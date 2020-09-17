Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний. ВIДЕО

На пластиковій пляшці з-під води, яку Олексій Навальний взяв у готелі в Томську, німецькі експерти виявили сліди бойової отруйної речовини "Новачок".

Про це повідомила пресслужба політика, передає Цензор.НЕТ.

"Це пляшка з номера томського готелю, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група", - заявляють у команді опозиціонера.

Команда політика розповіла, що 20 серпня дехто з них полетів до Москви, інші - залишилися в Томську доробляти відео.

Після інциденту в літаку представники фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав опозиціонер. Там вони почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що знайшли. Зокрема, і пляшки з водою.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.