаць "напрамак развiцця" у канстытуцыю - як у вас.
Кансалiдацыя грамадцкага супольнiцтва у' жаданнi дэмакратычных змен - вось галоу'нае. I зарас менавiта гэтыя працэсы адбываюцца у' Беларусi.
Не слушайте чужих советов.
Не поддавайтесь на провокации.
Думайте своим умом.
Берегите свою страну.
Некалi навогул былi самай перадавой краiнай Эуропы.
Ты, калi ласка, з Масковiей лiтвiнау' не блытай.
Какой 13 век?! Последний раздел Речи Посполитой - 1795. Потом был Калиновский, Слуцк, БНР. В западную Беларусь только в 1939 пришли в результате пакта Гитлера-Сталина. Беларуский город Вильня - Вильнюс отошел Литве в 1939 и сегодня европейская столица. Белосток - пограничный город с беларуским населением.
Сильнейшие примеры и доводы в подтверждение европейского менталитета беларусов - но ты какой то упоротый.
Афганистан никто не завоевал - но это не значит, что они европейцы.
Европейский менталитет это культура общения, соблюдение законов, толерантность и порядочность. Все это в беларусах не вытравили оккупационные режимы Российской империи, СССР, лукашизма.
Знаем чего не хотим, но не знаем чего хотим!
У всего есть достоинства и недостатки. Мы от всего хотим только достоинств, а получаем только недостатки.
Муж бухает, бьет, денег нет ... - как он оказался у тебя в мужьях?
А бусел - з"їдаючий зелену жабу з трону - (якщо треба буде) може бути актуальний і в Україні
Там би більше пасував кінець казки Чуковського "Тараканище"
Разом з тим, чехи не гребують продавати Лукашенкові світлошумові гранати. Гроші не пахнуть.