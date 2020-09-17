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Коли його знайшли - все говорило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Свідок у справі Володимира Балуха, яка власне і знайшла його закривавленим у столичному Гідропарку, говорить, що він був тверезим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті 5 каналу. 

Жінка каже, що звернула увагу на його вишиванку й одразу зрозуміла, що це не безхатько, а людина, яка стала жертвою злочину. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти.

"Я була із співробітником. Коли ми підійшли, я одразу помітила на ньому вишиванку, на якій був дуже гарний принт. Я зрозуміла, що ця людина не є безхатьком, це людина культурна. Після того, як ми викликали швидку, то побачили, що він дуже побитий. Ліве вухо було скривавлене, вище вуха не було волосся і шкіри. Я не можу сказати, що це було за поранення, але воно не характерне для падіння. Він був при свідомості, але про те, що він казав, можливо було лише здогадуватися. Він сказав тільки три чіткі фрази: "Дайте закурити", "У мене зламана ключиця", і сказав, що при ньому була сумка. Ми подивилися навколо, сумки не побачили", – повідомила свідок.

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І додала: "Ми запитали, чи вживав він алкоголь і чи його було побито. Він не зміг дати чітку відповідь, але було видно, що на той момент, коли ми його знайшли, він був тверезий. Ми зрозуміли з усього, що його було побито. З того, що він міг показати, ми зрозуміли, що його побили".

Вона також вважає, що Балух не міг забитися під час падіння.

"Це метрів 500 від мосту. Я не знаю, яким чином він міг впасти з мосту і опинитися там. Хіба що впасти, а потім дійти своїми ногами… Ні, не міг. Моя особиста думка, що з висоти людського зросту так впасти не можна", – зауважила жінка.

Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.

Автор: 

побиття (938) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+21
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 7068
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17.09.2020 19:26
+21
Не грабували, вбивали.
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17.09.2020 19:29
+20
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 1422
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17.09.2020 19:17
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Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 2804
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17.09.2020 19:17 Відповісти
Трансляція буде?
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17.09.2020 19:41 Відповісти
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 1422
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17.09.2020 19:17 Відповісти
Коли його знайшли - все говорило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха - Цензор.НЕТ 275
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 7068
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17.09.2020 19:26 Відповісти
Нам кажется, что тут слишком дохера представителей Лахтьі-2, и Лугандона.
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17.09.2020 19:30 Відповісти
Тільки що я хотів це написати!
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17.09.2020 19:48 Відповісти
со скальпированім участком кожи за ухом, проломленным черепом, сотрясением, переломами... хочу увидет того. кто даст четкие ответы, даже Рембо будет путаться в ответах...
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17.09.2020 19:53 Відповісти
Не грабували, вбивали.
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17.09.2020 19:29 Відповісти
Сепары в Киеве.
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17.09.2020 20:05 Відповісти
Що зробить авков,як прелставник влади ЗЕ?
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17.09.2020 20:13 Відповісти
эта кровь Балуха и других патриотов Украины, сейчас и позже, - на руках криворожского обмылка - кумира одноклеточных зебилов - вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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17.09.2020 20:22 Відповісти
Якщо у вишиванці то 150% що замах на вбивство з політичних мотивів. При ЗЄлі вата не те що попіднімала хвости, а взагалі знахабніла та оборзіла. При Пороху такойї +уйні не було
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17.09.2020 20:55 Відповісти
Ось вам і яка різниця.........
Тут альбо живе і процвітає незалежна Україна--- альбо беснує московська орда --зайди!!!!!!!!!
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17.09.2020 21:05 Відповісти
ОПЗЖ, Портнов , Беня и зелена мразота - це найлютіші вороги Украіни , бо за цими покидьками стоіть кремлівська , гебістська
шушера !
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17.09.2020 23:04 Відповісти
Балух уже столько натерпелся в плену, а тут среди своих... Дай Бог ему силы выкарабкаться!
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18.09.2020 07:21 Відповісти
 
 