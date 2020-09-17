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Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України. ВIДЕО

Хасиди-паломники, що застрягли на білорусько-українському кордоні, заспівали хором український гімн, надівши вишиванки і шаровари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання гімну України хасидами опублікував глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в соцмережі.

"Слава Україні! Дякуємо тобі, Україно! Дякуємо, президенте Зеленський!", - вигукнули паломники, закінчивши спів.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебувають 690 громадян.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного отряда. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою і кошерною їжею прибулих хасидів.

Автор: 

Білорусь (7935) гімн (95) хасиди (176)


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Топ коментарі
+44
Откуда костюмы, это что прикол, не говорите только что это не постановочное видео.
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17.09.2020 17:22
+42
Рыдаю . Валите домой .
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17.09.2020 17:23
+41
Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины - Цензор.НЕТ 5148

...
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17.09.2020 17:33
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А в собезе спели гимн ссср и сказали что крым русский потому как сами захватили Палестину.
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17.09.2020 19:55 Відповісти
Даже зауважал, но вот Зеленский тут был лишний. Вспомнили зеленского и всё смазали, да, что там смазали, все обгадили жидким ЗЕлёным помётом. Кстати, а костюмчики таки откуда?
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17.09.2020 19:57 Відповісти
Козацтво Тель-авівського куреня завжди було запасливе.
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17.09.2020 22:11 Відповісти
не еврей, но пустил бы
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17.09.2020 20:06 Відповісти
Тю... ЗЕ навіть присягу на вірність Україні прийняв. І що? Як бачимо, як був антиукраїнцем так ним і залишився. Будь який "багатообіцяючий" перформанс від жида це завжди брехня.
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17.09.2020 20:07 Відповісти
Костюмчики небось совершенно случайно завалялись в чемоданчиках, также, как и ноты и слова песни. Кто ж будет сомневаться, что все это подготовлено заранее.
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17.09.2020 20:13 Відповісти
Прогиб засчитан, валите нафиг додому.
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17.09.2020 20:17 Відповісти
ЗЕ, забери своих родственников домой, не делай нам, в Украине, нервы!
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17.09.2020 20:23 Відповісти
Гарно хлопці співають
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17.09.2020 20:27 Відповісти
Треш какой-то.
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17.09.2020 20:28 Відповісти
Лиц, которые имеют некую "историческую родину", но с паспортом Украины в Украине
ЯВНЫЙ ПЕРЕИЗБЫТОК.

Что примечательно:
они ВСЕ регулярно поют "гимн Украины" в "национальных одеждах".
Предпочитают это делать не только с трибун, но и в оманах, липецках и прочих местах, которые явно "не "нестоль отдаленные", где им самое место...
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17.09.2020 20:30 Відповісти
Кстати уточню:
хасиды куда меньшее отторжение вызывают, чем все прочие "обетованные украинцы".
Хасиды хотя бы бабло в Украину везут в отличие от пораженок и прочей зелено-косатой мрази.
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17.09.2020 20:35 Відповісти
нехай подрочать в присядку
ще є час
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17.09.2020 20:35 Відповісти
завтра сало будуть їсти?
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17.09.2020 20:39 Відповісти
Троянський кінь
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17.09.2020 20:41 Відповісти
Может,тут гешефт простой - хасиды подымают хай на весь мир и зеленый ослик ,как бы для успокоения , подарит им мощи этого цадыка,получив ,конечно ,на отдельный счет сумму с многими нулями.
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17.09.2020 20:41 Відповісти
Запрещены у них перезахоронения. К тому же цадик похоронен согласно его завещания и никто из хасидов не будет даже говорить о переносе останков.
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18.09.2020 17:37 Відповісти
Эти моррды и "дойчланд дойчланд юбер аллесс" споют ,лишь бы цадика в жопу чмокнуть.
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17.09.2020 20:50 Відповісти
Засланные казачки.
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17.09.2020 21:04 Відповісти
Заспані
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17.09.2020 22:12 Відповісти
Троянские)
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18.09.2020 12:08 Відповісти
В душі люто ненавидять Неньку.
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17.09.2020 21:12 Відповісти
от і думай що то було...і як воно нам аукнеться...
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17.09.2020 21:46 Відповісти
Костюмы им бацка выдал в цветах триколора?
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17.09.2020 21:54 Відповісти
прогиб не засчитан - не "спасібо" , а "дякую" тре казати українською...
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17.09.2020 22:13 Відповісти
цирк! НАТУРАЛЬНИЙ ЦИРК!!! Ну але що ще може бути при преЗЕрваденті-клоуні???? ну не попадуть вони ОДИН рік на могилу, ну не буде один рік "щасливим" так як вони вірять, І ЩО ???
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17.09.2020 22:28 Відповісти
Кстати, чтобы не рвать волосы на ... , следует вспомнить, что
"Вопросы грядущего паломничества активно обсуждались еще в августе, когда руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263901/ обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество на празднование еврейского Нового года из-за рисков вспышки коронавируса".
Так что хасидам следует обращаться в первую очередь к своей власти
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17.09.2020 22:28 Відповісти
минимум у 4 паломников хасидов выявили коронавирус (подтверждено тестами)
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 3093

...
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17.09.2020 22:32 Відповісти
Все концерт окончено. Отправте назад луке картоху собирвть
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17.09.2020 22:35 Відповісти
Нє зачєт, фанєра. Бо Ліпи Шмельцера не було, той вміє танцювати і співати навіть з військовими вірующими "харедім" (с)
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 4295 Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 1979
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17.09.2020 22:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G7rHdnvj5kU
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18.09.2020 10:39 Відповісти
Ехайте на х....домой ехайте короче...кина не будет) В следующий раз будете не друзей в соцсетях слушать, а читать официальные решения властей о возможности или невозможности посещения страны.
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17.09.2020 22:43 Відповісти
Вони і так ніде не працюють. Їхня робота молитися, за це їм платять. Майже як " солдат спить, співа, а служба йде."
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17.09.2020 22:57 Відповісти
У нас есть традиция, "слов из песни не выкинить", эти начали петь ла-ла-ла-ла и вдруг переключились на Зеленского, а он тут не причем. Не запускать, пусть еще потренеруются.
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17.09.2020 22:59 Відповісти
Это издевательство?
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17.09.2020 23:06 Відповісти
Конечно. Создают ложный образ, что Украиной правят не Коломойский, Пинчук, Сорос и Рабинович. Политтехнологичный стеб.
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17.09.2020 23:24 Відповісти
Когда было нужно подерибанить украинскую заводы и землю, они прекрасно обошлись без мнения украинцев. А здесь решили попользовать хасидов попроще для продвижения макроинтересов.
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17.09.2020 23:35 Відповісти
А слабо выгнать из синагоги Беню Коломойского?
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17.09.2020 23:07 Відповісти
та й самі їхні фашистські синагоги треба порозбирати по цеглині на запчастини
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18.09.2020 08:27 Відповісти
Вот еще бы сала с горилкой и была бы картина маслом.
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17.09.2020 23:28 Відповісти
Откуда у них костюмы? диктатор Лукашенко подвез?!.
Предлагаю перенести мощи с Умани в Израиль или в Дырляндию и ЛНр.
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17.09.2020 23:55 Відповісти
Креативный и талантливый народ эти хасиды: респект за гимн Украины, акцент незначительный есть, но мелодию хорошо исполнили, музыкальный слух у хасидов отменный.
За креативное исполнение гимна можно бы их премировать доставкой в Умань спецколонной автобусов за счёт Еврейского конгресса Украины.
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18.09.2020 00:01 Відповісти
Оранжировка слегка циганская, но целом не так уж и плохо.
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18.09.2020 00:11 Відповісти
С хасидами лёд тронулся
Когда будет с нашими малороссами и кацапами?
Может их тоже на КПП не пропускать ?😁
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18.09.2020 00:12 Відповісти
Вот если бы клована не вспомнили - может и пустили бы вас...
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18.09.2020 04:23 Відповісти
+100500
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18.09.2020 08:15 Відповісти
Ги
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18.09.2020 07:55 Відповісти
А хто ж їм так оперативно костюмчики підігнав ?
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18.09.2020 08:11 Відповісти
Скоро Хасидьска народна республика
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18.09.2020 08:23 Відповісти
Зели по нраву такие приколы, думаю, сам лично пропустит!
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18.09.2020 08:41 Відповісти
клоун клоунов должен "понять и пгостить"
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18.09.2020 09:01 Відповісти
Ново-Иерусалимская синагога не поделила светлое будущее с Вавилонской синагогой. Да еще и нахамила.
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 6592
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18.09.2020 09:16 Відповісти
Б'юсь об заклад ,що якби була реальна пропозиція перенести могилу цадика на Ізраїльщину, то самі хасиди були б рішуче проти. Їм важливий сам хадж, шлях ,перепони їх тільки збуджують, загострюють радість від круїзу. Життя їх у молитвах і обмеженнях, а тут такий фест. Сподобається --- введуть в ритуал, спочатку танці і шашлики на кордоні, а вже потім Мекка, екск'юзмі Умань.
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18.09.2020 09:17 Відповісти
От это по нашему От это по козацки Хоть пипки и обрезанные алэ ж як гарно спивають
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18.09.2020 09:41 Відповісти
Это ж кто так подсуетился костюмировать этот импровизированный хор имени цадика нахмана? Кремль потрусил свои театральные загашники?
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18.09.2020 10:34 Відповісти
ЕСЛИ Б ЗА ГИМН УКРАИНЫ ГРАЖДАНСТВО ДАВАЛИ, ТО У НАС ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ БЫЛО !)
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18.09.2020 11:14 Відповісти
Нащо було таке дійство затівати? І без маскараду видно ж що не москалі!
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18.09.2020 12:19 Відповісти
В вышиванках....., гимн….

И думаете это поможет? Пустят? Не-аааааа!!!! Оманский этого не понимает!

Надо хреном на рояле сбацать Мурку - вот тогда верняк!!!
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18.09.2020 12:40 Відповісти
Яке огидне видовище! Тьху,пля...
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18.09.2020 15:49 Відповісти
Це хасиди таким чином,плюндруючи славень України своїм:"лалала",помстились Україні за те,що не дали можливість розповсюджувати хворобу.
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18.09.2020 17:05 Відповісти
ДАВАЙТЕ ЧЕСТНО СКАЖЕМ, ЧТО ЛЮБВИ К ХАСИДАМ У УКРАИНЦЕВ - НЕТ !!!
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18.09.2020 21:24 Відповісти
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