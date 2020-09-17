Під час рейду правоохоронці виявили на Столичному ринку в Києві майже два десятки мігрантів-порушників, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Більш як десяток порушників українського законодавства викрили правоохоронці на Столичному ринку в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.
За даними відомства, перевірку законності перебування іноземців на території України здійснювала міжвідомча група у складі прикордонників оперативного підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", співробітників ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та працівників Центрального міжрегіонального управління ГТС в м.Києві та Київській області.
Загалом правоохоронці перевірили понад 150 осіб, серед яких виявлено 18 порушників - це вихідці з Азербайджану, Узбекистану та інших країн.
15 іноземців притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП, шестеро з яких примусово покинуть Україну. Загальна сума накладених штрафів становить понад 75 тис. гривень.
Троє правопорушників найближчим часом буде переміщено до тимчасового пункту утримання іноземців.
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Потом везут свою родню из аулов , покупают им ВНЖ ИЛИ ПАСПОРТА и чувствуют себя в шоколаде
А украинцы как всегда от кормушек отжаты
ВОПРОС - КУДА ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ? НИКУДА !
Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
Украина пока крайне слаба, и не способна переварить эти инвазии. Пусть азербайджанцы в Армению едут на рынках торговать, если такие талантливые и непревзойдённые коммерсанты. Это ближе, чём Украина.
Пусть дивут в своём Азербайджане
Сколько государство потратило на поимку одного нарушителя?
міжвідомча група видоїть чушок як козлів, підстриже під нуль, і знову випустить на українські ринки до наступної зустрічі)