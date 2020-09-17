"Окопна війна": "Якщо не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу", - комбат 1 батальйону 24 бригади ЗСУ Сергій Мазорчук. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" і наш співрозмовник, командир 1 батальйону 24 Королівської бригади імені Данила Галицького - Мазорчук Сергій. Нині його батальйон перебуває безпосередньо в районі Світлодарської дуги, де російські окупанти полюбляють проявляти активність, тому українським воїнам доводиться постійно бути на сторожі, навіть в часи "так званого перемир’я".

Ця бригада користується особливою непопулярністю у кремлівських терористів. Під час спілкування журналіста Цензор.НЕТ Михайла Ухмана з бійцями 24 бригади, хлопці показали йому радіоперехоплення від окупантів, де останні розповідають, що: "Еті галічанє жорсткіє рібята, оні нікогда не молчьат, а всігда дают ответку. Я помню іх, когда оні стоялі здесь у 2018 году. Очінь много руских рібят погібло тогда. Гудзь, комбріг іхній – обезбашеной, послє ніво – земля горіт. Єсліб всє такії брігаді білі в етіх укропов, нам би нє жіть. Так что берегітісь ребята, вас ждут тіжоліє часи.."!

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Прочитавши такі слова, іду спілкуватися з командиром першого батальйону, а самого гордість розпирає за нашу армію, принаймні за її окремі підрозділи. Сергій - молодий офіцер, який з 2015 року воює проти російських окупантів, тому знає ціну російським словам, і тому ще приємніше з ним спілкуватися. Ми сідаємо у простому "шалаші" для куріння і розпочинаємо нашу розмову.

- Я потрапив на фронт в 2015 році, у вищезгадану 24 бригаду ЗСУ. Мене відправили в роту, яка недавно повернулася з-під Дебальцевого, оскільки вона була прикомандирована до 30 бригади. Командир роти був поранений, більшість бійців теж поранені.. Щоб ви розуміли, з 99 осіб в строю було тільки – 26 і це разом з прикомандированими.

- Вас готували до такого у військовій академії, говорили, що можливі форс-мажори?

- Нам говорили, що там є повсюди контрактники і вони все вміють. На ділі виявилося, що в роті був тільки один боєць, який підписав контракт, всі інші – мобілізовані. Люди різного віку, різних поглядів, з якими мені потрібно було знаходити хоч якісь контакти, щоб продовжити спільно воювати і стати своїм.

- Є секрет успіху, як потрібно долати ці бар’єри між бійцями? Як стають командиром роти, потім батальйону?

- Тут не має якоїсь послідовності. У 2015 році нас завели у Кримське, де тривали досить-таки жорсткі бої. Там доводилося вчитися безпосередньо під обстрілами. Командира роти поранили з АГС і я став тимчасово виконувати обов’язки командира підрозділу. Перші бої – не зрозумілі, не знаєш, що тобою опановує: страх, адреналін, невідомість. Згодом рішення приймаються швидше, ти орієнтуєшся на місці і стаєш частиною війни, частиною колективу..

Згодом я став начальником штабу одного із батальйонів, почав пристосовуватися до нових обов’язків. Коли в 1 батальйоні комбат не зміг виконувати свої обов’язки по стану здоров’я, комбриг запитав мене чи зможу я командувати батальйоном? А згодом покликав і в такому "примусовому" порядку попросив очолити батальйон..

Дивіться відео до кінця і дізнаєтеся, як потрібно розмовляти з простими бійцями, щоб вирішувати конфлікти, чому світ не можливий без перемоги і багато іншого.

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