"Дали мішок з ногами на плечі": медики на Миколаївщині змусили жінку забрати ампутовані кінцівки чоловіка. ВIДЕО

У Миколаївській області жінку з районного центру Новий Буг змусили забрати з лікарні ампутовані ноги її чоловіка. Лікарі заявили, що у лікарні не було коштів на утилізацію медичних відходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня".

Після цього випадку спалахнув скандал, який обговорювали на сесії районної ради, повідомляє Тут.інфо.

Перед депутатами виступила подруга жінки, Оксана Киричишина, яка розповіла, що її знайому, яка страждає на епілепсію, змусили забрати ноги чоловіка – їх винесли в мішку прямо з операційного блоку.

"Їй сказали в лікарні – прийдеш зранку, посидиш, поки закінчиться операція, і забереш ноги з собою. І дають їй цей мішок з ногами на плечі ... Вона йде, непритомніє, тому що, як вона мені потім розповіла: я відчувала тепло цих ніг у себе на плечах", – розповіла жінка.

Також вона закликала депутатів вирішити питання з утилізацією медичних відходів, оскільки мер міста повідомив їй, що за законом родичі повинні забирати подібні речі з лікарень.

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У свою чергу головний лікар медичного закладу, який був присутній на зустрічі, звинуватив жінку в тому, що вона не спробувала розібратися в ситуації, не звернулася за допомогою ні до кого з керівництва лікарні.

"Ви взяли цей мішок на плечі ... Навіщо ви це зробили? Щодо утилізації. Наша установа порушувала це питання неодноразово. У нас був центр утилізації, який благополучно на території ветслужби місцеві жителі розікрали, розібрали на металобрухт, і він стоїть розкурочений", – пояснив він.

Також головлікар додав, що відновлення пункту обійдеться в чималу суму.

"Відновити це задоволення не дешево – за цінами 2-3-річної давності сама установка коштувала 300 тисяч. А плюс потрібно її ще встановити і отримати ліцензію. Утилізація – задоволення вкрай дороге", – сказав він.

Лікар додав, що, якщо не передбачена утилізація, то родичі повинні займатися похованням. Якщо цього зробити вони не можуть, то цим питанням займається керівник громади.