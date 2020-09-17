Детонатори, запали та вибухівку знайшли на городі у жителя Одеської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Житель м. Кодима майже рік зберігав закопаним на присадибній ділянці арсенал зброї. Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами.
Про це повідомляє Кодимське відділення поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
"44-річний правопорушник майже рік зберігав закопаними на території свого господарства електродетонатори, запали до ручної гранати, міні-детонатори, корпуси гранат РГД-5, різнокаліберні патрони, підривник, пороховий заряд і більш ніж 260 грамів вибухової речовини", - сказано в повідомленні поліції.
Експертиза показала, що всі ці небезпечні предмети придатні для використання.
Слідчі почали провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оружия сейчас на руках -- немерено...