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Формула Штайнмаєра буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Костін. ВIДЕО

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін заявив, що "формула Штайнмаєра" буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися на те, щоб "формула Штайнмаєра" була внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Тривають переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права", - сказав Костін.

Також читайте: Кулеба про виконання умов "формули Штайнмаєра": якщо це буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?

Автор: 

Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Формула Штайнмаєра (323) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+123
ВОпрос становица ребром - либо народ Украны вынесет кремлёвскую ЗЕмразь, либо ЗЕкремлядь превратит Украину в Малоросию..
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18.09.2020 00:16
+72
чтобы этот закон работал с точки зрения права", - сказал Костин


кацапского права
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18.09.2020 00:15
+72
Присоединение Украины к новамалоросии идёт полным ходом.
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18.09.2020 00:18
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Костин, не горячился бы ты так.
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18.09.2020 00:38 Відповісти
Формула Штанмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин - Цензор.НЕТ 2972
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18.09.2020 00:48 Відповісти
Костин, что значит будет включена в закон? Вот эти три строчки, пнидуманные росией и названные форм. штайнмаера, подразумевают единственное: выборы в ордло под дулами рос. террористов. И ты собираешься включить это в законы Украины? Ты здоров?
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18.09.2020 00:51 Відповісти
Зелені навернулися з моста в воду. Остаточно. Таке враження, що вони вже знають, що не добудуть термін і вирішили все просрати за один місяць, лиш би виконати волю промосковських хазяїв і бабла максимально нарубати.(с)
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18.09.2020 00:57 Відповісти
Ексрадник Пентагону Майкл Карпентер : - "Формула Штайнмаєра несе ризики для України, адже фактично прибирає з Росії відповідальність за свої дії на Донбасі . На думку ексрадника, це дуже небезпечний шлях."
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18.09.2020 01:04 Відповісти
Поспішають, сцуки зелені. Мабуть ху#ло їх обмежив у часі. Шоб ви всі повиздихали у страшних муках.
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18.09.2020 00:58 Відповісти
Самі, скоріше всього, не повиздихають.
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18.09.2020 01:07 Відповісти
Скоро байден придет к власти и тогда раше придется не сладко, вот он и подстегивает зеленых сволочей шевелится.
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18.09.2020 08:10 Відповісти
А вона взагалі існує в природі ця формула? А може її треба перейменувати в формулу кремля - по походженню?
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18.09.2020 01:05 Відповісти
Зрада, не?
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18.09.2020 01:21 Відповісти
ВАТНО!
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18.09.2020 01:24 Відповісти
Тупые 73% выбрали тупого, тупой привел таких же тупых. Вопрос: кто натупил больше? Будут ли 73%
(верившие в зарплату в 4000& думать про формулу Штайнмайера ?
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18.09.2020 02:08 Відповісти
Не путай теплое с мягким. Все свои обещалки зе выполняет с точностью до наоборот.
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18.09.2020 07:53 Відповісти
"Путать" и "тупить" - большая разница... соглашусь, что "путаю".....
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18.09.2020 12:34 Відповісти
подтекст тут такой, что эти коллаборанты просят, чтобы их Линчевали!!!
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18.09.2020 02:20 Відповісти
Нужно полностью менять эту власть потерявшую доверие и избрать националистов, которые будут защищать национальные интересы Украины, а не пытались их сдать все время, как эти мрази, что у власти вечно обманом и технологиями дорываются. Пора положить этому конец! Голосуем все за националистов!!! Потому что такое представить себе в Англии или США или в любой нормальной стране во всем мире и хоть в Азии или даже на востоке, чтобы власти сдать пытались нац интересы, а не защитить их. Ну мы живем в стране сюрреализма. Пора уже выбирать тех, кто будет - защищать страну и без постоянного контроля даже общества. А у нас уже общество дерганное и все время все готовы, что эти власти предадут и сдадут страну и идти уже готовы их вешать. Нужно националистов ко всей власти, чтобы вся Рада была из партий типа - Свободы, Национальный Корпус, и т.д. И нужно создавать больше националистических партий! Все партии в Украине по сути должны быть только националистические и они должны защищать интересы Украины и Украинского народа! И все органы должны быть в управлении националистами - это СБУ, МВД, Армия, ГПУ и т.д. Всех коллаборантов и корруционеров и олигархов - уничтожить, чтобы больше таких классов в стране, никогда не было!
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18.09.2020 02:32 Відповісти
А ты очень хитрожопый паренек ,похоже из Моржовии! Свобода с тягнибыком давно себя дискредитировала как прорашистский провокатор ,никакого проукраинского державного нарратива у них ,как оказалось нет и в помине, нацжОны - гвардия Коломойского и Авакова. Я за настоящего националиста патриота и державника - Петра Порошенко!
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18.09.2020 10:45 Відповісти
Ты наконец-то сортир во дворе поставил?
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18.09.2020 04:08 Відповісти
Зеленский уверенно идет путем януковоща: тот тоже в последний момент изменил вектор Украины в сторону империи зла ********!
Вова помни: ето привело януковоща до цугундера!
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18.09.2020 03:11 Відповісти
... Ц
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18.09.2020 03:31 Відповісти
Кто такой этот костин? Ещё одно тело,через которое идут провокационные вбросы?
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18.09.2020 04:07 Відповісти
Какой большой спрос в нашей стране у Зели на предателей! Предавай Родину и становись состоятельным человеком. Что ни говори Зе из самого хитрого колена израилева!
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18.09.2020 08:51 Відповісти
россия не ждет при зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - лавров

Будапештские соглашения? говорящая лошадь забыл.
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18.09.2020 06:03 Відповісти
В июле 2008 года, будучи министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер предоставил трехэтапный план по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Закончилось все эти мирные планы войной.
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18.09.2020 06:04 Відповісти
А Вовік таки не лох. І психологи в МГУ хороші. Дивимося як вони потихеньку діють. Зміна закону про вибори на вимогу Кремля- народ обурився- перекрили інспектуванням наших позицій сєпарами- народ бушує- інспектування відмінили і спокійно розглядають зміни закону про вибори.
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18.09.2020 06:21 Відповісти
Зелень діє тактикою дрібних порізів. Вангую- уже до весни, після відміни безвізу, ми почуємо про необхідність приєднання до РФ. Після чого на фоні дефолту і повного припинення виплат пенсій та зарплатні почнуться обговорення. На ;нашу; владу працюють кращі психологи- випускники МГУ.
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18.09.2020 06:54 Відповісти
встречайте микроросию )))
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18.09.2020 06:54 Відповісти
Особый статус: лишение избирательных прав, прав на социальные выплаты, общественные работы, помимо основной по восстановлению разрушенного, получение вида на жительство с условием сдачи экзаменов по украинскому языку, истории Украины, знание Конституции Украины, её государственного устройства. Устроить такую жизнь, чтобы смотреть "Квартал", "Сваты" "Посмеши гомика" и все остальную лабоду просто не было времени.
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18.09.2020 06:59 Відповісти
Вот только теперь ордло уже будет от Харьковской до Днепровской области
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18.09.2020 07:03 Відповісти
зелёная мразь
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18.09.2020 07:34 Відповісти
Страна баранов! Где стричь, когда стричь и почем фунт шерсти договариваются барыги где-то за кружкой пива в Минске.
Повторяю - нация баранов, которая допускает вожаку стада, козлу делать все, что ему угодно.
Какое нахрен отношение в законотворчеству имеет эта ТКГ, чтобы даже обсуждать изменения в законы Украины. Зебилы убогие - удосужтесь прочитать Конституцию Украины и спросите школьную училку, шо воно такэ!
Хватить неньку плюндрувать малолетным прыщавым недорослям - вечным двоечникам...
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18.09.2020 07:37 Відповісти
-
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку підтримують продажні Іуди (ЗЕбіли і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапській колонії а в державі Україні.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини) .
А питання знищення суверенітету і територіальної цілісності України начебто б тут і не обговорюються, але вони заплановані на потім.
І це вже все приїхали,далі вже нікуди,це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
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18.09.2020 07:48 Відповісти
Сегодня митинг на площади?
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18.09.2020 07:50 Відповісти
Я думаю,що донбас який НІКОЛИ не признавав Україну своєю БАТЬКІВЩИНОЮ повинен відгороджений колючою проволокою і з ними повинні встановленні стосунки як з ворожою територією з усіма наслідками. Це бацили для України . Це повинно бути зроблено через референдум. І нехай вся Україна скаже --чи потрібно їй це бандитське створення. І робити це треба негайно .бо повзуча зараза буде руйнувати всю Україну.
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18.09.2020 08:03 Відповісти
Ты неправ, Донбас является территорией Украины, на которую после проведения планового голодомора завезли одичалых из-за поребрика, поэтому потомков одичалых, которые звали Путлера ввести орду, надо либо перебить либо выгнать нахрен обратно за поребрик на их историческую родину, а Донбас вернуть под контроль Украины.
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18.09.2020 11:48 Відповісти
Шанмаєр захищає інтереси Німеччини і РФ за рахунок зелених ідіотів. Тому треба цих Штанмаєрів послати в самісіньку дупу з їх дебільними формулами. Тільки збройна боротьба може дати результат, і нам немає чого боятись на нас підло напала РФ тому правда за нами.
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18.09.2020 08:05 Відповісти
це відбувається тому, що клоуна поставили очільником держави.
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18.09.2020 08:27 Відповісти
Та ще й під час війни з загарбником
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18.09.2020 10:45 Відповісти
Хто проголосує за цю хрєнь - отримають обвинувачення в державній зраді.
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18.09.2020 08:28 Відповісти
С КАКОЙ КАЦАПСКОЙ НИШИ ВЫПАЛ ЭТОТ депутатишка костин,СИДЕТЬ ТЕБЕ ПРОКЛАДКА
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18.09.2020 09:19 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Андрей Евгеньевич Костин Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Член партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
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18.09.2020 10:01 Відповісти
История повторяется. 100 лет назад было почти то же самое. Идиоты проголосовали за идиота, тот насобирал агентов кремля и вперед в СССР 2. Детей жалко. 73% зебилов совсем не жалко.
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18.09.2020 08:57 Відповісти
Імпічмент зраднику! За грати всіх посібників російських окупантів!
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18.09.2020 08:37 Відповісти
формулу шантайнмайєра ще зеля підписав на минулому нормандському форматі.
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18.09.2020 08:43 Відповісти
Враховуючи те, що "формули штайнмаєра", як такої не існувало, то ці паскуді підписали "формулу фуйла-зеленського"
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18.09.2020 10:03 Відповісти
а божились, ляді, що не будуть пропихувати хотєлкі фуйла в українське законодавство.
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18.09.2020 10:09 Відповісти
Чи готова Україна економічно ,ментально утримувати Донбас? ,не забуваєм
не олігархи і ніякі інвестори не будуть туди вкладати кошти це за рахунок рядових українці мають утримувати той анклав ,я вже не кажу що сепаратиська чума буде розповзатись Україною ,займітся Україною не готова Україна до так званого "об'єднання" але зелена чума ні на що не здатні окрім як створити хаос.
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18.09.2020 08:44 Відповісти
З такими темпами зради зеленими скоро вся Україна стане анклавом
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18.09.2020 10:49 Відповісти
Т.е. ЗЕленые решили закрепить капитуляцию в законе.

Ну вот вам и разница.

Порошенко закреплял в законах сотрудничество с ЕС и НАТО, Зеленский закрепляет в законах капитуляцию перед Роисей.
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18.09.2020 08:48 Відповісти
Так закреплял, что минские договорняки подписал.
Впрочем, их ему ЕС и подсунул на подпись фактически.
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18.09.2020 11:07 Відповісти
С каждым днем петля на шее дезертира наркомана клоуна затягивается все туже и туже И настанет час когда точка невозврата будет пройдена
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18.09.2020 08:51 Відповісти
И настанет час когда точка не возврата будет пройдена -

вернее уже думаю настал,
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18.09.2020 11:03 Відповісти
формула подкуйловника штанмаера.стала для украинского предателя уже законом...Занавес.Народу придется засунуть и формулу и предателя законника в Ростов для реализации ее в Хабаровском крае
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18.09.2020 09:08 Відповісти
уражену гангреною руку відтинають а не пришивають до здорового тілі ...
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18.09.2020 09:19 Відповісти
А чи не до хрена якесь Костін на себе бере?
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18.09.2020 09:21 Відповісти
Він "слуга неукараїнського народа". Вони, зі своїм зЕзідентом, "безпридельщики", гопота. Тому вважають, що їм все можна.
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18.09.2020 10:22 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1306820807679791104 1 ч У ЗЕ намагаються "ВПИХНУТИ" в закон-ство "Формулу Шнайнмаєра"
Саме цього добивається Кремль -Проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ -За підсумками виборів на непідк\Україні території -Після доповіді ОБСЄ -Надання Постійн\Особливого Статусу ОРДЛО
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18.09.2020 09:58 Відповісти
продуманые жлобы и дебилы (а это основной контингент зекомандЫ) как животные, воспринимают только пзд-юлины и оглушающие звуки..
слова, митинги, мирные протесты придают элитным зебилам только обманчивое ощущение их собственной важности - а вот сломаный нос, с рефлекторным выделением разнообразных жидкостей из организма, или банальный бланш под глазом возвращают любого элитного зебила из ИХ космоса в реальный мир..
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18.09.2020 10:00 Відповісти
Общая картина в принципе уже вырисовывается достаточно четко: агрессора интересует только политическая составляющая ( особый статус) в переговорах с Украиной, гуманитарная и экономическая отодвинуты на задний план.Именно ЗЕ согласился на формулу Штанмайера в Париже в 2019 ( для сторонников ЗЕбенария сразу- предложенная в 2015 в виде письма (!) была отвергнута сразу и даже не обсуждалась).Еще в июне 2020 ермак заявил о готовности Закона об особом статусе с включенной в него формулой, но принятое постановление ВР о местных выборах противоречит этой форомуле ( вначале выборы, потом граница) и появляется проект об изменении постановления качура. изменения в постановление о выборах - это маркер. Если только проект будет проголосован ( фракция уродцев собирается 28 сентября и согласитесь с участием ермака, кравчука и Кулебы (!) не для посиделок- няням, фотографам расскажут что в формуле Штанмайера ничего страшного нет и как нужно проголосовать и потому вероятность высокая : неформально новая каолиция есть слуги уродца, за жидя, в подпорках перекрасившиеся рыги в виде " за майбутне", "довира") будет дан зеленый свет Закону вначале внесут в Раду, обсуждение на комитете , голосование вопрос только в том голосование за Закон будет перед очередной нормандской встречей Президентов или после. Поэтому изменения в постановление о выборах - это маркер.
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18.09.2020 10:11 Відповісти
формулу ШТАХЕНМАХЄРА кремлядські чекісти можуть засунути собі В СРАААААААКУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!! вони ж в підРосії живуть, тому всі підараси, тому і *********.... це для них норма! а даунбас хай переселяється на Колиму чи Магадан - і там хай собі "особливо самоврядуються" поки не трісне!
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18.09.2020 10:11 Відповісти
https://twitter.com/toluarenko
https://twitter.com/toluarenko

Darrell Dj

@toluarenko

·https://twitter.com/toluarenko/status/1306779357076217857 4 ч

В ответ
https://twitter.com/EspresoTV @EspresoTV

Ви зі своім Штанмаєром носитесь як з Енштейном, ще один винахідник. Скажіть по простому, коли з донбасу виведуть красножопих із Пскоава?
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18.09.2020 10:16 Відповісти
Лучше ногами вперед...
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18.09.2020 10:18 Відповісти
Сам Штанмаер сказал как то, ... ничего ни про какую то формулу не слышал, мы прикидывали алгоритм действий по выходу из кризисной ситуации, писали черновичек... Сколько можно заниматься словоблудием? Есть законы Украины, выполняйте, точка. Что то не нравится? Пусть ВР примет новый закон. Как с теми Минскими "соглашениями", это что закон? Это обозначение намерений, нет, прицепились к каждому пункту, вах,вах, вах, выборы в лугандоне собрались проводить...
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18.09.2020 10:17 Відповісти
Інспектування наших позицій терористами, "формула фуйла- зеленого", відміна безвізу ... Капітуляція, в турборежимі. Видно хазяїн капітулянта компроматом піджимає.
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18.09.2020 10:19 Відповісти
пока лох у штурвала счастья народу не будет.ДОКОЛЕ?!!!
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18.09.2020 10:44 Відповісти
З 1млн. населення Донецька до 2014 зараз залишилося 200 тис..
Хто був за Україну, той виїхав в Україну, хто за Росію - подався в Росію, залишилися самі відморожені фанатики ДНР!!!!

Навіщо цей Донбас зеленим? Як їхні потенційні виборці ? Але ці 200 тис. клали на цього клоуна з його зеленим шапіто....... у них є свої доморощені днрівські політики, плюс гастролери-росіяни.... Ба навіть гірше.... Такий аншлюс на умовах Москви, просто розколить країну..... Львів, Київ, Полтава інші не буде платити за цю НЬЮ-ЧЕЧЕНІЮ, з багатьма Кадирчиками.... Варіант, завалити ДОТАЦІЯМИ ДОНБАС, а вони роблять що заманеться Україні не підходить.......

PS... Вибори в США, Навальний, Білорусь.... все говорить про те, що не потрібно чіпати цей Донбас.... Донбас, Крим... потрібно вирішувати після Путіна....
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18.09.2020 11:15 Відповісти
Опять вытащили эту тему. Снова прощупывают реакцию общественности. А в случае всего все свалят на нафтолиновых краснопузых чучел кравчука и фокина, мол это все они предлогали. А если повезет то протяну эту ересь в качестве закона и вуаля, мы становимся просто областью лугандонии. Шикарно б...дь.
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18.09.2020 11:32 Відповісти
ну i штайнмаера туда ж внесiть!
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18.09.2020 12:21 Відповісти
"Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления.Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права", - сказал Костин.
Це що?
Нам продали маленькі штани, зараз ми під них будемо пристосовувати наші ноги?
Це що?:
1. Безглуздя?
2. Дали хабаря?
3. Зрада ?
4. 1+2+3
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18.09.2020 13:02 Відповісти
А чому цей представник базарик на мові ворога? Кого він представляє? Чи так, як і ворог ненавидить державну мову? Чи він її не знає і не вважає за необхідне знати?Чи він і є ворог? А на мій погляд, як тільки цю бадягу поставлять в Раді на голосування - їх зметуть, як вітром листя.
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18.09.2020 13:52 Відповісти
Довключаетесь, что "ввинтят" вам эту формулу в "пятую точку".
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18.09.2020 14:43 Відповісти
Формула Штайнмаєра буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Костін - Цензор.НЕТ 3473
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18.09.2020 14:49 Відповісти
Выполняет указания и хотелки кремля.
Костин, Ермак, Портнов, Демченко, медведчук, бойко, бужанский, Александр Качура, новинский,
ВСЕ это предатели, подстилки путина, и российская агентура.
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18.09.2020 21:54 Відповісти
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин заявил, что "формула Штайнмайера" будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО Источник: https://censor.net/ru/v3219993

Пішли ви на Х*Й зі своєй формулой Штангенциркуля, і з Донбасом у тому числі - хай Кацапія платить контрибуцію за розбомблений ії зброєю і ії мінами Донбас

А доти хай буде в стороні, мене не гріє що розбомблені сепарські частини Донбасу будуть уведені до складу України
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18.09.2020 21:56 Відповісти
Враг Украины!
Если этот закон будет изменён, тогда Зеленский должен быть казнён вместе с Костиным, и остальной бандой депутатов, кто за этот антиукраинский, антигосударственный закон проголосует!
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18.09.2020 22:25 Відповісти
Когда этих мудаков будут бить на улицк, может быть, даже ногами
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19.09.2020 00:19 Відповісти
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