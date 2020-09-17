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"Окопна війна": "Якщо не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу", - комбат 1 батальйону 24 бригади ЗСУ Сергій Мазорчук. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" і наш співрозмовник, командир 1 батальйону 24 Королівської бригади імені Данила Галицького - Мазорчук Сергій. Нині його батальйон перебуває безпосередньо в районі Світлодарської дуги, де російські окупанти полюбляють проявляти активність, тому українським воїнам доводиться постійно бути на сторожі, навіть в часи "так званого перемир’я".

Ця бригада користується особливою непопулярністю у кремлівських терористів. Під час спілкування журналіста Цензор.НЕТ Михайла Ухмана з бійцями 24 бригади, хлопці показали йому радіоперехоплення від окупантів, де останні розповідають, що: "Еті галічанє жорсткіє рібята, оні нікогда не молчьат, а всігда дают ответку. Я помню іх, когда оні стоялі здесь у 2018 году. Очінь много руских рібят погібло тогда. Гудзь, комбріг іхній – обезбашеной, послє ніво – земля горіт. Єсліб всє такії брігаді білі в етіх укропов, нам би нє жіть. Так что берегітісь ребята, вас ждут тіжоліє часи.."!

Також дивіться: "Окопна війна": "Рівень підготовки воїнів 74-го окремого розвідувального батальйону дає змогу протистояти будь-якому супротивникові, зокрема РФ", - комбат підрозділу Туман. ВIДЕО

Прочитавши такі слова, іду спілкуватися з командиром першого батальйону, а самого гордість розпирає за нашу армію, принаймні за її окремі підрозділи. Сергій - молодий офіцер, який з 2015 року воює проти російських окупантів, тому знає ціну російським словам, і тому ще приємніше з ним спілкуватися. Ми сідаємо у простому "шалаші" для куріння і розпочинаємо нашу розмову.

- Я потрапив на фронт в 2015 році, у вищезгадану 24 бригаду ЗСУ. Мене відправили в роту, яка недавно повернулася з-під Дебальцевого, оскільки вона була прикомандирована до 30 бригади. Командир роти був поранений, більшість бійців теж поранені.. Щоб ви розуміли, з 99 осіб в строю було тільки – 26 і це разом з прикомандированими.

- Вас готували до такого у військовій академії, говорили, що можливі форс-мажори?

- Нам говорили, що там є повсюди контрактники і вони все вміють. На ділі виявилося, що в роті був тільки один боєць, який підписав контракт, всі інші – мобілізовані. Люди різного віку, різних поглядів, з якими мені потрібно було знаходити хоч якісь контакти, щоб продовжити спільно воювати і стати своїм.

- Є секрет успіху, як потрібно долати ці бар’єри між бійцями? Як стають командиром роти, потім батальйону?

- Тут не має якоїсь послідовності. У 2015 році нас завели у Кримське, де тривали досить-таки жорсткі бої. Там доводилося вчитися безпосередньо під обстрілами. Командира роти поранили з АГС і я став тимчасово виконувати обов’язки командира підрозділу. Перші бої – не зрозумілі, не знаєш, що тобою опановує: страх, адреналін, невідомість. Згодом рішення приймаються швидше, ти орієнтуєшся на місці і стаєш частиною війни, частиною колективу..

Згодом я став начальником штабу одного із батальйонів, почав пристосовуватися до нових обов’язків. Коли в 1 батальйоні комбат не зміг виконувати свої обов’язки по стану здоров’я, комбриг запитав мене чи зможу я командувати батальйоном? А згодом покликав і в такому "примусовому" порядку попросив очолити батальйон..

Дивіться відео до кінця і дізнаєтеся, як потрібно розмовляти з простими бійцями, щоб вирішувати конфлікти, чому світ не можливий без перемоги і багато іншого.

Стежте  за рубрикою "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, залишайте коментарі та дізнавайтеся правду першими.

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (255) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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да какая зебилам разница какую армию кормить))))
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17.09.2020 12:48 Відповісти
Зебилы с 91-го года кормили наследницы "непобедимой и легендарной". Сколько званий и орденов (зарплат и премий) с тех пор было получено? И всё под обещание, как только - так сразу, все как один, не жалея живота. Военная группировка в Крыму всех кинула. Остальные заявили " А вы знаете, нас же обворовали, и поэтому отгрызли куски областей"
Начали кормить по новой, + военный налог. Министр обороны заявляет "Армия устала, и ждёт мира или хотя бы перемирия" Тут репу и почешешь, а нет ли у Вас другой армии?
Которая во время капитализма за мои деньги будет реально меня защищать.
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17.09.2020 14:14 Відповісти
Только бы палки в колеса не ставили любители мира любой ценой.
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17.09.2020 12:50 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопці. Дякую.
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17.09.2020 13:02 Відповісти
Наполеон колись сказав: "Хто не хоче годувати свою армію- годуватиме чужу". Три імперії пішли проти нього війною і він багаторазово доводив що, не марно його солдати їдять свій пайок. Нажаль, є у нього ще одна відома фраза про армію: "Якщо поставити баранів на чолі левів, то леви стануть баранами, а навпаки - то навіть баран матиме лев'яче серце." Це, дуже актуально для нас.
Інша його крилата фраза має бути викараблена в залі Верховної Ради: "Найбільша аморальність - це братися до справи, якої не вмієш робити."
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17.09.2020 17:18 Відповісти
 
 