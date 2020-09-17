Детонатори, запали та вибухівку знайшли на городі у жителя Одеської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель м. Кодима майже рік зберігав закопаним на присадибній ділянці арсенал зброї. Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє Кодимське відділення поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"44-річний правопорушник майже рік зберігав закопаними на території свого господарства електродетонатори, запали до ручної гранати, міні-детонатори, корпуси гранат РГД-5, різнокаліберні патрони, підривник, пороховий заряд і більш ніж 260 грамів вибухової речовини", - сказано в повідомленні поліції.

Експертиза показала, що всі ці небезпечні предмети придатні для використання.

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Слідчі почали провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.



