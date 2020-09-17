Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз для освітньої реформи, - мовний омбудсмен Кремінь. ВIДЕО

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури, оскільки вважає це однією з найбільших загроз і для освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути щодо й освітньої реформи, і державної гуманітарної політики в цілому", - написав він.

Кремінь наголосив, що засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури - неможливо.

"Готую звернення до прем'єр-міністра України і Міністерства освіти України, щоб ця норма була переглянута або аргументована", - додав мовний омбудсмен.

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Нагадаємо, раніше в УЦОЯО повідомили, що в 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури.