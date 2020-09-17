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"Дали мішок з ногами на плечі": медики на Миколаївщині змусили жінку забрати ампутовані кінцівки чоловіка. ВIДЕО

У Миколаївській області жінку з районного центру Новий Буг змусили забрати з лікарні ампутовані ноги її чоловіка. Лікарі заявили, що у лікарні не було коштів на утилізацію медичних відходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня".

Після цього випадку спалахнув скандал, який обговорювали на сесії районної ради, повідомляє Тут.інфо.

Перед депутатами виступила подруга жінки, Оксана Киричишина, яка розповіла, що її знайому, яка страждає на епілепсію, змусили забрати ноги чоловіка – їх винесли в мішку прямо з операційного блоку.

"Їй сказали в лікарні – прийдеш зранку, посидиш, поки закінчиться операція, і забереш ноги з собою. І дають їй цей мішок з ногами на плечі ... Вона йде, непритомніє, тому що, як вона мені потім розповіла: я відчувала тепло цих ніг у себе на плечах", – розповіла жінка.

Також вона закликала депутатів вирішити питання з утилізацією медичних відходів, оскільки мер міста повідомив їй, що за законом родичі повинні забирати подібні речі з лікарень.

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У свою чергу головний лікар медичного закладу, який був присутній на зустрічі, звинуватив жінку в тому, що вона не спробувала розібратися в ситуації, не звернулася за допомогою ні до кого з керівництва лікарні.

"Ви взяли цей мішок на плечі ... Навіщо ви це зробили? Щодо утилізації. Наша установа порушувала це питання неодноразово. У нас був центр утилізації, який благополучно на території ветслужби місцеві жителі розікрали, розібрали на металобрухт, і він стоїть розкурочений", – пояснив він.

Також головлікар додав, що відновлення пункту обійдеться в чималу суму.

"Відновити це задоволення не дешево – за цінами 2-3-річної давності сама установка коштувала 300 тисяч. А плюс потрібно її ще встановити і отримати ліцензію. Утилізація – задоволення вкрай дороге", – сказав він.

Лікар додав, що, якщо не передбачена утилізація, то родичі повинні займатися похованням. Якщо цього зробити вони не можуть, то цим питанням займається керівник громади.

Автор: 

медицина (2127) Миколаївська область (2281)


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Топ коментарі
+23
Це жах!!! Дореформувались...
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17.09.2020 14:53
+19
Мені здається що таких історій набагато більше. просто ця отримала висвітлення.
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17.09.2020 14:54
+19
не, твои зебильные мародеры. ЗЕпокращення!
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17.09.2020 15:00
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Хоть это и звучит дико - но это уже давно стало обычной практикой. Я тоже вёз ногу отца с больницы в село в обычной клетчатой сумке в рейсовом автобусе полном людей. Ещё переживал, если вдруг полиция остановит и заглянет в сумку - проблем не оберёшся. В больнице сказали - или забираешь ногу, или мы выбрасываем её в мусорный бак и собаки будут её по городу таскать... Я офигел...
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17.09.2020 20:28 Відповісти
это где и когда такое было?
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17.09.2020 21:41 Відповісти
2 года тому назад в Тернопольской области. Но это не сейчас началось. Соседке моего отца лет 10 назад ногу отрезали - тоже сыну ногу отдали. И, наверное, так по всей стране, просто пока с этим не столкнёшься ничего об этом не знаеш.
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18.09.2020 02:01 Відповісти
В шоке...
В жизни бы не взяла в руки... потому что еще и посадят или в психушку отправят, если обнаружат такое на руках или дома.
Документов же наверняка никаких нет
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18.09.2020 03:25 Відповісти
НИКОЛАЕВЩИНУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ БАНДИТОВ-СЕПАРАТИСТОВ "РАСКАЧИВАЮЩИХ ЛОДКУ" !!!! АВАКОВ ЧТО СЛЕПОЙ !!!???
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18.09.2020 11:55 Відповісти
Потрібно не на камеру - а в какмеру за це. Чому люди мають бігати і щось шукати? У нас є влада, є міністр пан Степанов і його цеф Володя. Я вважаю, що це вони дали той мішок жіночці. І мені страшно слухати цього дядьку - як це хоронити на цвинтарі? Що виходить людина живе, а вже половину її захоронили? Ти себе чув дядьку? Немає коштів? Бігморди з крадіжними і тупими морадами зелених по всій країні. Перестаньте витрачати людські гроші, направте їх в діло.
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18.09.2020 14:06 Відповісти
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