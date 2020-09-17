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Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний. ВIДЕО

На пластиковій пляшці з-під води, яку Олексій Навальний взяв у готелі в Томську, німецькі експерти виявили сліди бойової отруйної речовини "Новачок".

Про це повідомила пресслужба політика, передає Цензор.НЕТ.

"Це пляшка з номера томського готелю, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група", - заявляють у команді опозиціонера.

Команда політика розповіла, що 20 серпня дехто з них полетів до Москви, інші - залишилися в Томську доробляти відео.

Після інциденту в літаку представники фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав опозиціонер. Там вони почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що знайшли. Зокрема, і пляшки з водою.

Також читайте: Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

отруєння (945) росія (65360) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+29
Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний - Цензор.НЕТ 5988
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17.09.2020 11:12
+21
Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний - Цензор.НЕТ 714
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17.09.2020 11:13
+19
Чурка читать не умеет. В статье указано, что бутылки были изъяты адвокатом в номере в котором оставалась съемочная группа, иначе ФСБ их обязательно подчистила. Новичок в аптеке не продается, он является боевым отравляющим веществом. Жопорукие даже отравить чисто не могут. Страна мудаков и балалаек.
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17.09.2020 11:12
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"новичок дурень, полоний молодец" - новоруцкая пасловица.
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17.09.2020 10:58 Відповісти
ні, не так, старічок (х..ло) підсипав новічок.
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17.09.2020 13:55 Відповісти
Какой-то фсбшник успел на ней посидеть.
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Тот фсб-шник - плешивый недомерок-полковник.
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17.09.2020 11:29 Відповісти
"Холмс курить так и не бросил, но и Ватсон без трубки уже не мог."
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17.09.2020 11:33 Відповісти
подполковник. службу окурок-педофил закончил майором.
а подполковника чму дали уже в запасе.


Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний - Цензор.НЕТ 2938
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17.09.2020 21:25 Відповісти
Ну не знаток я званий всяких ничтожеств.
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17.09.2020 21:28 Відповісти
Ну вот, а все на чай грешили.))
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний - Цензор.НЕТ 5988
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17.09.2020 11:12 Відповісти
Буфетчик в аэропорту оправдан
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17.09.2020 11:17 Відповісти
чай то інша тема, чай з полонієм, а водичка з новічком, меню таке у х..ла.
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17.09.2020 13:56 Відповісти
Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный - Цензор.НЕТ 5184
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17.09.2020 11:01 Відповісти
Да уже каждая собака, без предварительного обнюхивания, на след ***** выведет.
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17.09.2020 11:02 Відповісти
Только не в роиссе) Я так понимаю, у них теперь "Новичок" в любой аптеке купить можно? Или, при достаточной сноровке, можно добыть в шахте)))
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17.09.2020 11:41 Відповісти
перший курс хімії будь-якого внз на раші, вчать синтезувати разом з тим, як варити ширку, мет і іншу фігню, взагалі залікова робота.
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17.09.2020 17:39 Відповісти
Cherchez la femme.

Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный - Цензор.НЕТ 6407
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17.09.2020 11:02 Відповісти
ану, назви хоч одну ля фам, у якої був доступ до бойової отрути, балабол гебнявий
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17.09.2020 11:16 Відповісти
А шо в фсб бабы совсем не служат?
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17.09.2020 11:19 Відповісти
тобі видніше
знаєш таких в оточенні гризуна - назви
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17.09.2020 11:34 Відповісти
А шоб я тебя спрашивал, если б знал?
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17.09.2020 11:35 Відповісти
а чому мене, а не того, хто навів тінь на плетінь?
ти трохи підгальмовуєш?
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17.09.2020 11:43 Відповісти
Ты ж так уверенно заявил, что "бабам там не место", вот тебя и спрашиваю...
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17.09.2020 12:01 Відповісти
а, не трохи...
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17.09.2020 12:10 Відповісти
Т.е. ты понял, что лажанулся, и решил заранее перевести стрелки
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17.09.2020 12:12 Відповісти
Мария Певчих?
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17.09.2020 11:34 Відповісти
мама Андруші Соколова?
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17.09.2020 11:45 Відповісти
Не внимательно читаешь... В номере еще оставалась часть съемочной группы. Кроме того, все фиксировалось в присутствии адвоката. Процессуально все соблюдено, на сколько это возможно...
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17.09.2020 11:10 Відповісти
бутылку обмазать мог тот кто летел вместе с навалом.. да и кто угодно мог обмазать даже жена не гони на КГБ это лучшая разведка в мире даже если ЦРУ и такой косяк допустить и отдать этот косяк немцам&&&&
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17.09.2020 11:42 Відповісти
Лахта, по-твоему дядь Вася мог взять в аптеке новичек и намаз.ать? садись на бутылку опять
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17.09.2020 11:52 Відповісти
КДБ давно нема, а потуги ФСБ бути схожими на КДБ виглядають кумедно.
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17.09.2020 13:22 Відповісти
Твои потуги отмазать ***** выглядят очень неуклюже, русский.
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17.09.2020 15:16 Відповісти
Лапотник ,а Новичек - боевое отравляющее вещество ,в военторге купили ,как ваше уйло рассказывала.
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17.09.2020 18:30 Відповісти
кто тебе сказал.что невозможно "теперь"? криминалист
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17.09.2020 11:10 Відповісти
Подивіться з іншого боку ... У них був вибір ?
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17.09.2020 11:11 Відповісти
Чурка читать не умеет. В статье указано, что бутылки были изъяты адвокатом в номере в котором оставалась съемочная группа, иначе ФСБ их обязательно подчистила. Новичок в аптеке не продается, он является боевым отравляющим веществом. Жопорукие даже отравить чисто не могут. Страна мудаков и балалаек.
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17.09.2020 11:12 Відповісти
Это бред, никто не может изымать вещественные доказательства в присутствии хоть десяти адвокатов.
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17.09.2020 11:15 Відповісти
почему это? Официального расследования нет, бери хоть полотенца из ванной, хоть мусор из корзины.
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17.09.2020 11:42 Відповісти
Изъятое не по протоколу не может служить доказательством в суде...
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17.09.2020 17:38 Відповісти
показания дают свидетели в суде, и следствие проверяет из достоверночсть. Если свидетель сохранил улику, ее приобщат к делу.
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17.09.2020 18:07 Відповісти
Общие рассуждения. Каким образом следствие проверит, что ИМЕННО ЭТУ бутылку сохранил свидетель?
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17.09.2020 18:45 Відповісти
я не знаком с производством следствия. Конечно, свидетели могут обманывать, но при этом сами рискуют быть наказанными. А в данном случае, найти "левую" бутылку со следами этого вещества, не так-то просто.
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17.09.2020 20:41 Відповісти
читал рассказ Агаты Кристи? Мальчик подобрал обломанный ноготь девушки, и по нему опознали подлог тркпа.
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17.09.2020 20:42 Відповісти
Том Сойер принес на суд улику - дохлую кощку ) ) )
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18.09.2020 07:40 Відповісти
Ну ты же человек с образованием! Как ты отнесёшься к синусоиде, построенной по трём точкам?
Смотрел американское кино? Адвокат ставит перед свидетелем ещё пять точно таких же бутылок и просит найти именно ту, которая была в номере Навального.
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18.09.2020 09:31 Відповісти
конечно так по закону. Но есть и косвенные улики. Если несколько человек подтверждают, что предметы были собраны в номере в определенное время, следствие это учтет. Они могут обманщиков вывести на чистую воду в случае подлога.
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18.09.2020 09:47 Відповісти
Не разочаровывай меня! Ты в самом деле со степенью?
КАК "несколько человек подтверждают, что предметы были собраны в номере в определенное время" если все бутылки ОДИНАКОВЫЕ?
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18.09.2020 10:41 Відповісти
я что, там был? Если они умные - взяли большой пакет как для мусора, все туда сложили и завязали. Доказать на 100% конечно невозможно, но если бы они не собрали = собрали бы другие и концы в воду.
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18.09.2020 15:20 Відповісти
Нда....
И положили в этот пакет пистолет, из которого горничная хотела застрелить Навального...
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22.09.2020 09:20 Відповісти
конечно, а если взято в присутствии понятых, то такой подлог или изъятие невозможны? Вы верите в "чистыие руки" лубянских специалистов?
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22.09.2020 09:24 Відповісти
по сути действия происходят как в тылу противника. Вот бы Штирлиц, похищая документы из сейфа немецкого генштаба, заботился о присутствии понятых ) ) )
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22.09.2020 09:26 Відповісти
А кто может ?
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17.09.2020 11:44 Відповісти
И лаптей!
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17.09.2020 15:20 Відповісти
Ваши доказательства не доказательства, вы ничего нам так и не доказали, расеюшку не справедливо наказывают, караул !!
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17.09.2020 11:38 Відповісти
После инцидента в самолете представители фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого выехал оппозиционер.Источник: https://censor.net/ru/v3219823

Конечно-конечно, скажи еще, что это Навальный бутылку с водой отравил, а не она его...
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17.09.2020 11:51 Відповісти
Ну, дык ещё расскажите, что он лично покупал эту бутылку в баре.
Обмазать именно эту бутылку могли только его пламенные спутники-однопартейцы.
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17.09.2020 11:05 Відповісти
чем обмазать, фекалиями?
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17.09.2020 11:42 Відповісти
А що, серед однопартійців не міг затесатись "майор пронін(башіров)"?
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17.09.2020 13:17 Відповісти
Все зрозуміло, Новічек продають тільки тим, хто знає пароль " я від навального".
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17.09.2020 13:25 Відповісти
Копии видео с камер сделали?
***** приходило, или только члены съемочной группы?
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17.09.2020 11:09 Відповісти
Кто еще пострадал в гостинице? Или это вещество действует только на Навального?
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17.09.2020 11:09 Відповісти
а ты всегда всем гамузом из одной бутылки пьешь? .даже шмурдяк из горла с собутыльниками?
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17.09.2020 11:22 Відповісти
Ответ не верный, вещество обнаружили не в средине бутылки, а на стенках!

На пластиковой бутылке из-под воды, которую Алексей Навальный взял в гостинице в Томске, немецкие эксперты обнаружили следы боевого отравляющего вещества "Новичок". Источник: https://censor.net/ru/v3219823

Если ее упаковать без защитного костюма, то половина народу лежали бы вместе с Навальным!
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Да ладно, откуда знаешь чувствительность аппаратов на Западе, может они могут и одну молекулу на бутылке обнаружить ? А от одной молекулы человек точно не почувствует ничего
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17.09.2020 11:48 Відповісти
и где написано, что "на стенках"?
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17.09.2020 11:52 Відповісти
Продолжай отмазывать своего любимого фюрера, русский
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17.09.2020 15:18 Відповісти
ну,гэбня эволюционирует...на этот раз на задание пошли не с бутылкой новичка из под пепси,а со строго отмерянной дозой в микрошприце...и дверные ручки кисточкой не мазали
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17.09.2020 16:29 Відповісти
Ты знаешь ,что такое воинская тайна ? Или фсбешники это гражданские ? Да и потери военных засекречены в мирное время, вот тебе и весь сказ
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17.09.2020 11:43 Відповісти
Я ожидал какой-то бред, но только не от тебя!
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17.09.2020 11:46 Відповісти
Вот видишь, Ванга с тебя никакая
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17.09.2020 11:49 Відповісти
И шо ж такое "воинская тайна"?
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17.09.2020 13:48 Відповісти
Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний - Цензор.НЕТ 714
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17.09.2020 11:13 Відповісти
У нас тоже в клинике палчевского анализы делают...
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17.09.2020 11:39 Відповісти
Только у Пальчевского нет того чувствительнейшего и дорогого аппарата стоимостью в 2млн. баксов который стоит в военной лаборатории бундесвера и имеется в армиях только некоторых европейских стран.
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17.09.2020 12:47 Відповісти
Какая разница...
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17.09.2020 15:03 Відповісти
Факт отруєння Навального підтверджено німецькими, французькими, шведськими фахівцями, Пляшки із слідами отрути підтверджують, що в Омску. І не важливо, у плящці отрута, на пляшці. Можливо джерело отрути, знаходилося у номері на іншому обєкті,але факт залишається фактом. Контакт Навального із отрутою був.
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17.09.2020 13:10 Відповісти
по ходу СП2 садится медленно но уверенно "на бутылку"
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Стара ман** Мєркєл навіть 1 лярд євро запропонувала США, щоб тільки дозволили його добудувати Ця стара кошолка топе за ***** аж гуде У них ще за часів ГДР с ****** любоФЬ
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17.09.2020 11:25 Відповісти
Ана не свои деньги давала, ей дали 1,5 и сказали, реши вопрос , она свои услуги оценила в 500 000.
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17.09.2020 11:41 Відповісти
Ето фсьо происки врагов , а фрици нас ищо с войни ни любят ,ани и абмазали бутилки навичком
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17.09.2020 11:14 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

https://twitter.com/Anakoyher @Anakoyher

- Изя, а что это такое - политизация отравления Навального?
- Ну, это когда Кремль обвиняют, что он якобы отравил Навального специально, а не просто так.
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17.09.2020 11:20 Відповісти
Кажись действительно отравили,раз с бутылки встал.
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17.09.2020 12:07 Відповісти
Так вот почему яд был в трусах.
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17.09.2020 12:41 Відповісти
скажите если бы вас наняли или заставили отравить навального
вы бы взяли такой яд по которому определят заказчики
в большей степени это фейки журналистов
есть о чем писать
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17.09.2020 12:14 Відповісти
Европейцы ляпнули про Новичок и теперь просто отбиваются. Одна ложь вызывает нагромождение лжи. Нужно идти до конца чтобы не опозориться.
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17.09.2020 12:48 Відповісти
Потом он ходил целые сутки невредимый? Это же полный бред.
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17.09.2020 12:35 Відповісти
нет ничего тайного, что не стало бы явными (с)
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17.09.2020 13:20 Відповісти
Офіційна влада Ротенбергії мовчить, бо треба або визнавати її причетність до отруєння чи вільний обіг бойових отруйних речовин на території бувшої росії.
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17.09.2020 13:30 Відповісти
Ну надо ж, как оперативно его "коллеги" сработали! Еще ничего не было понятно, а они сразу же нашли орудие преступления - бутылку!
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17.09.2020 13:51 Відповісти
Ну вы же немцы сами и нанесли Новичок на эту бутылку и заорали "Держи вора!"
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Немцы говорят что в этих бутылках не было яда. Якобы Навальный коснулся уже после отравления. Иначе бы их просто высмеяли. Они все время "путаются в показаниях", меняя их на ходу. Отказываются давать пресс-конференции. Ни один немецкий врач не взял на себя личную ответственность за нахождения Новичка. Короче они там совсем заврались.
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17.09.2020 15:21 Відповісти
німці навалять вам санкцій за навального
і правильно зроблять
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17.09.2020 22:32 Відповісти
Очередной прокол дедушки Пу. Ну ничего кацапам не привыкать - хер без соли доедать!
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17.09.2020 16:11 Відповісти
Навальный уже улетел из Томска, а бутылочки все ждали экспертов из Фонда Навального, даже целых две.
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17.09.2020 16:17 Відповісти
Я тоже вашим ГРУ и новичком не горжусь
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17.09.2020 17:34 Відповісти
Это может только говорить о том, что возможно Навального отравили не в аэропорту, а раньше.
Хотя может вообще ни о чем не говорить.
Есть ключевые вопросы:
- отпечатки ли Навального на бутылке, или там не было отпечатков; - а на остальных вещах; - а кто с ним здоровался?
Хотя какое нам дело до ордынской политической "жизни"
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17.09.2020 16:42 Відповісти
что навальный, что насральный, что ******* ботоксная - одно ************* говнище. Жаль не здох еще урод.
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17.09.2020 16:46 Відповісти
Раньше Навальный был просто прыщ, а теперь прыщ на сраке у Ботоксного, международный))
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17.09.2020 17:36 Відповісти
 
 