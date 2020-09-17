Майже 100 кг конопель вартістю близько 18 млн грн вилучили у жителя Буковини, - поліція. ВIДЕО
Поліцейські під час відпрацювання помітили в селі Тарасівка "підозрілого перехожого". У мішку у нього знайшли подрібнені рослини коноплі. На горищі будинку чоловіка виявили майже 100 кг конопель.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Порушником виявився 46-річний житель села Ванчиківці, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції за збут наркотиків. Під час огляду його домогосподарства співробітники Новоселицького відділення поліції виявили на горищі будинку і вилучили близько 100 кілограмів подрібнених рослин конопель. З цієї сировини зловмисник мав отримати не менше 60 кілограмів канабісу. Таким чином, правоохоронці завадили потраплянню наркозалежним громадянам 12 000 доз наркотику", - сказано в повідомленні поліції.
Виявлене направили на експертизу. Слідчі з'ясовують, де чоловік взяв таку кількість конопель і що збирався з нею робити.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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вот тут пожалуйста поподробнее, чето кака-то дичь
я очень злой на зелю и особенно на тех персонажей, которые за него голосовали, хотя в принципе они выгребают больше всех)
По іхнім розрахунками кілограм коноплі коштує аж 180.000 гривень?
Це в якому стані конопля стільки коштує? Просто порізана конопля стільки коштувати не може.
хотя откуда такая в селе...
Не знаю, как на ваших сраных замкадных дяревнях, а в Украине повсеместно растет прекрасная конопля, любых сортов и видов.
а то недолугим кацапським суржиком- дявчонкі, дярьовня і все таке інше.)