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Детонатори, запали та вибухівку знайшли на городі у жителя Одеської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель м. Кодима майже рік зберігав закопаним на присадибній ділянці арсенал зброї. Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє Кодимське відділення поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"44-річний правопорушник майже рік зберігав закопаними на території свого господарства електродетонатори, запали до ручної гранати, міні-детонатори, корпуси гранат РГД-5, різнокаліберні патрони, підривник, пороховий заряд і більш ніж 260 грамів вибухової речовини", - сказано в повідомленні поліції.

Експертиза показала, що всі ці небезпечні предмети придатні для використання.

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Слідчі почали провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Детонатори, запали та вибухівку знайшли на городі у жителя Одеської області, - поліція 01
Детонатори, запали та вибухівку знайшли на городі у жителя Одеської області, - поліція 02

Автор: 

боєприпаси (2275) вибухівка (472) Одеська область (3225) Нацполіція (15190)


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Топ коментарі
+3
ХЗ. Посадовив картоплю, а виросла бімба.
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17.09.2020 18:49
+2
Одесса пожарила сепаров, хотя их еще много затаилось... И от Кодымы до Одессы где-то 200 км, а до Киева 280... Бывшая Подольская губерния, самая Украина... а, может, он партизанить собралс, в случай чего?)
Оружия сейчас на руках -- немерено...
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17.09.2020 19:05
+1
Передал бы это всё в Белоруссию. А то тут такие партизаны, оппозиционные сайты и телеграм-каналы чуть не в открытую призывают к радикальным действиям. И никто ничо не хочет сделать. Диванные войска особого призначення.
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17.09.2020 19:37
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одеса - ето сепарГрад у моря
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17.09.2020 18:47 Відповісти
Одесса пожарила сепаров, хотя их еще много затаилось... И от Кодымы до Одессы где-то 200 км, а до Киева 280... Бывшая Подольская губерния, самая Украина... а, может, он партизанить собралс, в случай чего?)
Оружия сейчас на руках -- немерено...
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17.09.2020 19:05 Відповісти
Православные москвитяне Одессу бомбить не будут. Кремлю нужен одесский порт для доставки наркотиков с Ближнего востока в Московию. Кроме того, половина жителей Одессы - россияне, которые окают и чёкают. - Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - говорят на «Привозе» понаехавшие после Голодомора из Нечерноземья. Кроме того, на 16-ой станции Большого Фонтана в апартаментах мужского монастыря проживает куратор ФСБ митрополит Агафангел, а Думе председательствует русскоязычный офицер ФСБ, мэр города, господин Геннадий Труханов.
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17.09.2020 20:18 Відповісти
ПНХ...знаток одесситов
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17.09.2020 21:34 Відповісти
ХЗ. Посадовив картоплю, а виросла бімба.
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17.09.2020 18:49 Відповісти
В мене машінгвер на клумбі як трюфель росте, але мушу поливати мастилом.
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17.09.2020 23:45 Відповісти
Думав виросте в декілька разів більше. Краще б помідори садив.
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17.09.2020 19:14 Відповісти
Передал бы это всё в Белоруссию. А то тут такие партизаны, оппозиционные сайты и телеграм-каналы чуть не в открытую призывают к радикальным действиям. И никто ничо не хочет сделать. Диванные войска особого призначення.
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17.09.2020 19:37 Відповісти
"Белоруссию" - а шо так?
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17.09.2020 20:31 Відповісти
Беларусь, но привычней прилагательное белорусский, чем некаторые коверкают "беларуский".
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Коверкают? Вроде всё в соответствии. А вообще, вы ж литвины - оно и пишется не так заковыристо.
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17.09.2020 20:45 Відповісти
Відвикайте парне Сергію від кацапізмів.
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17.09.2020 23:48 Відповісти
Нехрен ментов нанимать картошку копать ....
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17.09.2020 19:44 Відповісти
О! Даже снаряд от ЗУ-23 поспел!
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17.09.2020 20:43 Відповісти
 
 