Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України. ВIДЕО

Хасиди-паломники, що застрягли на білорусько-українському кордоні, заспівали хором український гімн, надівши вишиванки і шаровари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання гімну України хасидами опублікував глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в соцмережі.

"Слава Україні! Дякуємо тобі, Україно! Дякуємо, президенте Зеленський!", - вигукнули паломники, закінчивши спів.

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебувають 690 громадян.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного отряда. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою і кошерною їжею прибулих хасидів.