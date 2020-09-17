Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз для освітньої реформи, - мовний омбудсмен Кремінь. ВIДЕО
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури, оскільки вважає це однією з найбільших загроз і для освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути щодо й освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому", - написав він.
Кремінь наголосив, що засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури - неможливо.
"Готую звернення до прем'єр-міністра України і Міністерства освіти України, щоб ця норма була переглянута або аргументована", - додав мовний омбудсмен.
Нагадаємо, раніше в УЦОЯО повідомили, що в 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури.
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рузькийвсе нам хочуть курви нав'язати..
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
Немає у нас слов'ян Українців в світі більш лютого кривавого ворога як татаро -угро - фінські москалі з придуманим притому зі стелі і тільки в 18 столітті назвою хоч і не слов'ян але нiбито як росіян. Українську мову московські орди монголоїдні окупанти забороняли нам __134 рази__, не Америка, не Європа і навіть не гітлерівська Німеччина при окупації України... а кривава татаро угро - фінська Московія (Росія - Орда) ! 400 років личакові московiти - кацапи забороняли українцям їх рідну мову ... I хто ? Цей личаковий народ москалiв шибко затраханий монголо - татарами за 500 прибування в ординськiй неволі ( ярмі). Цi жахливі нащадки угро - фінських москалів -тубільців, диких куманів, і ординських татар, які придумали зі стелі у 18 столітті собi нову назву замаскувавшись під нiбито "великоросів". Московія (Москаль, Моксель..Будучи з 11ст. колонією Русі - Київської (старовинна назва України) а з 13 ст. спочатку - колонією, татаро-ординським Московським улусом Золотої Орди і потім колонією кримського ханату до 1700 року ... Тепер дійшло навіть до того що їх нащадки кремлівські фашисти )(уйла навіть злочинно вимагають щоб українці насильно вчили їх кацапську мову, мову своїх самих лютих ворогів в світі, окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.
У Шевченко есть классные повести: Наймичка, Варнак, Капитанша ...
https://thequestion.ru/account/6554/olena-potsipukh Olena Potsipukh 5 лет назад
Главный редактор онлайн-журнала о современном образовании Post-Ed
"Из русских авторов изучают Гоголя (хотя ведутся споры о принадлежности к русской или украинской литературе, но обычно в программе пока так), Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Фета, Тютчева, Бунина, Куприна, Чехова, Блока, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Пастернака, Бродского, Булгакова.
В программе украинской литературы - от фольклора до современных писателей. Точно так же - до 9 класса скорее по жанрам, далее - по литературному процессу. Народное творчество (преимущественно песни), древняя литература ("Повесть временных лет", "Слово о полку Игоревем"), Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Тарас Шевченко (изучается почти полсеместра - поэзия и поэмы), литература ХІХ века (социально-бытовая проза, поэзия, реализм, романтизм, сентиментализм и т.п.), литература модерна с анализом исторических условий и самим литературным процессом (неоромантизм, феминизм, футуризм, импрессионизм, экспрессионизм; литературные формирования, дискуссии, политика украинизации, репрессии), литература ХХ века (отдельным блоком идут писатели и поэты-эмигранты: "пражская школа" - нечто схожее с Серебряным веком, Иван Багряный, Василий Барка), шестидесятники и диссиденты, писатели 80-90-х ("БуБаБу", Оксана Забужко)."
Не сами произведения. Они не понимают, зачем им это в современном мире.
Ви зробили це разом !!!
Как же без самого важного предмета для любого кукариота!