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Під час рейду правоохоронці виявили на Столичному ринку в Києві майже два десятки мігрантів-порушників, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Більш як десяток порушників українського законодавства викрили правоохоронці на Столичному ринку в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

За даними відомства, перевірку законності перебування іноземців на території України здійснювала міжвідомча група у складі прикордонників оперативного підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", співробітників ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та працівників Центрального міжрегіонального управління ГТС в м.Києві та Київській області.

Загалом правоохоронці перевірили понад 150 осіб, серед яких виявлено 18 порушників - це вихідці з Азербайджану, Узбекистану та інших країн.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

15 іноземців притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП, шестеро з яких примусово покинуть Україну. Загальна сума накладених штрафів становить понад 75 тис. гривень.

Під час рейду правоохоронці виявили на Столичному ринку в Києві майже два десятки мігрантів-порушників, - Держприкордонслужба 01

Троє правопорушників найближчим часом буде переміщено до тимчасового пункту утримання іноземців.

Під час рейду правоохоронці виявили на Столичному ринку в Києві майже два десятки мігрантів-порушників, - Держприкордонслужба 02
Фото: сайт Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) мігранти (1113)


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Топ коментарі
+12
Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5424
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17.09.2020 10:31
+12
И полиция их покрывает . На оптовом Троещины тоже немеряно кавказцев

Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
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17.09.2020 10:39
+11
А когда будет рейд этих самых правоохранителей по Конча-Заспе и другим элитным поселениям ворья с вопросом - ДЕ ВЗЯВ? Там десятки бюджетов Украины... Хватит на тысячи танков и самолетов...
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17.09.2020 10:41
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Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5424
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17.09.2020 10:31 Відповісти
думки "слуг"
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17.09.2020 10:36 Відповісти
Обилетили?
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17.09.2020 10:31 Відповісти
Рынки вообще подгребли под себя кавказцы
Потом везут свою родню из аулов , покупают им ВНЖ ИЛИ ПАСПОРТА и чувствуют себя в шоколаде
А украинцы как всегда от кормушек отжаты
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17.09.2020 10:33 Відповісти
Вот на трассе Одесса Киев под Одессой кавказцы вообще оккупировали дорогу - сплошные торговые точки фруктами и овощами.

ВОПРОС - КУДА ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ? НИКУДА !
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17.09.2020 10:35 Відповісти
И полиция их покрывает . На оптовом Троещины тоже немеряно кавказцев

Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
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17.09.2020 10:39 Відповісти
Предалаю тебе встать лично за прилавок и продавать, и дай перечень, лично будем покупать у тебя.
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17.09.2020 10:43 Відповісти
И с документами тоже.
Украина пока крайне слаба, и не способна переварить эти инвазии. Пусть азербайджанцы в Армению едут на рынках торговать, если такие талантливые и непревзойдённые коммерсанты. Это ближе, чём Украина.
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18.09.2020 00:27 Відповісти
Какие кавказцы? Раньше их называли закавказскими татарами, а с 1936 года - азербайджанцами. Если люди ничего другое не умеют, им что, с голоду помирать?
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17.09.2020 23:32 Відповісти
А при чем здесь Украина ?

Пусть дивут в своём Азербайджане
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17.09.2020 23:39 Відповісти
Кем и чем отжаты? Что мешает селянам киевщины или тебе лично начать торговать?
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17.09.2020 10:42 Відповісти
долго такие селяне потом не живут.
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17.09.2020 18:03 Відповісти
А когда будет рейд этих самых правоохранителей по Конча-Заспе и другим элитным поселениям ворья с вопросом - ДЕ ВЗЯВ? Там десятки бюджетов Украины... Хватит на тысячи танков и самолетов...
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17.09.2020 10:41 Відповісти
их надо ловить и арестовывать тех, кто за бабло их тут селит...
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17.09.2020 10:49 Відповісти
18 нарушителей.
Сколько государство потратило на поимку одного нарушителя?
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17.09.2020 11:12 Відповісти
что за расизм? прекратите кошмарить людей с другим цветом кожи (шутка).

міжвідомча група видоїть чушок як козлів, підстриже під нуль, і знову випустить на українські ринки до наступної зустрічі)
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17.09.2020 13:15 Відповісти
ну не просто так они тут появились кто то же их сюда пропустил и пригрел. вот от этого надо начинать. мусора крышуют эту тему в первую очередь.
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17.09.2020 13:29 Відповісти
Развезите их по семьям толлерастов, они их любят, они их и ублажат.
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17.09.2020 13:48 Відповісти
Они забыли уплатить дань местным мусорам.
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17.09.2020 16:14 Відповісти
А адміністрацію ринку накажуть якось чи ні?
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17.09.2020 17:44 Відповісти
Кордон на замку. Слава прикордонникам.
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17.09.2020 21:26 Відповісти
 
 