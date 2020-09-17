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Новини Відео Революція в Білорусі
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Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі. ВIДЕО

Аніматорка й ілюстраторка Юлія Рудицька, відома за анімаційним фільмом "Будзьма беларусамі", в якому історія Білорусі розказана за п'ять хвилин, ініціювала новий проєкт Animators For Belarus / "Аніматары - Беларусі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY.

За словами Рудицької, і вона, і її колеги по всьому світу переживають за події в Білорусі. Тому в неї народилася ідея зробити проєкт-колаборації і висловити мовою анімації підтримку білорусам.

Юлія написала про проєкт на своїй сторінці в соцмережі, розмістила оголошення в професійних групах аніматорів у соціальних мережах, а деяким знайомим написала адресно.

"Відгукнулися понад 50 аніматорів із 19 країн на чотирьох континентах (Євразія, Північна Америка, Африка та Австралія). Усі працювали на волонтерських засадах, за покликом серця і душі. Наймолодшому аніматору, який взяв участь в проєкті, лише 12 років", - розповіла вона.

За словами Юлії, багато її колег детально знали про події в Білорусі, дехто - менше, хтось - у загальних рисах, але всі глибоко співпереживали білорусам.

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"Я запропонувала загальну концепцію. Ми взяли за композиційну основу історичний прапор незалежної Білорусі, в ньому є біла, червона і біла смуги. Це об'єднувальна структура, яка дозволила зробити переходи і комбінувати сцени різних художників одну з одною в єдиний твір. Самі аніматори могли інтерпретувати ці кольори як їм завгодно: як у контексті сучасних білоруських подій, так і як щось абстрактне. Я нікому нічого не нав'язувала. Але мені здається, що всі автори дуже точно відчули те, що відбувається в Білорусі. Тому всі сцени вийшли дуже виразними і абсолютно в контексті", - повідомила Юлія.

На роботу пішло менше місяця. Усі працювали в єдиному пориві. Як каже Рудицька, кожен автор анімував у своїй техніці.

"Це була та 3D-анімація, і класична мальована на папері, і комп'ютерна перекладка, і живопис по склу, лялькова анімація з пластиліну, стоп-моушен з використанням орігамі, фруктів, анімація голкою на плівці і дуже цікава техніка піксіляції, поєднана з боді-артом. У аніматорів була цілковита творча свобода. І, можливо, за рахунок цього вийшов цікавий результат", - зазначила вона.

Сама Юлія виступила одним з авторів, а також монтувала фрагменти в єдине ціле: "Мені було цікаво спостерігати, наскільки теми перегукуються, як люди з різних країн вибирають співзвучні моменти та інтонації, метафори. Це допомогло об'єднати абсолютно еклектичні, на перший погляд, речі. Тому фільм вийшов цілісним твором".

"Цей фільм не тільки про біло-червоно-білий прапор, це ще й розповідь про всіх нас. Ми проходимо ці складні, драматичні моменти історії. Ми відроджуємось і рухаємося вперед", - додала Рудицька.

Автор: 

Білорусь (7938) мультфільм (20)


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Топ коментарі
+15
Вместо постройки баррикад и реального сопротивления омоновцам они мультики рисуют и цветочки дарят))))
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17.09.2020 08:41
+12
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
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17.09.2020 08:46
+8
А мона ще балет поставити про омон та рєволюціонєрів
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17.09.2020 08:47
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Вместо постройки баррикад и реального сопротивления омоновцам они мультики рисуют и цветочки дарят))))
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17.09.2020 08:41 Відповісти
можно еще песенку спеть
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17.09.2020 08:44 Відповісти
А мона ще балет поставити про омон та рєволюціонєрів
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17.09.2020 08:47 Відповісти
Ця анімація та ж сама барикада, і вона приведе на ті ж барикади багато людей якщо не сьогодні, то завтра.
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17.09.2020 09:17 Відповісти
Ну да: а резиновая женщина - та же настоящая, а игрушечная машинка - та же настоящая, а посмотрел по телеку Бали - считай что там отдохнул.
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17.09.2020 10:14 Відповісти
Анімаційна підтримка думок величезної кількості людей ! Це сприяє об'єднанню в національну ідею , та спротив старим порядкам речей в образі Лукашенко- Пу ...
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17.09.2020 11:06 Відповісти
Ну на мультиках же показывают, что бросают бутылки с зажигательной смесью,что то палят.В Беларуси толку не будет, они ментальные рабы как кацапы.
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17.09.2020 10:37 Відповісти
И в ролике преподают это как феминисткое движение... У нас в большинстве своем глупые овцы на заклании, которые живут в вымышленном мире с единорогами, которые верят что просто походить с флагами и все изменится, а если не дай бог камень кинешь в мусоров то тебя назовут провокатором и сами тебя же им выдадут.
Поэтому многие на мирные "массовые избиения" не ходят, ждем когда им в голову в прямом смысле вобьют, что нужно бороться.
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17.09.2020 12:41 Відповісти
мультик ужаса и депрессии
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17.09.2020 08:44 Відповісти
Весь мультик сделан на ассоциациях с бело красным флагом. Из концепции мультика, красная полоса, типа кровавого следа от побоев белорусов. А сам флаг теперь можно называть "флаг терпил".
Мне не понравилось!
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17.09.2020 09:13 Відповісти
Так а що там зараз ? Протести вже закінчилися ? Тре мультики знімати
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17.09.2020 08:45 Відповісти
Класс!
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17.09.2020 08:45 Відповісти
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
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17.09.2020 08:46 Відповісти
Гут)
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17.09.2020 08:48 Відповісти
Краткая суть всех мультов: нас бьют, калечат, убивают - мы грустим
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17.09.2020 08:49 Відповісти
Посмотрел...о событиях в Беларуси в этой мультипликации отсилы 10% и то, ничего не поясняющих. Все остальное - просто обыгрывание бело-красно-белого флага.
Мультик ниачем в общем.
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17.09.2020 08:53 Відповісти
Яка ліваруція, такий і мультік.
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17.09.2020 09:04 Відповісти
А в Білорусі є чоловіки?
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17.09.2020 09:03 Відповісти
Шикарна анимация!
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17.09.2020 09:10 Відповісти
Головне не майданьте! Більше мультиків і квітів!
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17.09.2020 09:19 Відповісти
пусть ещё мульт по совецкой легенде о белорусах, как прирождённых и массовых партизанах снимут )
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17.09.2020 09:24 Відповісти
Ну, пришла пора слезу пустить! Про '' Живе Беларусь"?
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17.09.2020 09:25 Відповісти
https://twitter.com/BauldganBabukan

https://twitter.com/BauldganBabukan 25Mr.Zorg

Диктаторов шизофреников иногда приятно читать, в их больном воображении мы вместе с США, прибалтами и поляками правительства свергаем, возвращаешься в реальность, а тут Зеленский

Українська правда

Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі" https://pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266647/

Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 8694
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17.09.2020 09:29 Відповісти
Какой-то суицидальный мульт. Сплошной депресняк.
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17.09.2020 09:33 Відповісти
Увесь Сьвет неяк салiдарны з беларускiм народам - у захапленнi i надхненнi ад мiрных пратэстау', ад культуры ды крэатыву, ад эу'рапейскага менталiтэту беларусау'. Эу'развяз разгедзеу' у кансалiдацыi беларускага грамадства на шляху да дэмакратыi - пау'напрау'ных членау' сваей сям'i. I я з поу'най упэу'ненасцю кажу - шлях да Эу'развязу будзе у' беларусау' карацейшы за у'краiнскi. Будзе нават "план Маршала".
Напэуна па гэтаму у' чытачоу' Цэнзара столькi жоу'цi у' каментарах - гэта гаворыць рэу'насць. Разуменне i крыуда - што у' iх самiх не атрымалася.
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17.09.2020 09:35 Відповісти
з початку Лукашенко зніміть, а потім будете розповідати і про свій шлях, і який він короткий чи навпаки.
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17.09.2020 09:42 Відповісти
"Скора толькi кошкi народзяцца"
Галоу'нае - гэта не сраку на залатым унiтазе змянiць ды запiсаць "напрамак развiцця" у канстытуцыю - як у вас.
Кансалiдацыя грамадцкага супольнiцтва у' жаданнi дэмакратычных змен - вось галоу'нае. I зарас менавiта гэтыя працэсы адбываюцца у' Беларусi.
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17.09.2020 09:54 Відповісти
тобі щось не подобається як у нас, так тебе ніхто сюди звав, а поки Лукашенко сидить і на вас плює
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17.09.2020 09:58 Відповісти
Не ждите ни от кого похвалы.
Не слушайте чужих советов.
Не поддавайтесь на провокации.
Думайте своим умом.
Берегите свою страну.
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17.09.2020 09:53 Відповісти
Це схоже на те, якби вагітна жінка ходила і розказувала, що в неї роди пройдуть не так як у всіх інших жінок, що вона народить гарно і спокійно а не так як інші, з кров'ю, потом і гівном. Жінку можна зрозуміти, психологічно вона згладжує майбутній стрес. Але реальність з першими переймами все повертає на свої місця: діти, як і нації не народжуються без крові, поту і гівна.
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17.09.2020 11:04 Відповісти
Як в нас кажуть "не кажи гоп доки не перестрибнеш..". Дай Бог чтоб обошлось без большой крови. Но Европа может быть только там, где есть ментальные европейцы, а у вас их нет. Проблема всех постсоветских стран в том у нас нет демократическких традиций. Европа эволюционировала столетиями. А на землях бывшей российской империи рабство отменили только в 1861м и то только до прихода большевиков в 1917. Должно сменится поколение рабов, чтобы зайти в землю обетованную.
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17.09.2020 16:07 Відповісти
Ты мусiць нейкi чалавек непiсьменны - зусiм не чуу' пра Вялiкае Князства Лiтоу'скае, пра Рэч Паспалiтую. У беларусау' навогул вялiкiя дэмакратычныя традыцыi, на 100% эу'рапейскi менталiтэт.
Некалi навогул былi самай перадавой краiнай Эуропы.
Ты, калi ласка, з Масковiей лiтвiнау' не блытай.
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17.09.2020 17:44 Відповісти
Когда это было? В 13м веке? Ты серьезно? У нас тоже и Русь была и ВКЛ и Сич, но мертвые ничего не решают, а совковая вата она живет среди нас здесь и сейчас. И вата очень даже решает судьбу страны. Украина тому пример. Достаточно посмотреть рейтинги политиков. Если Беларуси удасться сбросить диктатора то путь по граблям в Европу у вас только начнется.
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17.09.2020 18:16 Відповісти
Ты реально такой необразованный или прикидываешься?!
Какой 13 век?! Последний раздел Речи Посполитой - 1795. Потом был Калиновский, Слуцк, БНР. В западную Беларусь только в 1939 пришли в результате пакта Гитлера-Сталина. Беларуский город Вильня - Вильнюс отошел Литве в 1939 и сегодня европейская столица. Белосток - пограничный город с беларуским населением.
Сильнейшие примеры и доводы в подтверждение европейского менталитета беларусов - но ты какой то упоротый.
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17.09.2020 18:45 Відповісти
Сними розовые очки.. Менталитет европейский, но почему то Путин у москалей сидит на троне меньше,чем Лукашенко у беларусов.
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17.09.2020 19:02 Відповісти
Ты не сравнивай теплое с зеленым.
Афганистан никто не завоевал - но это не значит, что они европейцы.
Европейский менталитет это культура общения, соблюдение законов, толерантность и порядочность. Все это в беларусах не вытравили оккупационные режимы Российской империи, СССР, лукашизма.
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17.09.2020 19:23 Відповісти
Литвинам успіхів,мультик ніякий...
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17.09.2020 09:48 Відповісти
Странные мы, Славяне.
Знаем чего не хотим, но не знаем чего хотим!
У всего есть достоинства и недостатки. Мы от всего хотим только достоинств, а получаем только недостатки.
Муж бухает, бьет, денег нет ... - как он оказался у тебя в мужьях?
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17.09.2020 10:30 Відповісти
А мені сподобалося, як бусел зелену жабу з'їв.
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17.09.2020 10:48 Відповісти
Також !
А бусел - з"їдаючий зелену жабу з трону - (якщо треба буде) може бути актуальний і в Україні
Там би більше пасував кінець казки Чуковського "Тараканище"
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17.09.2020 12:00 Відповісти
не смотрел и не хочу. Одно видео как в ОМОН летят бутылки с коктейлем Молотова, перевесит 1000 таких мультиков.
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17.09.2020 12:01 Відповісти
Чертей цветам и танцами из своей жизни не уберёшь.Большинство уже начинает понимать , мирными акциями с карателями не прокатит, мрази понимают только силу.
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17.09.2020 13:09 Відповісти
Краще б карикатури намалювали на Лукашенко та Пукіна
Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 730
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17.09.2020 13:36 Відповісти
Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 6685
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17.09.2020 13:37 Відповісти
Украинцы тоже мультики про Зе делают. Как они погонят его до Ростова. В мечтах.
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17.09.2020 15:11 Відповісти
Ну, протести все ще тривають, вже почали дикламувати "Не бути скотами" і зривати з мусорів маски. Цікава реакція мусорні, коли з них зривають маски, здорові бовдури починаюють закривати руками лиця і тікати.
Разом з тим, чехи не гребують продавати Лукашенкові світлошумові гранати. Гроші не пахнуть.
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17.09.2020 17:42 Відповісти
 
 