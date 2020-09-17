Під час рейду правоохоронці виявили на Столичному ринку в Києві майже два десятки мігрантів-порушників, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Більш як десяток порушників українського законодавства викрили правоохоронці на Столичному ринку в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

За даними відомства, перевірку законності перебування іноземців на території України здійснювала міжвідомча група у складі прикордонників оперативного підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", співробітників ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та працівників Центрального міжрегіонального управління ГТС в м.Києві та Київській області.

Загалом правоохоронці перевірили понад 150 осіб, серед яких виявлено 18 порушників - це вихідці з Азербайджану, Узбекистану та інших країн.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

15 іноземців притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП, шестеро з яких примусово покинуть Україну. Загальна сума накладених штрафів становить понад 75 тис. гривень.

Троє правопорушників найближчим часом буде переміщено до тимчасового пункту утримання іноземців.



Фото: сайт Держприкордонслужба