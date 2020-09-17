Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний. ВIДЕО
На пластиковій пляшці з-під води, яку Олексій Навальний взяв у готелі в Томську, німецькі експерти виявили сліди бойової отруйної речовини "Новачок".
Про це повідомила пресслужба політика, передає Цензор.НЕТ.
"Це пляшка з номера томського готелю, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група", - заявляють у команді опозиціонера.
Команда політика розповіла, що 20 серпня дехто з них полетів до Москви, інші - залишилися в Томську доробляти відео.
Після інциденту в літаку представники фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав опозиціонер. Там вони почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що знайшли. Зокрема, і пляшки з водою.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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а подполковника чму дали уже в запасе.
знаєш таких в оточенні гризуна - назви
ти трохи підгальмовуєш?
Смотрел американское кино? Адвокат ставит перед свидетелем ещё пять точно таких же бутылок и просит найти именно ту, которая была в номере Навального.
КАК "несколько человек подтверждают, что предметы были собраны в номере в определенное время" если все бутылки ОДИНАКОВЫЕ?
И положили в этот пакет пистолет, из которого горничная хотела застрелить Навального...
Конечно-конечно, скажи еще, что это Навальный бутылку с водой отравил, а не она его...
Обмазать именно эту бутылку могли только его пламенные спутники-однопартейцы.
***** приходило, или только члены съемочной группы?
На пластиковой бутылке из-под воды, которую Алексей Навальный взял в гостинице в Томске, немецкие эксперты обнаружили следы боевого отравляющего вещества "Новичок". Источник: https://censor.net/ru/v3219823
Если ее упаковать без защитного костюма, то половина народу лежали бы вместе с Навальным!
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
https://twitter.com/Anakoyher @Anakoyher
- Изя, а что это такое - политизация отравления Навального?
- Ну, это когда Кремль обвиняют, что он якобы отравил Навального специально, а не просто так.
вы бы взяли такой яд по которому определят заказчики
в большей степени это фейки журналистов
есть о чем писать
і правильно зроблять
Хотя может вообще ни о чем не говорить.
Есть ключевые вопросы:
- отпечатки ли Навального на бутылке, или там не было отпечатков; - а на остальных вещах; - а кто с ним здоровался?
Хотя какое нам дело до ордынской политической "жизни"