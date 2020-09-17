Коли його знайшли - все говорило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Свідок у справі Володимира Балуха, яка власне і знайшла його закривавленим у столичному Гідропарку, говорить, що він був тверезим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті 5 каналу.

Жінка каже, що звернула увагу на його вишиванку й одразу зрозуміла, що це не безхатько, а людина, яка стала жертвою злочину. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти.

"Я була із співробітником. Коли ми підійшли, я одразу помітила на ньому вишиванку, на якій був дуже гарний принт. Я зрозуміла, що ця людина не є безхатьком, це людина культурна. Після того, як ми викликали швидку, то побачили, що він дуже побитий. Ліве вухо було скривавлене, вище вуха не було волосся і шкіри. Я не можу сказати, що це було за поранення, але воно не характерне для падіння. Він був при свідомості, але про те, що він казав, можливо було лише здогадуватися. Він сказав тільки три чіткі фрази: "Дайте закурити", "У мене зламана ключиця", і сказав, що при ньому була сумка. Ми подивилися навколо, сумки не побачили", – повідомила свідок.

Читайте також: Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко

І додала: "Ми запитали, чи вживав він алкоголь і чи його було побито. Він не зміг дати чітку відповідь, але було видно, що на той момент, коли ми його знайшли, він був тверезий. Ми зрозуміли з усього, що його було побито. З того, що він міг показати, ми зрозуміли, що його побили".

Вона також вважає, що Балух не міг забитися під час падіння.

"Це метрів 500 від мосту. Я не знаю, яким чином він міг впасти з мосту і опинитися там. Хіба що впасти, а потім дійти своїми ногами… Ні, не міг. Моя особиста думка, що з висоти людського зросту так впасти не можна", – зауважила жінка.

Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.