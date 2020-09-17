Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України. ВIДЕО
Хасиди-паломники, що застрягли на білорусько-українському кордоні, заспівали хором український гімн, надівши вишиванки і шаровари.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання гімну України хасидами опублікував глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в соцмережі.
"Слава Україні! Дякуємо тобі, Україно! Дякуємо, президенте Зеленський!", - вигукнули паломники, закінчивши спів.
Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебувають 690 громадян.
Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного отряда. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.
Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою і кошерною їжею прибулих хасидів.
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ЯВНЫЙ ПЕРЕИЗБЫТОК.
Что примечательно:
они ВСЕ регулярно поют "гимн Украины" в "национальных одеждах".
Предпочитают это делать не только с трибун, но и в оманах, липецках и прочих местах, которые явно "не "нестоль отдаленные", где им самое место...
хасиды куда меньшее отторжение вызывают, чем все прочие "обетованные украинцы".
Хасиды хотя бы бабло в Украину везут в отличие от пораженок и прочей зелено-косатой мрази.
ще є час
"Вопросы грядущего паломничества активно обсуждались еще в августе, когда руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263901/ обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество на празднование еврейского Нового года из-за рисков вспышки коронавируса".
Так что хасидам следует обращаться в первую очередь к своей власти
...
Предлагаю перенести мощи с Умани в Израиль или в Дырляндию и ЛНр.
За креативное исполнение гимна можно бы их премировать доставкой в Умань спецколонной автобусов за счёт Еврейского конгресса Украины.
Когда будет с нашими малороссами и кацапами?
Может их тоже на КПП не пропускать ?😁
И думаете это поможет? Пустят? Не-аааааа!!!! Оманский этого не понимает!
Надо хреном на рояле сбацать Мурку - вот тогда верняк!!!