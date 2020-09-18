Формула Штайнмаєра буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Костін. ВIДЕО

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін заявив, що "формула Штайнмаєра" буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися на те, щоб "формула Штайнмаєра" була внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Тривають переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права", - сказав Костін.

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