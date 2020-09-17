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Майже 100 кг конопель вартістю близько 18 млн грн вилучили у жителя Буковини, - поліція. ВIДЕО

Поліцейські під час відпрацювання помітили в селі Тарасівка "підозрілого перехожого". У мішку у нього знайшли подрібнені рослини коноплі. На горищі будинку чоловіка виявили майже 100 кг конопель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушником виявився 46-річний житель села Ванчиківці, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції за збут наркотиків. Під час огляду його домогосподарства співробітники Новоселицького відділення поліції виявили на горищі будинку і вилучили близько 100 кілограмів подрібнених рослин конопель. З цієї сировини зловмисник мав отримати не менше 60 кілограмів канабісу. Таким чином, правоохоронці завадили потраплянню наркозалежним громадянам 12 000 доз наркотику", - сказано в повідомленні поліції.

Виявлене направили на експертизу. Слідчі з'ясовують, де чоловік взяв таку кількість конопель і що збирався з нею робити.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено "товару" на 4,5 млн грн. ФОТО

Автор: 

Буковина (850) наркотики (1448) Нацполіція (15190) марихуана (130)


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Топ коментарі
+9
Не трожьте будущего преЗЕдента!
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17.09.2020 23:34
+2
Так, що тепер і бомжів ніззя ганять, бо можливо це наступний **********?
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17.09.2020 23:37
+2
Не 25% а 73%. Хотя мож и наоборот🤣
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17.09.2020 23:57
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Не трожьте будущего преЗЕдента!
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17.09.2020 23:34 Відповісти
Так, що тепер і бомжів ніззя ганять, бо можливо це наступний **********?
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17.09.2020 23:37 Відповісти
Если не ********** будущий, так точно представитель наріда 73% в верховной сраде или зраде или дупе
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18.09.2020 00:09 Відповісти
Эээх, а как он шикарно мог пыхнуть!
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17.09.2020 23:43 Відповісти
Тоже мне "преступник".
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17.09.2020 23:45 Відповісти
душат малый бизнес.пусть ее уже легализуют и упорядочат торговлю этой дурью.все равно процентов 20-25 населения время от времени ее употребляет
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17.09.2020 23:49 Відповісти
Не 25% а 73%. Хотя мож и наоборот🤣
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17.09.2020 23:57 Відповісти
То была фирма *Винни -пых и Пыхтачок*. Йа,йа. Дас ис фантастиш
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17.09.2020 23:55 Відповісти
О каких наркозависимых идет речь?
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18.09.2020 00:02 Відповісти
Легалайз! Мажоры людей пачками по асфальту размазывают, и по улицам ходят. А укурки, бедные, шифруются. Лучше всё разрешить(в том числе и жриц любви) и ужесточить ответственность за преступления под кайфом. И прицепом, курящих в общественных местах дрючить со страшной силой.
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18.09.2020 00:12 Відповісти
из видео "Після надання ним добровільної згоди на огляд житлового приміщення..."
вот тут пожалуйста поподробнее, чето кака-то дичь
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18.09.2020 00:21 Відповісти
Почему не лигализовать ее мать вашу и не получать море бабла в бюджет пустой! Тем более разгрузятся суды в которых за травку судят - это вообще сюр в 21-ом столетии за травку судить. Это какой то тираническо-больной правовой механизм из какого то царства зла и мракобесия. Трава такой же наркотик, как сигареты или алкоголь. За травку судить, а тем более сажать в тюрьму - это как за выпитую бутылку пива сажать в тюрьму. Ну это полный бред просто! Давным-давно пора легализовать все! Это привлечет туристов в будущем, когда коронавирус закончится. Это принесет деньги в бюджет страны. Тюрьмы и суды разгрузятся! Полиция будет ловить настоящих бандитов, а не тех, кто косяк выкурит. Пора Украине становиться цивилизованнее и свободнее. И бордели тоже легализовать надо и делать их крутыми и с документами и справками. Порнобизнес легализовать. Все нужно легализовать, что только можно! Оружие легализовать! Прямую демократию внедрить, чтобы люди сами принимали местные законы на местах и сами управляли бюджетами и строили необходимое и разрешали все, что считают приемлемым большинству, кроме суверенитета или отделения и т.п. все нужно разрешить! Строить кофешопы с коноплей или бордели и парки развлечений и т.д.
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18.09.2020 01:33 Відповісти
да зеля с аваковым решили, что чем меньше свободы - тем лучше. идёт беспрецедентное наступление на права исвободы граждан. закручивают гайки по полной. полиция оxренела в корень - останавливают без причины, людей и автомобили, осматривают без согласия и понятых. а потом поди знай, сколько настоящих преступлений -а сколько нарисованных. камеры эти *бучие - смертность на дорогах выросла в разы.

я очень злой на зелю и особенно на тех персонажей, которые за него голосовали, хотя в принципе они выгребают больше всех)
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18.09.2020 09:45 Відповісти
чувак, ты не в курсе, он мусарам цены демпингует, кто такое потерпит
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18.09.2020 13:52 Відповісти
Такой бред пишут,чувак м мешком конопли по улице зная что у тебя дома такой ****** лежит
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18.09.2020 01:37 Відповісти
по закону, они его вообще не имели права останавливать
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18.09.2020 09:39 Відповісти
Предотвратили 12 000 доз ..я ржу не магу ...Голландцы там вообще приуныли
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18.09.2020 02:31 Відповісти
Щось вони не те нарахували...

По іхнім розрахунками кілограм коноплі коштує аж 180.000 гривень?

Це в якому стані конопля стільки коштує? Просто порізана конопля стільки коштувати не може.
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18.09.2020 06:54 Відповісти
товарищ, вы не знаете, сколько может стоить конопля. есть такая конопля, где с одной затяжки улетаешь, в девченки не могут идти и садятся на шпагат.

хотя откуда такая в селе...
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18.09.2020 09:48 Відповісти
А девчЕнки это таки где? на ваших сранях-рязанях,лапоть виталик? ваши матрехи, девчонки в какашниках, что ли?

Не знаю, как на ваших сраных замкадных дяревнях, а в Украине повсеместно растет прекрасная конопля, любых сортов и видов.
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18.09.2020 09:56 Відповісти
шо ты мне рассказываешь. якусь дичку зі Сквирського району не порівняти з прекрасним ганджубасом, який вирощують кримські татари наприклад у Херсонській області, але і їхня ганджа не йде в ніяке порівняння з ретельного дібраними сортами конопель, вирощеними на гідропоніці, шишки якої заражено спеціальним грибком.
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18.09.2020 10:13 Відповісти
ось це зовсім інша справа.)
а то недолугим кацапським суржиком- дявчонкі, дярьовня і все таке інше.)
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18.09.2020 11:08 Відповісти
 
 