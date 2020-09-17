Майже 100 кг конопель вартістю близько 18 млн грн вилучили у жителя Буковини, - поліція. ВIДЕО

Поліцейські під час відпрацювання помітили в селі Тарасівка "підозрілого перехожого". У мішку у нього знайшли подрібнені рослини коноплі. На горищі будинку чоловіка виявили майже 100 кг конопель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушником виявився 46-річний житель села Ванчиківці, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції за збут наркотиків. Під час огляду його домогосподарства співробітники Новоселицького відділення поліції виявили на горищі будинку і вилучили близько 100 кілограмів подрібнених рослин конопель. З цієї сировини зловмисник мав отримати не менше 60 кілограмів канабісу. Таким чином, правоохоронці завадили потраплянню наркозалежним громадянам 12 000 доз наркотику", - сказано в повідомленні поліції.

Виявлене направили на експертизу. Слідчі з'ясовують, де чоловік взяв таку кількість конопель і що збирався з нею робити.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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